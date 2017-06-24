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كيف تستعمل اللون الأصفر في بيتك؟

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة نوم Yellow
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ألوان الديكور والتصميم اداخلي أصبح علماً ومجالاً متخصصاً له دراسات لا حصر لها، فالألوان هي حقاً المؤثر الأساسي والأقوى في أي فراغ على حالتنا النفسية، بل ربما يمتد هذا التأثير لكي يصل إلى وقع الروتين اليوني والعادات التي اعتدناها، ولهذا السبب لا يجرء أي من خبراء التصميم على إهمال هذا الاختيار أو حتى أن يعده البعض من العوامل الثانوية، لأن ومع كل التجارب السابقة على مدار العصور لاحظنا أن الفرق بين منزل كئيب وآخر مبهح يكون العامل المختلف في الأساس هو اختيار الألوان.

ومن بين الدرجات والألوان التي لا حصر لها قد أجمع الخبراء على تأثير البعض منهم المؤكد على الفراغ، فمثلاً يكون تواجد اللون الأحمر يضيف بهحة أو درامية إلى أي فراغ، والأخضر يجل الحالة النفسية في اتزان، أما الأصفر فقد أجتمع الجميع على أنه دائماً ما يجعل الفراغ مبهجاً، ومن منا لا يطمح في أن يسكن في منزل مليء بالبهجة؟ لذلك جئنا بمجموعة من الفراغات المختلفة التي تألقت باستخدام اللون الأصفر في الديكور.

مطبخ منعش

The Scandinavian Kitchen Papilio مطبخ Yellow
Papilio

The Scandinavian Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

اللون الأصفر يعد الاختيار الأمثل في المطبخ، لأنه لون يساعد على خلق أجواء من الإبداع لكي تكون عملية الطهي مهمة سهلة ومبدعة، فنلاحظ أن هذا المطبخ مشرق ومنعش مع وجود الأصفر بقوة في وحدات التخزين.

غرفة نوم بتصميم ناعم

homify غرفة نوم Yellow
homify

homify
homify
homify

ربما اعتدنا رؤية اللون الأصفر في فراغات أكثر حيوية من غرفة النوم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون تواجده مرفوض، بل يمكنك أن تحذو حذو المصمم هنا في خلف ترابط بين عناصر الغرفة الهادئة ذات اللون الرمادي مع الإكسسوارات الصفراء لكي تكون النتيجة فراغ متزن للغاية.

غرفة الأطفال

ЖК Life Волжская - 59 м², variatika variatika غرفة الاطفال Yellow
variatika

variatika
variatika
variatika

سر تألق هذه الغرفة وتميزها هو اعتماد الفراغ في الأساس على اللون الأصفر، ولأن ارتكاز التصميم كله على هذا اللون الجريء كان اختيار الدرجة الهادئة قرار موفق وذكي.

الركن الجريء

Cesta - Divano, Cappelletti Architetti Cappelletti Architetti غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Yellow
Cappelletti Architetti

Cappelletti Architetti
Cappelletti Architetti
Cappelletti Architetti

اتفقنا مسبقاًن للون الأفر يجب البهجة في الأساس، ولكن من الممكن وبسهولة أن تصل إلى أجواء درامية مميزة بنفس اللون إن كان محاطاً بدرجات داكنة وأجواء جريئة.

غرفة معيشة متزنة

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Yellow
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة من الأماكن التي يحبذ فيها الخبراء تواجد اللون الأصفر، وبالتحديد في النمط المودرن لما يضفي هذا اللون من جرأة تنسجم بسهولة مع أي عناصر.

إعادة إحياء ركن ممل

WHAT'S POSSIBLE, VINTAGENCY VINTAGENCY
VINTAGENCY

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

جاء اللون الأصفر هنا لكي يحول ركن ممل لعض الشيء لكي يظهر جمال مفردات التصميم ويتحول الركن إلى مكان يبث الحيوية في المنزل.

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الحمام العصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كان الحمام في الأصل ممل أو يفتقد إلى لمسات مميزة يمكت اللجوء إلى طلاء اللون الأصفر مثل هذا الحمام لكي يتحول الحمام إلى مكان مبهر وعصري للغاية يبهر الجميع ويعطي اتساع للفراغ.

مدخل أكثر رحابة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

المدخل المثالي هو الذي تشعر فيه بترحاب، إما من مساحته أو ديكوراته، وهذا المدخل في الواقع جمع بين الإثين، أما الديكور فقد اكتفى المصمم بتواجد أثاث وإكسسوار بدرجات الأصفر المختلفة لما فيه من بهجة تأسرك فور الدخول

سفرة مبهجة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اكتفى هذا الفراغ بتاجد الأصفر في الأرضيات، حتى ينال السفرة نصيباً من الحيوية والبهجة دون أن ين الفراغ صارخاً أو مزعج.

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