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شقة بمساحة 60 م² بتصميم مثالي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados غرفة المعيشة
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الشقة التي سنعرضها عليكم في هذا الموضوع ليست كبيرة على الإطلاق مجرد 60 م² لكنها أنيقة جدًا، بتصميم يبرز الإبداع في تفاصيل كل زاوية، جدران من الطوب وأثاث على الطراز الاسكندنافي مع مشروع إنارة مُرحب جدًا. 

من نقاط القوة في تصميم هذه الشقة هي غرفة النوم الرئيسية حيث تم استغلالها بشكل صحيح على الرغم إن مساحتها محدودة جدًأ.  

غرفة المعيشة المثالية

Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados غرفة المعيشة
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

غرفةالمعيشة مساحتها طولية لذا كان لابد من توزيع الأثاث بشكل معين حتى يتناسب معها، والاعتماد على أشكال معينة من تصاميم الأثاث مثل هذه الأريكة البيضاء التي يقابلها رف أسود على طول امتدادها ليبدو الجمع بينهما في مساحة واحدة مقنع جدًا وديناميكي، الضوء الطبيعي اتاح امكانية طلاء الغرفة بألوان داكنة دون قلق، لتصبح في النهاية مثال رائع للمساحات الاجتماعية. 

تصميم صناعي بلمسة أناقة

Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados غرفة المعيشة
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

هذا الفضاء المفتوح لديه كل العناصر النموذجية للديكور الصناعي لكنه لديه بعض التفاصيل المتطورة في الأرض، الباركيه الأنيق جدًا، الأثاث تم تنظيمه بشكل عصري وحيوية مختلفة، والأهم من كل ذلك هي أنابيب الإضاءة هي من ساعدت في إظهار كل هذه العناصر الجميلة. 

تمتع كل سنتيمتر

Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados غرفة نوم
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

على الرغم من أن هذه المساحة ليست كبيرة جدًا إلا أن كل سنتيمتر تم استغلاله جيدًا بفضل التصميم الجيد من الخبراء، بإيجاد حلول عملية لضيق المساحة منها الديكور الأبيض والأسود. 

حمام

Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados حمام
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

على الرغم أن الشقة تحتاج إلى كل متر مربع إلا أن لها حمامين وهذا واحد منهما، مقسم بعناية فائقة بديكور عصري جدًا وبسيط، ولازال الأبيض والأسود مستمر معنا في ديكور الحمام. 

غرفة الطعام

Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados غرفة السفرة
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

عدنا ثانيًة لمساحة المعيشة لرؤية غرفة الطعام عن قرب، الألوان والأثاث بشكل عام على الطراز الاسكندنافي والنمط الصناعي، وبطل الديكور هو اللون الأسود الذي يضفي لمسة متطورة وأنيقة على الغرفة. 

تصميم المطبخ بحرفية عالية

Apartamento Soho, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados مطبخ
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

على الرغم أن الأسود هو اللون المسيطر على تصميم المطبخ إلا أن الغرفة لا تبدو مظلمة، وذلك بفضل الإضاءة الجيدة للمطبخ والأجهزة المعدنية له، أما عن جزيرة المطبخ فهي متصلة بغرفة المعيشة مباشرة.

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