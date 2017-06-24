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8 حمامات عصرية مذهلة تلهمك لتجديد حمامك

shereen gouda shereen gouda
Palace Court: Bayswater, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design حمام
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ظهر في مجال تصميم الحمام أفكار لا حصر لها بعدما كان يعد فراغ مهمل لا يحتوي على أي إبداع، وفي الآونة الأخيرة قد قام المصممين العالميينبمهمة إعادة إحياء أنماط مختفة لكي تظهر مجدداً وبأساوب جديد ومبتكر في ديكور الحمام، وذلك أناح فرصة للإبداع لا مثيل لها، فلم يصبح هناك وجود للفيود، بل تداخلت خامات وأفكار فريدة من نوعها في مختلف الأنماط، ومع ذلك أنفرد التصميم الحديث والمودرن ليتصدر قائمة الأفكار المذهلة، لما فيه من حرية وبساطة لا تقيدنا في التنفيذ.

وسعياً منا لكي يكون تصميم منزلك مواكب لأحدث الصيحات العالمية، جئنا لك في كنتاب الأفكار هذا بأحدث الصيحات المتبعة من قبل المصممين العالميين، عند تصميم الحمام، لكي تقوم باختيار الأفكار المناسبة لك. لنتعرف على هذه الأفكار معاً.

جدارية عصرية مميزة

Projekt mieszkania 76m2 w Będzinie - Namiarkowa , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz حمام
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

أن يكون لك نقطة مركزية مصممة تحديداً للفت الانتباه هو أسلوب عصري يضمن لك غرفة مبهرة مهما كانت الفكرة بسيطة، وقد ظهر هذا الأسلوب بوضوح هنا بعد اختيار الحائط باللون الفيروزي ليكون محط أنظار الجميع، وسر نجاح هذا المخطط هو خلق تباين بين هذا اللون والأبيض الناصع، فمن المستحيل أن تدخل هذا الحمام دون أن تنبهر بهذه الكسوة الجميلة.

دمج بين الرخام والخشب

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

تجرأ الخبراء ليس فقط في الدمج بين الألوان المتباينة، بل أيضاً بين الخامات المختلفة في العنصر الواحد، لكي يجمعوا بين مميزات كلاً منهم، فنجد هنا على سبيل المثال المزج الجريء بين الأرضيات الرخام والأخرى الخشبية، لكي يجمع الحمام بين فخامة الرخام ورقيه مع دفء الخشب، لتكون النتيجة حمام عملي وفاخر يبعث طاقة إيجابية. لمحبي الأفكار التصاميم الجريئة هذه الفكرية تضمن لك ما تبحث عنه.

حوض فاخر رغم بساطته

Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,luxury bathroom,interior design,luxury,modern,lights,wall lights
Roselind Wilson Design

Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

أحياناً من الممكن الإكتفاء بتميز عنصر واحد في الحمام، وهذا أحد أكبر وأهم مميزات انمط الحداثي، ومن أجدد الصيحات في تصميم الحمام الحديث أن يمون الحوض مع الوحدة هما بطل التصميم، بل وظهر الرخام ليكون هو مادة تصميم الخوض لكي يندمج مع الوحدة الفاخرة ذات الألوان الجريئة.

ألوان جريئة وهادئة في آن واحد

Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,tiles,interior design
Roselind Wilson Design

Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لا يجب أن نذكر أهمية الألوان في التصميم المودرن، فهو مجال واسع للإبداع والتأثير على أي فراغ، وصولاً إلى الحمام، فقد عادت الألوان لتترك بصمة فيها بقوة، ولكن هذه المرة ظهرت بأسلوب هادئ بالتحديد بين الأرضيات ووحدة الحوض.

رخام الأونيكس المضيء

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

ذكرنا مسبقاً ظهور الأحواض الرخامية الفاخرة، ومدى فخامتها، لذا وجب ذكر هذا النوع من الرخام الفريد من نوعه، فكونه مضيء يجعل الحمام أكثر دفئاً وتألفاً ، وقد لجأ المصمم له هنا لكي يترك بصمة مميزة في الحمام.

ورق حائط فريد من نوعه

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

زهر ورق الحائط بشدة من ضمن صيحات تصميم الحمام هذا العام، ولكن بأشكال أكثر عصرية وجرأة، ويتصدر القائمة الأشكال الهندسي والرسومات ثلاثية الأبعاد، مما يجعل الحمام يبدو أكثر اتساعاً ورحابة.

ديكورات بيطة تعيد إحياء حمام ممل

Coastal HS, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

التصميم العصري في الحمام لا يعني بالضرورة أفكار جريئة متعددة أو عناصر فاخرة، والدليل هو ظهور الحمام البسيط للغاية لكي بتألق ببعض الإكسسوارات البسيطة فقط.

بعدما تعرفت على أجدد الصيحات العصرية في الحمام، تابع معرفة كيفية تصميمه بأسلوب عصري من خلال هذا المقال: 6 نضائح عملية لحمام جميل ووظيفي

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