10 أفكار لبناء شوايات بسيطة وغير مكلفة

قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو العطل جعل الأجواء مختلفة، يحتاج مجرد انفاق القليل وليس سائل استثمار مبالغ فيها وكبيرة من المال، ولكن قليلا من الخيال، وقرار استخدام الفن على بعد أمتار قليلة في الحديقة الخاصة بك أو على المطبخ الخاص بك.

إنه لامر جيد جدا أن يكون هناك شواية في المنزل للاحتفال مع العائلة والأصدقاء بحدث أو عطلة نهاية الأسبوع أو ربما عطلة طويلة.

لا يوجد نموذج معقد، لبناء شواية صغير، ولكن نقترح بعض التصميمات من قبل مصممي هوميفاي، وهذه الأمثلة العشرة لمشاوي حديثة تلهمك وتغير نمط حياتك.