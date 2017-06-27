8 خطوات لتجهيز منزل المصيف

بعد رمضان سيحل علينا العيد مع أجازة الصيف والذي سيفضل الكثيرون قضاء أوقاتهم في بيت المصيف والذي سيكون بداية للرجوع إليه في أجازات آخر الأسبوع أو كلما سنحت لهم الفرصة طوال فصل الصيف. لذلك يجب تجهيز البيت حيث أنه يكون في حالة من السبات منذ العام الماضى فيجب التأكد من صلاحيته للاستخدام الأدامي. هناك بعض الأشياء الواجب مراعاتها ومراجعتها مع بعض لمسات الصيانة الدورية والمهمة للحصول على أفضل النتائج ولسلامتك وسلامة اسرتك.