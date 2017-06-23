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17 طريقة لتجديد منزلك ليبدو أكثر عصرية وأناقة

ريم عوض ريم عوض
Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مكتب عمل أو دراسة
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هل تريد أن تجدد منزلك ولكن لا تعلم من أين تبدأ وخلت تخيلاتك من الأفكار؟ في هذا المقال نقدم لكم طرق مختلفة لتجديد منزلك ليبدو أكثر عصرية وأناقة يمكنك اختيار منها ما يناسبك، وربما بعضها يكون مصدر إلهام لك لتغيير أشياء أخرى لم نذكرها في الأفكار التالية!

1- مطبخ مودرن

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مطبخ
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

قد لا تستطيع تجديد المطبخ بأكمله ولكن تغيير بسيط يمكنه أن يقوم بالغرض، إذا كانت لديك الإمكانية فيمكنك تجديد جهاز أساسي في المطبخ كالبوتجاز أو الثلاجة مثلًا وستشعر حتمًا بالفرق!

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2- الألوان القوية

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مكتب عمل أو دراسة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

لا تخف من استخدام الألوان القوية والقاتمة، سواء في لون الحوائط أو في عناصر الديكور، فقد يغيروا كثيرًا من شكل التصميم ولكن احذر إساءة استخدامهم أو المبالغة في هذا.

3- جدد الحمام الصغير

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio حمام
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

متى كانت آخر مرة اشتريت فيها مجموعة من الفوط الجديدة؟ أو طقم لحفظ صابون وفرش أسنان؟ الآن هو الوفت المناسب لتجعل منزلك يبدو جديدًا.

4- اخلق مساحة مفتوحة

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

اليوم المساحات المفتوحة هي أهم ما يميز التصميمات الحديثة، إذا كنت تستطيع التخلي عن حائط من حوائط الصالة فافعل ذلك واخلق مساحات مفتوحة ومتكاملة تشرعك باتساع المساحة وأناقة التصميم.

5- تجديد الأثاث

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة المعيشة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

لن نطلب منك استبدال أثاثك بآخر جديد فهذا سيكون مكلفًا بالطبع بالرغم من أنه المحبب لنا! ولكن يمكنك على أقل تقدير إعادة تنجيد المقاعد والكنب والاستعانة بمتخصص لإعادة طلاء الخشب ليرجع كالجديد.

6- مستوى ثان

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة السفرة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

يمكنك إنشاء مستوً آخر لمنزلك إذا كان السقف عالٍ أو الاكتفاء بدرجة أو درجتين من السلالم تفصل غرف الصالة عن باقي الغرف.

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7- السلم المهمَل

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

هل أهملت السلم لفترة طويلة؟ الآن جاء الوقت للاهتمام به قليلًا. أعد طلاؤه أو جدده بالطريقة التي تناسبك.

8- جدران فاصلة

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

يمكنك إضافة بعض الفواصل غير المكتملة للفصل بين مساحتين في نفس الغرفة.

9- السرير

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة نوم
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

هل تشعر دائمًا بالتعب وأنك تستيقظ في حالة أسوأ من حالتك قبل النوم؟ ربما جاء الوقت لتغيير مرتبة السرير وربما السرير كله بواحد أكثر عصرية وبتقنية جديدة!

10- الخشب واللون الأبيض

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

المزج بين اللون الأبيض والخشب لا تذهب موضته أبدًا. إذا كنت محتار بين الألوان فربما هذا هو أسهل الإجابات!

11- افتح مطبخك

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة السفرة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

قم بإزالة حائط المطبخ ووصله مع الغرفة المجاورة سواء كانت غرفة المعيشة أو السفرة ببار أنيق.

12- انشئ غرفة ملابس

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة الملابس
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

هل الحمام مساحته أمبر مما تحتاح أو لديك غرفة زيادة عن احتياجك؟ حول تلك المساحة الفارغة لغرفة ملابس.

13- غير ألوان المنزل

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة نوم
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

إذا كنت متبع بالتة ألوان معينة في منزلك فكر في تغييرها لبالتة ألوان أخرى.

14- الأبيض والأسود

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة نوم
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

كن جريئًا وخلق تباين وأناقة باستخدام المزيج الرائع المكون من الأبيض والأسود.

15- ملمس مختلف

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

الحوائط ذات الملمس والشكل المختلف تضيف لمسة عصرية لتصميم منزلك. يمكنك الاختيار من بين اختيارات عديدة للغاية بين الطوب والأحجار والموزاييك وغيرهم الكثير.

16- إضاءة المطبخ

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio مطبخ
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

تركيب وحدات إضاءة في أماكن مختلفة في المطبخ يمكنه أن يغير شكله كثيرًا وشكل المساحات المجاورة أيضًا إذا كان المطبخ مفتوح.

17- الأبيض

Renders Interiores, CouturierStudio CouturierStudio غرفة المعيشة
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

آخر فكرة نقدمها لكم هي فكرة تقليدية ولكنها لا تصبح قديمة أبدًا بسبب جمالها وما تضفيه من اتساع وبريق! استخدام الأبيض في كل شيء بداية من الأثاث إلى الحوائط مع الاكتفاء ببعض اللمسات الخشبية.

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