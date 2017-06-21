14 فكرة متنوعة لمكان التليفزيون في غرفة نومك

تصميم مكان للتليفزيون في غرفة النوم يحتاج لكثير من الضبط و التنسيق حتى لا تتحول الغرفة من مكان للراحة و الإلهام و الهدوء إلى مكان مزعج و غير متناسق، لذا فإن هوميفاي اليوم سوف يقدم إلينا مجموعة مميزة من تصميمات استلهمت بإبداع أماكن رائعة في غرفة النوم لتثبيت مكان مميز للتليفزيون زاد من جمال الغرفة و تألق التليفزيون فيها ..
إليكم التفاصيل
و كأن التليفزيون جزء من الجدار و ديكوره يمكنك تثبيته جيداً في الحائط بواسطة المسامير الخلفية و تزيين المنطقة حوله بالأضواء المسلطة عليه مع تهيئة الحائط في المساحة المخصصة له لتكون غائرة أكثر من النسق العام حتى يكون بعد التثبيت و كأنه جزء منها
في الدولاب الرئيسي في غرفة النوم يمكنك تثبيت التليفزيون بطريقة عصرية حيث سيكون معلقاً على الأبواب بتلك الطريقة التي نراها هنا و بالتالي لن يستهلك أي من مساحة الجدران أو الغرفة
تصميم مكتبة للخزانات في غرفة النوم من الأمور العملية الشيقة التي يمكن أن تجعل من غرفتك مكاناً مثالياً للتخزين بالنسبة للأغراض المختلفة و منها خلق مساحة فوقها لتكون مخصصة للتليفزيون كما نرى
تثبيت التليفزيون أسفل الرفوف و في منطقة أعلى قليلاً من المعتاد يجعل الحائط بمثابة مكتبة مثبته بشكل جمالي أمام السرير و يضمن لك مشاهدة ممتعة و أن مستلقي مما يزيد من الاسترخاء و الهدوء النفسي
في تلك الغرفة المليئة بالمرايات يكون مكان التليفزيون بشاشته السوداء أمر مثالي لتحقيق التوازن في الغرفة، لاحظ تثبيت التليفزيون يظهر في المرآة المقابلة و في جوار السرير بمنتهى الروعة
لاحظ مساحة التليفزيون و التي تتوسط المكتبة تماماً و بالتالي تحقق سيمترية بين باقي الرف العلوي للمكتبة بما يضمن جمال ساحر في باقي التفاصيل
اختيار الركن يعد من أكثر الأفكار ذكاءاً خصوصاً في غرفة النوم لأنه في الأصل لا استخدام له سوى بالإكسسوار – في هذا النموذج تحديداً – لذلك يعتبر استخدام التلفزيون هنا أيضاً عوضاً عن الإكسسوارات