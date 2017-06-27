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8 خطوات لتجهيز منزل المصيف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Lower Cole, Rock | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays بلكونة أو شرفة
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بعد رمضان سيحل علينا العيد مع أجازة الصيف والذي سيفضل الكثيرون قضاء أوقاتهم في بيت المصيف والذي سيكون بداية للرجوع إليه في أجازات آخر الأسبوع أو كلما سنحت لهم الفرصة طوال فصل الصيف. لذلك يجب تجهيز البيت حيث أنه يكون في حالة من السبات منذ العام الماضى فيجب التأكد من صلاحيته للاستخدام الأدامي. هناك بعض الأشياء الواجب مراعاتها ومراجعتها مع بعض لمسات الصيانة الدورية والمهمة للحصول على أفضل النتائج ولسلامتك وسلامة اسرتك.

1.تنظيف البيت

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

يجب الحرص على تنظيف البيت بعمق للتخلص من الأتربة والغبار والتي قد يصاحبها عث الغبار والحشرات المختلفة (وأحياناً الفئران). كما يراعى تنظيف الحوائط، الأثاث والسقف، التكيفات أو المراوح، الخزانات، كل الأماكن قد تكون مأوى للأتربة لذلك يجب الحرص أن تأخذ وقتك في هذه الخطوة للتخلص من كل ذرة تراب.

2.​الحديقة

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

يفضل تعين المتخصصين لتجهيز الحديقة بالشكل المطلوب، فيجب تنظيفها من أية شوائب أو بقايا مهملة، كما يجب جز الحشائش والاهتمام بالنباتات والأشجار أيضاً راعى تنظيف الأثاث الخارجي وتجهيزه ليناسب الإجتماعات العائلية واستقبال الضيوف، ولا تنسى ركن الشواء فهو يضيف قيمة رائعة لحديقتك.

3.صيانة الأجهزة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من المهم الحرص على عمل صيانة لأجهزة المنزل من تكيف، غسالة، ثلاجة، تلفاز وغيرها فالأجهزة المتروكة كل هذه المدة بدون تشغيل قد يكون بها مشكلات مخفية. فلتجنب ظهور المشكلات في أثناء استخدامها فيما بعد، كما أنها فرصة رائعة لتغير ما يحتاج للتغير في بداية الموسم.

4.صيانة المرافق

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

من المهم صيانة الكهرباء، الغاز والسباكة وتوصيلاتهم والتأكد من عدم وجود ضرر وأن كل الأساسيات تعمل بشكل صحيح ولن تتواجد مشكلات قد تظهر فيما بعد.

5.اتجاة دوران مروحة السقف

Punggol Field, Y&T Pte Ltd Y&T Pte Ltd غرفة نوم Brown
Y&amp;T Pte Ltd

Y&T Pte Ltd
Y&amp;T Pte Ltd
Y&T Pte Ltd

لأفضل توزيع للهواء والتبريد المثالي يراعى تغير اتجاة مروحة السقف في الصيف لاتجاة عكس عقارب الساعة.

6.غرفة الضيوف

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON غرفة نوم
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

لا تنسى إعداد غرفة نوم الضيوف لتكون جاهزة للنوم والراحة. مع مراعاة اعداد خزانة الغرفة وتزويدها بكل ما يحتاجه ضيفك من مناشف، ملاءات سرير أو أغطية مع تزويدهم ببعض فرش الأسنان الإضافية والتي قد يحتاجها ضيوفك.

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7.لمسات أخيرة

Kitchen Perfect Stays مطبخ
Perfect Stays

Kitchen

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

بعد الإهتمام بالأساسيات يجب الإهتمام بالتفاصيل الصغيرة والتي تعطي بيت المصيف لمسات حميمية وتساعدك في تحويله لبيت آخر يعطيك احساس بالترحاب والدفئ ويعطي للزائرين هذا الشعور. يكون من خلال تعليق لوحات فنية جميلة، إلقاء وسائد على الكراسي والأرائك، مع استكمال أناقة الغرفة باستخدام السجاد ذو التصميم الجميل. أيضاً استخدام ألوان دافئة في التصميم بالإضافة لتزويد المنزل بالألعاب ووسائل الترفيه المختلفة.

Terrace Perfect Stays بلكونة أو شرفة
Perfect Stays

Terrace

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

ولا تنسى تزويد المطبخ بالأدوات التي ستسهل عملية الطهي وتوفر الوقت مثل قشارة البطاطس أو الأواني المناسبة للطهي وأيضاً الأجهزة، وأخيراً أدوات تناول الطعام المختلفة.

8.تزين بيتك للعيد

homify بلكونة أو شرفة Blue
homify

homify
homify
homify

أخيراً لا تنسى وضع زينات العيد من إضاءات وبلونات، والتي ستضيف لمنزلك بهجة وحيوية وتجعل بيتك ذو أجواء مثالية لاستقبال العيد.

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