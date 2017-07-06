7 أفكار رائعة لتصميم السلم واستغلال المساحة أسفله

تصميم سلم في منزلك لا يتوقف فقط على المواد ولكن أيضًا المساحة، فوجود درج في المنزل المكون من طابقين أمر ضروري، ولكن في بعض الأحيان نفكر في كيفيه استغلال المساحة أسفله أو تزيينه، ومع هذه الأفكار والقليل من الخيال يمكنك تصميم مشروع صغير لتحسين الدرج بمنزلك وتحويله إلى مساحة رائعة وجميلة.