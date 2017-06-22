دليلك لتنظيف الوسائد والمراتب

نقضى ثلث حياتنا في غرف النوم وعلى الأسرة، كما نتعرق أثناء نومنا بمقدار نصف كوب يومياً لكن نادراً ما نفكر في تنظيف مراتب أسرتنا، أو الوسائد. كلنا قد نرى الأوساج الموجودة تحت الأغطية والملائات فالمراتب تحمل بقع وأتربة بالإضافة لعث الغبار وغيرها. ولكننا لا نهتم بتنظيفها حيث يصعب السيطرة عليها بما أن أغطيتها الخارجية تكون مدمجة فيها بشكل لا يسمح بسهولة التنظيف.

فعدم الإهتمام بتنظيفها بشكل دوري يسبب الحساسية. فقد نظن أننا بامكاننا بتغير الملايات والأغطية الأسبوعي السيطرة عليها ولكن هذه الكائنات تعد كائنات دقيقة ويمكنها أن تخترق الأقمشة كما أنها معرضة لأن تتكاثر، فبيضاتها تتحمل البرودة الشديدة لكن يمكنها أن تتأثر أشعه الشمس المباشرة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.