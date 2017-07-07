كيف تجدد منزلك بـ1000 جنيه؟

إذا كنت تريد تجديد غرف منزلك والميزانية تقف عقبة أمامك لا تحمل همّ لدينا حل لهذه المشكلة، سنعرض عليك بعض اقتراحات خبراء هوميفاي ستحقق لك التغيير المطلوب ولن يكلفك سوى 50 يورو، دعنا نعرض لك هذه الحلول مع الصور.
إذا قمت بإضافة رف جديد يمكن أن يكون بمثابة معرض لأواني الطعام الفخارية أو غيرها من العناصر الزخرفية لتجميل المساحة، قد تكون الرفوف أسعارها متفاوتة إلا أننا نوعدك أنك ستجد حتمًا اختيارات جذابة جدًا وسعرها أقل من 50 يورو.
تغيير ألوان الجدران بالطبع سيتكلف أكثر من 50 يورو لكن يمكنك فعل ذلك بسهولة كبيرة وستكون النتائج موفقة 100%، في حالة أنك ستطلي جدار واحد فقط في الغرفة بلون أغمق من باقي الجدران ستحقق ذلك بسهولة وبأقل تكلفة.
على الرغم من أن وجود رفوف في منزلك أمر في غاية الأهمية إلا أنه أحيانًا ندرك أن كل الكتب والأقراص المدمجة والشرائط نريد تخزينها في مساحة أخرى، وفي حالة اعتمادنا على هذه الفكرة يجب اعطاء الرفوف مظهر جديد وتزيينها بشكل جميل .
اعد ترتيب خزانة ملابسك من جديد من كل شيء لا تحتاج إليه وعرضها للبيع ويمكنك الاستفادة من هذه الأموال في تجديد خزانتك، حل عملي ومفيد خصوصًا في المساحات الصغيرة سيوفر عليك مساحة لتخزين أشياء أخرى في الخزانة.
الانطباعات الأولى هي كل شيء لذا يجب أن تكرس الاهتمام للعناية بمدخل منزلك، يمكنك طلاء الباب الأمامي ووضع بعض النباتات في أوعية، واستبدال السجادة الصغيرة التي توضع أمام الباب ببلاطة محفور عليها .
جدار مزكرش بالورود فكرة ممتازة ليكون الجزء الفاصل بين الخزانات العلوية والسفلية، ولكن يجب أن نختار المادة الملائمة لأن هذه المنطقة عادة ما تكون منطقة تجمع للشحوم، يٌفضل استخدام الفينيل لأنه مقاوم للماء أيضًا.
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