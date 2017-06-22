كيف تستعد بمنزلك لاستقبال العيد

أقترب العيد.. وأنت الاّن بحاجة إلى خطة متكاملة تستعد بها لاستقبال العيد بمنزل نظيف ومبهج ومريح، ويمكنك استقبال ضيوفك براحة واطمئنان، هذا المقال ينتقل بين الغرف المختلفة في المنزل من حمام ومطبخ والغرف الاخرى ليعطيك خطة سريعة لتنظيف منزلك في وقت قياسي قبل العيد، وبعض الطرق التي تسهل عليك عملية التنظيف، فإذا كنت تستعد لعملية التنظيف أنت تقرأ المقال الصحيح..
أجمع كل المفروشات وستائر المنزل وقوم بغسلها وتطهيرها وكويها إذا كانت تحتاج لذلك واحتفظ بها بعيدًا عن الأتربة لحين تعليقها مرة أخرى.
الاّن تجمع كل السجاجيد لغسلها جيدًا، والتخلص من الأتربة والأشياء التي لحقت بها ووقعت فوقها على فترة طويلة، ويمكنك استخدام الديتول لتطهيرها جيدًا للتخلص من أي حشرة عالقة بها.
- عليك إعادة ترتيب المطبخ كله، وتنسيق الأرفف والأدراج، وتنظيم الثلاجة وإعادة فرز كل الدواليب للتخلص من الأشياء الزائدة والهالكة.
- نظف الجدران والأرضية بالماء والصابون للحصول على مظهر لامع مرة أخرى.
- استخدم الخل لتنظيف الحوض والصنبور وللتخلص من الصدأ تمامًا.
- لا تنسى تنظيف الموقد بمواد مناسبة للتخلص من الحروق وبواقي الأطعمة وإعادته لامعًا مرة أخرى، ويمكنك خلط بيكربونات الصوديوم مع الخل ورشه لبعض الوقت قبل البدأ في النظيف.
تنظيف الحمام يحتاج إلى الاستعانه بالمطهرات والمنظفات القوية والمواد المستخدمة في التخلص من الصدأ، والبدء بترتيب الأدوات، ثم غسل الجدران والأرضية، وتنظيف المرحاض بالخل والديتول، ثم في النهاية تغيير المناشف والمناديل وتهوية المكان.
استخدم المياه والصابون والمطهرات في الخارج أيضًا ومسح أرضية الشقة كلها مع المطهرات والمعطرات لرائحة مميزة وجميلة.
عليك تهوية الشقة بأكملها والتخلص من الأجواء السلبية والسماح بمرور الهواء الجديد في كل ركن فيها.
ضع اللمسات الأخيرة بالمنزل عن طريق أصص الزهور الملونة في الشرفة أو على الشبابيك، هذا يجعل المكان شكله أفضل ويعطي أجواء مميزة ومبهجة في العيد.
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