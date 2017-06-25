15 فكرة مبتكرة للتخزين في منزلك

فكرة التخزين في حد ذاتها تعتبر مؤرقة لتفكيرنا فما هو المكان المناسب لنحفظ فيه أغراضنا و احتياجاتنا و أشيائنا الثمينة في أي غرفة و في أي زاوية فيها و هل يصلح مكان دون الآخر لخزائن معينة أم نكتفي بأن تكون في كل غرفة اماكنها المخصصة للتخزين، و هل المساحة تؤثر على اختياراتنا، الإجابة يقدمها لنا هوميفاي من خلال 15 نموذج مبتكر للتخزين في غرف متنوعة في منزلك ستغنيك عن أي إهدار للمساحات و تتمتع في الوقت ذاته بالجمال و الذوق الرفيع ..

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