12 لمسة ديكورية تُكسِب منزلك أجواء العيد

أيام قلائل تفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي نستعد بقدومه من الآن من خلال القيام بحملة تنظيف شاملة لكل ركن من أركان المنزل حتى نكسبه حالة من النظام والهدوء تجعلنا نتشرف به أمام زائرينا وتجعله أيضًا جديدًا في أعيننا.

ولكن.. أليس هذا كافيًا لاستقبال العيد؟! بالطبع لا.. فالعيد لن تكتمل أجواءه إلا بإضافة لمسات ديكورية وأخرى فنية بالمنزل تمده بالبهجة وتضيف له جمال من نوع خاص.. إليكم 12 فكرة بسيطة، قابلة للتنفيذ ومبهرة!