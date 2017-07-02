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كيف تعد شرفتك للصيف في 6 خطوات

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify بلكونة أو شرفة
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الجلوس في الشرفة في ليالي الصيف ذات الهواء العليل متعة لا يقدرها إلا أصحاب المزاج، لذلك يجب إعداد الشرفة الخاصة بك لتتناسب مع الإستخدام بعد إهمالها فترة الشتاء والربيع والتي كانت مليئة بالعواصف الرملية والأتربة. هناك بعض الأشياء التي يمكنك إضافتها اليوم لأفضل استغلال لشرفتك مهما كان حجمها لجعلها مساحة مناسبة لك ولأفراد أسرتك لقضاء أفضل الأوقات في الصيف، فتابعنا لبعض من هذه الأفكار..

1.​مساحة جلوس

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design بلكونة أو شرفة
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

إذا كنت تريد الاستمتاع بالشرفة فيجب أن يكون لديك مساحة جلوس مناسبة، فيجب أن تكون مساحة الجلوس مناسبة لتتحمل الظروف الجوية كما أنها يجب أن تكون أنيقة وتناسب طرازك.

تجنب الأثاث الداكن أو المعدني حيث أنه لا يتناسب مع الأجواء الحارة أو أشعة الشمس المباشرة، ولا تنسى وضع الأثاث المكمل مثل الطاولات والكراسي الصغيرة والتي من شأنها أن تسهل الاستخدام وخاصة في حالة وجود ضيوف.

2.إضاءة

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention بلكونة أو شرفة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

قد لا تنتبه لأهمية الإضاءة في شرفتك لكنها قد تصنع فارق كبير حيث أنها تحي شرفتك في الليل لاستغلالها لجلسات السمر واستقبال الضيوف أو حفلات الشواء، مع وجود إضاءة مناسبة لأجواء مثالية.

3.نباتات وزهور

Hogar, EnKaja EnKaja بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

من أكبر المميزات الخاصة بالشرفة هي إمكانية زراعة نباتات وزهور وأعشاب طازجة يمكنك استخدامها في الطبخ يومياً. لكن هذه الحديقة الصغيرة ليست فقط تنفعك عند استخدام محاصيلها، لكنها تعطي شرفتك أجواء خاصة ومفعمة بالحيوية.

إذا كنت مبتدءاً نرشح لك نباتات مثل البوتاس، والصبار مع الحرص على تنسيق الأصص بشكل أنيق وأحجام مختلفة كما يجب الحرص على وضع النباتات التي تناسب أشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة.

4.لمسات دافئة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لا تكتمل أناقة الشرفة من دون بعض اللمسات التي تعطيها دفئ وتجعلك تود الروجوع لها مرة أخرى. هذه اللمسات مثل مساحات الجلوس الخاصة، الإضاءة ووضع أصص النباتات كلها تشارك في الحصول على أجواء مميزة لكن يمكنك أيضاً استخدام الوسائد الملونة، وضع سجادة من خامة تناسب المساحة الخارجية أو أثاث بألوان جميلة 

إذا كانت شرفتك مساحة تود استغلالها في التخزين فيمكنك عمل مساحة تخزينية مغلقة تناسب الأجواء العامة وتمنع تكون الفوضى كما أنها تحافظ على أغراضك المختلفة من العوامل الجوية والأتربة أو الضياع.

5.أرجوحة

homify بلكونة أو شرفة سيراميك
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك المساحة الكافية يمكنك تعليق أرجوحة تضيف عامل راحة واسترخاء لشرفتك، فيمكنك استخدامها للاسترخاء بعد يوم شاق كما يمكن استغلالها كعامل جذب للضيوف إلى بيتك. يمكن للأرجوحة أن تكون بهذا التصميم أو تكون عبارة عن مكرسي هزاز بسيط.

6.شواية

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool بلكونات وشرفاتأثاث
Icool

Icool
Icool
Icool

إضافة شواية صغيرة في شرفتك يضيف من عامل الجذب الخاص بها. فهناك الكثير من الأحجام والأشكال والتي يمكنك إختيار أي منها وما يناسبك ويناسب مساحة شرفتك. قد يظن البعض أن الشرفة مساحة صغيرة للشواء لكنك بالتنسيق الجيد يمكنك الحصول على ما تتمناه كما أنك ستسعد ضيوفك وتجعلهم يتمنون الرجوع إلى زيارتك مرة أخرى.

في المطبخ أم الحمام، ما هو المكان المناسب لوضع غسالة الملابس؟
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