كيف تفصل بين غرف منزلك بدون حوائط

تتغير احتياجاتنا باستمرار، وطبيعة استخدامنا لفراغات منازلنا أيضا، وبعد مرور أعوام نحتاج للمسة تجديد ربما أو لاستغلال المساحة المتاحة بشكل أكثر عملية مما كانت عليه، وتظهر هنا الحاجة لفكرة سهلة التنفيذ دون اللجوء للهدم والبناء، بحث الخبراء عن وسيلة ديكورية سهلة تساعدك على فصل وإعادة تقسيم منزلك والفراغات المفتوحة فيه دون اي تكلفة او ميزانية كبيرة وبمجهود قليل وبدون فوضى أو استخدام رمل وأسمنت، وها هنا ظهرت مجموعة أفكار سنقدمها لكم اليوم كحلول بسيطة ستساعدك كثير في اختيار ما هو الأنسب لك للفصل بين غرف منزلك بدون حوائط ..
أسطوانات معدنية ذات سُمك متساوي موزعة بشكل رأسي متوازي، لفصل مساحة مفتوحة في منزلك، بمظهر براق وأنيق ولامع غير مكلف وتستطيع الاستغناء عنه وقتما تشاء ..
في حمامك تحتاج لخلق مساحة خاصة بالاستحمام بدلا من ان تدوم معاناة تجفيف الحمام بعد كل استخدام، أضف فاصل زجاجي معالج حراريا ومقاوم للرطوبة، واستمتع بغرفة استحمام رائعة بدون مجهود ..
تصميم خشبي سهل التنفيذ أنيق المظهر مصنوع من مجموعة قطع وألواح خشبية لتُضيف مظهر رائع وتساعدك على إعادة تقسيم منزلك بشكل غير مكلف وبدون التأثير على مساحة منزلك او انعكاس بصري بضيق المساحة بعد ان تم تقسيمها ..
قد تستخدم البرافانات كقطعة ديكورية بلا استخدام عملي أو كضرورة في بعض الأحيان، بغرض الفصل بين مساحات معينة دون الشعور بالضيق، فهي مؤقتة وبسهولة يمكن تحريكها ونقلها أو الاستغناء عنها..
جدار زجاجاي مصمم بطريقة جميلة للق خصوصية بسيطة لغرفة طعام بعيدة عن المطبخ المفتوح، هكذا فكر المصمم بطريقة رائعة لإعادة تقسيم فراغ مفتوح ببساطة واناقة لا مثيل ..
أرفف بسيطة اصنعها بنفسك وبأقل تكلفة وقم بترتيب كتبك المفضلة وتزيينها بقطع ديكورية أنيقة، واستمتع بتقسيم جديد لمنزلك بشكل مبتكر وعملي ..
عمود يفصل بين الفراغات في منزلك، ولكن بلا استخدام أو تصميم مناسب، قم باستغلاله عن طريق تصميم مجموعة أرفف معلقة بطريقة مبتكرة ومميزة مصنوعة من الخشب ..
فقط يمكنك فصل المساحات المفتوحة بشكل بصري عن طريق تغيير المادة التشطيبية المستخدمة في تصميم الأرضيات، باركيه وبورسلين مثلا فينعكس شعور حقيقي بفصل الفراغين رغم اتصالهم المباشر ..
تصميم فني متعددة الأفكار والأشكال متوفر بكل الأحجام والمقاسات والألوان وعلى كل الانماط والطُرز، عالم الديكور لا يتوقف في إنتاج مثل هذه الأفكار لتساعدك على تلبية احتياجاتك بسهولة دون قلق أو خوف ..
جدار خشبي مُزين بالنباتات الخضراء يفصل بين غرفة معيشة ومطبخ وغرفة طعام، يخلق حالة مختلفة بداخل المنزل، فكر جديد لتصميم منزلك من الداخل بلمسات من قلب الطبيعة، ولكن احرص على الاهتمام بها حتى لا تتسبب في أزمة أخرى ..
لمحة رومانسية تفصل بين غرف منزلك، أرجوحة مصنوعة من قماش مميز معلقة بين مساحتين لتفصل بينهم دون الحاجة لبناء أو تركيب، بل وأضافت روح شرقية جميل بألوان حالمة وهادئة ..
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