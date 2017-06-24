8 حمامات عصرية مذهلة تلهمك لتجديد حمامك

ظهر في مجال تصميم الحمام أفكار لا حصر لها بعدما كان يعد فراغ مهمل لا يحتوي على أي إبداع، وفي الآونة الأخيرة قد قام المصممين العالميينبمهمة إعادة إحياء أنماط مختفة لكي تظهر مجدداً وبأساوب جديد ومبتكر في ديكور الحمام، وذلك أناح فرصة للإبداع لا مثيل لها، فلم يصبح هناك وجود للفيود، بل تداخلت خامات وأفكار فريدة من نوعها في مختلف الأنماط، ومع ذلك أنفرد التصميم الحديث والمودرن ليتصدر قائمة الأفكار المذهلة، لما فيه من حرية وبساطة لا تقيدنا في التنفيذ.
وسعياً منا لكي يكون تصميم منزلك مواكب لأحدث الصيحات العالمية، جئنا لك في كنتاب الأفكار هذا بأحدث الصيحات المتبعة من قبل المصممين العالميين، عند تصميم الحمام، لكي تقوم باختيار الأفكار المناسبة لك. لنتعرف على هذه الأفكار معاً.
أن يكون لك نقطة مركزية مصممة تحديداً للفت الانتباه هو أسلوب عصري يضمن لك غرفة مبهرة مهما كانت الفكرة بسيطة، وقد ظهر هذا الأسلوب بوضوح هنا بعد اختيار الحائط باللون الفيروزي ليكون محط أنظار الجميع، وسر نجاح هذا المخطط هو خلق تباين بين هذا اللون والأبيض الناصع، فمن المستحيل أن تدخل هذا الحمام دون أن تنبهر بهذه الكسوة الجميلة.
تجرأ الخبراء ليس فقط في الدمج بين الألوان المتباينة، بل أيضاً بين الخامات المختلفة في العنصر الواحد، لكي يجمعوا بين مميزات كلاً منهم، فنجد هنا على سبيل المثال المزج الجريء بين الأرضيات الرخام والأخرى الخشبية، لكي يجمع الحمام بين فخامة الرخام ورقيه مع دفء الخشب، لتكون النتيجة حمام عملي وفاخر يبعث طاقة إيجابية. لمحبي الأفكار التصاميم الجريئة هذه الفكرية تضمن لك ما تبحث عنه.
أحياناً من الممكن الإكتفاء بتميز عنصر واحد في الحمام، وهذا أحد أكبر وأهم مميزات انمط الحداثي، ومن أجدد الصيحات في تصميم الحمام الحديث أن يمون الحوض مع الوحدة هما بطل التصميم، بل وظهر الرخام ليكون هو مادة تصميم الخوض لكي يندمج مع الوحدة الفاخرة ذات الألوان الجريئة.
لا يجب أن نذكر أهمية الألوان في التصميم المودرن، فهو مجال واسع للإبداع والتأثير على أي فراغ، وصولاً إلى الحمام، فقد عادت الألوان لتترك بصمة فيها بقوة، ولكن هذه المرة ظهرت بأسلوب هادئ بالتحديد بين الأرضيات ووحدة الحوض.
ذكرنا مسبقاً ظهور الأحواض الرخامية الفاخرة، ومدى فخامتها، لذا وجب ذكر هذا النوع من الرخام الفريد من نوعه، فكونه مضيء يجعل الحمام أكثر دفئاً وتألفاً ، وقد لجأ المصمم له هنا لكي يترك بصمة مميزة في الحمام.
زهر ورق الحائط بشدة من ضمن صيحات تصميم الحمام هذا العام، ولكن بأشكال أكثر عصرية وجرأة، ويتصدر القائمة الأشكال الهندسي والرسومات ثلاثية الأبعاد، مما يجعل الحمام يبدو أكثر اتساعاً ورحابة.
التصميم العصري في الحمام لا يعني بالضرورة أفكار جريئة متعددة أو عناصر فاخرة، والدليل هو ظهور الحمام البسيط للغاية لكي بتألق ببعض الإكسسوارات البسيطة فقط.
بعدما تعرفت على أجدد الصيحات العصرية في الحمام، تابع معرفة كيفية تصميمه بأسلوب عصري من خلال هذا المقال: 6 نضائح عملية لحمام جميل ووظيفي