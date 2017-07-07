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كيف تجدد منزلك بـ1000 جنيه؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مطبخ
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إذا كنت تريد تجديد غرف منزلك والميزانية تقف عقبة أمامك لا تحمل همّ لدينا حل لهذه المشكلة، سنعرض عليك بعض اقتراحات خبراء هوميفاي ستحقق لك التغيير المطلوب ولن يكلفك سوى 50 يورو، دعنا نعرض لك هذه الحلول مع الصور. 

1- إضافة رفوف لمطبحك

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

إذا قمت بإضافة رف جديد يمكن أن يكون بمثابة معرض لأواني الطعام الفخارية  أو غيرها من العناصر الزخرفية لتجميل المساحة، قد تكون الرفوف أسعارها متفاوتة إلا أننا نوعدك أنك ستجد حتمًا اختيارات جذابة جدًا وسعرها أقل من 50 يورو.   

2- لون جديد على الجدار

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة المعيشة
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

تغيير ألوان الجدران بالطبع سيتكلف أكثر من 50 يورو لكن يمكنك فعل ذلك بسهولة كبيرة وستكون النتائج موفقة 100%، في حالة أنك ستطلي جدار واحد فقط في الغرفة بلون أغمق من باقي الجدران ستحقق ذلك بسهولة وبأقل تكلفة. 

3- أدراج ملونة

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

على الرغم من أن وجود رفوف في منزلك أمر في غاية الأهمية إلا أنه أحيانًا ندرك أن كل الكتب والأقراص المدمجة والشرائط نريد تخزينها في مساحة أخرى، وفي حالة اعتمادنا على هذه الفكرة يجب اعطاء الرفوف مظهر جديد وتزيينها بشكل جميل .  

4- تنظيف خزانة الملابس

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابسخزانات وادراج مزيج خشب وبلاستيك Grey
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

اعد ترتيب خزانة ملابسك من جديد من كل شيء لا تحتاج إليه وعرضها للبيع ويمكنك الاستفادة من هذه الأموال في تجديد خزانتك، حل عملي ومفيد خصوصًا في المساحات الصغيرة سيوفر عليك مساحة لتخزين أشياء أخرى في الخزانة.

5- مدخل المنزل

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

الانطباعات الأولى هي كل شيء لذا يجب أن تكرس الاهتمام للعناية بمدخل منزلك، يمكنك طلاء الباب الأمامي ووضع بعض النباتات في أوعية، واستبدال السجادة الصغيرة التي توضع أمام الباب ببلاطة محفور عليها .  

6- جدار فاصل مزركش

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

جدار مزكرش بالورود فكرة ممتازة ليكون الجزء الفاصل بين الخزانات العلوية والسفلية، ولكن يجب أن نختار المادة الملائمة لأن هذه المنطقة عادة ما تكون منطقة تجمع للشحوم، يٌفضل استخدام الفينيل لأنه مقاوم للماء أيضًا. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 6 نصائح لترتيب منزلك وجعله نظيفاً

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