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9 وسائل للحد من كمية وأثر الأتربة في بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Maywood Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects مكتب عمل أو دراسة
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يمكن للأتربة أن تسبب الضيق للكثير بداية من حساسية الصدر، حساسية الجلد، كما أنها المسببة في وجود عث الغبار كما أن الأسطح والأقمشة ذات الأتربة المتكونة باستمرار تعطي انطباع سئ عن بيتك ولا تظهره بشكل أنيق أو نظيف. تنظيف الأتربة يعد عملية مجهدة، وقد تؤثر على عمر الأثاث والأقمشة على المدى البعيد. 

لا يمكنك إيقاف أو الحد من مصدر الأتربة ولكن يمكنك السيطرة عليها بهذه الأفكار. فإذا كنت مثل الكثير منا وتلاحظ أن منزلك يتكون فيه الأتربة بسهولة فيمكنك الحد من دخولها بيتك بهذه الأفكار البسيطة.

1.زراعة النباتات والزهور

Using plants to add life to living areas Custom Media غرفة السفرةديكورات واكسسوارات أنسجة طبيعية Green
Custom Media

Using plants to add life to living areas

Custom Media
Custom Media
Custom Media

تتميز النباتات بقدرتها على تنقية الجو إذا ما تم زراعتها داخل البيت. أيضاً خارج البيت فالأشجار تعد بمثابة مصد مانع للأتربة الداخلة لبيتك.

2.تغطية أثاثك

SOFY, Comfort & Style Interiors Comfort & Style Interiors غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Comfort &amp; Style Interiors

Comfort & Style Interiors
Comfort &amp; Style Interiors
Comfort & Style Interiors

يجب تغطية أثاثك بأغطية مناسبة عند ترك منزلك لمدة طويلة للحفاظ على الأثاث. أما إذا كان لديك اثاث ذو لون فاتح يمكنك تغطيته بأغطية سهل خلعها وتنظيفها في الغسالة لعمر اطول لأثاثك.

3.خامات تتحمل الأتربة

Leather Chesterfield Sofa Locus Habitat غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Locus Habitat

Leather Chesterfield Sofa

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

عند شراء أثاث إحرص على إختيار خامات لا تجمع الأتربة بالإضافة لسهولة تنظيفها ولا تجمع الأتربة مثل الجلد أو الفينيل.

4.لون طلاء الحوائط

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يجب الحرص على طلاء الحوائط بألوان لا يظهر فيها الأتربة، ألوان مثل الكريمي، البني والنبيتي.

5.سجادة على الباب

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أما على باب المنزل فمن المهم وضع سجادة صغيرة لتمنع دخول الأتربة من خلال الأحذية كما أنه من المهم خلع الأحذية في الدخل لمنع انتشار الأتربة في أنحاء البيت

6.استخدام الستائر على النوافذ

Clarke and Clarke - Manor House Fabric Collection Curtains Made Simple غرفة المعيشة
Curtains Made Simple

Clarke and Clarke – Manor House Fabric Collection

Curtains Made Simple
Curtains Made Simple
Curtains Made Simple

بالإضافة لقيمتها الجمالية فمن المهم وضع ستائر على النوافذ حيث أنها تقوم بدون مصد يمنع الأتربة من الدخول إلى البيت من خلال الفتحات، مع الحرص على غلق النوافذ في حالة عدم الحاجة لها.

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7.استخدام مكنسة كهربائية

homify
homify

homify
homify
homify

في الأماكن التي يغمرها الأتربة يجب الحرص على كنس الأرضيات اسبوعياً وخاصة تلك التي يتكون فيها الأتربة للسيطرة على الأتربة بشكل مستمر. كما يجب الحرص على تنظيف الفلتر والحقيبة التي تجمع الأتربة بشكل مستمر لكفائة أعلى للمكنسة.

8.تنظيف وترتيب الخزانات باستمرار

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

عند فتح وغلق الخزانات فإنها تسمح بتسريب الأتربة للداخل، كما أن الأقمشة والألياف تعد مكان مثالي لتكون الأتربة غير المرئية. لا يمكنك منع تكون الأتربة داخل الخزانات لكن يمكنك عمل بعض الحيل لتجنب تأثير الملابس بالأتربة. قم بتغليف قطع الملابس غير المستخدمة باستمرار في خزانتك في حقائب أو بطريقة تحفظها من الأتربة، أيضاً قم باستخدام الأكياس أو الصناديق للأشياء الموضوعة على الأرفف. فهذه الحيل ستجعل تنظيف الخزانة أسهل كما ستحافظ على الملابس لمدة أطول.

9.تخلص من الفوضى

Maywood Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مكتب عمل أو دراسة
Hugh Jefferson Randolph Architects

Maywood Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

الفوضى التي تنتشر على أسطح منزلك تجمع الأتربة إذا لم يتم وضعها في خزانات محفوظة ومغلقة، أيضاً أي معلقات من خامات كثيفة يمكنها أن تجمع الأتربة. لذلك فإحرص ألا تترك أي شئ قد يجمع الأتربة ويكون عائق في التنظيف.

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