15 فكرة مبتكرة للتخزين في منزلك

فكرة التخزين في حد ذاتها تعتبر مؤرقة لتفكيرنا فما هو المكان المناسب لنحفظ فيه أغراضنا و احتياجاتنا و أشيائنا الثمينة في أي غرفة و في أي زاوية فيها و هل يصلح مكان دون الآخر لخزائن معينة أم نكتفي بأن تكون في كل غرفة اماكنها المخصصة للتخزين، و هل المساحة تؤثر على اختياراتنا، الإجابة يقدمها لنا هوميفاي من خلال 15 نموذج مبتكر للتخزين في غرف متنوعة في منزلك ستغنيك عن أي إهدار للمساحات و تتمتع في الوقت ذاته بالجمال و الذوق الرفيع ..
إليكم التفاصيل
يمكنك استخدام أسفل السرير ليكون بمثابة خزانة عصرية تستطيع أن تحمل من خلالها العديد من المخزونات التي يمكن أن تصنع الفوضى في غرفة نومك و تكون مناسبة لتخزين الملابس الفصلية الشتوية و الصيفية في المواسم المختلفة
و هذا عن طريق تصميم رفوف بسمك بسيط و مساحة صغيرة للغاية و بجوارها مجموعة من المسامير و الشناكل التي تصلح لتعليق الأغراض الصغيرة و الدقيقة فوقها بشكل عملي و منسق أيضاً
مثلما فعلنا بطريقة السرير و لكن تلك الطريقة تختلف أنها في أسفل الكنب في الأنترية الخارجي و أنها أدراج تفتح و تغلق و ليست طبقات كما في السرير ، و هي رائعة لحفظ الأحذية و الحقائب و بعض المفروشات لفترات طويلة
في أسفل درجات السلم يمكنك تصميم أدراج متطابقة و متشابهة في كل تفاصيلها و تكون رائعة لو كان السلم أقرب لمدخل المنزل حيث يمكنك حفظ كل أحذيتك في تلك الأدراج و بالتالي ستوفر على نفسك عناء وجود مكان للجزامة في داخل المنزل
لاحظ طريقة فتح و استغلال الأعمدة بواسطة التبطين بالخشب لعمل رفوف و خزانات مغلقة بطريقة عصرية جميلة
في حمام المنزل ستجد أنه يوجد مساحة بين السقف و نصف الحائط لا تستغل بالشكل الكافي فيمكنك استخدامها كمكان لتثبيت الرفوف المتعددة و التي تصلح لتخزين المناشف و المستحضرات الخاصة بالحمام بكل سهولة
يمكنك أن تصمم جزءاً غائراً في الحائط المجاور للسلم ليكون عبارة عن رفوف صغيرة و خزانات أشبه بالمكتبة المفتوحة يمكنك تحميل فوقها الكتب و التحف
بين الزوايا و الجدران يمكنك تصميم رفوف متعامدة بشكل راقي و بألوان مميزة لتحفظ بها الكتب و التحف و تستغل الطول الطبيعي بين التقاء الحائطين دون فواصل
يمكنك تقسيم الدولاب بطريقة مبتكرة عن طريق تصميم عدد مناسب من الأدراج المتدرجة في داخل الدولاب بطريقة مميزة لتحفظ بها كل ما ترغب من أشياء دقيقة