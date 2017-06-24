كيف تستعمل اللون الأصفر في بيتك؟

ألوان الديكور والتصميم اداخلي أصبح علماً ومجالاً متخصصاً له دراسات لا حصر لها، فالألوان هي حقاً المؤثر الأساسي والأقوى في أي فراغ على حالتنا النفسية، بل ربما يمتد هذا التأثير لكي يصل إلى وقع الروتين اليوني والعادات التي اعتدناها، ولهذا السبب لا يجرء أي من خبراء التصميم على إهمال هذا الاختيار أو حتى أن يعده البعض من العوامل الثانوية، لأن ومع كل التجارب السابقة على مدار العصور لاحظنا أن الفرق بين منزل كئيب وآخر مبهح يكون العامل المختلف في الأساس هو اختيار الألوان.
ومن بين الدرجات والألوان التي لا حصر لها قد أجمع الخبراء على تأثير البعض منهم المؤكد على الفراغ، فمثلاً يكون تواجد اللون الأحمر يضيف بهحة أو درامية إلى أي فراغ، والأخضر يجل الحالة النفسية في اتزان، أما الأصفر فقد أجتمع الجميع على أنه دائماً ما يجعل الفراغ مبهجاً، ومن منا لا يطمح في أن يسكن في منزل مليء بالبهجة؟ لذلك جئنا بمجموعة من الفراغات المختلفة التي تألقت باستخدام اللون الأصفر في الديكور.
اللون الأصفر يعد الاختيار الأمثل في المطبخ، لأنه لون يساعد على خلق أجواء من الإبداع لكي تكون عملية الطهي مهمة سهلة ومبدعة، فنلاحظ أن هذا المطبخ مشرق ومنعش مع وجود الأصفر بقوة في وحدات التخزين.
ربما اعتدنا رؤية اللون الأصفر في فراغات أكثر حيوية من غرفة النوم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون تواجده مرفوض، بل يمكنك أن تحذو حذو المصمم هنا في خلف ترابط بين عناصر الغرفة الهادئة ذات اللون الرمادي مع الإكسسوارات الصفراء لكي تكون النتيجة فراغ متزن للغاية.
سر تألق هذه الغرفة وتميزها هو اعتماد الفراغ في الأساس على اللون الأصفر، ولأن ارتكاز التصميم كله على هذا اللون الجريء كان اختيار الدرجة الهادئة قرار موفق وذكي.
اتفقنا مسبقاًن للون الأفر يجب البهجة في الأساس، ولكن من الممكن وبسهولة أن تصل إلى أجواء درامية مميزة بنفس اللون إن كان محاطاً بدرجات داكنة وأجواء جريئة.
غرفة المعيشة من الأماكن التي يحبذ فيها الخبراء تواجد اللون الأصفر، وبالتحديد في النمط المودرن لما يضفي هذا اللون من جرأة تنسجم بسهولة مع أي عناصر.
جاء اللون الأصفر هنا لكي يحول ركن ممل لعض الشيء لكي يظهر جمال مفردات التصميم ويتحول الركن إلى مكان يبث الحيوية في المنزل.
إن كان الحمام في الأصل ممل أو يفتقد إلى لمسات مميزة يمكت اللجوء إلى طلاء اللون الأصفر مثل هذا الحمام لكي يتحول الحمام إلى مكان مبهر وعصري للغاية يبهر الجميع ويعطي اتساع للفراغ.
المدخل المثالي هو الذي تشعر فيه بترحاب، إما من مساحته أو ديكوراته، وهذا المدخل في الواقع جمع بين الإثين، أما الديكور فقد اكتفى المصمم بتواجد أثاث وإكسسوار بدرجات الأصفر المختلفة لما فيه من بهجة تأسرك فور الدخول
اكتفى هذا الفراغ بتاجد الأصفر في الأرضيات، حتى ينال السفرة نصيباً من الحيوية والبهجة دون أن ين الفراغ صارخاً أو مزعج.