23 صورة لمطابخ تأسر قلبك

المطبخ هو تلك المساحة التي لا يمكن الغنى عنها مطلقًا بمنازلنا، فهو واحد من أكثر المناطق استخدامًا خلال اليوم، وهذا ما يجعل الأمر ضروري لتصميمها بشكل مريح.. والراحة هنا تتمثل في الآتي: توافر خزانات كافية تتناسب مع أغراض المطبخ، توافر مصدر للإضاءة الطبيعية لتدعم نظيرتها الاصطناعية، توافر مساحة للحركة بمرونة بين خزاناته، توافر مصدر للتهوية ليصبح المطبخ صحيًا لك ولأسرتك..
نحن الآن سوف نقدم لك 23 نموذج لـ مطابخ بتصميمات احترافية تأسر قلبك وتلهمك بكل ما هو جديد في عالم المطابخ!
المطبخ الخاص بك يمكن أن يكون بأي تصميم تحب وذلك في ظل تنوع التصاميم والأشكال المنتشرة بالأسواق ولكن الموضوع بأكمله يتوقف على مفهوم الراحة بالنسبة لك. فـعلى سبيل المثال تصميم U يسمح ببساطة أن يكون كل شئ في متناول يديك، سواء يمينًا ويسارًا كما هو واضح في النموذج المعروض هنا وهو الأمر المطلوب تحقيقه عند تصميم مطبخك.
شاهد مائدة الجزيرة بهذا المطبخ.. كم هي رائعة وجاذبة للانتباه! الفضل في ذلك يرجع إلى عاملين، أولهما الإضاءة الاصطناعية المذهلة بلونها الأصفر، وثانيهما الرخام بأناقته ورقيه ومتانته وتعرجاته شديدة الدقة التي تشبه فروع أوراق الشجر وقت الخريف.
مطبخ بتصميم معاصر ومفتوح أبرز مواطن جماله تتمثل في.. مائدة الجزيرة، ومساحته الفسيحة، وألوانه الأنيقة، ووحدات إضاءته البلورية المذهلة.
هذا النموذج يُخبرك أنه يمكنك تـحقيق التوازن في الزخرفة بمطبخك من خلال اللجوء لمصادر ولمسات متنوعة ون كانت بسيطة، فهذه الصورة تظهر لك كيف نجح الأمر بفضل الجمع بين العديد من الخامات واللمسات الديكورية مع نتائج مبهرة وتصميم انتقائي أخاذ.
يمكنك استخدام مواد/خامات مختلفة لتُسَلّط الضوء على مائدة الجزيرة في مطبخك.. فالخشب والجرانيت اجتمعا معًا هنا في تصميم المائدة ونجحا في أن يجعلاها بطلة الرواية!
قد لا تحتاج إلى الإضاءة الاصطناعية في مطبخك تمامًا وقت النهار إن كان يتمتع بوجود نوافذ زجاجية تسمح بتخلل الإضاءة الطبيعية والهواء الطلق إلى أرجائه المختلفة كما هو الحال هنا.
إن كنت ترغب في تحقيق الاستفادة القصوى من المطبخ الخاص بك.. عليك باختيار أسلوب الحد الأدنى! فمن خلاله يمكنك اسغلال الفضاء بشكل أفضل كما هو الحال في النموذج المعروض.. فحتى المساحة المتبقية من المطبخ هنا استغلت بعملية في تصميم جلسة مذهلة.
أما إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ ريفي بسيط، فمن السهل إدخال تفاصيل ديكورية تحمل هذه المعالم كاستخدام الطوب الأحمر الجميل الذي نراه يزين إحدى الجدران جهة اليمين.
إذا كان الضوء الاصطناعي في المطبخ لا ترضيك، فعليك بتصميم نوافذ كبيرة وربما شرفة للاستفادة من الضوء الطبيعي، وفي الوقت نفسه، سوف تحظى بتهوية سليمة بانتظام للمطبخ الخاص بك.
