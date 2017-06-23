8 حلول مبتكرة لتخزين الأحذية

من الأشياء التي تحدث فوضى كبيرة في المنزل هي الأحذية! خاصة إذا لم يكن لها مكان مخصص لضيق المساحة أو ﻷن حاجتك للأحذية قد زادت ما ازدياد عدد أفراد الأسرة. في هذا المقال نقدم لك حلول مبتكرة لتخزين الأحذية بشكل سهل وموفر للمساحة.
رف مفتوح به صناديق تخزينية مفتوحة أيضًا لتهوية الأحذية، هي حل من الحلول الجيدة لتخزينها. يمكنك وضعها خلف الكنبة أو أمام السرير أو أي مكان مناسب تستغل مساحته لوضع تلك الصناديق التي يمكنك إيجادها بأشكال وألوان وخامات مختلفة.
الكومود غالبًا ما يتم إهداره في تخزين أشياء عشوائية ينتج عنها فوضى كبيرة بعد فترة. يمكنك تخزين الأحذية فيه خاصة الشباشب مع الأحذ في الاعتبار فتح الكومود قليلًا للتهوية.
يمكنك إضافة درج أسفل سرير الأطفال أو الكنبة في غرفتهم لتخزين أحذيتهم بشكل عملي وتستغل تلك المساحة المهدرة بدلًا من وضع الأحذية أسفل السرير بشكل عشوائي.
المساحة أسفل السلم غالبًا ما يتم إهمالها. يمكنك تحويلها لخزانة صغيرة للأحذية والملابس أيضًا.
ماذا عن إنشاء تصميم كهذا في مدخل المنزل لخلع الأحذية والسترات والجاكتات قبل الدخول لغرف المنزل حتى لا تنقل الجراثيم والباكتيريا للداخل وفي نفس الوقت لا تنس سترتك عند الخروج.
يمكنك إضافة أرفف كهذه لدولابك أو في مدخل المنزل حيث يكون هناك مربع مخصص لكل حذاء لشكل أكثر ترتيبًا ويساعدك في الوصول للحذاء الذي تريده بشكل أسرع.
إذا لم يكن لديك مساحة في مدخل منزلك للأفكار السابقة يمكنك الاكتفاء بوضع صندوق أو سلة من الخوص أسفل الكونسول لوضع الأحذية فيها تجنبًا للفوضى التي تحدث في مدخل المنزل.