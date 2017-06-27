9 وسائل للحد من كمية وأثر الأتربة في بيتك

يمكن للأتربة أن تسبب الضيق للكثير بداية من حساسية الصدر، حساسية الجلد، كما أنها المسببة في وجود عث الغبار كما أن الأسطح والأقمشة ذات الأتربة المتكونة باستمرار تعطي انطباع سئ عن بيتك ولا تظهره بشكل أنيق أو نظيف. تنظيف الأتربة يعد عملية مجهدة، وقد تؤثر على عمر الأثاث والأقمشة على المدى البعيد.

لا يمكنك إيقاف أو الحد من مصدر الأتربة ولكن يمكنك السيطرة عليها بهذه الأفكار. فإذا كنت مثل الكثير منا وتلاحظ أن منزلك يتكون فيه الأتربة بسهولة فيمكنك الحد من دخولها بيتك بهذه الأفكار البسيطة.