يمكنك الجمع بين أنماط ديكورية مختلفة في مطبخك وبأي غرفة في منزلك، وذلك ببساطة عن طريق اختيار الأثاث والديكورات التي تمثل كل الاتجاهات.. الشئ المهم هو التأكد من أنك تحصل على نتيجة جيدة.
اتباع مبدأ الـبساطة قد يكون الميزة التي تعطي قيمة إلى مطبخك.. دليلًا آخر على أنه يمكنك تحقيق شئ مؤثرة جدًا بأبسط الطرق.
مطبخ كلاسيكي أنيق بتصميم حرف U ومع ذلك يختلف تمامًا عن النموذج رقم 1 .. فهنا المساحة أكبر فتمنح مستخدميه مزيدًا من الراحة، والإضاءة أكثر تأثيرًا حيث تم الجمع بين كلًا من الضوء الطبيعي والاصطناعي وأخيرًا عدد الوحدات التخزينية أكبر بلا شك مما يجعله أكثر استيعابًا لأغراض المطبخ.
يتميز هذا المطبخ عن غيره من التصميمات السابقة بكونه يحظى بسعة تخزينية أكبر ناتجة عن العدد الكبير للخزانات والأدراج المصممة به.. فحتى مائدة الجزيرة ذاتها يعتمد تصميمها على الأدراج!
لأن هناك مناطق بالمطبخ تحتاج إلى مزيد من الضوء عن غيرها، عليك بالتدقيق عند اختيار مصادر الإضاءة ومواضعها.
الأحجار والخشب واللمسات الخضراء.. تفاصيل صغيرة من وحي وروح الطبيعة تكسب مطبخك إطلالة خاصة جدًا.
الحجر هو تلك المادة التي تخلق مظهرًا طبيعيًا للغاية بمنزلك أينما وضع.. ولكن هناك من يحبون الاستعانة به تحديدًا في المطابخ، إما لتزيين جدار بعينه كما هو الحال هنا، أو لتزيين البار، وربما مائدة الجزيرة نفسها من كل الجوانب..
نحن اليوم هنا لنقول لك.. إن لجأت لهذه اللمسة عوضًا عن الطلاء، فسيكون خيارك بالتأكيد مثيرًا للدهشة.
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أصبحت المطابخ المفتوحة من التصميمات الأكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة، فيزداد محبيها ومقتنيها يومًا بعد يوم؛ وذلك لأن الاستغناء عن الحواجز والجدران في منزلك بشكل عام يساعد على تعزيز عنصر المساحة كثيرًا ويجعل الفضاء مريحًا..
حتى إن كان مطبخك نمطيًا سواء من حيث الشكل أو الألوان.. يمكنك أن تمنحه روحًا جديدة وإطلالة مختلفة باقتناء مائدة طعام ملونة -ملحقة به- لونها ساخن كالأحمر أو الأصفر أو البرتقالي لتمده بالحيوية والبهجة!
الرمادي والبني.. تركيبات مختلفة من الألوان باتت شائعة الاستخدام مؤخرًا في الأنماط الديكورية العصرية.. شاهد هذا التصميم وكم هو أنيق بفضل دمج كلا اللونين!
لم يكن تصميم المطبخ هنا وحده المبهر! وإنما فكرة أنه مفتوح على الطبيعة -أي حديقة المنزل- أكسبته مزيدًا من الجمال ..
لإنشاء مطبخ أنيق، لا تستهين بالألوان الداكنة أو المحايدة، ولكن راعي أن يرافقهم إضاءة كافية تجعل مطبخك يبدو بمساحة أكبر ومختلف بالتأكيد عن الآخرين.
محاولة استبدال طاولة الطعام مع مائدة جزيرة كبيرة تكفي لعائلتك، فكرة أكثر عملية تكسب منزلك مساحة أكبر لأنك ستوفر مساحة غرفة الطعام بأكملها في هذه الحالة.