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12 فكرة لاستغلال شرفة المطبخ بشكل عملي

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify بلكونات وشرفاتأثاث خشب Wood effect
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أحياناً نجد أن مطابخنا يكون ملحق بها شرفة صغيرة والتي دائماً ما نهملها أو نسئ استخدامها باستغلالها للتخزين أو إلقاء ما لا نحتاج ليجمع الأتربة والفضلات، لكن وجود شرفة في المطبخ يعد كنز ثمين يجب استغلاله بشكل عملي، مهما كان حجمها. فهي تعد متنفس البيت واستغلالها يجب أن يكون بالوصول بها لمساحة صحية ورئة للمطبخ ولكل البيت. 

سنساعدك في الحصول على شرفة أحلامك وتحويل أحلامك لحقيقة، لذللك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار التي ستتيح لكم استغلال شرفة المطبخ الصغيرة بأقصى الإمكانيات.

1.مساحة للشواء

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool بلكونات وشرفاتأثاث
Icool

Icool
Icool
Icool

لا يوجد أفضل من استغلال شرفة المطبخ كمساحة للشواء، كما أن مقاس الشواية يمكنه أن يتناسب مع حجم الشرفة. فهنا تم اسغلال الدرابزين لوضع شواية صغيرة لتفسح المساحة للاستخدامات الأخرى.

2.اثاث قابل للطي

Dakterras Utrecht Centrum, Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist بلكونات وشرفاتأثاث
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist

Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist

إحرص على استخدام أثاث قابل للطي في الشرفة الصغيرة ليكون أثاث مرن يمكن استخدامه عند الحاجة فقط وطيه بعد ذلك.

3.​حديقة صغيرة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

عمل حديقة صغيرة في الشرفة يعد استغلال مثالي فالنباتات تضيف حيوية لأي فراغ كما أنها تنقي الهواء وتعطي الأجواء لمسات صحية ومنعشة.

4.زراعة خضروات

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

هناك بعض الخصروات والتي لا تتطلب التعرض للشمس باستمرار فيمكنك زراعتها في شرفة مطبخك إذا لم تكن الشمس تصل لها، فهي فقط تحتاج 4-6 ساعات من الشمس وهذه الخضراوات مثل الخس، البصل، الكرفس، السبانخ، الجزر، الكزبرة الجنزبيل، البسلة.

5.زراعة الأعشاب

Macetas redondas , Maceteros.es Maceteros.es حدائقأُصص النباتات والفازات
Maceteros.es

Maceteros.es
Maceteros.es
Maceteros.es

إذا لم يكن لديك القدرة على ابقاء النباتات أو الخضروات حية يمكنك زراعة بعض الأعشاب المستخدمة يومياً في الطبخ فلايوجد أفضل من الأعشاب الطازجة والتي تعلم مصدرها. الأعشاب التي يمكن زراعتها بأقل نسبة تعرض للشمس مثل البقدونس، النعناع والروز ماري.

6.باب منزلق

CIRCUS STREET, GREENWICH E2 Architecture + Interiors بلكونة أو شرفة
E2 Architecture + Interiors

CIRCUS STREET, GREENWICH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

إحرص أن يكون باب النافذة هو باب منزلق والذي يوفر في المساحة كما أنه يتيح دخول أكبر كم من الإضاءة الطبيعية  ويجعل التواصل بالعالم الخارجي أسهل.

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7.مساحة لتناول القهوة والإفطار

Apartament Novum, AgiDesign AgiDesign بلكونة أو شرفة
AgiDesign

AgiDesign
AgiDesign
AgiDesign

إذا كان مطبخك مطل على منظر جميل فيجب أن تتخلص من البقايا والنفايات التي لاتحتاجها والمتراكمة في شرفة المطبخ واستغلها بشكل جديد بوضع طاولة صغيرة مع كرسين صغيرين لتكون مساحة خاصة بك لتناول الشاي، القهوة وتناول الإفطار.

8.امتداد لمطبخك

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

يمكنك استغلال الشرفة لأن تكون امتداد لمطبخك في المساحات الضيقة لكن إحرص على ابقاء النافذة بشكل يسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من الضوء.

9.مساحة لتناول الطعام

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

بدلاً من استهلاك مساحة لتناول الطعام في المطبخ يمكنك استغلال الشرفة لعمل مساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

10.مساحة للعمل

MANUELA, NIMIO NIMIO بلكونات وشرفاتأثاث Red
NIMIO

MANUELA

NIMIO
NIMIO
NIMIO

يوجد حلول متعددة لاستغلال الشرفة كمساحة للعمل أو الاستذكار، فهنا تم وضع مكتب متصل بالسور بشكل عملي وأنيق وا يأخذ الكثير من المساحة.

11.ركن خاص

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

من الذكاء استغلال كل أركان البيت للحصول على التصميم المطلوب، فهنا تم استغلال شرفة المطبخ لوضع أريكة صغيرة وعمل ركن خاص يمكن أن يكون مساحة للسمر وقضاء أوقات طيبة مع الأسرة.

12.مساحة تخزين إضافية

homify بلكونات وشرفاتأثاث خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

إذا كان مطبخك صغير وتحتاج لمساحة تخزينية إضافية، يمكنك بناء وحدات تخزينية مناسبة لحجم الشرفة مع استغلال الارتفاعات، كما يمكنك توفير مساحة تخزينية مدمجة في أثاث الشرفة أيضاً مع عدم خلق ازدحام في الأجواء العامة.

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