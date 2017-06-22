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10 أفكار لبناء شوايات بسيطة وغير مكلفة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
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قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو العطل جعل الأجواء مختلفة، يحتاج مجرد انفاق القليل وليس سائل استثمار مبالغ فيها وكبيرة من المال، ولكن قليلا من الخيال، وقرار استخدام الفن على بعد أمتار قليلة في الحديقة الخاصة بك أو على المطبخ الخاص بك.

إنه لامر جيد جدا أن يكون هناك شواية في المنزل للاحتفال مع العائلة والأصدقاء بحدث أو عطلة نهاية الأسبوع أو ربما عطلة طويلة.

لا يوجد نموذج معقد، لبناء شواية صغير، ولكن نقترح بعض التصميمات من قبل مصممي هوميفاي، وهذه الأمثلة العشرة لمشاوي حديثة تلهمك وتغير نمط حياتك.

1. شواية في الهواء الطلق

Construção de moradia em estilo rústico para venda, Atádega Sociedade de Construções, Lda Atádega Sociedade de Construções, Lda مطبخ
Atádega Sociedade de Construções, Lda

Atádega Sociedade de Construções, Lda
Atádega Sociedade de Construções, Lda
Atádega Sociedade de Construções, Lda

لتركيب الشواية الخاصة بك من الضروري أن تفكر بالفضاء والبيئة حيث الموقع إذا كان حديقة أو مساحة خارجية وافرة، مع الشجيرات والصخور والطيور، فهذا سيعطي بوضوح نوع وحجم الشواية وسيكون من الممكن حساب المواد التي ستستخدامها في العمل.

ان خطة عمل بناء كامل لتسهيل الشواء يجعلك على استعداد لعمل الطبق دون الحاجة إلى العودة للداخل ومواصلة الشواء، وسوف تجمع بداخله الكثير من الملحقات واللوازم، والتوابل وغيرها. بناء بالقرب من حوض المطبخ، حيث يمكنك وضع الطاولات والكراسي لجعل العمل أقل صعوبة،ولاستمتاع الأسرة بجلسة شواء رائعة.

2. تقسيم المساحة

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA حدائقمواقد وشوايات
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

تقسيم المساحة حيث سيتم وضع شواء على ألا يتعارض مع مساحة المكان.

والخطوة الأولى هي تنظيف المنطقة، وجزء العشب لو كان طويل القامة وإزالة الأعشاب الضارة إن وجد.

ومراقبة اتجاهه الرياح أمر مهم لتحديد موقع شواء، وتجنب حرق، والحفاظ على طاقة الرياح قبالة وسوف يعيش لمدة أطول من الجمر لطهي الكمال. وحولها جميع المواد المستخدمة للشواء الخاص بك.

3. بناء من القاعدة

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

اختيار المكان وتحديد المنطقة المراد وضع الشواية فيها.. وتسوية الأرض، بسمك الخرسانة المتوسط لتجنب المزيد من الرواسب، مع الطاولة التي تحدد شكل المكان لمنع التكسير وتفريغ خليط الاسمنت والرمل والبلاط والحجر لرفعها عن الأرض قليلًا، ويمكنك بناء الهيكل المعماري، والجدران بالطوب الوجه أو الجبس، كما يظهر صورة لهذا المشروع مع وجود قاعدة صغيرة.

مزيج من الطوب البني في الجبس الأبيض، لمسة من الأناقة، بالإضافة إلى الخشب المستخدم لدعم السقف وحماية اللوح وحوض صغير لاعطاء مزيد من السحر لهذه الشواية.

ويقترن هذا الطراز الحديث بالهيكل العام للمنزل للمساهمة في المشهد.

4. ثلاثة في واحد

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA حدائقمواقد وشوايات
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

حول أربع قواعد على مستويين منافذ أو مسافات متعددة الوظائف، مع قوة، هو لهذا استخدمت أيضًا شبكة الحديد والطوب. على المستوى الثاني الحوض، والشواء وفرن الموقد.

الهيكل نراه يبدو أكثر اكتمالا. ومستويات الركائز مع توفير مساحة لأدوات المطبخ اللازمة عند إعداد الشواء، أيضا يحافظ على المنطقة نظيفة.

5. الألوان متناسقة

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

لتنسجم مع البيئة، قد تم اختيار المواد عمدًا للنسيج ونغمة جميلة، مثل الركائز الحجر والطوب الأحمر الذي يطابق الباب، وكذلك الأثاث الخشب الثمين.

وتقع في أسفل الووجهه الحائط المرصوف بالحصى والشواية، وتحتها مساحة لتجفيف الخشب.

6. شواية فحم

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

شيد هذا النموذج بالقرب من المطبخ وأدواته والمياه والمدخلات وما يجب أن يكون دائما قريب منه.

ولديه ثلاث مستويات كافية: الموقد من السيراميك ثماني الأضلاع حمراء لتسهيل شواء قطع من اللحم ومدفأة ومستوى مناسب للاستخدام.

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7. فقط الهيكل والشبكة

homify حدائقديكورات واكسسوارات طوب Brown
homify

homify
homify
homify

على الارتجال شواء، هو فكرة جيدة جدا هذا التصميم: أربعة أعمدة من الطوب مكدسة ومتشابكة لدعم منصة ومقاعد البدلاء على الجانبين، والطوب هو أفضل مادة لنسيجه وخصوصًا لقدرته الحرارية.

وميزة هذا التصميم هو البساطة التي تم بناءه عليها ويمكنك تبديل الأماكن عندما تراه مناسبا.

8. بناء نموذج

homify منازل
homify

homify
homify
homify

عند محاولة تثبيت شبكة ثابتة لسنوات عديدة، هذا التصميم يظهر عملية البناء. حققت منصة على شكل حرف U، بجانب لغسل الأطباق، ولوح واسع وسميك من الجرانيت، وهو جاهز للاستخدام.

ومساحة غير نظامية لدفع نفسك لإعطاء وسيلة أخرى، واستخدامها كما هي، مجرد اعطاء طريقة للشواء الخاص مع غطاء الدخان والبقاء بعيدا.

يظهر هذا المشروع كيف أعطى الحجر أسلوب ريفي للعمل.

9. باستخدام الخشب

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー حدائقمواقد وشوايات
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

أفضل مكان لبناء شواء في المنزل، في الهواء الطلق، في وئام مع العشب والأشجار والنباتات والرائحة الجديدة. العناصر سهلة الاستخدام، الطوب والخرسانة والخشب، وهذا النموذج بسيط وغير معقد، والفرق في استخدام الخشب لعمل طاولة عمل مميزة.

10. أسلوب تقليدي

Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES بلكونة أو شرفة Brown
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

كجزء من مطبخ كبير، هذه الشواية بنيت جنبا إلى جنب مع فرن والطوب قاعدة للمدخنة معرضة الأحمر، ويظهر النمط التقليدي للمزرعة. الغلاف الجوي يخلق الراحة والتميز من خلال عرض الفسيفساء في خلفية الجدار.

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