7 قطع أثاث مبهرة لجلسات الحديقة في العيد

حديقة المنزل من أهم المساحات التي يجب أن نهتم بها في منزلنا، ولا تقل أهميتها عن أي غرفة من غرف المنزل، فهي ملاذنا في فصل الربيع والصيف، فما بالك إذا كنت ستقضي أجازة العيد في منزلك لابد أن تقرأ هذا المقال لأننا جمعنا لك فيه 7 أفكار لقطع أثاث لحديقة منزلك يمكن الاستعانة بها لتساعدك في تشكيل جلسات لطيفة بها، إذا دعوت أصدقائك لقضاء أمسية لطيفة او لتناول الفطار أو الغداء في الهواء الطلق بالطبع ستفيدك هذه الأفكار.
مصمم من مصممين هوميفاي المهرة ينقل لنا تصميمه لقطع الأثاث هذه المصنوعة من مادة البولي بوريلين والألياف الزجاجية، مثالية جدًا لمقاومة الرطوبة والشمس والمطر، ننصحك بالاعتماد عليها في قطع أثاث مختلفة مثل الكراسي الطاولات والآرائك فهي خفيفة وسهلة النقل والحركة، الصيف طويل وحديقة منزلك تحتاج إلى ذلك.
الخوص أو الخيزران من أكثر أنواع الأثاث التي تستخدم في الجلسات التي تكون في الهواء الطلق، لأنها عملية جدًا وتتحمل الظروف القاسية للمناخ إلا أننا ننصحك بتغطيته في الصيف بقماس ناعم وقطني حتى لا يمتص حرارة الشمس.
إذا لم تقتنع بالألياف الطبيعية فاعتمد على الألياف الصناعية في أثاث حديقتك، مثل هذا الكرسي المتأرجح من الألياف الصناعية، بالتحديد من القش الصناعي، بـوسادة سميكة مناسبة جدًا للاسترخاء، وسينال إعجاب الأطفال والكبار.
الألياف الصناعية الموجودة في السوق حاليًا مقاومة جدًا للطقس مثل الطبيعية تمامًا أو أكثر في بعض الأحيان، الجانب السلبي الوحيد بها أنها أكثر تكلفة من الطبيعية لكنها لا تحتاج إلى صيانة إلا بعد فترة طويلة جدًا.
الحديقة هي أيضًا مكان للالتقاء بالأهل والأصدقاء لتناول الطعام معهم، كما ذكرنا بالسابق، هذه المجموعة من الأثاث تحقق لك جلسة جميلة جدًا مع ضيوفك في حديقتك.
عندما لا يكون لدينا مساحة مناسبة في حديقتنا للأثاث فلابد أن نفتش عن أفكار مبتكرة مثل هذه الفكرة التي نراها في الصورة، والتي اعتمدت على استغلال المساحة المحيطة بالشجرة لتكوين جلسة لطيفة تحت ظلالها.
أحدث اقتراحتنا في أثاث الحديقة هذا البيت الخشبي الصغير، فكرة يسعد الأطفال كثيرًا بوجودها في المنزل، خصوصًا أنه يتيح لهم الصعود على سلم والانزلاق.
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