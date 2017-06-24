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كيف تنظم الأحذية بطريقة مبتكرة ؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores غرفة الاطفال
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تنظيم منزلك أمر يجعلك تشعر براحة أكثر أثناء تواجدك فيه، ولن تخجل أبدًا أمام ضيوفك، سيكون منزلك على ما يرام دائمًا مع خبراء هوميفاي، سنقدم لك في هذا الموضوع حلول مبتكرة للحفاظ على كل الأحذية التي تمتكلها وفي نفس الوقت الحفاظ على منزلك نظيف ومُرتب، ما عليك فقط هو قراءة هذا المقال. 

الصناديق الفردية

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الحل الأمثل لتنظيم الأحذية هو وضع رف لها خلف الأريكة أو عند سفح السرير أو أي مكان تراه مناسب، وهناك تصميمات مختلفة لهذه الأرفف مقسمة بأعداد مختلفة من الخانات، فلا تقلق من الحصول على التصميم المناسب لك حتمًا ستجده. 

خزانات عريضة بجانب السرير

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هذه الفكرة ملائمة للذين يفضلون بقاء الأحذية في متناول أيديهم، وتخزينها بجانب السرير مباشرة في غرفة النوم حتى لا تضيع وقتك في البحث عن أي حذاء تريد أن تلبسه في أي وقت. 

درج تحت السرير

Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores غرفة الاطفال
Ana Andrade – Design de Interiores

Ana Andrade - Design de Interiores
Ana Andrade – Design de Interiores
Ana Andrade - Design de Interiores

مكان أخر يمكن أن تجعله خزانة لأحذيتك وهو تحت السرير، يمكنك الاستعانة بدرج تحت السرير لتخزينها فكرة عملية جدًا وسهلة وستحافظ على غرفة نومك مُرتبة.

أسفل الدرج

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

المساحة تحت درج منزلك يمكن أن تقدم لك يد العون عندما تريد تخزين أحذيتك، مساحة كان من الممكن أن تكون مُهدرة لكنها استغلت بفضل تصميم عبقري من الخبراء. 

ماذا عن هذه الفكرة؟

W 87th St Penthouse, Eisner Design Eisner Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

ماذا عن خلق هذه المساحة في منزلك لتعليق المعاطف أو تخزين الأحذية وربطها في هذه الأدراج. 

كل حذاء في الجزء الخاص به

Richmond - Boot Room Roselind Wilson Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roselind Wilson Design

Richmond – Boot Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

يمكنك تقسيم الخزانة إلى مربعات صغيرة تستوعب زوج من الأحذية، لـيكون كل زوج منفصل في مساحة محددة له، إذا كنت تعشق التنظيم فهذه الفكرة ملائمة جدًا لك. 

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مساحة بالقرب من المدخل

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt ممر الاستعماري، الرواق والدرج
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

باب الدخول هو المكان الذي من السهل جدًا أن يصبح عشوائي وتتراكم أمامه الأحذية، لذا لابد من التفكير في مكان لاستيعاب هذه الأحذية، أسفل منضدة بالقرب من مدخل المنزل،  أو سلال عملية يمكن أن تستوعب هذه الأحذية بطريقة منظمة ومُرتبة. 

سرير وخزنة في وقت واحد

Shortbread Headboard homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Shortbread Headboard

homify
homify
homify

آسرة كبيرة بباب مسحور تصلح لتخزين عدد لا يحصى من الأشياء ولا نستثني من ذلك الأحذية، يمكنك تنظيم سلال بلاستيكية أسفل السرير ووضع الأحذية بها. 

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شقة بمساحة 60 م² بتصميم مثالي

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