9 أفكار إبداعية لديكور المنزل ستدهشك!

نحتاج من وقت لأخر لتطبيق بعض الأفكار الجديدة لتغيير ديكور المنزل، أو لإضفاء روحًا جديدة عليه تغير من طاقته وتضيف له البهجة والتجديد وتسمح باستغلال أجزاءه الاستغلال الأمثل.
وبعض هذه الأفكار قد يجعلنا نغير في الأثاث أو في ترتيبه في المنزل أو استغلال الممرات بشكل جيد أو الزوايا المهجورة، أو ربما بأشياء بسيطة مثل الزهور والتابلوهات قد نصنع فارقًا ملحوظًا.
واليوم جمعنا لكم 9 أفكار جديدة ومبتكرة للتنفيذ في ديكورات منزلك ستضفي عليه روحًا من التغيير والترتيب وتجعله أكثر راحة لك ولزائريك:
يمكننا استغلال الممرات الكبيرة في المنزل بشكل جديد وعملي عن طريق تثبيت دولاليب أو أرفف خشبية، إما منفصلة أو متصلة بحيث تستخدم لأغراض التخزين المختلفة، للملابس أو للكتب أو لشتى أغراض المنزل.
ويمكننا أيضًا تصميم هذه الوحدات بشكل زخرفي جميل يتماشى مع الطراز المستخدم في المنزل ككل ويوفر علينا الكثير من مساحات التخزين الموزعة في المنزل بعشوائية.
هل فكرت في استغلال الجدار عن مدخل منزلك بطريقة ذكية ومبدعة؟ ستفيدك هذه الفكرة كثيرًا في ذلك.
فهنا نجد أن المصمم قد ثبت رفًا بسيطًا ولكنه مؤثر لحمل القبعات والأغراض المختلفة التي تحتاج لرف عند المدخل، أما الجدار نفسه فقد ملأه بالمسامير الناعمة الرأس ذات الأحجام المختلفة حتى يتم تعليق الأغراض المختلفة عليها مثل المعاطف والايشاربات والمفاتيح.
يمكننا الاستفادة من الأركان الغير مستغلة في المنزل والتي نعتقد أننا لايمكن أن نضع فيها قطعة من الأثاث لأن أبعادها مختلفة وغير منتظمة، يمكننا استغلالها بوضع بعض الأرفف فيها، فهنا نجد أرفف ذات عرض لا يتجاوز ال20 سم ولكنها عملية جدًا في تخزين الكتب والأغراض الرفيعة في المنزل، لاشك أن كل منزل بحاجة إلى هذه الرفوف العملية.
أما هنا فنرى كيفية استغلال الممرات التي لانعتقد أنه يمكننا استغلال كامل مساحتها أبدًا، فعن طريق إضافة بعض الرفوف الجانبية، إما غاطسة في الحائط أو بارزة عنه يمكننا تخزين العديد من الأغراض بشكل جمالي مناسب وعملي بمنتهى السهولة.
يمكنك أيضًا استشارة أي من مصممي الديكور الداخلي.
قد يبدو لك هذا الجدار بسيطًا ولكنه مهم جدًا وقد يحل مشكلة التخزين بالكامل في غرفة المعيشة بمنزلك، فاستخدام جدار كامل مليء بالرفوف بكامل ارتفاعه وعرضه هو أمر عملي وموفر بشكل كبير، يمكننا تخزين الكتب والأكسسورات والمزهريات الجميلة بداخله دون ازعاج، كما أن شكله جميل ومفتوح كأنه شاشة عرض كبيرة مرحبة بالضيوف.
أما هنا فإننا نستعرض فكرة موفرة وعملية جدًا وهي استغلال أسفل السلم، هذه المساحة الصغيرة الغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في التخزين والجلوس عن طريق عمل رفوف وخزانات بشكل جمالي ذات أبواب ومقابض نحاسية أنيقة، ومع وضع كنبة في الجزء ذو السقف الأعلى نكون قد استفدنا من هذه المساحة بشكل كبير.
بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مساحة كافية لعمل غرفة مكتب أو غرفة للدراسة في المنزل، فإن هذا مثال جيد لكيفية الحصول على مكتب صغيرمن لوح خشبي فقط، بين الباب والرفوف، يمكننا أن نضع لوحًا خشبيا لنستخدمه كسطح للمكتب في الزاوية بشكل فعال للغاية لإنشاء مكتب صغير في المنزل.
يمكننا استغلال الجدار الفارغ من أي أثاث بشكل ديكوري جذاب في المنزل عن طريق توزيع الصور والأعمال الفنية بشكل غير منتظم ليشكل لنا تشكيلُا جذابًا وفريدًا، قد يكون هذا العمل وحده كفيلًا بإعادة تجديد شكل الغرفة وإضفاء التغيير على مكوناتها بشكل مريح.
في هذه الصورة الأخيرة نجد وحدة الرفوف المنخفضة المستطيلة والطويلة جدًا، والتي يمكن فردها على مساحة كبيرة لتثري الجدار وتوفر مساحة لا يستهان بها في التخزين، يمكننا أيضًا استغلال الجزء العلوي للجدار في وضع الصور والأعمال الفنية حتى نكون قد حققنا ميزتين في جدار واحد، وهما التوفير والاستغلال الجيد للمساحة، والشكل الجمالي المميز والأنيق.
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