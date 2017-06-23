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12 لمسة ديكورية تُكسِب منزلك أجواء العيد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Commercial, Pixers Pixers جدران
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أيام قلائل تفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي نستعد بقدومه من الآن من خلال القيام بحملة تنظيف شاملة لكل ركن من أركان المنزل حتى نكسبه حالة من النظام والهدوء تجعلنا نتشرف به أمام زائرينا وتجعله أيضًا جديدًا في أعيننا. 

ولكن.. أليس هذا كافيًا لاستقبال العيد؟! بالطبع لا.. فالعيد لن تكتمل أجواءه إلا بإضافة لمسات ديكورية وأخرى فنية بالمنزل تمده بالبهجة وتضيف له جمال من نوع خاص.. إليكم 12 فكرة بسيطة، قابلة للتنفيذ ومبهرة! 

1- الزهور الطبيعية

homify المنزلأقمشة و منسوجات قطن Multicolored
homify

homify
homify
homify

ليس هناك أحلى وأجمل من الزهور الطبيعية بحيويتها لتزيني بها بيتك في العيد.. فهي تستطيع بسهولة أن تمنح أي ساحة توضع بها البهجة والإشراقة والجمال خصوصًا إن كانت بنفس ألوان الديكورات وقطع الأثاث كما هو الحال هنا.

2- أثاث ملون.. ومزيد من البهجة

Tea Cup Stool at Wonderland House Holly Palmer Contemporary Furniture غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Holly Palmer Contemporary Furniture

Tea Cup Stool at Wonderland House

Holly Palmer Contemporary Furniture
Holly Palmer Contemporary Furniture
Holly Palmer Contemporary Furniture

يمكنك استقبال العيد باقتناء أثاث جديد وملون بواحدة من غرف منزلك الرئيسية كغرفة الطعام مثلًا كما هو الحال هنا وذلك حسب ميزانيتك إن كانت تسمح. وقد تلجأ إلى طلاء الأثاث القديم بألوان جديدة مبهجة تمنحك أجواء العيد أيضًا وستكون التكلفة في هذه الحالة أقل، وربما تستعيض عن الخيارين السابقين باللجوء للمسات ديكورية يدوية كوسائد ملونة تزين بها مقاعد السفرة يمكنك صنعها مع أفراد أسرتك احتفالًا بهذه المناسبة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نفس الفكرة بشكل مختلف ..

3- لوحات برسوم طبيعية تكاد تبدو حقيقية

Quagga at Maison Noir, Cape Town, Quagga Wallpapers Quagga Wallpapers مساحات تجارية Grey فنادق
Quagga Wallpapers

Quagga Wallpapers
Quagga Wallpapers
Quagga Wallpapers

اجعل غرفة النوم الرئيسية أو غرفة الضيوف نابضة بالحياة وتشع بهجة بإضافة لوحة مزينة بالرسوم من وحي الطبيعة تكاد من شدة اتقانها ودقة رسمها أن تبدو طبيعية!

4- مكتبة الأطفال.. باليتة ألوان

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

بورق حائط ملون أو خامات فنية ملونة ولاصقة يمكنك جلبها من أي مكتبة عامة كبيرة تستطيع أن تحول مكتبة أطفالك من قطعة أثاث عادية إلى أخرى خارجة عن المألوف.. انظر كيف أصبحت المكتبة مذهلة كباليتة الألوان.. بالطبع سيُحبها أطفالك كثيرًا! 

5- ستائر غير نمطية

Beach Loft, Collage Designs Collage Designs غرفة نوم خشب Yellow
Collage Designs

Collage Designs
Collage Designs
Collage Designs

استبدل الستائر النمطية أو ذات الألوان الحيادية بأخرى ملونة بألوان ساخنة ومبهجة كتلك المستخدمة في غرفة النوم هذه مع مراعاة تناسقها مع ديكورات الغرفة.

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6- سجاد وأقمشة مُشرقة

Beach Loft, Collage Designs Collage Designs غرفة المعيشة بلاط White
Collage Designs

Collage Designs
Collage Designs
Collage Designs

بغرفة أخرى من غرف منزلك استبدل السجاد أو حتى المفارش بقطع أخرى مبهجة كما هو الحال هنا.. لمسة كهذه ستجلب أجواء العيد إلى بيتك بسهولة!

7- الإضاءة وتجديدات أكثر تأثيرًا

Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores غرفة المعيشة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

جددي في مصادر إضاءة الغرف المختلفة بمنزلك.. كاقتناء أباجورات جديدة أو أباليك عصرية ثم ضعيها في زوايا جديدة لم تكن محط اهتمامك من قبل وستندهشي من النتيجة!

8- أواعي وأواني مزركشة

homify غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية سيراميك Green
homify

homify
homify
homify

اجلب لأفراد أسرتك أواني جديدة بهذه المناسبة تمنحكم الشعور بالعيد وتتحلى بروحه المعروفة بالبهجة.. لا شك أنهم سيسعدوا بهذه اللافتة حتى وإن كانت بسيطة.

9- ورق حائط منقوش

Vintage Flowers Pixers جدران wall mural,wallpaper,wall decal
Pixers

Vintage Flowers

Pixers
Pixers
Pixers

فقط جدار واحد بالمجال الحيوي للمنزل إن اكتسى بورق حائط مفعم بالحيوية كهذا سيكسبه بهجة غير طبيعية.

10- وسائد ومزيد من النقوش والألوان

Hello Petal, Hello Petal Hello Petal المنزلأقمشة و منسوجات
Hello Petal

Hello Petal

Hello Petal
Hello Petal
Hello Petal

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11- إكسسوارات أنيقة ولامعة

Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

لمسة أخرى بسيطة وقابلة للتنفيذ بمنزلك يمكنك اللجوء إليها لتجديد شكل ديكوراته احتفالًا بالعيد من خلال إكسسوارات أنيقة ولامعة وبالطبع ملونة كهذه.

12- نباتات بأنواع جديدة

COMPOSIÇÃO PAISAGISTICA, ELLIANE FREITAS DESIGN DE INTERIORES ELLIANE FREITAS DESIGN DE INTERIORES حديقة
ELLIANE FREITAS DESIGN DE INTERIORES

ELLIANE FREITAS DESIGN DE INTERIORES
ELLIANE FREITAS DESIGN DE INTERIORES
ELLIANE FREITAS DESIGN DE INTERIORES

اقتناء أنواع جديدة من النباتات بحديقتك المنزلية أو بالفناء الخلفي للمنزل سيزيده إشراقة وجمالًا تناسب أجواء العيد.

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