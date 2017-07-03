في 6 خطوات: اجعل حديقة المنزل محببة لطفلك!

مع الكثير من الوقت الذي يقضيه أطفالنا في يومهم أمام التلفاز أو في ممارسة الألعاب الإلكترونية سواء على هواتفهم الجوالة أو على أجهزة الكمبيوتر تكون المحاولة شاقة علينا لاستقطابهم لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق بحديقة المنزل أو بالفناء الخلفي وحثهم على ممارسة مجموعة أنشطة متنوعة تجعل أبدانهم صحية مع استشاق الهواء النقي والتعرض للخضرة.

من هذا المنطلق نتوجه لكم بهذا المقال لنساعدكم على تحويل حديقة المنزل إلى مكان محبب للأطفال في 6 خطوات سلسة وقابلة للتنفيذ.. من المؤكد أنك مع هذه الأفكار ستعيد الحياة إلى حديقتك المنزلية من ناحية وستجعل أطفالك مقبلين على الجلوس واللعب فيها بشكل دائم.. لنبدأ الآن!