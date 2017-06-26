5 تصميمات عصرية لخزانة ملابسك ستجعل غرفتك أجمل!

الخزانة او الدولاب هي مفتاح غرفة النوم، عنصر أساسي له تأثير مباشر على تنظيم وترتيب الغرفة نفسها، وبدورها تستطيع إضافة لمسة أناقة إلى جانب وظيفتها الأساسية، يقدم لنا هوميفاي اليوم 5 تصميمات خزانة ملابس من اجمل ما ستراه في ثوب عصري ولمسات جميلة ، لنكتشف سويا أن الدواليب أو الخزانات متعددة التصميمات والاختيارات حيث أن منها المفتوح والمغلق أو على هيئة وحدة صغيرة أو غرفة متكاملة، لذا قد تقع في حيرة ماذا تختار لغرفة نومك، معا اليوم سنكتشف ذلك .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..