10 أفكار مبتكرة لإعادة إحياء شرفة منزلك

شرفة المنزل هي الملاذ الذي نلجأ له لقضاء أوقات ممتهة في الهواء الطلق والإستمتاع بإطلالة خلابة، ولكن في مصر نقع في فخ إهمال هذه الغرفة، بل يعدها البعض فراغ ثانوي، لكي تتحول إلى مكان لتخزين الأغراض المهترئة.
كما عودناكم في هوميفاي، نحن نسعى دائما لطرح حلول ذكية لمشاكل يواجهها الكثير منا في تصميم المنزل، لذا اليوم سوف نتطرق إلى أفكار عملية وبسيطة تمكنك من تجديد الشرفة وتحويلها من فراغ مهمل الى الركن الأكثر تألقا في المنزل.
من مميزات قطع الاثاث والديكورات العربية انها غير مكلفة وتجلب تميزا الى الفراغ مع بساطة لا مثيل لها، نلاحظ هنا على سبيل المثال ان الجلسات العربية خلقت شرفة عفوية تشجع الجميع لقضاء وقت ممتع، وهو ما كان هدف المصمم عند اختياره هذه الجلسات مع وحدات الإضاءة.
أثاث الشرفة يحكم عليها إما بالنجاح أو بنتيجة سلبية، ومن الممكن أن تكتفي بقطعة أثاث واحدة لتجديد الشرفة كليا وتحويلها من مكان ممل ومهمل من قبل جميع إلى الركن الذي يلجأ إليه الجميع لقضاء وقت ممتع في أجواء من الاسترخاء، وتعد المرجيحة من قطع الاثاث المثالية لكي تحقق هذه النتيجة الرائعة.
يعد مشروع تجديد الشرفة هو فرصتك الكبرى لكي تطلق العنان للافكار المبدعة والجريئة، ولا باس من بعض القطع التي تصنعها بنفسك، فهو اسلوب مختلف وغير مكلف ابدا، وسوف يمكنك من تنفيذ الأثاث والديكورات المختلفة بما يناسب احتياجاتك.
تجديد الاثاث القديم هي فكرة ذكية ومبتكرة وبالطبع غير مكلفة ابدا، فمن الممكن ان تجدد هوية الاثاث عن طريق طلاء مختلف وعصري، أو ان تقوم بتغيير وظيفته كليا، لذا عليك اولا ان تفكر في احتياجات شرفة منزلك قبل اتخاذ اي قرارات تجاه اثاث قائم.
خبراء التصميم لهم لائحة بجميع الوظائف والإكسسوارات المحبذ تواجدها في الشرفة، وقد تصدرت النباتات جميع اللوائح لأهميتها وقوة تاثيرها على أي شرفة، فنجد ان فضلها لا يكمن فقط في جلبها طاقة ايجابية في الفراغ، بل هي بمقدورها ان تحول اي شرفة تقليدية الى حديقة خلابة، ولا يجب عليك تزيين النباتات باسلوب مكلف، بل من الممكن اتباع هذا السلوب والاكتفاء ببعض أواني النباتات المختلفة.
كثيرا منا يحب الاستمتاع بالهواء الطلق في الشرفة ولكن تقف بعض الامور عائقا بيننا وبين تحقيق هذا الحلم في شرفة المنزل، واكثر هذه الاسباب انتشارا هو الخوف من الشمس الحارقة وعدم توفر الخصوصية في شرفة المنزل، وقد جئنا لهؤالاء بحل ذكي، وهي مظلة متحركة، تحميك من الشمس نهارا وتحافظ على خصوصية المنزل ليلا.
وجود مدفأة في الشرفة ولو كان حجمها صغيرا، يمكنك ان تستمتع بالهواء الطلق على مدار العام، فكثيرا منا نتجنب الشرفة كليا في فصل الشتاء لصعوبة تحمل البرودة.
ذكرنا مسبقا أهمية تواجد النباتات في اي شرفة، بل ضرورة وجودها، فان كنت على استعداد ان تخلق شرفة لا مثيل لها في الجمال والاناقة مع لفتة عصرية جريئة من الممكن ان تتجه نحو اختيار الجدارية النباتية، فهي توفر المساحة وتحول الشرفة الى حديقة مفعمة بالحيوية.
كلما ذكرنا التجديد في الديكور لابد وان يكون للالوان نصيب، فهي لها تاثير ساحر وسريع على اجواء اي غرفة، حيث لاحظ خبراء التصميم ان افتقاد اي غرفة الالوان الجذابة سوف يؤدي إلى النفور من هذا الفراغ، لذا وجب ذكر ذكر اهمية الالوان في شرفة منزلك، ولانها نافذتك الى التواصل مع الطبيعة، سوف تنعم بشرفة مثالية ان قمت بتجميلها ببعض الإكسسوارات ذات ألوان مبهجة.
بعض المناطق قد تعاني من تواجد اتربة، مما يؤدي الى تجنب الجلوس في الشرفة مطلقا، لذا تكون النتيجة مساحة كبيرة مهملة لم ولن تستخدم، وهذا لا يوجد له حل سوى تجديد الشرفة من خلال وضع نوافذ زجاجية لا تحجب الرؤية ولكن تمنع الأتربة والغبار.
بعدما تعرفت على كي تغيير الشرفة إلى مكان ح تعرف على كيفية طرد الكاقة السلبية من منزلك