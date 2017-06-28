الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 فكرة ديكورية عبقرية لتقسيم المساحات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Salas de Estar, JANAINA NAVES - Design & Arquitetura JANAINA NAVES - Design & Arquitetura غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Beige
Loading admin actions …

لتحديد أو تقسيم المساحات بمنازلنا يمكننا استخدام العديد من الطرق التقليدية، أبسطها اللجوء لإقامة جدران خرسانية فاصلة بين الغرف بعضها البعض، ولكن ليس هذا ما نتحدث عنه اليوم، بل سنتطرق لتقديم مجموعة من الأفكار الديكورية غير النمطية التي تقوم بدورها في تزين إطلالة منزلك قبل أن تكون حيلة لفصل المساحات.

دعونا نلقي نظرة سريعة على 11 صورة مبهرة كلًا منها تحمل فكرة خارجة عن المألوف وقابلة للتنفيذ تساعدك على تقسيم المساحات بمنزلك بمنتهى العملية والبساطة ونتمنى أن تُشكّل إحداها مصدرًا لإلهامك.

1- باب ثابت لا مفاصل له!

용산 리첸시아, DECORIAN DECORIAN شبابيك
DECORIAN

DECORIAN
DECORIAN
DECORIAN

باب خشبي ثابت بلا أية مفصلات تجعله بابًا منزلقًا، فهو ملتحم بالسقف والأرضية كما نرى في الصورة لدرجة أنه يشكل جدارًا متينًا.

يزين ذلك الجدار شرائح من الزجاج بلون العسل فيفصل ساحتين عن بعضهم البعض ويسمح لكلًا منهما بقدر من الخصوصية دون أن يُخِلّ بعنصر الأناقة ودون أيضًا أن يسبب إعاقة لحركة القاطنين حيث أن المساحة المفتوحة من الباب تكفي ليمر فردين أو أكثر.

2- جدار فاصل من فروع الشجر

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

لمسة ديكورية فنية بسيطة تستطيع أن تصنعها بيديك في بيتك بمنتهى السهولة، وهي تصميم جدار مفرغ من فروع الشجر كما هو واضح في النموذج المعروض، ثم طلاءه بورنيش لامع شفاف أو بلون يتماشى مع ديكورات المكان المقرر وضعه به لتقسيم المساحات.. فكرة ممتازة أليست كذلك؟!  

3- في مساحة كبيرة.. يمكن للستائر تقسيم المنطقة بخفة

SPA Matlali, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة المعيشة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

الستائر.. فاصل مرن ورشيق يمكنك استخدامه لتقسيم المساحات في الأماكن الكبيرة وهي بشكل عام لمسة أكثر تداولًا في الأنماط الديكورية الاستوائية والريفية على حد سواء. 

4- اتنين X واحد

The House of Yellow Shadows, Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. منازل
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.

Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.

قد تلجأ إلى استخدام خامتين مختلفتين تمامًا لتصميم جدار فاصل بهدف تقسيم المساحات بمنزلك كما حدث هنا في هذا النموذج.

هنا تم الاستعانة بكلًا من الخشب في صورة شرائح أفقية رفيعة متراصة بشكل متوازي على جانبي الغرفة وستائر ناعمة ولامعة قمة في الأناقة والرقي نجح كلاهما في إكساب الغرفتين المفصولتين مزيدًا من الدفء والخصوصية. 

5- فصل ظاهري!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فصل ظاهري أحدثه خبير التصميم هنا باستخدامه ركنة ملتصقة بمكتبة خشبية مطلية باللون الأبيض ومصممة على شكل حرف L تفصل كلًا من المعيشة عن المطبخ دون الحاجة لإقامة جدار أو باب منزلق ليقوم بتلك المهمة.

6- فضاءات معزولة ومترابطة بنفس اللون والضوء

Nos dan una casa y devolvemos otra, Etxe&Co Etxe&Co مطبخ حديد
Etxe&amp;Co

Etxe&Co
Etxe&amp;Co
Etxe&Co

لأن الاتجاهات الديكورية الحديثة تدعو إلى اللجوء لتعزيز الفضاء المفتوح والبُعد عن الحواجز والجدران لتقسيم المناطق المختلفة بمنزلك، كان هذا الحل عبقري بكل المقاييس حيث اعتمد فيه خبير التصميم على كابينة زجاجية شفافة بأطر سوداء تسمح للغرف بالانفصال والاندماج في الوقت ذاته.. حتى أن الألوان والديكورات وكل شئ يتماشى مع بعضه البعض وكأن الغرف مفتوحة فعليًا. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- خامات متنوعة

RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
shahen mistry architects

shahen mistry architects
shahen mistry architects
shahen mistry architects

إذا كنت تريد المزيد من الخصوصية لكل غرفة على حدة من المجال الحيوي للمنزل، يمكنك الجمع بين الواجهات الزجاجية مع الخشب أو حتى اللجوء لأي مواد أخرى لتُكَوّن حاجزًا أنيقًا كالواضح أمامنا.

8- الزجاج البلوري ونظام الانزلاق

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

باب منزلق من الزجاج البلوري يمكنك اللجوء إليه عند رغبتك في فصل المساحات ويمكنك أيضًا فتحه إن أردت دمجهم ثانية@!

9- خزانة عريضة وجدار فاصل

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في الغرف الكبيرة أيضًا يمكنك اقتناء خزانة أنيقة كهذه لتقسيم المساحات فهي تشبه الأبواب المنزلقة والفواصل التي تقوم بنفس المهمة.  

10- وحدة التلفاز.. جدار رقيق جدًا يصنع ممرًا مذهلًا

Salas de Estar, JANAINA NAVES - Design & Arquitetura JANAINA NAVES - Design & Arquitetura غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Beige
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura

JANAINA NAVES - Design & Arquitetura
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura
JANAINA NAVES - Design & Arquitetura

اقرأ أيضًا: كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع ضيوفك؟

11- الستائر مرة أخرى..

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz غرفة المعيشة
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

في هذا النموذج استخدمت الستائر مرة أخرى لتفصل منطقة النوم والسرير بشكل خاص عن الجلسة الجانبية التي تبعد عنهم بخطوات قلائل. 

23 صورة لمطابخ تأسر قلبك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً