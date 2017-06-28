11 فكرة ديكورية عبقرية لتقسيم المساحات

لتحديد أو تقسيم المساحات بمنازلنا يمكننا استخدام العديد من الطرق التقليدية، أبسطها اللجوء لإقامة جدران خرسانية فاصلة بين الغرف بعضها البعض، ولكن ليس هذا ما نتحدث عنه اليوم، بل سنتطرق لتقديم مجموعة من الأفكار الديكورية غير النمطية التي تقوم بدورها في تزين إطلالة منزلك قبل أن تكون حيلة لفصل المساحات.
دعونا نلقي نظرة سريعة على 11 صورة مبهرة كلًا منها تحمل فكرة خارجة عن المألوف وقابلة للتنفيذ تساعدك على تقسيم المساحات بمنزلك بمنتهى العملية والبساطة ونتمنى أن تُشكّل إحداها مصدرًا لإلهامك.
باب خشبي ثابت بلا أية مفصلات تجعله بابًا منزلقًا، فهو ملتحم بالسقف والأرضية كما نرى في الصورة لدرجة أنه يشكل جدارًا متينًا.
يزين ذلك الجدار شرائح من الزجاج بلون العسل فيفصل ساحتين عن بعضهم البعض ويسمح لكلًا منهما بقدر من الخصوصية دون أن يُخِلّ بعنصر الأناقة ودون أيضًا أن يسبب إعاقة لحركة القاطنين حيث أن المساحة المفتوحة من الباب تكفي ليمر فردين أو أكثر.
لمسة ديكورية فنية بسيطة تستطيع أن تصنعها بيديك في بيتك بمنتهى السهولة، وهي تصميم جدار مفرغ من فروع الشجر كما هو واضح في النموذج المعروض، ثم طلاءه بورنيش لامع شفاف أو بلون يتماشى مع ديكورات المكان المقرر وضعه به لتقسيم المساحات.. فكرة ممتازة أليست كذلك؟!
الستائر.. فاصل مرن ورشيق يمكنك استخدامه لتقسيم المساحات في الأماكن الكبيرة وهي بشكل عام لمسة أكثر تداولًا في الأنماط الديكورية الاستوائية والريفية على حد سواء.
قد تلجأ إلى استخدام خامتين مختلفتين تمامًا لتصميم جدار فاصل بهدف تقسيم المساحات بمنزلك كما حدث هنا في هذا النموذج.
هنا تم الاستعانة بكلًا من الخشب في صورة شرائح أفقية رفيعة متراصة بشكل متوازي على جانبي الغرفة وستائر ناعمة ولامعة قمة في الأناقة والرقي نجح كلاهما في إكساب الغرفتين المفصولتين مزيدًا من الدفء والخصوصية.
فصل ظاهري أحدثه خبير التصميم هنا باستخدامه ركنة ملتصقة بمكتبة خشبية مطلية باللون الأبيض ومصممة على شكل حرف L تفصل كلًا من المعيشة عن المطبخ دون الحاجة لإقامة جدار أو باب منزلق ليقوم بتلك المهمة.
لأن الاتجاهات الديكورية الحديثة تدعو إلى اللجوء لتعزيز الفضاء المفتوح والبُعد عن الحواجز والجدران لتقسيم المناطق المختلفة بمنزلك، كان هذا الحل عبقري بكل المقاييس حيث اعتمد فيه خبير التصميم على كابينة زجاجية شفافة بأطر سوداء تسمح للغرف بالانفصال والاندماج في الوقت ذاته.. حتى أن الألوان والديكورات وكل شئ يتماشى مع بعضه البعض وكأن الغرف مفتوحة فعليًا.
إذا كنت تريد المزيد من الخصوصية لكل غرفة على حدة من المجال الحيوي للمنزل، يمكنك الجمع بين الواجهات الزجاجية مع الخشب أو حتى اللجوء لأي مواد أخرى لتُكَوّن حاجزًا أنيقًا كالواضح أمامنا.
باب منزلق من الزجاج البلوري يمكنك اللجوء إليه عند رغبتك في فصل المساحات ويمكنك أيضًا فتحه إن أردت دمجهم ثانية@!
في الغرف الكبيرة أيضًا يمكنك اقتناء خزانة أنيقة كهذه لتقسيم المساحات فهي تشبه الأبواب المنزلقة والفواصل التي تقوم بنفس المهمة.
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في هذا النموذج استخدمت الستائر مرة أخرى لتفصل منطقة النوم والسرير بشكل خاص عن الجلسة الجانبية التي تبعد عنهم بخطوات قلائل.