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8 حلول مبتكرة لتخزين الأحذية

ريم عوض ريم عوض
Richmond: South West London, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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من الأشياء التي تحدث فوضى كبيرة في المنزل هي الأحذية! خاصة إذا لم يكن لها مكان مخصص لضيق المساحة أو ﻷن حاجتك للأحذية قد زادت ما ازدياد عدد أفراد الأسرة. في هذا المقال نقدم لك حلول مبتكرة لتخزين الأحذية بشكل سهل وموفر للمساحة.

1- صناديق في أرفف مفتوحة

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

رف مفتوح به صناديق تخزينية مفتوحة أيضًا لتهوية الأحذية، هي حل من الحلول الجيدة لتخزينها. يمكنك وضعها خلف الكنبة أو أمام السرير أو أي مكان مناسب تستغل مساحته لوضع تلك الصناديق التي يمكنك إيجادها بأشكال وألوان وخامات مختلفة.

2- الكومود

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الكومود غالبًا ما يتم إهداره في تخزين أشياء عشوائية ينتج عنها فوضى كبيرة بعد فترة. يمكنك تخزين الأحذية فيه  خاصة الشباشب مع الأحذ في الاعتبار فتح الكومود قليلًا للتهوية.

3- أسفل السرير

Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores غرفة الاطفال
Ana Andrade – Design de Interiores

Ana Andrade - Design de Interiores
Ana Andrade – Design de Interiores
Ana Andrade - Design de Interiores

 يمكنك إضافة درج أسفل سرير الأطفال أو الكنبة في غرفتهم لتخزين أحذيتهم بشكل عملي وتستغل تلك المساحة المهدرة بدلًا من وضع الأحذية أسفل السرير بشكل عشوائي.

4- أسفل السلم

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

المساحة أسفل السلم غالبًا ما يتم إهمالها. يمكنك تحويلها لخزانة صغيرة للأحذية والملابس أيضًا.

5- مدخل متكامل

W 87th St Penthouse, Eisner Design Eisner Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

ماذا عن إنشاء تصميم كهذا في مدخل المنزل لخلع الأحذية والسترات والجاكتات قبل الدخول لغرف المنزل حتى لا تنقل الجراثيم والباكتيريا للداخل وفي نفس الوقت لا تنس سترتك عند الخروج.

6- مربع لكل حذاء

Richmond - Boot Room Roselind Wilson Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roselind Wilson Design

Richmond – Boot Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

يمكنك إضافة أرفف كهذه لدولابك أو في مدخل المنزل حيث يكون هناك مربع مخصص لكل حذاء لشكل أكثر ترتيبًا ويساعدك في الوصول للحذاء الذي تريده بشكل أسرع.

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7- سلة من الخوص

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt ممر الاستعماري، الرواق والدرج
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

إذا لم يكن لديك مساحة في مدخل منزلك للأفكار السابقة يمكنك الاكتفاء بوضع صندوق أو سلة من الخوص أسفل الكونسول لوضع الأحذية فيها تجنبًا للفوضى التي تحدث في مدخل المنزل.

8- سحّارة السرير

Shortbread Headboard homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Shortbread Headboard

homify
homify
homify

سحّارة السرير مكان لتخزين كل شيء! ولا نستثني من ذلك الأحذية. يمكنك تنتظيمهم في صناديق شفافة لسهولة الوصول إليهم خاصة تلك الأحذية التي لا تلبسها بشكل متكرر وتريد الاحتفاظ بها للمناسبات أو لوقت لاحق.

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