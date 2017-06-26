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أثاث لا غنى عنه من أيكيا لكل منزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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نتحدث اليوم عن بعض الحلول التي يمكن ان تكون غائبة عن أذهاننا في اختيار بعض قطع الأثاث البسيطة و التي يمكن أن يكون تأثيرها قوي للغاية في زيادة الجانب الإيجابي لديكور منزلك ، الأثاث الأساسي الذي سوف نركز عليه الضوء اليوم مع هوميفاي سيكون من إنتاج ايكيا لأنها توجد في كل مدينة تقريباً و كلنا يعلمها فإنه يمكنك أن تجد ما نتحدث عنه بسهولة في متاجرها القريبة منك، فتلك القطع ستكون كلها من الخشب و كلها أنيقة و كلها لها استخدام أساسي يجعلنا نتسائل لماذا لم نفكر فيها من قبل ؟

إليكم التفاصيل 

1- كرسي أيكيا القابل للطي

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الكراسي القابلة للطي حلول عملية للمساحات الصغيرة و تعتبر من أكثر المقاعد متعددة الاستخدامات التي يمكن أن تقتنيها في منزلك، و تستخدم في أكثر من غرفة بنفس الدرجة من الأناقة و المزيج بين الريفية و الحداثة الذي يكمن في تصميمها 

2- مكتبة متعددة الرفوف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مكتبة متعددة الرفوف في منزلك يعتبر من الأمور الرائعة خصوصاً لهواة التخزين دون فوضى أو خروج عن التنسيق، فإن أيكيا تقدم مكتبة مقسمة بدقة متساوية بين كل رفوفها تصلح لتكون مكاناً لتخزين الأواني و الكؤوس و يمكن أيضاً أن تستخدم كجزامة في المدخل أو مكاناً لحفظ الملابس في غرفة النوم

3- خزانات متعددة الأدراج

046 | Quarto bebé, Ericeira, Mafra, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores غرفة الاطفال
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

و على النقيض يمكنك شراء خزانة متساوية و مغلقة الرفوف لتحمي ما بداخلها و تخفيه عن العيون و هي تناسب المطابهخ و غرف النوم و الممرات و يمكن أن تدمج مع مرآة لتكون كونسول مثالي في مدخل المنزل

4- ترابيزة تليفزيون متنقلة

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة السفرة خشب Wood effect
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

الترابيزة أو المكتبة الخاصة بالتلفزيون دائماً ما تكون إحدى الحلول المودرن في تأثيث غرفة معيشتك ، و هي اليوم سوف تقدم لنا حلولاً للتخزين بجانب شكلها الرائع و قابليتها للتنقل 

5- كومودينو كبير الحجم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الكومودينو الأكبر في الحجم يساعدك على حفظ أكثر من نوع من المخزونات و يكون ذو شكل جذاب مائل للكلاسيكية و يفضل ان يستخدم منفرداً حتى لا يسيطر على مشهد غرفة النوم 

6- كرسي الخوص الخفيف و القابل للنقل بسهولة

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة أسمنت Grey
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

هذا الكرسي به العديد من النقاط الإيجابية التي يضفيها على تصميم غرفة المعيشة لديك من خفة و ذوق و جمال ، لاحظ اللمسة الطبيعية في الخوص الذي نسجت منه أبعاد الكرسي بجانب لمسة عصرية مثالية في باقي الأثاث و هذا المزيج هو ما يثري أي تصميم للأفضل

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7- كنبة بخزانات مخفية

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة الاطفال
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

روعة الفكر المبدع في استخدام مثل تلك الأريكة ذات الخزانات المدمجة بها من الأسفل حيث سيكون لديك مساحة رائعة استغلت بدلاً من أن تهدر و كذلك شكلاً رائعاً للكنبة و مقابل الأدراج تظهر لنا بكل أناقة 

8- رفوف مثل السلم للحمام

Casa para estudantes, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

استخدام بعض التطبيقات الخشبية في أكثر من استخدام يعتبر سبيلك الوحيد في الخروج من أي مأزق يتعلق بالمساحة في منزلك ،و منها استخدام هذ السلم المتدرج بطريقة حفظ المناشف و الفوط كما نرى 

9- جلسة خشبية للشرفات

Casa para estudantes, Staging Factory Staging Factory بلكونات وشرفاتأثاث خشب Wood effect
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تلك الأطقم الصغيرة تناسب الشرفة و الحدائق و حول حمام السباحة و قد تكون مناسبة لتكون سفرات متفرقة في حفلات الشواء فوق الروف ، لذا فهي مناسبة جداً لتلعب دور محوري في حياتك و تصميم منزلك المبهج

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