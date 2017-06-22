10 أفكار لبناء شوايات بسيطة وغير مكلفة

قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو العطل جعل الأجواء مختلفة، يحتاج مجرد انفاق القليل وليس سائل استثمار مبالغ فيها وكبيرة من المال، ولكن قليلا من الخيال، وقرار استخدام الفن على بعد أمتار قليلة في الحديقة الخاصة بك أو على المطبخ الخاص بك.
إنه لامر جيد جدا أن يكون هناك شواية في المنزل للاحتفال مع العائلة والأصدقاء بحدث أو عطلة نهاية الأسبوع أو ربما عطلة طويلة.
لا يوجد نموذج معقد، لبناء شواية صغير، ولكن نقترح بعض التصميمات من قبل مصممي هوميفاي، وهذه الأمثلة العشرة لمشاوي حديثة تلهمك وتغير نمط حياتك.
لتركيب الشواية الخاصة بك من الضروري أن تفكر بالفضاء والبيئة حيث الموقع إذا كان حديقة أو مساحة خارجية وافرة، مع الشجيرات والصخور والطيور، فهذا سيعطي بوضوح نوع وحجم الشواية وسيكون من الممكن حساب المواد التي ستستخدامها في العمل.
ان خطة عمل بناء كامل لتسهيل الشواء يجعلك على استعداد لعمل الطبق دون الحاجة إلى العودة للداخل ومواصلة الشواء، وسوف تجمع بداخله الكثير من الملحقات واللوازم، والتوابل وغيرها. بناء بالقرب من حوض المطبخ، حيث يمكنك وضع الطاولات والكراسي لجعل العمل أقل صعوبة،ولاستمتاع الأسرة بجلسة شواء رائعة.
تقسيم المساحة حيث سيتم وضع شواء على ألا يتعارض مع مساحة المكان.
والخطوة الأولى هي تنظيف المنطقة، وجزء العشب لو كان طويل القامة وإزالة الأعشاب الضارة إن وجد.
ومراقبة اتجاهه الرياح أمر مهم لتحديد موقع شواء، وتجنب حرق، والحفاظ على طاقة الرياح قبالة وسوف يعيش لمدة أطول من الجمر لطهي الكمال. وحولها جميع المواد المستخدمة للشواء الخاص بك.
اختيار المكان وتحديد المنطقة المراد وضع الشواية فيها.. وتسوية الأرض، بسمك الخرسانة المتوسط لتجنب المزيد من الرواسب، مع الطاولة التي تحدد شكل المكان لمنع التكسير وتفريغ خليط الاسمنت والرمل والبلاط والحجر لرفعها عن الأرض قليلًا، ويمكنك بناء الهيكل المعماري، والجدران بالطوب الوجه أو الجبس، كما يظهر صورة لهذا المشروع مع وجود قاعدة صغيرة.
مزيج من الطوب البني في الجبس الأبيض، لمسة من الأناقة، بالإضافة إلى الخشب المستخدم لدعم السقف وحماية اللوح وحوض صغير لاعطاء مزيد من السحر لهذه الشواية.
ويقترن هذا الطراز الحديث بالهيكل العام للمنزل للمساهمة في المشهد.
حول أربع قواعد على مستويين منافذ أو مسافات متعددة الوظائف، مع قوة، هو لهذا استخدمت أيضًا شبكة الحديد والطوب. على المستوى الثاني الحوض، والشواء وفرن الموقد.
الهيكل نراه يبدو أكثر اكتمالا. ومستويات الركائز مع توفير مساحة لأدوات المطبخ اللازمة عند إعداد الشواء، أيضا يحافظ على المنطقة نظيفة.
لتنسجم مع البيئة، قد تم اختيار المواد عمدًا للنسيج ونغمة جميلة، مثل الركائز الحجر والطوب الأحمر الذي يطابق الباب، وكذلك الأثاث الخشب الثمين.
وتقع في أسفل الووجهه الحائط المرصوف بالحصى والشواية، وتحتها مساحة لتجفيف الخشب.
شيد هذا النموذج بالقرب من المطبخ وأدواته والمياه والمدخلات وما يجب أن يكون دائما قريب منه.
ولديه ثلاث مستويات كافية: الموقد من السيراميك ثماني الأضلاع حمراء لتسهيل شواء قطع من اللحم ومدفأة ومستوى مناسب للاستخدام.
على الارتجال شواء، هو فكرة جيدة جدا هذا التصميم: أربعة أعمدة من الطوب مكدسة ومتشابكة لدعم منصة ومقاعد البدلاء على الجانبين، والطوب هو أفضل مادة لنسيجه وخصوصًا لقدرته الحرارية.
وميزة هذا التصميم هو البساطة التي تم بناءه عليها ويمكنك تبديل الأماكن عندما تراه مناسبا.
عند محاولة تثبيت شبكة ثابتة لسنوات عديدة، هذا التصميم يظهر عملية البناء. حققت منصة على شكل حرف U، بجانب لغسل الأطباق، ولوح واسع وسميك من الجرانيت، وهو جاهز للاستخدام.
ومساحة غير نظامية لدفع نفسك لإعطاء وسيلة أخرى، واستخدامها كما هي، مجرد اعطاء طريقة للشواء الخاص مع غطاء الدخان والبقاء بعيدا.
يظهر هذا المشروع كيف أعطى الحجر أسلوب ريفي للعمل.
أفضل مكان لبناء شواء في المنزل، في الهواء الطلق، في وئام مع العشب والأشجار والنباتات والرائحة الجديدة. العناصر سهلة الاستخدام، الطوب والخرسانة والخشب، وهذا النموذج بسيط وغير معقد، والفرق في استخدام الخشب لعمل طاولة عمل مميزة.
كجزء من مطبخ كبير، هذه الشواية بنيت جنبا إلى جنب مع فرن والطوب قاعدة للمدخنة معرضة الأحمر، ويظهر النمط التقليدي للمزرعة. الغلاف الجوي يخلق الراحة والتميز من خلال عرض الفسيفساء في خلفية الجدار.
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