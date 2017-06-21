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كيف تفصل بين غرف منزلك بدون حوائط

آية منير آية منير
ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
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تتغير احتياجاتنا باستمرار، وطبيعة استخدامنا لفراغات منازلنا أيضا، وبعد مرور أعوام نحتاج للمسة تجديد ربما أو لاستغلال المساحة المتاحة بشكل أكثر عملية مما كانت عليه، وتظهر هنا الحاجة لفكرة سهلة التنفيذ دون اللجوء للهدم والبناء، بحث الخبراء عن وسيلة ديكورية سهلة تساعدك على فصل وإعادة تقسيم منزلك والفراغات المفتوحة فيه دون اي تكلفة او ميزانية كبيرة وبمجهود قليل وبدون فوضى أو استخدام رمل وأسمنت، وها هنا ظهرت مجموعة أفكار سنقدمها لكم اليوم كحلول بسيطة ستساعدك كثير في اختيار ما هو الأنسب لك للفصل بين غرف منزلك بدون حوائط ..

1. اسطوانات معدنية ..

Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

أسطوانات معدنية ذات سُمك متساوي موزعة بشكل رأسي متوازي، لفصل مساحة مفتوحة في منزلك، بمظهر براق وأنيق ولامع غير مكلف وتستطيع الاستغناء عنه وقتما تشاء ..

2. زجاج معالج حراريا للحمام ..

Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

في حمامك تحتاج لخلق مساحة خاصة بالاستحمام بدلا من ان تدوم معاناة تجفيف الحمام بعد كل استخدام، أضف فاصل زجاجي معالج حراريا ومقاوم للرطوبة، واستمتع بغرفة استحمام رائعة بدون مجهود ..

4. تصميم خشبي أنيق ..

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة المعيشة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

تصميم خشبي سهل التنفيذ أنيق المظهر مصنوع من مجموعة قطع وألواح خشبية لتُضيف مظهر رائع وتساعدك على إعادة تقسيم منزلك بشكل غير مكلف وبدون التأثير على مساحة منزلك او انعكاس بصري بضيق المساحة بعد ان تم تقسيمها ..

5. برافان خشبي ..

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة المعيشة
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

قد تستخدم البرافانات كقطعة ديكورية بلا استخدام عملي أو كضرورة في بعض الأحيان، بغرض الفصل بين مساحات معينة دون الشعور بالضيق، فهي مؤقتة وبسهولة يمكن تحريكها ونقلها أو الاستغناء عنها..

6. فاصل زجاجي

ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

جدار زجاجاي مصمم بطريقة جميلة للق خصوصية بسيطة لغرفة طعام بعيدة عن المطبخ المفتوح، هكذا فكر المصمم بطريقة رائعة لإعادة تقسيم فراغ مفتوح ببساطة واناقة لا مثيل ..

7. أرفف ..

K2, Kriptonite Kriptonite غرفة المعيشةرفوف
Kriptonite

K2

Kriptonite
Kriptonite
Kriptonite

أرفف بسيطة اصنعها بنفسك وبأقل تكلفة وقم بترتيب كتبك المفضلة وتزيينها بقطع ديكورية أنيقة، واستمتع بتقسيم جديد لمنزلك بشكل مبتكر وعملي ..

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8. تصميم حول العمود ..

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

عمود يفصل بين الفراغات في منزلك، ولكن بلا استخدام أو تصميم مناسب، قم باستغلاله عن طريق تصميم مجموعة أرفف معلقة بطريقة مبتكرة ومميزة مصنوعة من الخشب ..

9. تغيير المادة المستخدمة في الأرضيات ..

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

فقط يمكنك فصل المساحات المفتوحة بشكل بصري عن طريق تغيير المادة التشطيبية المستخدمة في تصميم الأرضيات، باركيه وبورسلين مثلا فينعكس شعور حقيقي بفصل الفراغين رغم اتصالهم المباشر ..

10. تصميم فني ..

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors غرفة المعيشة
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

تصميم فني متعددة الأفكار والأشكال متوفر بكل الأحجام والمقاسات والألوان وعلى كل الانماط والطُرز، عالم الديكور لا يتوقف في إنتاج مثل هذه الأفكار لتساعدك على تلبية احتياجاتك بسهولة دون قلق أو خوف ..

11. فاصل نباتي ..

Showroom , Sgabello Interiores Sgabello Interiores غرفة السفرة زجاج Black
Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
Sgabello Interiores

جدار خشبي مُزين بالنباتات الخضراء يفصل بين غرفة معيشة ومطبخ وغرفة طعام، يخلق حالة مختلفة بداخل المنزل، فكر جديد لتصميم منزلك من الداخل بلمسات من قلب الطبيعة، ولكن احرص على الاهتمام بها حتى لا تتسبب في أزمة أخرى ..

12. لمحة رومانسية ..

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

لمحة رومانسية تفصل بين غرف منزلك، أرجوحة مصنوعة من قماش مميز معلقة بين مساحتين لتفصل بينهم دون الحاجة لبناء أو تركيب، بل وأضافت روح شرقية جميل بألوان حالمة وهادئة .. 

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