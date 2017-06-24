شقة بمساحة 60 م² بتصميم مثالي

الشقة التي سنعرضها عليكم في هذا الموضوع ليست كبيرة على الإطلاق مجرد 60 م² لكنها أنيقة جدًا، بتصميم يبرز الإبداع في تفاصيل كل زاوية، جدران من الطوب وأثاث على الطراز الاسكندنافي مع مشروع إنارة مُرحب جدًا.

من نقاط القوة في تصميم هذه الشقة هي غرفة النوم الرئيسية حيث تم استغلالها بشكل صحيح على الرغم إن مساحتها محدودة جدًأ.