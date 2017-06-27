17 تصميم لدواليب تناسب الجدران الكبيرة والصغيرة

للتنظيم ونظرة أفضل داخل أي غرفة، لا يوجد شيء أفضل من وجود خزانة لمساعدتنا في الحصول على كل شيء في سبيل الكمال. أيضا، يصبح لديك مساحة جيدة للتنظيم، فإنه يسمح بجمع الأشياء اليومية والمتفرقة في استخدام اليد، ولكن بعيدًا عن الأنظار، يخلق مكانا أكثر متعة وراحة بكثير.. واليوم نقدم في هذا المقال 17 تصميم من قبل المتخصصين لدينا ملهمة لك لدمج الخزانة وتنظيم أفضل في منزلك.
الأبواب الزجاجية تعطي مساحة أكبر لخلع الملابس والدولاب، بحيث يكون أكبر مدى للرؤية في حين تم فصل الخزانة بالتساوي عن بقية الغرفة.
تسمح الوحدات التخزينية المتعددة أن تكون الملابس والاكسسوارات في متناول اليد، مما يسهل عليك الاختيار كل يوم.
هذا التصميم لخزانة بسيطة لديها رفوف إلى الأعلى، لنستفيد من الارتفاع بالكامل من الغرفة.
هيكل صغير، تصميم بسيط، يسمح لك بتنظيم الملابس كلها التي توجد في المنزل.
يمكنك الاستفادة من أي مكان متوفر داخل الغرفة لإنشاء خزانة مع تصميم وحدات من خزانة خشبية
على الرغم من أن مساحة محدودة، تصميم الدولاب الذي يناسبها وترك مكان لتخزين الممتلكات الشخصية.
تصميم هذه الخزانة يناسب شكل الغرفة، ويخلق مساحة مثالية لتخزين الملابس والأغراض.
الرفوف مع الإضاءة LED تجعل هذه الخزانة لطيفة تبدو رائعة.
الخشب وهيكل معدني معًا لخلق أسلوب صناعي في هذه الخزانة، والتي لا يوجد لها أبواب والتصميم أصيل للغاية.
الآن، اذا وصل الامر الى الأناقة فالخشب والإضاءة أفضل ثنائي لخلق خزانة مميزة حقًا وجميلة جدًا.
محظوظون إذا كان لديكم حيزًا مستقلا للمشي في الخزانة، فإنه يجعل تنظيم الملابس في الصباح سهل جدا وبسيط.
أفضل طريقة لجعل الخزانة تعمل بكامل طاقتها، هو التصميم باللون الأبيض مع إضاءة ممتازة.
إذا كانت الخزانة مفتوحة، بلا أبواب، يمكن أن تكون متكاملة في الغرفة من خلال تحديد المساحة لتصبح بموجبها غرفة ملابس.
جدار بأكمله يمكن أن يستوعب مختلف الخزائن والأثاث التي تشكل الخزانة، يسمح لديهم بمساحة كبيرة لتخزين الملابس وغيرها من البنود.
خزانة مع مرآة لها وظائف كثيرة وليس فقط باعتبارها مساحة التخزين، ولكن يمكن أيضًا يزيد من المساحة للغرفة إذا تتكامل المرايا في ذلك.
زاوية من الغرفة يمكن أن تكون مساحة كافية لدمج خزانة. وهذا يساعد على الاستفادة من كل المساحة المتاحة، وخلق غرفة نوم وظيفية بالكامل.
الخشب هو دائمًا المواد التي لديها جمالية ويعطي شعورًا بالدفىء ومريح لأي مساحة ويتم تطبيقه، كما في حالة هذه الخزانة الطيفة والبسيطة.