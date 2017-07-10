12 فكرة لاستغلال شرفة المطبخ بشكل عملي

أحياناً نجد أن مطابخنا يكون ملحق بها شرفة صغيرة والتي دائماً ما نهملها أو نسئ استخدامها باستغلالها للتخزين أو إلقاء ما لا نحتاج ليجمع الأتربة والفضلات، لكن وجود شرفة في المطبخ يعد كنز ثمين يجب استغلاله بشكل عملي، مهما كان حجمها. فهي تعد متنفس البيت واستغلالها يجب أن يكون بالوصول بها لمساحة صحية ورئة للمطبخ ولكل البيت.

سنساعدك في الحصول على شرفة أحلامك وتحويل أحلامك لحقيقة، لذللك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار التي ستتيح لكم استغلال شرفة المطبخ الصغيرة بأقصى الإمكانيات.