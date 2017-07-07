كيف تجدد منزلك بـ1000 جنيه؟

على الرغم من أن وجود رفوف في منزلك أمر في غاية الأهمية إلا أنه أحيانًا ندرك أن كل الكتب والأقراص المدمجة والشرائط نريد تخزينها في مساحة أخرى، وفي حالة اعتمادنا على هذه الفكرة يجب اعطاء الرفوف مظهر جديد وتزيينها بشكل جميل .