6 أخطاء ديكورية يندم عليها أغلب الأزواج الجدد

تصميم وتأثيث منزلك الأول قد يكون مهمة صعبة ومحيرة ولكن ببعض الأفكار الأساسية ستتمكن من عمل الإختيارات الصحيحة، لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأخطاء الشائع ارتكابها من قبل أصحاب المنازل وكيفية تفاديها.
شراء سجادة بدون مراعة المقاسات الخاصة بغرف منزلك يعد خطأ كبير. إختيار شراء سجادة صغيرة مهما كانت تعجبك سيؤدي لإظهار الغرفة بشكل غير متناسق أو متناسب. أما شراء سجادة كبيرة سيكلفك الكثير من الأموال بدون داعي وسينتهي بك الحال لتخريبها بسبب طيها أو وضعها في مساحة أصغر منها.
لتحديد المقاس المناسب للسجادة يكون بترك فراغ من كل جانب من الغرفة بمقدار 30-45 سم على الجوانب.
يجب مراعاة عنصر النسبة والتناسب بين كل عناصر الأثاث المختلفة فهذا الجانب يعطي لمنزلك تناغم رائع، فحجم الأثاث له عامل مهم والذي يجب أن يتناسب مع حجم الغرفة، بالإضافة لحجم الاكسسوارات أيضاً.
الكثير منا قد يظن أن أناقة منازلهم تتناسب مع عدد الأعمال الفنية والاكسسوارات المعلقة على الحوائط، لكن لا يجب ملئ الحوائط بشكل غير متناغم أو منسجم. فيجب توزيع العناصر بحكمة واختبارها قبل تعليقها لمعرفة إذا كانت تتناسب مع بعضها، مع الأثاث وإذا كانت تعطي الأجواء المطلوبة للغرفة.
يجب مراعاة تعليق الأعمال الفنية على ارتفاع مناسب حيث يجب أن يكون على ارتفاع البصر بمقدار 135 – 140 سم من الأرضية.
مهما كان ذوقك فيجب عليك أن تراعي قواعد الطراز الذي تختاره لمنزلك خاصة إذا وقع اختيارك على أثاث من الطراز الكلاسيكي فلا يمكن مزج قطعة أثاث كلاسيكية فرنسية مع أثاث مودرن والذي سوف ينتج عنه غرف غير متناسقة. يجب تخطيط طراز البيت حتى إذا قررت مزج طرازين سوياً فيجب عليك وضع خطة لهذا التناسق الرائع.
البعض قد يود أن يذهب في رحلة تسوق واحدة لشراء كل ما يحتاجه وخاصة في حالة المنازل الصغيرة ولكن هذا القرار له تبعات سيئة. شراء أثاثك مرة واحد قد يتسبب في ارتكاب الأخطاء بسهولة. حيث يجب عليك أن تراجع كل خطوة لتتأكد أن المقاسات مضبوطة، كل شئ متناسق في الغرف، كما أن مظهر وشكل الأثاث في منزلك يمكنه أن يكون مختلف عن شكله في المتجر. لتجنب استرجاع الأثاث أو أن ينتهي بك الحال بأثاث يسبب لك الضيق فأعطي لنفسك الوقت الكافي أثناء شراء الأثاث.
يخطئ الكثيرون في معرفة العناصر التي يجب تنسيقها معاً، فمن المهم إعطاء الغرفة مظهر متناسق ويكون ذلك من خلال المزج بين هذه العناصر. فغرفة كلها من الأخشاب ستبدو مملة ومسببة للضيق، وغرفة كل أقمشتها من الحرير ستعطي الغرفة انطباع مختلف. لكن التناسب والتناسق بين هذه العناصر يعطي لمنزلك لمسات حيوية ومنعشة.