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9 أفكار اقتصادية تجعل مطبخك أجمل بتكلفة محدودة

آية منير آية منير
Reforma JBJ, CA.ZA CA.ZA مطبخ White
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مطبخك هو أكثر الأماكن استخداما من كل أفراد الأسرة، لذا يجب أن يكون مكان منظم ومريح، وفي الوقت نفسه مبهج وجميل، ولأنه في الأغلب يتم قضاء فيه فترة ليست بالقليلة خلال اليوم، فقد تشعر بعد فترة بأنك بحاجة لبعض التجديد وبلمسات بسيطة، ولكن مع التكلفة العالية تُصبح مهمة تجيده صعبة وتكاد مستحيلة في الوقت الحالي، لذا اليوم ومع هوميفاي نقدم لك 9 أفكار اقتصادية ذات تكلفة محدودة بجعل مطبخك اجمل ..

1. سحر الطبيعة ..

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

النباتات وجمال الطبيعة سحر يُضاف لمطبخك دون تكلفة، والاختيارات متعددة ومفتوحة منها الزينة والنباتات الفواحة المستخدمة في تجهيز الطعام، أو الزهور الالجميلة والتي تُزين أركان مطبخك باجمل لمسة رومانسية وبالوان مميزة ..

2. تفاصيل صغيرة تصنع فارق ..

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

دقة وجمال التفاصيل والزخم الناتج عن الاهتمام بها قادر أن يصنع فارق واضح في مطبخك، لذا عليك الاهتمام بالاكسسوارات ووحدات الإضاءة وأسطح العمل والقطع الديكورية وكل تفاصيل المطبخ نفسه ليُصبح أجمل ..

3. جزيرة تتوسط مطبخك ..

​A ROOM WITH A VIEW, decodheure decodheure مطبخ
decodheure

decodheure
decodheure
decodheure

إذا كانت مساحة مطبخك تسمح أضف جزية تتوسطه وتزينه، بمقاسات مناسبة وتصميم عملي وأنيق، يمكنك تزويدها بمقاعد واستخدامها كبار لتناول فطورك مع مشروبك الساخن او الاكتفاء بكونها وحدة تخزين مفتوحة أو مغلقة وسطح عمل إضافي في مطبخك ..

4. أرفف عملية ..

Reforma JBJ, CA.ZA CA.ZA مطبخ White
CA.ZA

CA.ZA
CA.ZA
CA.ZA

الأرفف وجمالها وروعتها في تلبية احتياجاتك في أي مكان وأي تصميم، لذا لا تبخل أن تُضيف لمطبخك أرفف بسيكة تُزينه وتساعدك في ترتيب وتنظيم أكثر ..

5. رسومات فنية وخطوط جميلة ..

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

ورق الجدران المميز ذو الرسومات الفنية والخطوط الجميلة والمعبرة عن المطبخ، هو اختيار أمثل وبسيط ولا حاجة لك أن تُضيفه في كل أركان التصميم ولكن اختر أكثر مكان بارز وهام في مطبخك وأضف لمسة بسيطة تجعله أجمل ..

6. ألوان مبهجة ..

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

الألوان وسحرها الذي للا يضاهيه شئ، ظهرت في الاونة الأخيرة الكثير من الافكار لتصنع بنفسك من سيراميك مطبخك وحدات فنية بألوان مبهجة، قم باختيار الأنسب والأسهل لك ولا تتردد في تنفيذه، سيجعل مطبخك حيوي ومميز ..

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7. تجديد سطح العمل ..

Beloft / RL+N Arquitectura, RL+N Arquitectura RL+N Arquitectura مكاتب العمل والمحال التجارية
RL+N Arquitectura

RL+N Arquitectura
RL+N Arquitectura
RL+N Arquitectura

إن كانت الميزانية تسمح فتجديد سطح العمل واختياره على أحدث صيحات الموضة هو أحد أهم خطوات تجديد مطبخك وتجميله، بألوان مميزة وخامات خاصة يمكنك استبداله ليكن إضافة جميلة ومبهجة ..

8. جانب أكثر عملية ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

الأفكار العملية لها تأثير مهم وقوي على ناظم مطبخك وترتيبه مما يجعله أجمل وأكثر راحة، فكلما كان الوصول لما تريده داخل مطبخك أسرع وأسهل كان تصميمك ناجح ومميز ..

9. ستارة جميلة ..

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

أضف ستارة جميلة وناعمة ذات تصميم جذاب لمطبخك، من غير المعتاد إضافة ستارة لشباك المطبخ ولكن مع تطور عالم الديكور اهتم الخبراء بمثل هذه الإضافة لقوة تأثيرها وجمالها، ولكن عليك اختيار خامة قوية مقاومة للحرارة وسهلة التنظيف لتتناسب مع أجواء الفراغ المضافة إليه ..

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