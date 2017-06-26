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5 تصميمات عصرية لخزانة ملابسك ستجعل غرفتك أجمل!

آية منير آية منير
homify غرفة نومخزانة الملابس
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الخزانة او الدولاب هي مفتاح غرفة النوم، عنصر أساسي له تأثير مباشر على تنظيم وترتيب الغرفة نفسها، وبدورها تستطيع إضافة لمسة أناقة إلى جانب وظيفتها الأساسية، يقدم لنا هوميفاي اليوم 5 تصميمات خزانة ملابس من اجمل ما ستراه في ثوب عصري ولمسات جميلة، لنكتشف سويا أن الدواليب أو الخزانات متعددة التصميمات والاختيارات حيث أن منها المفتوح والمغلق أو على هيئة وحدة صغيرة أو غرفة متكاملة، لذا قد تقع في حيرة ماذا تختار لغرفة نومك، معا اليوم سنكتشف ذلك .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. خزانة ذات فكر مبهج ومبتكر ..

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

الطراز الحديث يتميز ببهجته وألوانه وبساطة تصميماته، بلمسات بسيطة تري التصميم بعين مختلفة ومميزة مع حفاظه على نجاح وتميز الجناب العملي، خزانة عملية ذات أبواب منزلقة بألوان حيادية ولمسة مبهجة من الأصفر مقسمة من الداخلة بشكل ذكي ومميز وجديد، تناسب غرفة شبابية أو تصميم لأصحاب ذوق جرء مميز..

2. بديل مميز ..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

قد تتردد في تصميم غرفة مستقلة بذاتها للملابس لضيق مساحة غرفة نومك، أو لخوفك من إضافة فاصل يُعيد تقسيم الرفاغ ككل مما يتسبب في أزمة على المدى الطويل وينعكس بصريا ونفسيا على المستخدمين، ولكن مع هذا الحل قد اوجد الخبراء طريقة مثلى لتصميم غرفة ملابس عملية ولكن بشكل مرن وحر، بإضافة ستارة سهلة الحركة تفصل بين غرفة النوم والملابس وتتيح فرصة دمجهم وقتما نشاء وفصلهم حين الحاجة لذلك..

3. أفكار عملية ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الاختيارات العملية والتي تشمل أكثر من عنصر كثيرة ومتعددة، فمثلا ستجد الدولاب أو الخزانة شاملة مكتبة أو وحدة تليفزيون، أو مكتب أو حتى يتوسطها سرير صغير، هكذا وجد المصممون الحل للمساحات الصغيرة ولتوفير وتقليل عدد قطع الأاثاث داخل غرفة النوم مما يُزيد حرية الحركة داخل الفراغ نفسه ..

4. جميلة رغم صغر مساحتها ..

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

رغم صغر مساحتها إلا أنها مصممة بذكاء وبشكل عملي، قام المصمم باستغلال ركن مهمل ومنسي بلا استخدام، وفي الأغلب يتم تحويله إلى مخزن فوضوي يشوه التصميم على المدي الطويل، إلا أن المصمم حوله لغرفة ملابس صغيرة مميزة، بتصميم عملي وأنيق ..

5. أبواب منزلقة بألوان فاتحة ..

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الأبواب المنزلقة للخزانات هي الحل الأكثر شيوعا وانتشارا وعملية للمساحات الصغيرة وللطراز الحديث أيضا، فهي بدورها تسطيع توفير مساحة فتح ضلف الخزانة مما يتيح فرصة للحرجة أفضل ..

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