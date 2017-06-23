17 طريقة لتجديد منزلك ليبدو أكثر عصرية وأناقة

هل تريد أن تجدد منزلك ولكن لا تعلم من أين تبدأ وخلت تخيلاتك من الأفكار؟ في هذا المقال نقدم لكم طرق مختلفة لتجديد منزلك ليبدو أكثر عصرية وأناقة يمكنك اختيار منها ما يناسبك، وربما بعضها يكون مصدر إلهام لك لتغيير أشياء أخرى لم نذكرها في الأفكار التالية!
قد لا تستطيع تجديد المطبخ بأكمله ولكن تغيير بسيط يمكنه أن يقوم بالغرض، إذا كانت لديك الإمكانية فيمكنك تجديد جهاز أساسي في المطبخ كالبوتجاز أو الثلاجة مثلًا وستشعر حتمًا بالفرق!
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لا تخف من استخدام الألوان القوية والقاتمة، سواء في لون الحوائط أو في عناصر الديكور، فقد يغيروا كثيرًا من شكل التصميم ولكن احذر إساءة استخدامهم أو المبالغة في هذا.
متى كانت آخر مرة اشتريت فيها مجموعة من الفوط الجديدة؟ أو طقم لحفظ صابون وفرش أسنان؟ الآن هو الوفت المناسب لتجعل منزلك يبدو جديدًا.
اليوم المساحات المفتوحة هي أهم ما يميز التصميمات الحديثة، إذا كنت تستطيع التخلي عن حائط من حوائط الصالة فافعل ذلك واخلق مساحات مفتوحة ومتكاملة تشرعك باتساع المساحة وأناقة التصميم.
لن نطلب منك استبدال أثاثك بآخر جديد فهذا سيكون مكلفًا بالطبع بالرغم من أنه المحبب لنا! ولكن يمكنك على أقل تقدير إعادة تنجيد المقاعد والكنب والاستعانة بمتخصص لإعادة طلاء الخشب ليرجع كالجديد.
يمكنك إنشاء مستوً آخر لمنزلك إذا كان السقف عالٍ أو الاكتفاء بدرجة أو درجتين من السلالم تفصل غرف الصالة عن باقي الغرف.
هل أهملت السلم لفترة طويلة؟ الآن جاء الوقت للاهتمام به قليلًا. أعد طلاؤه أو جدده بالطريقة التي تناسبك.
يمكنك إضافة بعض الفواصل غير المكتملة للفصل بين مساحتين في نفس الغرفة.
هل تشعر دائمًا بالتعب وأنك تستيقظ في حالة أسوأ من حالتك قبل النوم؟ ربما جاء الوقت لتغيير مرتبة السرير وربما السرير كله بواحد أكثر عصرية وبتقنية جديدة!
المزج بين اللون الأبيض والخشب لا تذهب موضته أبدًا. إذا كنت محتار بين الألوان فربما هذا هو أسهل الإجابات!
قم بإزالة حائط المطبخ ووصله مع الغرفة المجاورة سواء كانت غرفة المعيشة أو السفرة ببار أنيق.
هل الحمام مساحته أمبر مما تحتاح أو لديك غرفة زيادة عن احتياجك؟ حول تلك المساحة الفارغة لغرفة ملابس.
إذا كنت متبع بالتة ألوان معينة في منزلك فكر في تغييرها لبالتة ألوان أخرى.
كن جريئًا وخلق تباين وأناقة باستخدام المزيج الرائع المكون من الأبيض والأسود.
الحوائط ذات الملمس والشكل المختلف تضيف لمسة عصرية لتصميم منزلك. يمكنك الاختيار من بين اختيارات عديدة للغاية بين الطوب والأحجار والموزاييك وغيرهم الكثير.
تركيب وحدات إضاءة في أماكن مختلفة في المطبخ يمكنه أن يغير شكله كثيرًا وشكل المساحات المجاورة أيضًا إذا كان المطبخ مفتوح.
آخر فكرة نقدمها لكم هي فكرة تقليدية ولكنها لا تصبح قديمة أبدًا بسبب جمالها وما تضفيه من اتساع وبريق! استخدام الأبيض في كل شيء بداية من الأثاث إلى الحوائط مع الاكتفاء ببعض اللمسات الخشبية.