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دليلك لتنظيف الوسائد والمراتب

Marwa Hasan Marwa Hasan
LUXURY EIGHT BETTWÄSCHE, 8 The Luxury Bed Co. 8 The Luxury Bed Co. غرفة نومأقمشة و منسوجات
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نقضى ثلث حياتنا في غرف النوم وعلى الأسرة، كما نتعرق أثناء نومنا بمقدار نصف كوب يومياً لكن نادراً ما نفكر في تنظيف مراتب أسرتنا، أو الوسائد. كلنا قد نرى الأوساج الموجودة تحت الأغطية والملائات فالمراتب تحمل بقع وأتربة بالإضافة لعث الغبار وغيرها. ولكننا لا نهتم بتنظيفها حيث يصعب السيطرة عليها بما أن أغطيتها الخارجية تكون مدمجة فيها بشكل لا يسمح بسهولة التنظيف. 

فعدم الإهتمام بتنظيفها بشكل دوري يسبب الحساسية. فقد نظن أننا بامكاننا بتغير الملايات والأغطية الأسبوعي السيطرة عليها ولكن هذه الكائنات تعد كائنات دقيقة ويمكنها أن تخترق الأقمشة كما أنها معرضة لأن تتكاثر، فبيضاتها تتحمل البرودة الشديدة لكن يمكنها أن تتأثر أشعه الشمس المباشرة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

استخدام المكنسة الكهربائية

homify غرفة نوم خشب White
homify

homify
homify
homify

قم بكنس سطح المرتبة بالمكنسة الكهربائية حيث أنها تزيل الأتربة وخلايا الجلد الميت وأي أشياء عالقة بشكل دوري كل موسم أو كلما قلبت المرتبة، لكن إحرص على استخدام أجزاء المكنسة المناسبة والتي يجب أن تكون نظيفة بدورها.

​تغير الروائح المتراكمة

Our Mattress, Drift Sleep Drift Sleep غرفة نومأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Grey
Drift Sleep

Our Mattress

Drift Sleep
Drift Sleep
Drift Sleep

تبدأ المرتبة في تكوين روائح كريهة بما تعبئة من غبار وعرق ولذلك فيمكنك تعطير مرتبتك بخطوة إضافية وهي برش كربونات الصوديوم مع 5 نقاط من الزيوت العطرية المفضلة لديك وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم شفط البودرة باستخدام المكنسة الكهربائية.

​معالجة البقع

Verona White Bed homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Verona White Bed

homify
homify
homify

يجب معالجة البقع فور حدوثها للتخلص منها قبل أن تتغلغل في نسيج المرتبة أو الوسادة. إحرص على مسح البقع بفوطة مبللة بمياة باردة حيث أن المياة الساخنة تؤدي لتثبيت البقع.

فور حدوث البقع قم بعمل معجون من الملح، بيكربونات الصوديوم والمياة لإزالة هذه البقع وادعك البقعه الجديدة به ثم اتركه لمدة 30 دقيقة ثم قم بمسحه بعد ذلك بقطعة مبللة بماء بارد واتركها لتجف.

تجفيف المرتبة

Digs daybed Loaf غرفة نومأسرة نوم معدن Grey bed,metal bed,linen mattress,comfy daybed,industrial bed
Loaf

Digs daybed

Loaf
Loaf
Loaf

إذا ابتلت مرتبتك فإستخدم مروحة لتجفيفها فوراً ولا يجب أن تشرع في النوم عليها أبدأ وهي مبللة. فقط تذكر ألا تستخدم أي سوائل بشكل مباشر في تنظيف مرتبتك حيث لا تتحمل المراتب الماء، كما تكون عرضه لتكون العفونة داخلها.

​قم بقلب المرتبة كل موسم حتى تساهم في تطويل عمر المرتبة

Top Dog Mattress Loaf غرفة نوم
Loaf

Top Dog Mattress

Loaf
Loaf
Loaf

​إحمي المرتبة

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design غرفة نومأسرة نوم
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

لحماية مرتبتك من البقع وخاصة في وجود أطفال قم بتغطيتها باستخدام حامي المرتبة قبل وضع الملاءة.

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الوسائد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بعد مدة من استخدام الوسائد فإن وزنها يصل للضعف بسبب ما تحمله من غبار، عفونة وبكتيريا، فإحرص على غسل وسائد السرير 3 مرات سنوياً مع تغيرهم كل عامين. يمكنك غسيل الوسائد من البوليستر أو الملئية بالريش بنفس الطريقة.

غسيل الوسائد

LUXURY EIGHT BETTWÄSCHE, 8 The Luxury Bed Co. 8 The Luxury Bed Co. غرفة نومأقمشة و منسوجات
8 The Luxury Bed Co.

8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.

لتنظيف الوسائد قم باستخدام صابون خفيف بدون رائحة، فيمكنك غسل وسادتين في المغسلة الكهربائية على دورة كاملة باستخدام مياة دافئة مع التخلص من أي مياة زائدة لمنع تكون العفونة داخل الوسادة والتخلص من الروائح الكريهة.

تجفيف الوسادة

Luxury Egyptian Cotton Sateen Bed Linen King of Cotton غرفة نومأقمشة و منسوجات قطن White luxury,egyptian,cotton,bedlinen,white
King of Cotton

Luxury Egyptian Cotton Sateen Bed Linen

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

احرص على تجفيف الوسائد بتعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو باستخدام المروحة للتخلص من أي ترسبات للرطوبة.

LUXURY EIGHT BETTWÄSCHE, 8 The Luxury Bed Co. 8 The Luxury Bed Co. غرفة نومأقمشة و منسوجات
8 The Luxury Bed Co.

8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.

تأكد من عدم وجود رائحة كريهة لوسادتك لكن إذا وجدت أن رائحتها كريهة فضع نصف كوب من كربونات الصوديوم أو الخل وقم بغسلها مجدداً.

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هل تهتم بنظافة المراتب والوسائد في منزلك؟

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