في 6 خطوات: اجعل حديقة المنزل محببة لطفلك!

مع الكثير من الوقت الذي يقضيه أطفالنا في يومهم أمام التلفاز أو في ممارسة الألعاب الإلكترونية سواء على هواتفهم الجوالة أو على أجهزة الكمبيوتر تكون المحاولة شاقة علينا لاستقطابهم لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق بحديقة المنزل أو بالفناء الخلفي وحثهم على ممارسة مجموعة أنشطة متنوعة تجعل أبدانهم صحية مع استشاق الهواء النقي والتعرض للخضرة.
من هذا المنطلق نتوجه لكم بهذا المقال لنساعدكم على تحويل حديقة المنزل إلى مكان محبب للأطفال في 6 خطوات سلسة وقابلة للتنفيذ.. من المؤكد أنك مع هذه الأفكار ستعيد الحياة إلى حديقتك المنزلية من ناحية وستجعل أطفالك مقبلين على الجلوس واللعب فيها بشكل دائم.. لنبدأ الآن!
حتى تسمح لأطفالك بالاستمتاع بأوقاتهم في الحديقة المنزلية واستنشاق الهواء النقي في أحضان الطبيعة الساحرة، عليك أن تحببهم في الجلوس بها من خلال اتباع تجربة جديدة وفريدة من نوعها تناسب أعمارهم الصغيرة وهي إنشاء خيمة بسيطة بإحدى أركان الحديقة.
هذه الفكرة ستحببهم في الحديقة من ناحية وستجعلهم يشعرون وكأنهم في مكان ما خارج المنزل من الأساس.. كمعسكر صيفي تابع للمدرسة أو نزهة ممتعة من ناحية أخرى.. تأكد أنه باتباع هذه الفكرة سيحظى أطفالك بالكثير من المرح!
بإضافة مجموعة من الألعاب في حديقتك المنزلية ستكون قد حققت كل ما قد يرغب فيه الأطفال أو يحلموا به يومًا ما.. كما أنك ستضمن قضائهم لأكبر وقت ممكن بالحديقة. في هذه الحالة يمكنك جلب أصدقائهم المقربين من المدرسة أو النادي أو جيرانهم ودعوتهم لقضاء وقت ممتع مع أطفالك لتوسع دائرة معارفهم وتجعلهم اجتماعيين.
إشراك أطفالك في زراعة النباتات المختلفة بالحديقة المنزلية وكذلك تهذيب الأشجار بمثابة طريقة ممتازة لدمجهم بالطبيعة وتعليمهم أمر مفيد يستغلون فيه أوقاتهم بفصل الصيف كالزراعة وتهذيب النباتات وبداية رائعة لتزويدهم بنشاط صحي وممتع.
عليك بإضافة إكسسوارات ملونة بأشكال مبتكرة تجذب الأطفال -كما هو في النموذج المعروض أمامنا-. فقط تصميم جلسة مكونة من مجموعة من فناجين كبيرة وملونة كهذه سيعشقها طفلك وربما تكون ملجئه الوحيد لقضاء وقت ممتع بالحديقة مع أصدقائه.
اقرأ أيضًا: 7 قطع أثاث مبهرة لجلسات الحديقة في العيد
خلق مساحة لطيفة للأسرة هو وسيلة رائعة للتجمع بالحديقة في الهواء الطلق، وفي مساحة بعيدة عن حدود الجدران. تُعَد هذه المنطقة الخارجية مثالًا رائعًا لفناء مدهش بمساحة ترفيهية واسعة وأثاث مريح للكبار وللأطفال، بالإضافة إلى عنصر الأناقة الذي يغمر المكان.
يمكنك توفير مساحة أخرى مذهلة بالحديقة المنزلية يحبها أطفالك.. وذلك إن صممت نافورة مياه صغيرة وبسيطة ومساحة أخرى للأسماك الزينة ومساحة ثالثة لإحدى الحيوانات الأليفة.
** في حال تصميم نافورة مياه أو مجرى مائي بالحديقة كلمسة ديكورية ازين إطلالتها، احرص على توفير غطاء سلكي مناسب مثلًا ليوضع على مصدر المياه؛ لتجنب وقوع الحوادث.