دليلك لتنظيف الوسائد والمراتب

نقضى ثلث حياتنا في غرف النوم وعلى الأسرة، كما نتعرق أثناء نومنا بمقدار نصف كوب يومياً لكن نادراً ما نفكر في تنظيف مراتب أسرتنا، أو الوسائد. كلنا قد نرى الأوساج الموجودة تحت الأغطية والملائات فالمراتب تحمل بقع وأتربة بالإضافة لعث الغبار وغيرها. ولكننا لا نهتم بتنظيفها حيث يصعب السيطرة عليها بما أن أغطيتها الخارجية تكون مدمجة فيها بشكل لا يسمح بسهولة التنظيف.
فعدم الإهتمام بتنظيفها بشكل دوري يسبب الحساسية. فقد نظن أننا بامكاننا بتغير الملايات والأغطية الأسبوعي السيطرة عليها ولكن هذه الكائنات تعد كائنات دقيقة ويمكنها أن تخترق الأقمشة كما أنها معرضة لأن تتكاثر، فبيضاتها تتحمل البرودة الشديدة لكن يمكنها أن تتأثر أشعه الشمس المباشرة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.
قم بكنس سطح المرتبة بالمكنسة الكهربائية حيث أنها تزيل الأتربة وخلايا الجلد الميت وأي أشياء عالقة بشكل دوري كل موسم أو كلما قلبت المرتبة، لكن إحرص على استخدام أجزاء المكنسة المناسبة والتي يجب أن تكون نظيفة بدورها.
تبدأ المرتبة في تكوين روائح كريهة بما تعبئة من غبار وعرق ولذلك فيمكنك تعطير مرتبتك بخطوة إضافية وهي برش كربونات الصوديوم مع 5 نقاط من الزيوت العطرية المفضلة لديك وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم شفط البودرة باستخدام المكنسة الكهربائية.
يجب معالجة البقع فور حدوثها للتخلص منها قبل أن تتغلغل في نسيج المرتبة أو الوسادة. إحرص على مسح البقع بفوطة مبللة بمياة باردة حيث أن المياة الساخنة تؤدي لتثبيت البقع.
فور حدوث البقع قم بعمل معجون من الملح، بيكربونات الصوديوم والمياة لإزالة هذه البقع وادعك البقعه الجديدة به ثم اتركه لمدة 30 دقيقة ثم قم بمسحه بعد ذلك بقطعة مبللة بماء بارد واتركها لتجف.
إذا ابتلت مرتبتك فإستخدم مروحة لتجفيفها فوراً ولا يجب أن تشرع في النوم عليها أبدأ وهي مبللة. فقط تذكر ألا تستخدم أي سوائل بشكل مباشر في تنظيف مرتبتك حيث لا تتحمل المراتب الماء، كما تكون عرضه لتكون العفونة داخلها.
لحماية مرتبتك من البقع وخاصة في وجود أطفال قم بتغطيتها باستخدام حامي المرتبة قبل وضع الملاءة.
بعد مدة من استخدام الوسائد فإن وزنها يصل للضعف بسبب ما تحمله من غبار، عفونة وبكتيريا، فإحرص على غسل وسائد السرير 3 مرات سنوياً مع تغيرهم كل عامين. يمكنك غسيل الوسائد من البوليستر أو الملئية بالريش بنفس الطريقة.
لتنظيف الوسائد قم باستخدام صابون خفيف بدون رائحة، فيمكنك غسل وسادتين في المغسلة الكهربائية على دورة كاملة باستخدام مياة دافئة مع التخلص من أي مياة زائدة لمنع تكون العفونة داخل الوسادة والتخلص من الروائح الكريهة.
احرص على تجفيف الوسائد بتعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو باستخدام المروحة للتخلص من أي ترسبات للرطوبة.
تأكد من عدم وجود رائحة كريهة لوسادتك لكن إذا وجدت أن رائحتها كريهة فضع نصف كوب من كربونات الصوديوم أو الخل وقم بغسلها مجدداً.