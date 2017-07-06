الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار رائعة لتصميم السلم واستغلال المساحة أسفله

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Loading admin actions …

تصميم سلم في منزلك لا يتوقف فقط على المواد ولكن أيضًا المساحة، فوجود درج في المنزل المكون من طابقين أمر ضروري، ولكن في بعض الأحيان نفكر في كيفيه استغلال المساحة أسفله أو تزيينه، ومع هذه الأفكار والقليل من الخيال يمكنك تصميم مشروع صغير لتحسين الدرج بمنزلك وتحويله إلى مساحة رائعة وجميلة.

1. درج داخلي مع حديقة صغيرة

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

لا ترهق نفسك في التفكير لعمل السلم، فقد زين المساحة للدرج مع تصميم الحديقة، وإذا كان لديك القليل من الضوء الطبيعي أو مساحة صغيرة لتغطي الأرض بالحجارة وتضع نباتات الزينة، فسوف يعطي هذا مظهر رائع للغاية أسفل درج منزلك.

2. الملابس والأحذية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

الملابس التي لا تجد لها مكانا في الخزانة، والمعاطف الشتوية، يمكنك تخزينها أسفل الدرج، وأيضا تحتاج إلى مساحة للأحذية الأولاد حتى لا تكون ظاهرة في الواجهة وتكون قريبة منك أثناء الخروج، فالمساحة أسفل الدرج قد تكون مميزة جدًا.

3. ملون

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

جدار مع الكثير من الألوان، والسيراميك المزخرف يمكنك الحصول على تصميم مليء بالبهجة لعمل جلسة مميزة في الفضاء أسفل الدرج، وتأكد من أنها سوف تكون ممتعة.

4. تصميم الحد الأدنى

OASE IN DER STADT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

انحناء الدرج الخشب هو تصميم مثالي لأنك لم تعد بحاجة إلى أي شيء، أسلوب الحد الأدني بسيط ويعطي نموذج مثالي للاستخدام العملي مع اناقة البيت.

5. فخم

Schody i posadzka z naturalnego marmuru , GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy

GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy

سلم فخم تشعر أنه جزء من تصميم ديكور المنزل، بتغطية الدرجات مع الرخام، حيث انها جزءًا من الديكور كله بالمنزل، وتجعل المصعد مريح للغاية ورائع.

6. مضاءة

Schody Wspornikowe Szklane SW-02, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. سلالم وأروقة سلالم
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

على جدار من الطوب لشكل ريفي في الخطوات المشرقة أدعوكم لاستخدامه وميضات للسلم فهو الحل للمشهد رائع جدًا.

7. درج حلزوني

Antique Mahogany Spiral Staircase Apollo سلالم وأروقة سلالم
Apollo

Antique Mahogany Spiral Staircase

Apollo
Apollo
Apollo

الدرج الحلزوني حل مثالي للتواصيل بين الطوابق عندما تكون المساحة ليست كبيرة، فهو يحل المشكلة فورًا ويعطي مظهر مختلف في المنزل.

إذا كانت أرضية منزلك من الباركيه شاهد كيف تنظف أرضية منزلك الباركيه بسهولة؟

منزل رائع مفروش بالكامل من أيكيا
أي من هذه التصميمات أعجبك أكثر؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً