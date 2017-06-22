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6 أخطاء ديكورية يندم عليها أغلب الأزواج الجدد

Marwa Hasan Marwa Hasan
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Multicolored
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تصميم وتأثيث منزلك الأول قد يكون مهمة صعبة ومحيرة ولكن ببعض الأفكار الأساسية ستتمكن من عمل الإختيارات الصحيحة، لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأخطاء الشائع ارتكابها من قبل أصحاب المنازل وكيفية تفاديها.

1.شراء سجاد غير مناسب للمساحات

Alfombras Persas, CarpetVista Spain CarpetVista Spain المنزلأقمشة و منسوجات
CarpetVista Spain

CarpetVista Spain
CarpetVista Spain
CarpetVista Spain

شراء سجادة بدون مراعة المقاسات الخاصة بغرف منزلك يعد خطأ كبير. إختيار شراء سجادة صغيرة مهما كانت تعجبك سيؤدي لإظهار الغرفة بشكل غير متناسق أو متناسب. أما شراء سجادة كبيرة سيكلفك الكثير من الأموال بدون داعي وسينتهي بك الحال لتخريبها بسبب طيها أو وضعها في مساحة أصغر منها. 

لتحديد المقاس المناسب للسجادة يكون بترك فراغ من كل جانب من الغرفة بمقدار 30-45 سم على الجوانب. 

2.اهمال عنصر النسبة والتناسب

Mysterious Woods Pixers غرفة المعيشة Multicolored deer,forest,wall mural,wallpaper,posters,poster,poster
Pixers

Mysterious Woods

Pixers
Pixers
Pixers

يجب مراعاة عنصر النسبة والتناسب بين كل عناصر الأثاث المختلفة فهذا الجانب يعطي لمنزلك تناغم رائع، فحجم الأثاث له عامل مهم والذي يجب أن يتناسب مع حجم الغرفة، بالإضافة لحجم الاكسسوارات أيضاً.

3.ملئ حوائطك

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

الكثير منا قد يظن أن أناقة منازلهم تتناسب مع عدد الأعمال الفنية والاكسسوارات المعلقة على الحوائط، لكن لا يجب ملئ الحوائط بشكل غير متناغم أو منسجم. فيجب توزيع العناصر بحكمة واختبارها قبل تعليقها لمعرفة إذا كانت تتناسب مع بعضها، مع الأثاث وإذا كانت تعطي الأجواء المطلوبة للغرفة.

يجب مراعاة تعليق الأعمال الفنية على ارتفاع مناسب  حيث يجب أن يكون على ارتفاع البصر بمقدار 135 – 140 سم من الأرضية.

4.طرز غير متناسقة

The guest bedroom K-Tribe Studió غرفة نوم
K-Tribe Studió

The guest bedroom

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

مهما كان ذوقك فيجب عليك أن تراعي قواعد الطراز الذي تختاره لمنزلك خاصة إذا وقع اختيارك على أثاث من الطراز الكلاسيكي فلا يمكن مزج قطعة أثاث كلاسيكية فرنسية مع أثاث مودرن والذي سوف ينتج عنه غرف غير متناسقة. يجب تخطيط طراز البيت حتى إذا قررت مزج طرازين سوياً فيجب عليك وضع خطة لهذا التناسق الرائع.

5.شراء كل الأثاث مرة واحدة

Living Room and Dining Area Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining,dining room,dining table,sofas,cushions,curtains,cream floor
Roselind Wilson Design

Living Room and Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

البعض قد يود أن يذهب في رحلة تسوق واحدة لشراء كل ما يحتاجه وخاصة في حالة المنازل الصغيرة ولكن هذا القرار له تبعات سيئة. شراء أثاثك مرة واحد قد يتسبب في ارتكاب الأخطاء بسهولة. حيث يجب عليك أن تراجع كل خطوة لتتأكد أن المقاسات مضبوطة، كل شئ متناسق في الغرف، كما أن مظهر وشكل الأثاث في منزلك يمكنه أن يكون مختلف عن شكله في المتجر. لتجنب استرجاع الأثاث أو أن ينتهي بك الحال بأثاث يسبب لك الضيق فأعطي لنفسك الوقت الكافي أثناء شراء الأثاث.

6.عدم وجود تنسيق بين الخامات، الملمس والألوان

Berkeley Limestone in a seasoned finish from Artisans of Devizes. Artisans of Devizes جدران حجر جيري Black
Artisans of Devizes

Berkeley Limestone in a seasoned finish from Artisans of Devizes.

Artisans of Devizes
Artisans of Devizes
Artisans of Devizes

يخطئ الكثيرون في معرفة العناصر التي يجب تنسيقها معاً، فمن المهم إعطاء الغرفة مظهر متناسق ويكون ذلك من خلال المزج بين هذه العناصر. فغرفة كلها من الأخشاب ستبدو مملة ومسببة للضيق، وغرفة كل أقمشتها من الحرير ستعطي الغرفة انطباع مختلف. لكن التناسب والتناسق بين هذه العناصر يعطي لمنزلك لمسات حيوية ومنعشة.

كيف تفصل بين غرف منزلك بدون حوائط
هل ارتكبت أحد هذه الأخطاء؟

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