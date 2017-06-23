خطة شاملة وفعّالة لتنظيف المطبخ قبل العيد

يعد المطبخ من أكثر الأماكن الحيوية التي تؤثر على نظافة البيت بأكمله، وبالتالي، من الطبيعي إن كان مرتبًا أن ينعكس ذلك على المنزل ويكون نظيفًا هو الآخر، وإن كان غير ذلك، بات المنزل فوضويًا لا محالة، وهذا ما يجعله أحد الأماكن التي عليكِ البدء بها عند القيام بحملة نظافة شاملة لبيتِك استعدادًا لقدوم العيد.
ومن هذا المنطلق، سنعرض عليكِ في هذا الموضوع خطة شاملة وفعالة لتنظيف كل زاوية بالمطبخ، مع توجيهك بنصائح سلسة تجعله براقًا لامعًا ومنمقًا إلى أبعد الحدود.. لنبدأ الآن!
- قومي بإخلاء وحدات المطبخ التخزينية تمامًا من أية محتويات وضعيها مؤقتًا على الأسطح الرخامية أو على مائدة الجزيرة -إن وُجِدَت-
- احرصي على مسح الوحدات التخزينية من الداخل بمنظف ما ثم جففيها جيدًا.
- اهتمي بإعادة ترتيب المحتويات بشكل منمق داخل الخزانات بحيث تكون الأغراض الهامة هي الأقرب لكِ حتى يسهل عليكِ الوصول إليها متى أردتي.
- اتبعي الأمر ذاته مع دولاب التخزين واحرصي بعض الشئ أثناء تعاملك مع محتوياته الزجاجية حتى لا تنكسر إحداها بشكل مفاجئ وتسبب الفوضى بأرضية المطبخ.
الخطوة الثانية بعد إعادة محتويات الوحدات التخزينية إلى موضعها الصحيح، هي تنظيف جدران المطبخ والتي عادة ما تكون مغلفة بالسيراميك، مع الاهتمام بإزالة أية دهون متراكمة عليها بواسطة أسفنجة مبللة بأحد المنظفات، ثم مسحها بمنشفة جافة.
تنظيف الثلاجة عادة ما يتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل التنظيف الداخلي والمرحلة الثانية تشمل التنظيف الخارجي:
التنظيف الداخلي للثلاجة:
- افصلي الثلاجة عن مصدر الكهرباء وقومي بفتح أبوابها على مصراعيها.
- احرصي على إخلاء كافة محتويات الثلاجة ووضعها في ثلاجة أخرى إن وُجدت أو على مائدة الجزيرة إلى أن تقومي بالتنظيف الداخلي.
- لا تجعلي التنظيف يستغرق الكثير من الوقت حتى لا يظل الطعام خارجًا فترة طويلة.
- اسحبي الأرفف الزجاجية الداخلية وقومي بوضعها في الحوض وامسحي أية بقايا طعام أو شوائب ملتصقة بها.
- قومي بغسل الثلاجة من الداخل جيدًا ونشفيها بمنشفة جافة.
- اتركي الثلاجة قليلًا وتوجهي إلى الحوض ثم قومي بغسل الأرفف الزجاجية بحرص.
- نشفي الأرفف الزجاجية جيدًا وأعيدي تركيبها في الثلاجة من الداخل ثم ضعي الطعام في مكانه مرة أخرى.
التنظيف الخارجي للثلاجة:
لن تحتاجي أكثر من أسفنجة مبللة بمنظف ما ومنشفة جافة لتقومي بالأمر فقط في دقيقتين.
لأنه عادة ما تتراكم الأتربة على الأرفف، يمكنك استخدام العصا الريش في إزالتها بسلاسة من وقت إلى آخر ولن يستغرق الأمر الكثير من الوقت دون الاضطرار لنقل ما تحمله الأرفف من أدوات طهي أو إكسسوارات وإعادتها مرة أخرى.
تعتبر المياه الساخنة بمثابة الحل الأمثل لتنظيف سطح الموقد والمنطقة المحيطة بأعينه، كل ما عليكِ هو وضع القليل من المياه وتركها من دقيقتين لـ 5 دقائق ثم فرك بقايا الطعام الملتصقة به بأسفنجة مبللة ومنظف أسطح المطبخ، ونؤكد لكِ أن النتيجة ستبهرك.
أما عن أعين الموقد ذاتها، فيمكنك صُنع خليط سهل وبسيط مكون من الليمون والماء الساخن أو الليمون والماء الساخن ومعهما صابون الصحون، واتركيهم بها ليوم كامل، ثم افركيهم جيدًا في صباح اليوم التالي بسلك خَشن لإزالة أية شوائب سوداء عليها أو دهون متراكمة، وستجدينها براقة!
مزيج الخل مع زيت الزيتون سيمنحونك الإطلالة المطلوبة للوحدات التخزينية من الخارج.. كل ما عليكِ هو أن تبللي طرف منشفة من مناشف المطبخ بالخليط المنوه إليه ومسح الخزانات الخشبية من الخارج لتصبح لامعة ونظيفة لا تشوبها شائبة.
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قومي بسكب كمية لا بأس بها من منظف الأرضيات على أرضية المطبخ واتركيها قليلًا، ثم امسحيها جيدًا واحرصي على تجفيفها، ولا تنسي فتح أية نوافذ محيطة بشكل مؤقت؛ حتى ينعم المطبخ بالتهوية السليمة التي تجعله صحيًا لكِ ولأسرتك.