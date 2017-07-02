كيف تعد شرفتك للصيف في 6 خطوات

إذا كنت تريد الاستمتاع بالشرفة فيجب أن يكون لديك مساحة جلوس مناسبة، فيجب أن تكون مساحة الجلوس مناسبة لتتحمل الظروف الجوية كما أنها يجب أن تكون أنيقة وتناسب طرازك.

تجنب الأثاث الداكن أو المعدني حيث أنه لا يتناسب مع الأجواء الحارة أو أشعة الشمس المباشرة، ولا تنسى وضع الأثاث المكمل مثل الطاولات والكراسي الصغيرة والتي من شأنها أن تسهل الاستخدام وخاصة في حالة وجود ضيوف.