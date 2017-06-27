9 وسائل للحد من كمية وأثر الأتربة في بيتك

يمكن للأتربة أن تسبب الضيق للكثير بداية من حساسية الصدر، حساسية الجلد، كما أنها المسببة في وجود عث الغبار كما أن الأسطح والأقمشة ذات الأتربة المتكونة باستمرار تعطي انطباع سئ عن بيتك ولا تظهره بشكل أنيق أو نظيف. تنظيف الأتربة يعد عملية مجهدة، وقد تؤثر على عمر الأثاث والأقمشة على المدى البعيد.
لا يمكنك إيقاف أو الحد من مصدر الأتربة ولكن يمكنك السيطرة عليها بهذه الأفكار. فإذا كنت مثل الكثير منا وتلاحظ أن منزلك يتكون فيه الأتربة بسهولة فيمكنك الحد من دخولها بيتك بهذه الأفكار البسيطة.
تتميز النباتات بقدرتها على تنقية الجو إذا ما تم زراعتها داخل البيت. أيضاً خارج البيت فالأشجار تعد بمثابة مصد مانع للأتربة الداخلة لبيتك.
يجب تغطية أثاثك بأغطية مناسبة عند ترك منزلك لمدة طويلة للحفاظ على الأثاث. أما إذا كان لديك اثاث ذو لون فاتح يمكنك تغطيته بأغطية سهل خلعها وتنظيفها في الغسالة لعمر اطول لأثاثك.
عند شراء أثاث إحرص على إختيار خامات لا تجمع الأتربة بالإضافة لسهولة تنظيفها ولا تجمع الأتربة مثل الجلد أو الفينيل.
يجب الحرص على طلاء الحوائط بألوان لا يظهر فيها الأتربة، ألوان مثل الكريمي، البني والنبيتي.
أما على باب المنزل فمن المهم وضع سجادة صغيرة لتمنع دخول الأتربة من خلال الأحذية كما أنه من المهم خلع الأحذية في الدخل لمنع انتشار الأتربة في أنحاء البيت
بالإضافة لقيمتها الجمالية فمن المهم وضع ستائر على النوافذ حيث أنها تقوم بدون مصد يمنع الأتربة من الدخول إلى البيت من خلال الفتحات، مع الحرص على غلق النوافذ في حالة عدم الحاجة لها.
في الأماكن التي يغمرها الأتربة يجب الحرص على كنس الأرضيات اسبوعياً وخاصة تلك التي يتكون فيها الأتربة للسيطرة على الأتربة بشكل مستمر. كما يجب الحرص على تنظيف الفلتر والحقيبة التي تجمع الأتربة بشكل مستمر لكفائة أعلى للمكنسة.
عند فتح وغلق الخزانات فإنها تسمح بتسريب الأتربة للداخل، كما أن الأقمشة والألياف تعد مكان مثالي لتكون الأتربة غير المرئية. لا يمكنك منع تكون الأتربة داخل الخزانات لكن يمكنك عمل بعض الحيل لتجنب تأثير الملابس بالأتربة. قم بتغليف قطع الملابس غير المستخدمة باستمرار في خزانتك في حقائب أو بطريقة تحفظها من الأتربة، أيضاً قم باستخدام الأكياس أو الصناديق للأشياء الموضوعة على الأرفف. فهذه الحيل ستجعل تنظيف الخزانة أسهل كما ستحافظ على الملابس لمدة أطول.
الفوضى التي تنتشر على أسطح منزلك تجمع الأتربة إذا لم يتم وضعها في خزانات محفوظة ومغلقة، أيضاً أي معلقات من خامات كثيفة يمكنها أن تجمع الأتربة. لذلك فإحرص ألا تترك أي شئ قد يجمع الأتربة ويكون عائق في التنظيف.