11 فكرة ديكورية عبقرية لتقسيم المساحات

لتحديد أو تقسيم المساحات بمنازلنا يمكننا استخدام العديد من الطرق التقليدية، أبسطها اللجوء لإقامة جدران خرسانية فاصلة بين الغرف بعضها البعض، ولكن ليس هذا ما نتحدث عنه اليوم، بل سنتطرق لتقديم مجموعة من الأفكار الديكورية غير النمطية التي تقوم بدورها في تزين إطلالة منزلك قبل أن تكون حيلة لفصل المساحات.

دعونا نلقي نظرة سريعة على 11 صورة مبهرة كلًا منها تحمل فكرة خارجة عن المألوف وقابلة للتنفيذ تساعدك على تقسيم المساحات بمنزلك بمنتهى العملية والبساطة ونتمنى أن تُشكّل إحداها مصدرًا لإلهامك.