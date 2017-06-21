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14 فكرة متنوعة لمكان التليفزيون في غرفة نومك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Buritis, Nayla Diniz Arquitetura Nayla Diniz Arquitetura غرفة نوم
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تصميم مكان للتليفزيون في غرفة النوم يحتاج لكثير من الضبط و التنسيق حتى لا تتحول الغرفة من مكان للراحة و الإلهام و الهدوء إلى مكان مزعج و غير متناسق، لذا فإن هوميفاي اليوم سوف يقدم إلينا مجموعة مميزة من تصميمات استلهمت بإبداع أماكن رائعة في غرفة النوم لتثبيت مكان مميز للتليفزيون زاد من جمال الغرفة و تألق التليفزيون فيها ..

إليكم التفاصيل

1- في الجدار

Apartamento Buritis, Nayla Diniz Arquitetura Nayla Diniz Arquitetura غرفة نوم
Nayla Diniz Arquitetura

Nayla Diniz Arquitetura
Nayla Diniz Arquitetura
Nayla Diniz Arquitetura

و كأن التليفزيون جزء من الجدار و ديكوره يمكنك تثبيته جيداً في الحائط بواسطة المسامير الخلفية و تزيين المنطقة حوله بالأضواء المسلطة عليه مع تهيئة الحائط في المساحة المخصصة له لتكون غائرة أكثر من النسق العام حتى يكون بعد التثبيت و كأنه جزء منها

2- في مرآة الدولاب

LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
Marina Ortiz – mo arquitetura

Marina Ortiz - mo arquitetura
Marina Ortiz – mo arquitetura
Marina Ortiz - mo arquitetura

في الدولاب الرئيسي في غرفة النوم يمكنك تثبيت التليفزيون بطريقة عصرية حيث سيكون معلقاً على الأبواب بتلك الطريقة التي نراها هنا و بالتالي لن يستهلك أي من مساحة الجدران أو الغرفة 

3- في مكتبة مستقلة

Apartamento AF, Superstudiob Superstudiob غرفة نوم MDF Blue
Superstudiob

Superstudiob
Superstudiob
Superstudiob

تصميم مكتبة للخزانات في غرفة النوم من الأمور العملية الشيقة التي يمكن أن تجعل من غرفتك مكاناً مثالياً للتخزين بالنسبة للأغراض المختلفة و منها خلق مساحة فوقها لتكون مخصصة للتليفزيون كما نرى 

4- أسفل رفوف عليا

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة نوم
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

تثبيت التليفزيون أسفل الرفوف و في منطقة أعلى قليلاً من المعتاد يجعل الحائط بمثابة مكتبة مثبته بشكل جمالي أمام السرير و يضمن لك مشاهدة ممتعة و أن مستلقي مما يزيد من الاسترخاء و الهدوء النفسي

5- على جدار أبيض في مقابل السرير

Quarto casal, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

في تلك الغرفة المليئة بالمرايات يكون مكان التليفزيون بشاشته السوداء أمر مثالي لتحقيق التوازن في الغرفة، لاحظ تثبيت التليفزيون يظهر في المرآة المقابلة و في جوار السرير بمنتهى الروعة

6- في إطار مخصص أمام السرير و يكون في تلك الحالة ملحقاً بالمكتبة العصرية التي تحتوي على رفوف و خزانات

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

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7- على حائط خشبي أو بمعنى أصح مخالف لنسق الغرفة يمكن أن نخصصه ليكون مكاناً لتثبيت التليفزيون بسهولة

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores غرفة نوم MDF Brown
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

8- تثبيت بارز بعض الشيء للتليفزيون و يستغل الاختلاف في الجدار ذو الملمس الناعم و يبتعد عنه بأداة تثبيت طويلة مناسبة

Apartamento Del Valle, Nogueira Arquitetura e Interiores Nogueira Arquitetura e Interiores غرفة نوم Turquoise
Nogueira Arquitetura e Interiores

Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores

9- بنكهة أورجوانية حالمة يمكنكم تصميم مكان للتليفزيون حول الرفوف و المعلقة بالحائط

homify غرفة نوم MDF Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

10- و في مكتبة متعددة الألوان يكون سطحها رائعاً لمكان تليفزيون مميز

Paugui, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

لاحظ مساحة التليفزيون و التي تتوسط المكتبة تماماً و بالتالي تحقق سيمترية بين باقي الرف العلوي للمكتبة بما يضمن جمال ساحر في باقي التفاصيل 

11- في مقابل النافذة أو الشرفة سيكون لديك تلفزيون يعكس السحر و الضوء مثل المرآة تماماً و عند المشاهدة يمكنك تصميم ستائر على تلك الشرفات لتحجب الضوء و تتحكم في الخصوصية

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة نوم
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

12- من أروع الأفمار العملية تعليق التلفزيون بشاشة صغيرة في ستاند صغير في إحدى الزوايا مما سيضمن لك تصميماً منسقاً و يترك لك مساحات أخرى غير مهدرة في الغرفة

Bedroom Temza design and build غرفة نومخزانة الملابس
Temza design and build

Bedroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

اختيار الركن يعد من أكثر الأفكار ذكاءاً خصوصاً في غرفة النوم لأنه في الأصل لا استخدام له سوى بالإكسسوار – في هذا النموذج تحديداً – لذلك يعتبر استخدام التلفزيون هنا أيضاً عوضاً عن الإكسسوارات

13 – روعة الرفوف و الخزانات المفتوحة حول التلفاز من جمال التصميم و روعة و مهارة التنسيق

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة نوم
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

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14- في باب الخزانات الذي يفتح لأعلى سيكون مكان التلفزيون لديك فلن يكلفك أي مساحة إضافية و سيكون من المبتكر استخدام هذا المكان تحديداً ليكون حاملاً للتليفزيون

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم أبلكاش Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor
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غرفة نومك أحلى بالتليفزيون

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