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9 أفكار إبداعية لديكور المنزل ستدهشك!

آية علم الدين آية علم الدين
Le couloir a une vraie fonction, MON OEIL DANS LA DECO MON OEIL DANS LA DECO الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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نحتاج من وقت لأخر لتطبيق بعض الأفكار الجديدة لتغيير ديكور المنزل، أو لإضفاء روحًا جديدة عليه تغير من طاقته وتضيف له البهجة والتجديد وتسمح باستغلال أجزاءه الاستغلال الأمثل.

وبعض هذه الأفكار قد يجعلنا نغير في الأثاث أو في ترتيبه في المنزل أو استغلال الممرات بشكل جيد أو الزوايا المهجورة، أو ربما بأشياء بسيطة مثل الزهور والتابلوهات قد نصنع فارقًا ملحوظًا.

واليوم جمعنا لكم 9 أفكار جديدة ومبتكرة للتنفيذ في ديكورات منزلك ستضفي عليه روحًا من التغيير والترتيب وتجعله أكثر راحة لك ولزائريك:

1. هيكل خشبي يصلح لأغراض مختلفة

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

يمكننا استغلال الممرات الكبيرة في المنزل بشكل جديد وعملي عن طريق تثبيت دولاليب أو أرفف خشبية، إما منفصلة أو متصلة بحيث تستخدم لأغراض التخزين المختلفة، للملابس أو للكتب أو لشتى أغراض المنزل.

ويمكننا أيضًا تصميم هذه الوحدات بشكل زخرفي جميل يتماشى مع الطراز المستخدم في المنزل ككل ويوفر علينا الكثير من مساحات التخزين الموزعة في المنزل بعشوائية.

2. جدار المدخل بشكل جديد

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

هل فكرت في استغلال الجدار عن مدخل منزلك بطريقة ذكية ومبدعة؟ ستفيدك هذه الفكرة كثيرًا في ذلك.

فهنا نجد أن المصمم قد ثبت رفًا بسيطًا ولكنه مؤثر لحمل القبعات والأغراض المختلفة التي تحتاج لرف عند المدخل، أما الجدار نفسه فقد ملأه بالمسامير الناعمة الرأس ذات الأحجام المختلفة حتى يتم تعليق الأغراض المختلفة عليها مثل المعاطف والايشاربات والمفاتيح.

3. رفوف جانبية

Meuble bibliothèque bureau, Fables de murs Fables de murs مكتب عمل أو دراسة
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

يمكننا الاستفادة من الأركان الغير مستغلة في المنزل والتي نعتقد أننا لايمكن أن نضع فيها قطعة من الأثاث لأن أبعادها مختلفة وغير منتظمة، يمكننا استغلالها بوضع بعض الأرفف فيها، فهنا نجد أرفف ذات عرض لا يتجاوز ال20 سم ولكنها عملية جدًا في تخزين الكتب والأغراض الرفيعة في المنزل، لاشك أن كل منزل بحاجة إلى هذه الرفوف العملية.

4. تجهيز الممر

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

أما هنا فنرى كيفية استغلال الممرات التي لانعتقد أنه يمكننا استغلال كامل مساحتها أبدًا، فعن طريق إضافة بعض الرفوف الجانبية، إما غاطسة في الحائط أو بارزة عنه يمكننا تخزين العديد من الأغراض بشكل جمالي مناسب وعملي بمنتهى السهولة.

يمكنك أيضًا استشارة أي من مصممي الديكور الداخلي.

5. جدار الرفوف

Le couloir a une vraie fonction, MON OEIL DANS LA DECO MON OEIL DANS LA DECO الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MON OEIL DANS LA DECO

MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO

قد يبدو لك هذا الجدار بسيطًا ولكنه مهم جدًا وقد يحل مشكلة التخزين بالكامل في غرفة المعيشة بمنزلك، فاستخدام جدار كامل مليء بالرفوف بكامل ارتفاعه وعرضه هو أمر عملي وموفر بشكل كبير، يمكننا تخزين الكتب والأكسسورات والمزهريات الجميلة بداخله دون ازعاج، كما أن شكله جميل ومفتوح كأنه شاشة عرض كبيرة مرحبة بالضيوف.

6. خزائن ومقاعد لإثراء السلم

Townhouse Interior Design, Putney Bridge, London, Residence Interior Design Ltd Residence Interior Design Ltd منازل
Residence Interior Design Ltd

Townhouse Interior Design, Putney Bridge, London

Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd

أما هنا فإننا نستعرض فكرة موفرة وعملية جدًا وهي استغلال أسفل السلم، هذه المساحة الصغيرة الغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في التخزين والجلوس عن طريق عمل رفوف وخزانات بشكل جمالي ذات أبواب ومقابض نحاسية أنيقة، ومع وضع كنبة في الجزء ذو السقف الأعلى نكون قد استفدنا من هذه المساحة بشكل كبير.

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7. المكاتب المنزلية الصغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مساحة كافية لعمل غرفة مكتب أو غرفة للدراسة في المنزل، فإن هذا مثال جيد لكيفية الحصول على مكتب صغيرمن لوح خشبي فقط، بين الباب والرفوف، يمكننا أن نضع لوحًا خشبيا لنستخدمه كسطح للمكتب في الزاوية بشكل فعال للغاية لإنشاء مكتب صغير في المنزل.

8. تزيين الجدران

Couloirs, Olivier Francheteau Olivier Francheteau سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Grey
Olivier Francheteau

Olivier Francheteau
Olivier Francheteau
Olivier Francheteau

يمكننا استغلال الجدار الفارغ من أي أثاث بشكل ديكوري جذاب في المنزل عن طريق توزيع الصور والأعمال الفنية بشكل غير منتظم ليشكل لنا تشكيلُا جذابًا وفريدًا، قد يكون هذا العمل وحده كفيلًا بإعادة تجديد شكل الغرفة وإضفاء التغيير على مكوناتها بشكل مريح.

9. رف منخفض، ولكن ممدود

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

في هذه الصورة الأخيرة نجد وحدة الرفوف المنخفضة المستطيلة والطويلة جدًا، والتي يمكن فردها على مساحة كبيرة لتثري الجدار وتوفر مساحة لا يستهان بها في التخزين، يمكننا أيضًا استغلال الجزء العلوي للجدار في وضع الصور والأعمال الفنية حتى نكون قد حققنا ميزتين في جدار واحد، وهما التوفير والاستغلال الجيد للمساحة، والشكل الجمالي المميز والأنيق.

أما هنا فتجد 6 نصائح ليبدو منزلك مريح للضيوف

15 فكرة مبتكرة للتخزين في منزلك
أي هذه الأفكار يصلح للتنفيذ في منزلك؟

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