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10 أفكار مبتكرة لإعادة إحياء شرفة منزلك

shereen gouda shereen gouda
Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
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شرفة المنزل هي الملاذ الذي نلجأ له لقضاء أوقات ممتهة في الهواء الطلق والإستمتاع بإطلالة خلابة، ولكن في مصر نقع في فخ إهمال هذه الغرفة، بل يعدها البعض فراغ ثانوي، لكي تتحول إلى مكان لتخزين الأغراض المهترئة.

كما عودناكم في هوميفاي، نحن نسعى دائما لطرح حلول ذكية لمشاكل يواجهها الكثير منا في تصميم المنزل، لذا اليوم سوف نتطرق إلى أفكار عملية وبسيطة تمكنك من تجديد الشرفة وتحويلها من فراغ مهمل الى الركن الأكثر تألقا في المنزل.

جلسات وأضواء شرقية

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

من مميزات قطع الاثاث والديكورات العربية انها غير مكلفة وتجلب تميزا الى الفراغ مع بساطة لا مثيل لها، نلاحظ هنا على سبيل المثال ان الجلسات العربية خلقت شرفة عفوية تشجع الجميع لقضاء وقت ممتع، وهو ما كان هدف المصمم عند اختياره هذه الجلسات مع وحدات الإضاءة.

أرجوحة

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

أثاث الشرفة يحكم عليها إما بالنجاح أو بنتيجة سلبية، ومن الممكن أن تكتفي بقطعة أثاث واحدة لتجديد الشرفة كليا وتحويلها من مكان ممل ومهمل من قبل جميع إلى الركن الذي يلجأ إليه الجميع لقضاء وقت ممتع في أجواء من الاسترخاء، وتعد المرجيحة من قطع الاثاث المثالية لكي تحقق هذه النتيجة الرائعة.

أثاث معاد تدويره

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يعد مشروع تجديد الشرفة هو فرصتك الكبرى لكي تطلق العنان للافكار المبدعة والجريئة، ولا باس من بعض القطع التي تصنعها بنفسك، فهو اسلوب مختلف وغير مكلف ابدا، وسوف يمكنك من تنفيذ الأثاث والديكورات المختلفة بما يناسب احتياجاتك.

تجديد أثاث قديم

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

تجديد الاثاث القديم هي فكرة ذكية ومبتكرة وبالطبع غير مكلفة ابدا، فمن الممكن ان تجدد هوية الاثاث عن طريق طلاء مختلف وعصري، أو ان تقوم بتغيير وظيفته كليا، لذا عليك اولا ان تفكر في احتياجات شرفة منزلك قبل اتخاذ اي قرارات تجاه اثاث قائم.

أواني النباتات

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

خبراء التصميم لهم لائحة بجميع الوظائف والإكسسوارات المحبذ تواجدها في الشرفة، وقد تصدرت النباتات جميع اللوائح لأهميتها وقوة تاثيرها على أي شرفة، فنجد ان فضلها لا يكمن فقط في جلبها طاقة ايجابية في الفراغ، بل هي بمقدورها ان تحول اي شرفة تقليدية الى حديقة خلابة، ولا يجب عليك تزيين النباتات باسلوب مكلف، بل من الممكن اتباع هذا السلوب والاكتفاء ببعض أواني النباتات المختلفة.

مظلة متنقلة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

كثيرا منا يحب الاستمتاع بالهواء الطلق في الشرفة ولكن تقف بعض الامور عائقا بيننا وبين تحقيق هذا الحلم في شرفة المنزل، واكثر هذه الاسباب انتشارا هو الخوف من الشمس الحارقة وعدم توفر الخصوصية في شرفة المنزل، وقد جئنا لهؤالاء بحل ذكي، وهي مظلة متحركة، تحميك من الشمس نهارا وتحافظ على خصوصية المنزل ليلا.

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مدفأة

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio بلكونة أو شرفة
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

وجود مدفأة في الشرفة ولو كان حجمها صغيرا، يمكنك ان تستمتع بالهواء الطلق على مدار العام، فكثيرا منا نتجنب الشرفة كليا في فصل الشتاء لصعوبة تحمل البرودة.

جدارية النباتات

homify بلكونة أو شرفة Green
homify

homify
homify
homify

ذكرنا مسبقا أهمية تواجد النباتات في اي شرفة، بل ضرورة وجودها، فان كنت على استعداد ان تخلق شرفة لا مثيل لها في الجمال والاناقة مع لفتة عصرية جريئة من الممكن ان تتجه نحو اختيار الجدارية النباتية، فهي توفر المساحة وتحول الشرفة الى حديقة مفعمة بالحيوية.

زين الشرفة بالألوان

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

كلما ذكرنا التجديد في الديكور لابد وان يكون للالوان نصيب، فهي لها تاثير ساحر وسريع على اجواء اي غرفة، حيث لاحظ خبراء التصميم ان افتقاد اي غرفة الالوان الجذابة سوف يؤدي إلى النفور من هذا الفراغ، لذا وجب ذكر ذكر اهمية الالوان في شرفة منزلك، ولانها نافذتك الى التواصل مع الطبيعة، سوف تنعم بشرفة مثالية ان قمت بتجميلها ببعض الإكسسوارات ذات ألوان مبهجة.

​زجاج في الواجهة لشرفة أكثر مرونة

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

بعض المناطق قد تعاني من تواجد اتربة، مما يؤدي الى تجنب الجلوس في الشرفة مطلقا، لذا تكون النتيجة مساحة كبيرة مهملة لم ولن تستخدم، وهذا لا يوجد له حل سوى تجديد الشرفة من خلال وضع نوافذ زجاجية لا تحجب الرؤية ولكن تمنع الأتربة والغبار.

بعدما تعرفت على كي تغيير الشرفة إلى مكان ح تعرف على كيفية طرد الكاقة السلبية من منزلك

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