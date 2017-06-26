أثاث لا غنى عنه من أيكيا لكل منزل

نتحدث اليوم عن بعض الحلول التي يمكن ان تكون غائبة عن أذهاننا في اختيار بعض قطع الأثاث البسيطة و التي يمكن أن يكون تأثيرها قوي للغاية في زيادة الجانب الإيجابي لديكور منزلك ، الأثاث الأساسي الذي سوف نركز عليه الضوء اليوم مع هوميفاي سيكون من إنتاج ايكيا لأنها توجد في كل مدينة تقريباً و كلنا يعلمها فإنه يمكنك أن تجد ما نتحدث عنه بسهولة في متاجرها القريبة منك، فتلك القطع ستكون كلها من الخشب و كلها أنيقة و كلها لها استخدام أساسي يجعلنا نتسائل لماذا لم نفكر فيها من قبل ؟
إليكم التفاصيل
الكراسي القابلة للطي حلول عملية للمساحات الصغيرة و تعتبر من أكثر المقاعد متعددة الاستخدامات التي يمكن أن تقتنيها في منزلك، و تستخدم في أكثر من غرفة بنفس الدرجة من الأناقة و المزيج بين الريفية و الحداثة الذي يكمن في تصميمها
تصميم مكتبة متعددة الرفوف في منزلك يعتبر من الأمور الرائعة خصوصاً لهواة التخزين دون فوضى أو خروج عن التنسيق، فإن أيكيا تقدم مكتبة مقسمة بدقة متساوية بين كل رفوفها تصلح لتكون مكاناً لتخزين الأواني و الكؤوس و يمكن أيضاً أن تستخدم كجزامة في المدخل أو مكاناً لحفظ الملابس في غرفة النوم
و على النقيض يمكنك شراء خزانة متساوية و مغلقة الرفوف لتحمي ما بداخلها و تخفيه عن العيون و هي تناسب المطابهخ و غرف النوم و الممرات و يمكن أن تدمج مع مرآة لتكون كونسول مثالي في مدخل المنزل
الترابيزة أو المكتبة الخاصة بالتلفزيون دائماً ما تكون إحدى الحلول المودرن في تأثيث غرفة معيشتك ، و هي اليوم سوف تقدم لنا حلولاً للتخزين بجانب شكلها الرائع و قابليتها للتنقل
الكومودينو الأكبر في الحجم يساعدك على حفظ أكثر من نوع من المخزونات و يكون ذو شكل جذاب مائل للكلاسيكية و يفضل ان يستخدم منفرداً حتى لا يسيطر على مشهد غرفة النوم
هذا الكرسي به العديد من النقاط الإيجابية التي يضفيها على تصميم غرفة المعيشة لديك من خفة و ذوق و جمال ، لاحظ اللمسة الطبيعية في الخوص الذي نسجت منه أبعاد الكرسي بجانب لمسة عصرية مثالية في باقي الأثاث و هذا المزيج هو ما يثري أي تصميم للأفضل
روعة الفكر المبدع في استخدام مثل تلك الأريكة ذات الخزانات المدمجة بها من الأسفل حيث سيكون لديك مساحة رائعة استغلت بدلاً من أن تهدر و كذلك شكلاً رائعاً للكنبة و مقابل الأدراج تظهر لنا بكل أناقة
استخدام بعض التطبيقات الخشبية في أكثر من استخدام يعتبر سبيلك الوحيد في الخروج من أي مأزق يتعلق بالمساحة في منزلك ،و منها استخدام هذ السلم المتدرج بطريقة حفظ المناشف و الفوط كما نرى
تلك الأطقم الصغيرة تناسب الشرفة و الحدائق و حول حمام السباحة و قد تكون مناسبة لتكون سفرات متفرقة في حفلات الشواء فوق الروف ، لذا فهي مناسبة جداً لتلعب دور محوري في حياتك و تصميم منزلك المبهج