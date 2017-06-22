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كيف تستعد بمنزلك لاستقبال العيد

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
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أقترب العيد.. وأنت الاّن بحاجة إلى خطة متكاملة تستعد بها لاستقبال العيد بمنزل نظيف ومبهج ومريح، ويمكنك استقبال ضيوفك براحة واطمئنان، هذا المقال ينتقل بين الغرف المختلفة في المنزل من حمام ومطبخ والغرف الاخرى ليعطيك خطة سريعة لتنظيف منزلك في وقت قياسي قبل العيد، وبعض الطرق التي تسهل عليك عملية التنظيف، فإذا كنت تستعد لعملية التنظيف أنت تقرأ المقال الصحيح..

1. البداية من المفروشات

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

أجمع كل المفروشات وستائر المنزل وقوم بغسلها وتطهيرها وكويها إذا كانت تحتاج لذلك واحتفظ بها بعيدًا عن الأتربة لحين تعليقها مرة أخرى.

2. السجاجيد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاّن تجمع كل السجاجيد لغسلها جيدًا، والتخلص من الأتربة والأشياء التي لحقت بها ووقعت فوقها على فترة طويلة، ويمكنك استخدام الديتول لتطهيرها جيدًا للتخلص من أي حشرة عالقة بها.

3. اتجه إلى المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

- عليك إعادة ترتيب المطبخ كله، وتنسيق الأرفف والأدراج، وتنظيم الثلاجة وإعادة فرز كل الدواليب للتخلص من الأشياء الزائدة والهالكة.

- نظف الجدران والأرضية بالماء والصابون للحصول على مظهر لامع مرة أخرى.

- استخدم الخل لتنظيف الحوض والصنبور وللتخلص من الصدأ تمامًا.

- لا تنسى تنظيف الموقد بمواد مناسبة للتخلص من الحروق وبواقي الأطعمة وإعادته لامعًا مرة أخرى، ويمكنك خلط بيكربونات الصوديوم مع الخل ورشه لبعض الوقت قبل البدأ في النظيف.

4. الاّن دور الحمام!

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

تنظيف الحمام يحتاج إلى الاستعانه بالمطهرات والمنظفات القوية والمواد المستخدمة في التخلص من الصدأ، والبدء بترتيب الأدوات، ثم غسل الجدران والأرضية، وتنظيف المرحاض بالخل والديتول، ثم في النهاية تغيير المناشف والمناديل وتهوية المكان.

5. غرف المنزل

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

استخدم المياه والصابون والمطهرات في الخارج أيضًا ومسح أرضية الشقة كلها مع المطهرات والمعطرات لرائحة مميزة وجميلة.

6. التهوية

Claygate Rear Dormer Loft Conversion, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Claygate Rear Dormer Loft Conversion

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

عليك تهوية الشقة بأكملها والتخلص من الأجواء السلبية والسماح بمرور الهواء الجديد في كل ركن فيها.

7. لمسات الزهور

Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México حدائقأُصص النباتات والفازات بلاستيك Multicolored
Elho México

Elho México
Elho México
Elho México

ضع اللمسات الأخيرة بالمنزل عن طريق أصص الزهور الملونة في الشرفة أو على الشبابيك، هذا يجعل المكان شكله أفضل ويعطي أجواء مميزة ومبهجة في العيد.

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