6 أخطاء ديكورية يندم عليها أغلب الأزواج الجدد

شراء سجادة بدون مراعة المقاسات الخاصة بغرف منزلك يعد خطأ كبير. إختيار شراء سجادة صغيرة مهما كانت تعجبك سيؤدي لإظهار الغرفة بشكل غير متناسق أو متناسب. أما شراء سجادة كبيرة سيكلفك الكثير من الأموال بدون داعي وسينتهي بك الحال لتخريبها بسبب طيها أو وضعها في مساحة أصغر منها.

لتحديد المقاس المناسب للسجادة يكون بترك فراغ من كل جانب من الغرفة بمقدار 30-45 سم على الجوانب.