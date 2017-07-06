7 أفكار رائعة لتصميم السلم واستغلال المساحة أسفله

تصميم سلم في منزلك لا يتوقف فقط على المواد ولكن أيضًا المساحة، فوجود درج في المنزل المكون من طابقين أمر ضروري، ولكن في بعض الأحيان نفكر في كيفيه استغلال المساحة أسفله أو تزيينه، ومع هذه الأفكار والقليل من الخيال يمكنك تصميم مشروع صغير لتحسين الدرج بمنزلك وتحويله إلى مساحة رائعة وجميلة.
لا ترهق نفسك في التفكير لعمل السلم، فقد زين المساحة للدرج مع تصميم الحديقة، وإذا كان لديك القليل من الضوء الطبيعي أو مساحة صغيرة لتغطي الأرض بالحجارة وتضع نباتات الزينة، فسوف يعطي هذا مظهر رائع للغاية أسفل درج منزلك.
الملابس التي لا تجد لها مكانا في الخزانة، والمعاطف الشتوية، يمكنك تخزينها أسفل الدرج، وأيضا تحتاج إلى مساحة للأحذية الأولاد حتى لا تكون ظاهرة في الواجهة وتكون قريبة منك أثناء الخروج، فالمساحة أسفل الدرج قد تكون مميزة جدًا.
جدار مع الكثير من الألوان، والسيراميك المزخرف يمكنك الحصول على تصميم مليء بالبهجة لعمل جلسة مميزة في الفضاء أسفل الدرج، وتأكد من أنها سوف تكون ممتعة.
انحناء الدرج الخشب هو تصميم مثالي لأنك لم تعد بحاجة إلى أي شيء، أسلوب الحد الأدني بسيط ويعطي نموذج مثالي للاستخدام العملي مع اناقة البيت.
سلم فخم تشعر أنه جزء من تصميم ديكور المنزل، بتغطية الدرجات مع الرخام، حيث انها جزءًا من الديكور كله بالمنزل، وتجعل المصعد مريح للغاية ورائع.
على جدار من الطوب لشكل ريفي في الخطوات المشرقة أدعوكم لاستخدامه وميضات للسلم فهو الحل للمشهد رائع جدًا.
الدرج الحلزوني حل مثالي للتواصيل بين الطوابق عندما تكون المساحة ليست كبيرة، فهو يحل المشكلة فورًا ويعطي مظهر مختلف في المنزل.
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