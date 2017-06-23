12 لمسة ديكورية تُكسِب منزلك أجواء العيد

أيام قلائل تفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي نستعد بقدومه من الآن من خلال القيام بحملة تنظيف شاملة لكل ركن من أركان المنزل حتى نكسبه حالة من النظام والهدوء تجعلنا نتشرف به أمام زائرينا وتجعله أيضًا جديدًا في أعيننا.
ولكن.. أليس هذا كافيًا لاستقبال العيد؟! بالطبع لا.. فالعيد لن تكتمل أجواءه إلا بإضافة لمسات ديكورية وأخرى فنية بالمنزل تمده بالبهجة وتضيف له جمال من نوع خاص.. إليكم 12 فكرة بسيطة، قابلة للتنفيذ ومبهرة!
ليس هناك أحلى وأجمل من الزهور الطبيعية بحيويتها لتزيني بها بيتك في العيد.. فهي تستطيع بسهولة أن تمنح أي ساحة توضع بها البهجة والإشراقة والجمال خصوصًا إن كانت بنفس ألوان الديكورات وقطع الأثاث كما هو الحال هنا.
يمكنك استقبال العيد باقتناء أثاث جديد وملون بواحدة من غرف منزلك الرئيسية كغرفة الطعام مثلًا كما هو الحال هنا وذلك حسب ميزانيتك إن كانت تسمح. وقد تلجأ إلى طلاء الأثاث القديم بألوان جديدة مبهجة تمنحك أجواء العيد أيضًا وستكون التكلفة في هذه الحالة أقل، وربما تستعيض عن الخيارين السابقين باللجوء للمسات ديكورية يدوية كوسائد ملونة تزين بها مقاعد السفرة يمكنك صنعها مع أفراد أسرتك احتفالًا بهذه المناسبة.
اجعل غرفة النوم الرئيسية أو غرفة الضيوف نابضة بالحياة وتشع بهجة بإضافة لوحة مزينة بالرسوم من وحي الطبيعة تكاد من شدة اتقانها ودقة رسمها أن تبدو طبيعية!
بورق حائط ملون أو خامات فنية ملونة ولاصقة يمكنك جلبها من أي مكتبة عامة كبيرة تستطيع أن تحول مكتبة أطفالك من قطعة أثاث عادية إلى أخرى خارجة عن المألوف.. انظر كيف أصبحت المكتبة مذهلة كباليتة الألوان.. بالطبع سيُحبها أطفالك كثيرًا!
استبدل الستائر النمطية أو ذات الألوان الحيادية بأخرى ملونة بألوان ساخنة ومبهجة كتلك المستخدمة في غرفة النوم هذه مع مراعاة تناسقها مع ديكورات الغرفة.
بغرفة أخرى من غرف منزلك استبدل السجاد أو حتى المفارش بقطع أخرى مبهجة كما هو الحال هنا.. لمسة كهذه ستجلب أجواء العيد إلى بيتك بسهولة!
جددي في مصادر إضاءة الغرف المختلفة بمنزلك.. كاقتناء أباجورات جديدة أو أباليك عصرية ثم ضعيها في زوايا جديدة لم تكن محط اهتمامك من قبل وستندهشي من النتيجة!
اجلب لأفراد أسرتك أواني جديدة بهذه المناسبة تمنحكم الشعور بالعيد وتتحلى بروحه المعروفة بالبهجة.. لا شك أنهم سيسعدوا بهذه اللافتة حتى وإن كانت بسيطة.
فقط جدار واحد بالمجال الحيوي للمنزل إن اكتسى بورق حائط مفعم بالحيوية كهذا سيكسبه بهجة غير طبيعية.
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لمسة أخرى بسيطة وقابلة للتنفيذ بمنزلك يمكنك اللجوء إليها لتجديد شكل ديكوراته احتفالًا بالعيد من خلال إكسسوارات أنيقة ولامعة وبالطبع ملونة كهذه.
اقتناء أنواع جديدة من النباتات بحديقتك المنزلية أو بالفناء الخلفي للمنزل سيزيده إشراقة وجمالًا تناسب أجواء العيد.