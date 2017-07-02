كيف تعد شرفتك للصيف في 6 خطوات

الجلوس في الشرفة في ليالي الصيف ذات الهواء العليل متعة لا يقدرها إلا أصحاب المزاج، لذلك يجب إعداد الشرفة الخاصة بك لتتناسب مع الإستخدام بعد إهمالها فترة الشتاء والربيع والتي كانت مليئة بالعواصف الرملية والأتربة. هناك بعض الأشياء التي يمكنك إضافتها اليوم لأفضل استغلال لشرفتك مهما كان حجمها لجعلها مساحة مناسبة لك ولأفراد أسرتك لقضاء أفضل الأوقات في الصيف، فتابعنا لبعض من هذه الأفكار..
إذا كنت تريد الاستمتاع بالشرفة فيجب أن يكون لديك مساحة جلوس مناسبة، فيجب أن تكون مساحة الجلوس مناسبة لتتحمل الظروف الجوية كما أنها يجب أن تكون أنيقة وتناسب طرازك.
تجنب الأثاث الداكن أو المعدني حيث أنه لا يتناسب مع الأجواء الحارة أو أشعة الشمس المباشرة، ولا تنسى وضع الأثاث المكمل مثل الطاولات والكراسي الصغيرة والتي من شأنها أن تسهل الاستخدام وخاصة في حالة وجود ضيوف.
قد لا تنتبه لأهمية الإضاءة في شرفتك لكنها قد تصنع فارق كبير حيث أنها تحي شرفتك في الليل لاستغلالها لجلسات السمر واستقبال الضيوف أو حفلات الشواء، مع وجود إضاءة مناسبة لأجواء مثالية.
من أكبر المميزات الخاصة بالشرفة هي إمكانية زراعة نباتات وزهور وأعشاب طازجة يمكنك استخدامها في الطبخ يومياً. لكن هذه الحديقة الصغيرة ليست فقط تنفعك عند استخدام محاصيلها، لكنها تعطي شرفتك أجواء خاصة ومفعمة بالحيوية.
إذا كنت مبتدءاً نرشح لك نباتات مثل البوتاس، والصبار مع الحرص على تنسيق الأصص بشكل أنيق وأحجام مختلفة كما يجب الحرص على وضع النباتات التي تناسب أشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة.
لا تكتمل أناقة الشرفة من دون بعض اللمسات التي تعطيها دفئ وتجعلك تود الروجوع لها مرة أخرى. هذه اللمسات مثل مساحات الجلوس الخاصة، الإضاءة ووضع أصص النباتات كلها تشارك في الحصول على أجواء مميزة لكن يمكنك أيضاً استخدام الوسائد الملونة، وضع سجادة من خامة تناسب المساحة الخارجية أو أثاث بألوان جميلة
إذا كانت شرفتك مساحة تود استغلالها في التخزين فيمكنك عمل مساحة تخزينية مغلقة تناسب الأجواء العامة وتمنع تكون الفوضى كما أنها تحافظ على أغراضك المختلفة من العوامل الجوية والأتربة أو الضياع.
إذا كان لديك المساحة الكافية يمكنك تعليق أرجوحة تضيف عامل راحة واسترخاء لشرفتك، فيمكنك استخدامها للاسترخاء بعد يوم شاق كما يمكن استغلالها كعامل جذب للضيوف إلى بيتك. يمكن للأرجوحة أن تكون بهذا التصميم أو تكون عبارة عن مكرسي هزاز بسيط.
إضافة شواية صغيرة في شرفتك يضيف من عامل الجذب الخاص بها. فهناك الكثير من الأحجام والأشكال والتي يمكنك إختيار أي منها وما يناسبك ويناسب مساحة شرفتك. قد يظن البعض أن الشرفة مساحة صغيرة للشواء لكنك بالتنسيق الجيد يمكنك الحصول على ما تتمناه كما أنك ستسعد ضيوفك وتجعلهم يتمنون الرجوع إلى زيارتك مرة أخرى.