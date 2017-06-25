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15 فكرة مبتكرة للتخزين في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET مكتب عمل أو دراسة زجاج
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فكرة التخزين في حد ذاتها تعتبر مؤرقة لتفكيرنا فما هو المكان المناسب لنحفظ فيه أغراضنا و احتياجاتنا و أشيائنا الثمينة في أي غرفة و في أي زاوية فيها و هل يصلح مكان دون الآخر لخزائن معينة أم نكتفي بأن تكون في كل غرفة اماكنها المخصصة للتخزين، و هل المساحة تؤثر على اختياراتنا، الإجابة يقدمها لنا هوميفاي من خلال 15 نموذج مبتكر للتخزين في غرف متنوعة في منزلك ستغنيك عن أي إهدار للمساحات و تتمتع في الوقت ذاته بالجمال و الذوق الرفيع ..

إليكم التفاصيل 

1- خزانات أسفل السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام أسفل السرير ليكون بمثابة خزانة عصرية تستطيع أن تحمل من خلالها العديد من المخزونات التي يمكن أن تصنع الفوضى في غرفة نومك و تكون مناسبة لتخزين الملابس الفصلية الشتوية و الصيفية في المواسم المختلفة 

2- رفوف صغيرة و معلقات فوق جداريات المطبخ

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall مطبخمخزن
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

و هذا عن طريق تصميم رفوف بسمك بسيط و مساحة صغيرة للغاية و بجوارها مجموعة من المسامير و الشناكل التي تصلح لتعليق الأغراض الصغيرة و الدقيقة فوقها بشكل عملي و منسق أيضاً

3- أسفل الأريكة

Sofa mit viel Stauraum, TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

مثلما فعلنا بطريقة السرير  و لكن تلك الطريقة تختلف أنها في أسفل الكنب في الأنترية الخارجي و أنها أدراج تفتح و تغلق و ليست طبقات كما في السرير ، و هي رائعة لحفظ الأحذية و الحقائب و بعض المفروشات لفترات طويلة 

4- أسفل السلم

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design سلالم وأروقة مخزن
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

في أسفل درجات السلم يمكنك تصميم أدراج متطابقة و متشابهة في كل تفاصيلها و تكون رائعة لو كان السلم أقرب لمدخل المنزل حيث يمكنك حفظ كل أحذيتك في تلك الأدراج و بالتالي ستوفر على نفسك عناء  وجود مكان للجزامة في داخل المنزل

5- في الأعمدة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لاحظ طريقة فتح و استغلال الأعمدة بواسطة التبطين بالخشب لعمل رفوف و خزانات مغلقة بطريقة عصرية جميلة 

6- رفوف متوازية في الحمام

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

في حمام المنزل ستجد أنه يوجد مساحة بين السقف و نصف الحائط لا تستغل بالشكل الكافي فيمكنك استخدامها كمكان لتثبيت الرفوف المتعددة و التي تصلح لتخزين المناشف و المستحضرات الخاصة بالحمام بكل سهولة

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7- في الحائط المجاور للسلم

Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET مكتب عمل أو دراسة زجاج
CABINET

CABINET
CABINET
CABINET

يمكنك أن تصمم جزءاً غائراً في الحائط المجاور للسلم ليكون عبارة عن رفوف صغيرة و خزانات أشبه بالمكتبة المفتوحة يمكنك تحميل فوقها الكتب و التحف 

8- في درجات السلم من الجوانب يمكنك تخزين كل ما ترغب من مقتنيات صغيرة الحجم قابلة للطي في تلك المساحة مما يجلها مكتبة متناسقة في الجانب و تستغل المساحة الكبيرة بالشكل الأمثل

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 غرفة المعيشةمخزن خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

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9- رفوف في الزوايا

森を臨むコートハウス, 長浜信幸建築設計事務所 長浜信幸建築設計事務所 غرفة المعيشة
長浜信幸建築設計事務所

長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所

بين الزوايا و الجدران يمكنك تصميم رفوف متعامدة بشكل راقي و بألوان مميزة لتحفظ بها الكتب و التحف و تستغل الطول الطبيعي بين التقاء الحائطين دون فواصل

10- و تلك الفكرة مميزة لتصميم مكتبة و رفوف مفتوحة بجانب السرير في غرفة النوم بدلاً من اقتناء مكتبة مخصصة

Dachgeschosswohnung, Cordier Innenarchitektur Cordier Innenarchitektur غرفة نوم
Cordier Innenarchitektur

Cordier Innenarchitektur
Cordier Innenarchitektur
Cordier Innenarchitektur

11- في باطن السلم و أسواره يمكننا تصميم أبواب لخزانات من نفس لون السور كما نشاهد

'Haus 4K' - Einfamilien-Wohnhaus , in_design architektur in_design architektur جدران
in_design architektur

in_design architektur
in_design architektur
in_design architektur

12- خلف مرايات الممرات يمكنك تصميم رفوف بالداخل من نفس فكرة الدولاب و لكن بطريقة مبتكرة

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK غرفة الملابس
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

13- تقسيم الدولاب

Гардеробные, LUMI LUMI غرفة الملابس
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

يمكنك تقسيم الدولاب بطريقة مبتكرة عن طريق تصميم عدد مناسب من الأدراج المتدرجة في داخل الدولاب بطريقة مميزة لتحفظ بها كل ما ترغب من أشياء دقيقة 

14- استغلال الفوارق بين الأثاث المتحرك في المنزل لتصميم رفوف مستطيلة ثابتة مما يعطي شكل رائع في الجدران

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

15- تأمل الفراغات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لاحظ الفراغات المصممة في الجدران لعمل رفوف متوازية بطريقة مائلة و معتدلة بالتبادل مما خلق حالة فنية فريدة في كل الغرفة يمكنك تطبيقها و اقتباسها بكل سهولة 

كيف تنظم الأحذية بطريقة مبتكرة ؟
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