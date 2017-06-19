7 قطع أثاث مبهرة لجلسات الحديقة في العيد

حديقة المنزل من أهم المساحات التي يجب أن نهتم بها في منزلنا، ولا تقل أهميتها عن أي غرفة من غرف المنزل، فهي ملاذنا في فصل الربيع والصيف، فما بالك إذا كنت ستقضي أجازة العيد في منزلك لابد أن تقرأ هذا المقال لأننا جمعنا لك فيه 7 أفكار لقطع أثاث لحديقة منزلك يمكن الاستعانة بها لتساعدك في تشكيل جلسات لطيفة بها، إذا دعوت أصدقائك لقضاء أمسية لطيفة او لتناول الفطار أو الغداء في الهواء الطلق بالطبع ستفيدك هذه الأفكار.