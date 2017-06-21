14 فكرة متنوعة لمكان التليفزيون في غرفة نومك

تصميم مكان للتليفزيون في غرفة النوم يحتاج لكثير من الضبط و التنسيق حتى لا تتحول الغرفة من مكان للراحة و الإلهام و الهدوء إلى مكان مزعج و غير متناسق، لذا فإن هوميفاي اليوم سوف يقدم إلينا مجموعة مميزة من تصميمات استلهمت بإبداع أماكن رائعة في غرفة النوم لتثبيت مكان مميز للتليفزيون زاد من جمال الغرفة و تألق التليفزيون فيها ..

إليكم التفاصيل