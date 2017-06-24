كيف تنظم الأحذية بطريقة مبتكرة ؟

تنظيم منزلك أمر يجعلك تشعر براحة أكثر أثناء تواجدك فيه، ولن تخجل أبدًا أمام ضيوفك، سيكون منزلك على ما يرام دائمًا مع خبراء هوميفاي، سنقدم لك في هذا الموضوع حلول مبتكرة للحفاظ على كل الأحذية التي تمتكلها وفي نفس الوقت الحفاظ على منزلك نظيف ومُرتب، ما عليك فقط هو قراءة هذا المقال.
الحل الأمثل لتنظيم الأحذية هو وضع رف لها خلف الأريكة أو عند سفح السرير أو أي مكان تراه مناسب، وهناك تصميمات مختلفة لهذه الأرفف مقسمة بأعداد مختلفة من الخانات، فلا تقلق من الحصول على التصميم المناسب لك حتمًا ستجده.
هذه الفكرة ملائمة للذين يفضلون بقاء الأحذية في متناول أيديهم، وتخزينها بجانب السرير مباشرة في غرفة النوم حتى لا تضيع وقتك في البحث عن أي حذاء تريد أن تلبسه في أي وقت.
مكان أخر يمكن أن تجعله خزانة لأحذيتك وهو تحت السرير، يمكنك الاستعانة بدرج تحت السرير لتخزينها فكرة عملية جدًا وسهلة وستحافظ على غرفة نومك مُرتبة.
المساحة تحت درج منزلك يمكن أن تقدم لك يد العون عندما تريد تخزين أحذيتك، مساحة كان من الممكن أن تكون مُهدرة لكنها استغلت بفضل تصميم عبقري من الخبراء.
ماذا عن خلق هذه المساحة في منزلك لتعليق المعاطف أو تخزين الأحذية وربطها في هذه الأدراج.
يمكنك تقسيم الخزانة إلى مربعات صغيرة تستوعب زوج من الأحذية، لـيكون كل زوج منفصل في مساحة محددة له، إذا كنت تعشق التنظيم فهذه الفكرة ملائمة جدًا لك.
باب الدخول هو المكان الذي من السهل جدًا أن يصبح عشوائي وتتراكم أمامه الأحذية، لذا لابد من التفكير في مكان لاستيعاب هذه الأحذية، أسفل منضدة بالقرب من مدخل المنزل، أو سلال عملية يمكن أن تستوعب هذه الأحذية بطريقة منظمة ومُرتبة.
آسرة كبيرة بباب مسحور تصلح لتخزين عدد لا يحصى من الأشياء ولا نستثني من ذلك الأحذية، يمكنك تنظيم سلال بلاستيكية أسفل السرير ووضع الأحذية بها.
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