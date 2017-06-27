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17 تصميم لدواليب تناسب الجدران الكبيرة والصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Residência Sorocaba, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة الملابس
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للتنظيم ونظرة أفضل داخل أي غرفة، لا يوجد شيء أفضل من وجود خزانة لمساعدتنا في الحصول على كل شيء في سبيل الكمال. أيضا، يصبح لديك مساحة جيدة للتنظيم، فإنه يسمح بجمع الأشياء اليومية والمتفرقة في استخدام اليد، ولكن بعيدًا عن الأنظار، يخلق مكانا أكثر متعة وراحة بكثير.. واليوم نقدم في هذا المقال 17 تصميم من قبل المتخصصين لدينا ملهمة لك لدمج الخزانة وتنظيم أفضل في منزلك.

1. أبواب كبيرة وزجاجية

Residência Sorocaba, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة الملابس
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

الأبواب الزجاجية تعطي مساحة أكبر لخلع الملابس والدولاب، بحيث يكون أكبر مدى للرؤية في حين تم فصل الخزانة بالتساوي عن بقية الغرفة.

2. حديثة وكل شيء في متناول اليد

Dormitório e Closet Casal, Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

تسمح الوحدات التخزينية المتعددة أن تكون الملابس والاكسسوارات في متناول اليد، مما يسهل عليك الاختيار كل يوم.

3. إلى أعلى

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

هذا التصميم لخزانة بسيطة لديها رفوف إلى الأعلى، لنستفيد من الارتفاع بالكامل من الغرفة.

4. هيكل بسيط

CASA LS, daniel rojas berzosa. arquitecto daniel rojas berzosa. arquitecto غرفة نوم
daniel rojas berzosa. arquitecto

daniel rojas berzosa. arquitecto
daniel rojas berzosa. arquitecto
daniel rojas berzosa. arquitecto

 هيكل صغير، تصميم بسيط، يسمح لك بتنظيم الملابس كلها التي توجد في المنزل.

5. في الزاوية

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

يمكنك الاستفادة من أي مكان متوفر داخل الغرفة لإنشاء خزانة مع تصميم وحدات من خزانة خشبية

6. صغيرة ولكن لا مشكلة

Nowe Mieszkanie Kraków, Bronowice, Dream Design Dream Design
Dream Design

Dream Design
Dream Design
Dream Design

على الرغم من أن مساحة محدودة، تصميم الدولاب الذي يناسبها وترك مكان لتخزين الممتلكات الشخصية.

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7. زوايا مميزة

Przytulne wnętrze poddasza, MONOstudio MONOstudio غرفة الملابس
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

تصميم هذه الخزانة يناسب شكل الغرفة، ويخلق مساحة مثالية لتخزين الملابس والأغراض.

8. مع الضوء

Bespoke hand Painted dressing room Buscott Woodworking Ltd غرفة الملابس خشب Beige
Buscott Woodworking Ltd

Bespoke hand Painted dressing room

Buscott Woodworking Ltd
Buscott Woodworking Ltd
Buscott Woodworking Ltd

الرفوف مع الإضاءة LED تجعل هذه الخزانة لطيفة تبدو رائعة.

9. مع أسلوب الصناعي

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado غرفة الملابس
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

الخشب وهيكل معدني معًا لخلق أسلوب صناعي في هذه الخزانة، والتي لا يوجد لها أبواب والتصميم أصيل للغاية.

10. إجمالي الأناقة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الآن، اذا وصل الامر الى الأناقة فالخشب والإضاءة أفضل ثنائي لخلق خزانة مميزة حقًا وجميلة جدًا.

11. فصل بالكامل

偶像劇場景再現 人文時尚空間, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 غرفة الملابس
星葉室內裝修有限公司

星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司

محظوظون إذا كان لديكم حيزًا مستقلا للمشي في الخزانة، فإنه يجعل تنظيم الملابس في الصباح سهل جدا وبسيط.

12. بيضاء ومضيئة

homify غرفة الملابس White
homify

homify
homify
homify

أفضل طريقة لجعل الخزانة تعمل بكامل طاقتها، هو التصميم باللون الأبيض مع إضاءة ممتازة.

13. الأبيض والأسود

White walk in wardrobe Lamco Design LTD غرفة الملابسخزانات وادراج
Lamco Design LTD

White walk in wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

إذا كانت الخزانة مفتوحة، بلا أبواب، يمكن أن تكون متكاملة في الغرفة من خلال تحديد المساحة لتصبح بموجبها غرفة ملابس.

14. ما يصل الى السقف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

جدار بأكمله يمكن أن يستوعب مختلف الخزائن والأثاث التي تشكل الخزانة، يسمح لديهم بمساحة كبيرة لتخزين الملابس وغيرها من البنود.

15. مرآة

Storage, London, wardrobes. Absolute Project Management غرفة نوم
Absolute Project Management

Storage, London, wardrobes.

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

خزانة مع مرآة لها وظائف كثيرة وليس فقط باعتبارها مساحة التخزين، ولكن يمكن أيضًا يزيد من المساحة للغرفة إذا تتكامل المرايا في ذلك.

16. زاوية

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

زاوية من الغرفة يمكن أن تكون مساحة كافية لدمج خزانة. وهذا يساعد على الاستفادة من كل المساحة المتاحة، وخلق غرفة نوم وظيفية بالكامل.

17. لهجة الخشب

3 BHK Duplex, ZEAL Arch Designs ZEAL Arch Designs غرفة نوم
ZEAL Arch Designs

ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs

الخشب هو دائمًا المواد التي لديها جمالية ويعطي شعورًا بالدفىء ومريح لأي مساحة ويتم تطبيقه، كما في حالة هذه الخزانة الطيفة والبسيطة.

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