شقة بمساحة 60 م² بتصميم مثالي

الشقة التي سنعرضها عليكم في هذا الموضوع ليست كبيرة على الإطلاق مجرد 60 م² لكنها أنيقة جدًا، بتصميم يبرز الإبداع في تفاصيل كل زاوية، جدران من الطوب وأثاث على الطراز الاسكندنافي مع مشروع إنارة مُرحب جدًا.
من نقاط القوة في تصميم هذه الشقة هي غرفة النوم الرئيسية حيث تم استغلالها بشكل صحيح على الرغم إن مساحتها محدودة جدًأ.
غرفةالمعيشة مساحتها طولية لذا كان لابد من توزيع الأثاث بشكل معين حتى يتناسب معها، والاعتماد على أشكال معينة من تصاميم الأثاث مثل هذه الأريكة البيضاء التي يقابلها رف أسود على طول امتدادها ليبدو الجمع بينهما في مساحة واحدة مقنع جدًا وديناميكي، الضوء الطبيعي اتاح امكانية طلاء الغرفة بألوان داكنة دون قلق، لتصبح في النهاية مثال رائع للمساحات الاجتماعية.
هذا الفضاء المفتوح لديه كل العناصر النموذجية للديكور الصناعي لكنه لديه بعض التفاصيل المتطورة في الأرض، الباركيه الأنيق جدًا، الأثاث تم تنظيمه بشكل عصري وحيوية مختلفة، والأهم من كل ذلك هي أنابيب الإضاءة هي من ساعدت في إظهار كل هذه العناصر الجميلة.
على الرغم من أن هذه المساحة ليست كبيرة جدًا إلا أن كل سنتيمتر تم استغلاله جيدًا بفضل التصميم الجيد من الخبراء، بإيجاد حلول عملية لضيق المساحة منها الديكور الأبيض والأسود.
على الرغم أن الشقة تحتاج إلى كل متر مربع إلا أن لها حمامين وهذا واحد منهما، مقسم بعناية فائقة بديكور عصري جدًا وبسيط، ولازال الأبيض والأسود مستمر معنا في ديكور الحمام.
عدنا ثانيًة لمساحة المعيشة لرؤية غرفة الطعام عن قرب، الألوان والأثاث بشكل عام على الطراز الاسكندنافي والنمط الصناعي، وبطل الديكور هو اللون الأسود الذي يضفي لمسة متطورة وأنيقة على الغرفة.
على الرغم أن الأسود هو اللون المسيطر على تصميم المطبخ إلا أن الغرفة لا تبدو مظلمة، وذلك بفضل الإضاءة الجيدة للمطبخ والأجهزة المعدنية له، أما عن جزيرة المطبخ فهي متصلة بغرفة المعيشة مباشرة.
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