9 أفكار اقتصادية تجعل مطبخك أجمل بتكلفة محدودة

مطبخك هو أكثر الأماكن استخداما من كل أفراد الأسرة، لذا يجب أن يكون مكان منظم ومريح، وفي الوقت نفسه مبهج وجميل، ولأنه في الأغلب يتم قضاء فيه فترة ليست بالقليلة خلال اليوم، فقد تشعر بعد فترة بأنك بحاجة لبعض التجديد وبلمسات بسيطة، ولكن مع التكلفة العالية تُصبح مهمة تجيده صعبة وتكاد مستحيلة في الوقت الحالي، لذا اليوم ومع هوميفاي نقدم لك 9 أفكار اقتصادية ذات تكلفة محدودة بجعل مطبخك اجمل ..
النباتات وجمال الطبيعة سحر يُضاف لمطبخك دون تكلفة، والاختيارات متعددة ومفتوحة منها الزينة والنباتات الفواحة المستخدمة في تجهيز الطعام، أو الزهور الالجميلة والتي تُزين أركان مطبخك باجمل لمسة رومانسية وبالوان مميزة ..
دقة وجمال التفاصيل والزخم الناتج عن الاهتمام بها قادر أن يصنع فارق واضح في مطبخك، لذا عليك الاهتمام بالاكسسوارات ووحدات الإضاءة وأسطح العمل والقطع الديكورية وكل تفاصيل المطبخ نفسه ليُصبح أجمل ..
إذا كانت مساحة مطبخك تسمح أضف جزية تتوسطه وتزينه، بمقاسات مناسبة وتصميم عملي وأنيق، يمكنك تزويدها بمقاعد واستخدامها كبار لتناول فطورك مع مشروبك الساخن او الاكتفاء بكونها وحدة تخزين مفتوحة أو مغلقة وسطح عمل إضافي في مطبخك ..
الأرفف وجمالها وروعتها في تلبية احتياجاتك في أي مكان وأي تصميم، لذا لا تبخل أن تُضيف لمطبخك أرفف بسيكة تُزينه وتساعدك في ترتيب وتنظيم أكثر ..
ورق الجدران المميز ذو الرسومات الفنية والخطوط الجميلة والمعبرة عن المطبخ، هو اختيار أمثل وبسيط ولا حاجة لك أن تُضيفه في كل أركان التصميم ولكن اختر أكثر مكان بارز وهام في مطبخك وأضف لمسة بسيطة تجعله أجمل ..
الألوان وسحرها الذي للا يضاهيه شئ، ظهرت في الاونة الأخيرة الكثير من الافكار لتصنع بنفسك من سيراميك مطبخك وحدات فنية بألوان مبهجة، قم باختيار الأنسب والأسهل لك ولا تتردد في تنفيذه، سيجعل مطبخك حيوي ومميز ..
إن كانت الميزانية تسمح فتجديد سطح العمل واختياره على أحدث صيحات الموضة هو أحد أهم خطوات تجديد مطبخك وتجميله، بألوان مميزة وخامات خاصة يمكنك استبداله ليكن إضافة جميلة ومبهجة ..
الأفكار العملية لها تأثير مهم وقوي على ناظم مطبخك وترتيبه مما يجعله أجمل وأكثر راحة، فكلما كان الوصول لما تريده داخل مطبخك أسرع وأسهل كان تصميمك ناجح ومميز ..
أضف ستارة جميلة وناعمة ذات تصميم جذاب لمطبخك، من غير المعتاد إضافة ستارة لشباك المطبخ ولكن مع تطور عالم الديكور اهتم الخبراء بمثل هذه الإضافة لقوة تأثيرها وجمالها، ولكن عليك اختيار خامة قوية مقاومة للحرارة وسهلة التنظيف لتتناسب مع أجواء الفراغ المضافة إليه ..
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