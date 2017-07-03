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في 6 خطوات: اجعل حديقة المنزل محببة لطفلك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حديقة
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مع الكثير من الوقت الذي يقضيه أطفالنا في يومهم أمام التلفاز أو في ممارسة الألعاب الإلكترونية سواء على هواتفهم الجوالة أو على أجهزة الكمبيوتر تكون المحاولة شاقة علينا لاستقطابهم لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق بحديقة المنزل أو بالفناء الخلفي وحثهم على ممارسة مجموعة أنشطة متنوعة تجعل أبدانهم صحية مع استشاق الهواء النقي والتعرض للخضرة.

من هذا المنطلق نتوجه لكم بهذا المقال لنساعدكم على تحويل حديقة المنزل إلى مكان محبب للأطفال في 6 خطوات سلسة وقابلة للتنفيذ.. من المؤكد أنك مع هذه الأفكار ستعيد الحياة إلى حديقتك المنزلية من ناحية وستجعل أطفالك مقبلين على الجلوس واللعب فيها بشكل دائم.. لنبدأ الآن!

1- إنشاء خيمة بسيطة عملية وأنيقة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

حتى تسمح لأطفالك بالاستمتاع بأوقاتهم في الحديقة المنزلية واستنشاق الهواء النقي في أحضان الطبيعة الساحرة، عليك أن تحببهم في الجلوس بها من خلال اتباع تجربة جديدة وفريدة من نوعها تناسب أعمارهم الصغيرة وهي إنشاء خيمة بسيطة بإحدى أركان الحديقة.

هذه الفكرة ستحببهم في الحديقة من ناحية وستجعلهم يشعرون وكأنهم في مكان ما خارج المنزل من الأساس.. كمعسكر صيفي تابع للمدرسة أو نزهة ممتعة من ناحية أخرى.. تأكد أنه باتباع هذه الفكرة سيحظى أطفالك بالكثير من المرح! 

2- اجعل جزءًا من الحديقة كالصالة الرياضية

Arden Climbing Frame Swing Set homify حديقة
homify

Arden Climbing Frame Swing Set

homify
homify
homify

بإضافة مجموعة من الألعاب في حديقتك المنزلية ستكون قد حققت كل ما قد يرغب فيه الأطفال أو يحلموا به يومًا ما.. كما أنك ستضمن قضائهم لأكبر وقت ممكن بالحديقة. في هذه الحالة يمكنك جلب أصدقائهم المقربين من المدرسة أو النادي أو جيرانهم ودعوتهم لقضاء وقت ممتع مع أطفالك لتوسع دائرة معارفهم وتجعلهم اجتماعيين.

3- زراعة النباتات وتهذيب الأشجار

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify حديقة خشب Multicolored kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

إشراك أطفالك في زراعة النباتات المختلفة بالحديقة المنزلية وكذلك تهذيب الأشجار بمثابة طريقة ممتازة لدمجهم بالطبيعة وتعليمهم أمر مفيد يستغلون فيه أوقاتهم بفصل الصيف كالزراعة وتهذيب النباتات وبداية رائعة لتزويدهم بنشاط صحي وممتع.

4- إضافة إكسسوارات ملونة

Tea Cup Stools and Mug Tree by Holly Palmer Holly Palmer Contemporary Furniture حدائقأثاث
Holly Palmer Contemporary Furniture

Tea Cup Stools and Mug Tree by Holly Palmer

Holly Palmer Contemporary Furniture
Holly Palmer Contemporary Furniture
Holly Palmer Contemporary Furniture

عليك بإضافة إكسسوارات ملونة بأشكال مبتكرة تجذب الأطفال -كما هو في النموذج المعروض أمامنا-. فقط تصميم جلسة مكونة من مجموعة من فناجين كبيرة وملونة كهذه سيعشقها طفلك وربما تكون ملجئه الوحيد لقضاء وقت ممتع بالحديقة مع أصدقائه.   

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5- خلق مساحة لطيفة للأسرة

Le Pres de Bas, CCD Architects CCD Architects بلكونة أو شرفة
CCD Architects

Le Pres de Bas

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

خلق مساحة لطيفة للأسرة هو وسيلة رائعة للتجمع بالحديقة في الهواء الطلق، وفي مساحة بعيدة عن حدود الجدران. تُعَد هذه المنطقة الخارجية مثالًا رائعًا لفناء مدهش بمساحة ترفيهية واسعة وأثاث مريح للكبار وللأطفال، بالإضافة إلى عنصر الأناقة الذي يغمر المكان.

6- مساحة أخرى للنوافير أو لأسماك الزينة أو الحيوانات الأليفة

Metal Water Fountain Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Metal Water Fountain

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

يمكنك توفير مساحة أخرى مذهلة بالحديقة المنزلية يحبها أطفالك.. وذلك إن صممت نافورة مياه صغيرة وبسيطة ومساحة أخرى للأسماك الزينة ومساحة ثالثة لإحدى الحيوانات الأليفة.

** في حال تصميم نافورة مياه أو مجرى مائي بالحديقة كلمسة ديكورية ازين إطلالتها، احرص على توفير غطاء سلكي مناسب مثلًا ليوضع على مصدر المياه؛ لتجنب وقوع الحوادث.

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