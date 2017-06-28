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23 صورة لمطابخ تأسر قلبك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
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المطبخ هو تلك المساحة التي لا يمكن الغنى عنها مطلقًا بمنازلنا، فهو واحد من أكثر المناطق استخدامًا خلال اليوم، وهذا ما يجعل الأمر ضروري لتصميمها بشكل مريح.. والراحة هنا تتمثل في الآتي: توافر خزانات كافية تتناسب مع أغراض المطبخ، توافر مصدر للإضاءة الطبيعية لتدعم نظيرتها الاصطناعية، توافر مساحة للحركة بمرونة بين خزاناته، توافر مصدر للتهوية ليصبح المطبخ صحيًا لك ولأسرتك..

نحن الآن سوف نقدم لك 23 نموذج لـ مطابخ بتصميمات احترافية تأسر قلبك وتلهمك بكل ما هو جديد في عالم المطابخ!  

1- نموذج U

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الخاص بك يمكن أن يكون بأي تصميم تحب وذلك في ظل تنوع التصاميم والأشكال المنتشرة بالأسواق ولكن الموضوع بأكمله يتوقف على مفهوم الراحة بالنسبة لك. فـعلى سبيل المثال تصميم U يسمح ببساطة أن يكون كل شئ في متناول يديك، سواء يمينًا ويسارًا كما هو واضح في النموذج المعروض هنا وهو الأمر المطلوب تحقيقه عند تصميم مطبخك.

2- جزيرة المطبخ مع إضافة مذهلة

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

شاهد مائدة الجزيرة بهذا المطبخ.. كم هي رائعة وجاذبة للانتباه! الفضل في ذلك يرجع إلى عاملين، أولهما الإضاءة الاصطناعية المذهلة بلونها الأصفر، وثانيهما الرخام بأناقته ورقيه ومتانته وتعرجاته شديدة الدقة التي تشبه فروع أوراق الشجر وقت الخريف.

3- فرط الحداثة

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

مطبخ بتصميم معاصر ومفتوح أبرز مواطن جماله تتمثل في.. مائدة الجزيرة، ومساحته الفسيحة، وألوانه الأنيقة، ووحدات إضاءته البلورية المذهلة.    

4- تصميم انتقائي أخاذ

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN مطبخ
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

هذا النموذج يُخبرك أنه يمكنك تـحقيق التوازن في الزخرفة بمطبخك من خلال اللجوء لمصادر ولمسات متنوعة ون كانت بسيطة، فهذه الصورة تظهر لك كيف نجح الأمر بفضل الجمع بين العديد من الخامات واللمسات الديكورية مع نتائج مبهرة وتصميم انتقائي أخاذ.

5- الخشب والجرانيت

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

يمكنك استخدام مواد/خامات مختلفة لتُسَلّط الضوء على مائدة الجزيرة في مطبخك.. فالخشب والجرانيت اجتمعا معًا هنا في تصميم المائدة ونجحا في أن يجعلاها بطلة الرواية!

6- إضاءة طبيعية

House Shenck Rerh, Rudman Visagie Rudman Visagie مطبخ
Rudman Visagie

Rudman Visagie
Rudman Visagie
Rudman Visagie

قد لا تحتاج إلى الإضاءة الاصطناعية في مطبخك تمامًا وقت النهار إن كان يتمتع بوجود نوافذ زجاجية تسمح بتخلل الإضاءة الطبيعية والهواء الطلق إلى أرجائه المختلفة كما هو الحال هنا.  

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7- عن المينيمال

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

إن كنت ترغب في تحقيق الاستفادة القصوى من المطبخ الخاص بك.. عليك باختيار أسلوب الحد الأدنى! فمن خلاله يمكنك اسغلال الفضاء بشكل أفضل كما هو الحال في النموذج المعروض.. فحتى المساحة المتبقية من المطبخ هنا استغلت بعملية في تصميم جلسة مذهلة. 

8- مع تفاصيل ريفية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ ريفي بسيط، فمن السهل إدخال تفاصيل ديكورية تحمل هذه المعالم كاستخدام الطوب الأحمر الجميل الذي نراه يزين إحدى الجدران جهة اليمين.

9- إضاءة كافية

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

إذا كان الضوء الاصطناعي في المطبخ لا ترضيك، فعليك بتصميم نوافذ كبيرة وربما شرفة للاستفادة من الضوء الطبيعي، وفي الوقت نفسه، سوف تحظى بتهوية سليمة بانتظام للمطبخ الخاص بك.

10- مزيج من الحداثة والتقليدية

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

يمكنك الجمع بين أنماط ديكورية مختلفة في مطبخك وبأي غرفة في منزلك، وذلك ببساطة عن طريق اختيار الأثاث والديكورات التي تمثل كل الاتجاهات.. الشئ المهم هو التأكد من أنك تحصل على نتيجة جيدة.

11- البساطة تأتي مع مطبخ خطي!

Extentions and Renovations, DG Construction DG Construction مطبخ
DG Construction

DG Construction
DG Construction
DG Construction

اتباع مبدأ الـبساطة قد يكون الميزة التي تعطي قيمة إلى مطبخك.. دليلًا آخر على أنه يمكنك تحقيق شئ مؤثرة جدًا بأبسط الطرق.

12- كلاسيكية تحبها

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

مطبخ كلاسيكي أنيق بتصميم حرف U ومع ذلك يختلف تمامًا عن النموذج رقم 1 .. فهنا المساحة أكبر فتمنح مستخدميه مزيدًا من الراحة، والإضاءة أكثر تأثيرًا حيث تم الجمع بين كلًا من الضوء الطبيعي والاصطناعي وأخيرًا عدد الوحدات التخزينية أكبر بلا شك مما يجعله أكثر استيعابًا لأغراض المطبخ.

13- سعة تخزينية أكبر

Simple yet beautiful home in Brettenwood, CA Architects CA Architects مطبخ
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

يتميز هذا المطبخ عن غيره من التصميمات السابقة بكونه يحظى بسعة تخزينية أكبر ناتجة عن العدد الكبير للخزانات والأدراج المصممة به.. فحتى مائدة الجزيرة ذاتها يعتمد تصميمها على الأدراج!

14- الإضاءة.. لمناطق محددة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لأن هناك مناطق بالمطبخ تحتاج إلى مزيد من الضوء عن غيرها، عليك بالتدقيق عند اختيار مصادر الإضاءة ومواضعها.

15- من روح الطبيعة

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture مطبخ
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

الأحجار والخشب واللمسات الخضراء.. تفاصيل صغيرة من وحي وروح الطبيعة تكسب مطبخك إطلالة خاصة جدًا. 

16- وحده الحجر ..

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects مطبخ
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

الحجر هو تلك المادة التي تخلق مظهرًا طبيعيًا للغاية بمنزلك أينما وضع.. ولكن هناك من يحبون الاستعانة به تحديدًا في المطابخ، إما لتزيين جدار بعينه كما هو الحال هنا، أو لتزيين البار، وربما مائدة الجزيرة نفسها من كل الجوانب..

نحن اليوم هنا لنقول لك.. إن لجأت لهذه اللمسة عوضًا عن الطلاء، فسيكون خيارك بالتأكيد مثيرًا للدهشة.

17- الخشب.. أناقة لا حدود لها

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

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18- المطابخ المفتوحة

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

أصبحت المطابخ المفتوحة من التصميمات الأكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة، فيزداد محبيها ومقتنيها يومًا بعد يوم؛ وذلك لأن الاستغناء عن الحواجز والجدران في منزلك بشكل عام يساعد على تعزيز عنصر المساحة كثيرًا ويجعل الفضاء مريحًا.. 

19- إضافات مبهجة

LC Interiors, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

حتى إن كان مطبخك نمطيًا سواء من حيث الشكل أو الألوان.. يمكنك أن تمنحه روحًا جديدة وإطلالة مختلفة باقتناء مائدة طعام ملونة -ملحقة به- لونها ساخن كالأحمر أو الأصفر أو البرتقالي لتمده بالحيوية والبهجة!

20- تركيبات مختلفة من الألوان

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

الرمادي والبني.. تركيبات مختلفة من الألوان باتت شائعة الاستخدام مؤخرًا في الأنماط الديكورية العصرية.. شاهد هذا التصميم وكم هو أنيق بفضل دمج كلا اللونين!

21- مفتوح على الطبيعة

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

لم يكن تصميم المطبخ هنا وحده المبهر! وإنما فكرة أنه مفتوح على الطبيعة -أي حديقة المنزل- أكسبته مزيدًا من الجمال ..

22- الألوان الداكنة.. لها رونق خاص

High gloss Dark Mahogany Kitchen , Ergo Designer Kitchens & Cabinetry Ergo Designer Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Black
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry

Ergo Designer Kitchens & Cabinetry
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry
Ergo Designer Kitchens & Cabinetry

لإنشاء مطبخ أنيق، لا تستهين بالألوان الداكنة أو المحايدة، ولكن راعي أن يرافقهم إضاءة كافية تجعل مطبخك يبدو بمساحة أكبر ومختلف بالتأكيد عن الآخرين.

23- ​استبدال طاولة الطعام بمائدة جزيرة

Oyster schelles, BHD Interiors BHD Interiors مطبخ
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

محاولة استبدال طاولة الطعام مع مائدة جزيرة كبيرة تكفي لعائلتك، فكرة أكثر عملية تكسب منزلك مساحة أكبر لأنك ستوفر مساحة غرفة الطعام بأكملها في هذه الحالة. 

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