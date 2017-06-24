كيف تستعمل اللون الأصفر في بيتك؟

ألوان الديكور والتصميم اداخلي أصبح علماً ومجالاً متخصصاً له دراسات لا حصر لها، فالألوان هي حقاً المؤثر الأساسي والأقوى في أي فراغ على حالتنا النفسية، بل ربما يمتد هذا التأثير لكي يصل إلى وقع الروتين اليوني والعادات التي اعتدناها، ولهذا السبب لا يجرء أي من خبراء التصميم على إهمال هذا الاختيار أو حتى أن يعده البعض من العوامل الثانوية، لأن ومع كل التجارب السابقة على مدار العصور لاحظنا أن الفرق بين منزل كئيب وآخر مبهح يكون العامل المختلف في الأساس هو اختيار الألوان.

ومن بين الدرجات والألوان التي لا حصر لها قد أجمع الخبراء على تأثير البعض منهم المؤكد على الفراغ، فمثلاً يكون تواجد اللون الأحمر يضيف بهحة أو درامية إلى أي فراغ، والأخضر يجل الحالة النفسية في اتزان، أما الأصفر فقد أجتمع الجميع على أنه دائماً ما يجعل الفراغ مبهجاً، ومن منا لا يطمح في أن يسكن في منزل مليء بالبهجة؟ لذلك جئنا بمجموعة من الفراغات المختلفة التي تألقت باستخدام اللون الأصفر في الديكور.