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7 قطع أثاث مبهرة لجلسات الحديقة في العيد

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ambientes de terrazas, Sia Home Fashion Sia Home Fashion حدائقديكورات واكسسوارات
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حديقة المنزل من أهم المساحات التي يجب أن نهتم بها في منزلنا، ولا تقل أهميتها عن أي غرفة من غرف المنزل، فهي ملاذنا في فصل الربيع والصيف، فما بالك إذا كنت ستقضي أجازة العيد في منزلك لابد أن تقرأ هذا المقال لأننا جمعنا لك فيه 7 أفكار لقطع أثاث لحديقة منزلك يمكن الاستعانة بها لتساعدك في تشكيل جلسات لطيفة بها، إذا دعوت أصدقائك لقضاء أمسية لطيفة او لتناول الفطار أو الغداء في الهواء الطلق بالطبع ستفيدك هذه الأفكار.  

1- الأثاث الخفيف

homify حدائقأثاث
homify

homify
homify
homify

مصمم من مصممين هوميفاي المهرة ينقل لنا تصميمه لقطع الأثاث هذه المصنوعة من مادة البولي بوريلين والألياف الزجاجية، مثالية جدًا لمقاومة الرطوبة والشمس والمطر، ننصحك بالاعتماد عليها في قطع أثاث مختلفة مثل الكراسي الطاولات والآرائك فهي خفيفة وسهلة النقل والحركة، الصيف طويل وحديقة منزلك تحتاج إلى ذلك. 

2- الألياف الطبيعية

Can Pep de Sa Guaita, Ivan Torres Architects Ivan Torres Architects حدائقأثاث
Ivan Torres Architects

Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects

الخوص أو الخيزران من أكثر أنواع الأثاث التي تستخدم في الجلسات التي تكون في الهواء الطلق، لأنها عملية جدًا وتتحمل الظروف القاسية للمناخ إلا أننا ننصحك بتغطيته في الصيف بقماس ناعم وقطني حتى لا يمتص حرارة الشمس.  

3- الألياف الصناعية

Tumbonas de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقأثاث
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

إذا لم تقتنع بالألياف الطبيعية فاعتمد على الألياف الصناعية في أثاث حديقتك، مثل هذا الكرسي المتأرجح من الألياف الصناعية، بالتحديد من القش الصناعي، بـوسادة سميكة مناسبة جدًا للاسترخاء، وسينال إعجاب الأطفال والكبار. 

4- ألياف طبيعية مقاومة جدًا

Ambientes de terrazas, Sia Home Fashion Sia Home Fashion حدائقديكورات واكسسوارات
Sia Home Fashion

Sia Home Fashion
Sia Home Fashion
Sia Home Fashion

الألياف الصناعية الموجودة في السوق حاليًا مقاومة جدًا للطقس مثل الطبيعية تمامًا أو أكثر في بعض الأحيان، الجانب السلبي الوحيد بها أنها أكثر تكلفة من الطبيعية لكنها لا تحتاج إلى صيانة إلا بعد فترة طويلة جدًا. 

5- الانغماس في الهواء الطلق

Colección completa de muebles de jardin para uso privado, Jardini -Muebles de jardín Jardini -Muebles de jardín حدائقأثاث
Jardini -Muebles de jardín

Jardini -Muebles de jardín
Jardini -Muebles de jardín
Jardini -Muebles de jardín

الحديقة هي أيضًا مكان للالتقاء بالأهل والأصدقاء لتناول الطعام معهم، كما ذكرنا بالسابق، هذه المجموعة من الأثاث تحقق لك جلسة جميلة جدًا مع ضيوفك في حديقتك. 

6- أفكار لجميع الاحتياجات

Mobiliario de jardines y exteriores, Muebles caparros Muebles caparros حدائقأثاث
Muebles caparros

Muebles caparros
Muebles caparros
Muebles caparros

عندما لا يكون لدينا مساحة مناسبة في حديقتنا للأثاث فلابد أن نفتش عن أفكار مبتكرة مثل هذه الفكرة التي نراها في الصورة، والتي اعتمدت على استغلال المساحة المحيطة بالشجرة لتكوين جلسة لطيفة تحت ظلالها. 

7- بيت صغير للأطفال

homify حدائقألعاب و مراجيح
homify

homify
homify
homify

أحدث اقتراحتنا في أثاث الحديقة هذا البيت الخشبي الصغير، فكرة يسعد الأطفال كثيرًا بوجودها في المنزل، خصوصًا أنه يتيح لهم الصعود على سلم والانزلاق. 

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