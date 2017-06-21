كيف تفصل بين غرف منزلك بدون حوائط

تتغير احتياجاتنا باستمرار، وطبيعة استخدامنا لفراغات منازلنا أيضا، وبعد مرور أعوام نحتاج للمسة تجديد ربما أو لاستغلال المساحة المتاحة بشكل أكثر عملية مما كانت عليه، وتظهر هنا الحاجة لفكرة سهلة التنفيذ دون اللجوء للهدم والبناء، بحث الخبراء عن وسيلة ديكورية سهلة تساعدك على فصل وإعادة تقسيم منزلك والفراغات المفتوحة فيه دون اي تكلفة او ميزانية كبيرة وبمجهود قليل وبدون فوضى أو استخدام رمل وأسمنت، وها هنا ظهرت مجموعة أفكار سنقدمها لكم اليوم كحلول بسيطة ستساعدك كثير في اختيار ما هو الأنسب لك للفصل بين غرف منزلك بدون حوائط ..