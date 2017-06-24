10 أفكار مبتكرة لإعادة إحياء شرفة منزلك

شرفة المنزل هي الملاذ الذي نلجأ له لقضاء أوقات ممتهة في الهواء الطلق والإستمتاع بإطلالة خلابة، ولكن في مصر نقع في فخ إهمال هذه الغرفة، بل يعدها البعض فراغ ثانوي، لكي تتحول إلى مكان لتخزين الأغراض المهترئة.

كما عودناكم في هوميفاي، نحن نسعى دائما لطرح حلول ذكية لمشاكل يواجهها الكثير منا في تصميم المنزل، لذا اليوم سوف نتطرق إلى أفكار عملية وبسيطة تمكنك من تجديد الشرفة وتحويلها من فراغ مهمل الى الركن الأكثر تألقا في المنزل.