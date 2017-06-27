8 خطوات لتجهيز منزل المصيف

بعد رمضان سيحل علينا العيد مع أجازة الصيف والذي سيفضل الكثيرون قضاء أوقاتهم في بيت المصيف والذي سيكون بداية للرجوع إليه في أجازات آخر الأسبوع أو كلما سنحت لهم الفرصة طوال فصل الصيف. لذلك يجب تجهيز البيت حيث أنه يكون في حالة من السبات منذ العام الماضى فيجب التأكد من صلاحيته للاستخدام الأدامي. هناك بعض الأشياء الواجب مراعاتها ومراجعتها مع بعض لمسات الصيانة الدورية والمهمة للحصول على أفضل النتائج ولسلامتك وسلامة اسرتك.
يجب الحرص على تنظيف البيت بعمق للتخلص من الأتربة والغبار والتي قد يصاحبها عث الغبار والحشرات المختلفة (وأحياناً الفئران). كما يراعى تنظيف الحوائط، الأثاث والسقف، التكيفات أو المراوح، الخزانات، كل الأماكن قد تكون مأوى للأتربة لذلك يجب الحرص أن تأخذ وقتك في هذه الخطوة للتخلص من كل ذرة تراب.
يفضل تعين المتخصصين لتجهيز الحديقة بالشكل المطلوب، فيجب تنظيفها من أية شوائب أو بقايا مهملة، كما يجب جز الحشائش والاهتمام بالنباتات والأشجار أيضاً راعى تنظيف الأثاث الخارجي وتجهيزه ليناسب الإجتماعات العائلية واستقبال الضيوف، ولا تنسى ركن الشواء فهو يضيف قيمة رائعة لحديقتك.
من المهم الحرص على عمل صيانة لأجهزة المنزل من تكيف، غسالة، ثلاجة، تلفاز وغيرها فالأجهزة المتروكة كل هذه المدة بدون تشغيل قد يكون بها مشكلات مخفية. فلتجنب ظهور المشكلات في أثناء استخدامها فيما بعد، كما أنها فرصة رائعة لتغير ما يحتاج للتغير في بداية الموسم.
من المهم صيانة الكهرباء، الغاز والسباكة وتوصيلاتهم والتأكد من عدم وجود ضرر وأن كل الأساسيات تعمل بشكل صحيح ولن تتواجد مشكلات قد تظهر فيما بعد.
لأفضل توزيع للهواء والتبريد المثالي يراعى تغير اتجاة مروحة السقف في الصيف لاتجاة عكس عقارب الساعة.
لا تنسى إعداد غرفة نوم الضيوف لتكون جاهزة للنوم والراحة. مع مراعاة اعداد خزانة الغرفة وتزويدها بكل ما يحتاجه ضيفك من مناشف، ملاءات سرير أو أغطية مع تزويدهم ببعض فرش الأسنان الإضافية والتي قد يحتاجها ضيوفك.
بعد الإهتمام بالأساسيات يجب الإهتمام بالتفاصيل الصغيرة والتي تعطي بيت المصيف لمسات حميمية وتساعدك في تحويله لبيت آخر يعطيك احساس بالترحاب والدفئ ويعطي للزائرين هذا الشعور. يكون من خلال تعليق لوحات فنية جميلة، إلقاء وسائد على الكراسي والأرائك، مع استكمال أناقة الغرفة باستخدام السجاد ذو التصميم الجميل. أيضاً استخدام ألوان دافئة في التصميم بالإضافة لتزويد المنزل بالألعاب ووسائل الترفيه المختلفة.
ولا تنسى تزويد المطبخ بالأدوات التي ستسهل عملية الطهي وتوفر الوقت مثل قشارة البطاطس أو الأواني المناسبة للطهي وأيضاً الأجهزة، وأخيراً أدوات تناول الطعام المختلفة.