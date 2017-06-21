8 أفكار ملهمة لإعادة استخدام الصناديق الخشبية في منزلك

يحترم الطراز الصناعي حالة المواد المستخدمة فيه سواء كانت أخشاب او معادن مع معالجتها لتدوم طويلا، بل ويفضل المصممون استخدامها بشكلها الطبيعي لترك لمسة صناعية حقيقة داخل أي تصميم، وهو تحديدا ما قام به المصمم في هذا النموذج، استخدم الصناديق الخشبية بحالتها لتصميم غرفة معيشة في شرفة مفتوحة..