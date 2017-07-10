12 فكرة لاستغلال شرفة المطبخ بشكل عملي

أحياناً نجد أن مطابخنا يكون ملحق بها شرفة صغيرة والتي دائماً ما نهملها أو نسئ استخدامها باستغلالها للتخزين أو إلقاء ما لا نحتاج ليجمع الأتربة والفضلات، لكن وجود شرفة في المطبخ يعد كنز ثمين يجب استغلاله بشكل عملي، مهما كان حجمها. فهي تعد متنفس البيت واستغلالها يجب أن يكون بالوصول بها لمساحة صحية ورئة للمطبخ ولكل البيت.
سنساعدك في الحصول على شرفة أحلامك وتحويل أحلامك لحقيقة، لذللك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار التي ستتيح لكم استغلال شرفة المطبخ الصغيرة بأقصى الإمكانيات.
لا يوجد أفضل من استغلال شرفة المطبخ كمساحة للشواء، كما أن مقاس الشواية يمكنه أن يتناسب مع حجم الشرفة. فهنا تم اسغلال الدرابزين لوضع شواية صغيرة لتفسح المساحة للاستخدامات الأخرى.
إحرص على استخدام أثاث قابل للطي في الشرفة الصغيرة ليكون أثاث مرن يمكن استخدامه عند الحاجة فقط وطيه بعد ذلك.
عمل حديقة صغيرة في الشرفة يعد استغلال مثالي فالنباتات تضيف حيوية لأي فراغ كما أنها تنقي الهواء وتعطي الأجواء لمسات صحية ومنعشة.
هناك بعض الخصروات والتي لا تتطلب التعرض للشمس باستمرار فيمكنك زراعتها في شرفة مطبخك إذا لم تكن الشمس تصل لها، فهي فقط تحتاج 4-6 ساعات من الشمس وهذه الخضراوات مثل الخس، البصل، الكرفس، السبانخ، الجزر، الكزبرة الجنزبيل، البسلة.
إذا لم يكن لديك القدرة على ابقاء النباتات أو الخضروات حية يمكنك زراعة بعض الأعشاب المستخدمة يومياً في الطبخ فلايوجد أفضل من الأعشاب الطازجة والتي تعلم مصدرها. الأعشاب التي يمكن زراعتها بأقل نسبة تعرض للشمس مثل البقدونس، النعناع والروز ماري.
إحرص أن يكون باب النافذة هو باب منزلق والذي يوفر في المساحة كما أنه يتيح دخول أكبر كم من الإضاءة الطبيعية ويجعل التواصل بالعالم الخارجي أسهل.
إذا كان مطبخك مطل على منظر جميل فيجب أن تتخلص من البقايا والنفايات التي لاتحتاجها والمتراكمة في شرفة المطبخ واستغلها بشكل جديد بوضع طاولة صغيرة مع كرسين صغيرين لتكون مساحة خاصة بك لتناول الشاي، القهوة وتناول الإفطار.
يمكنك استغلال الشرفة لأن تكون امتداد لمطبخك في المساحات الضيقة لكن إحرص على ابقاء النافذة بشكل يسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من الضوء.
بدلاً من استهلاك مساحة لتناول الطعام في المطبخ يمكنك استغلال الشرفة لعمل مساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق.
يوجد حلول متعددة لاستغلال الشرفة كمساحة للعمل أو الاستذكار، فهنا تم وضع مكتب متصل بالسور بشكل عملي وأنيق وا يأخذ الكثير من المساحة.
من الذكاء استغلال كل أركان البيت للحصول على التصميم المطلوب، فهنا تم استغلال شرفة المطبخ لوضع أريكة صغيرة وعمل ركن خاص يمكن أن يكون مساحة للسمر وقضاء أوقات طيبة مع الأسرة.