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6 أفكار مميزة لخزانة المطبخ العلوية

Mohammed Awad Mohammed Awad
REMODELACION DEPARTAMENTO EN BELGRANO, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO مطبخ
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تصميم الخزانة العلوية في مطبخك له العديد من المؤثرات التي تجعل من تصميم المطبخ بشكل عام إما إيجابياً أو سلبياً، لأنها تظهر من أي مكان في المطبخ و تؤثر على المساحة بشكل قوي نظراً لارتفاعها و وجودها غالباً في منطقة الوسط في المطبخ التي تضم الحوض و الرف الخاص به ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا 6 نماذج معتادة لكنها ضرورية للوجود في تصميم مطبخك الصغير و المتوسط المساحة للتأكيد على النواحي الجمالية و العملية فيه ..

إليكم التفاصيل ..

خشب

REMODELACION DEPARTAMENTO EN BELGRANO, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO مطبخ
ARQUITECTA MORIELLO

ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO

استخدام الخشب كخزانة علوية يضمن لك تنويعاً و تعدداً في تصميم الرفوف و الأبواب الخاصة بها ، حيث يناسب التصميم الخشبي أبعاد أي مساحة و من الناحية العملية سهل التنظيف و يمكن أن يجاور البوتوجاز بشكل طبيعي على العكس من الخزانات الزجاجية أو المعدنية التي لابد أن تبتعد عن أي مصدر ساخن 

رف متكامل

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

تصميم رف متكامل مغلق من كل الجهات و متصل و مفرغ من الداخل سيوفر عليك مساحة كبيرة من المساحة التخزينية للزجاجات و الأواني من داخله و فوقه و يمكن أن يعلق في أسفله التعليقات الحديدية التي يمكن أن يعلق عليها الطاسات و الحلل و الأكواب

رف طويل ممتد بطول المطبخ

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

بواسطة الخشب أو الرخام وفقاً لذوقك يمكنك أن تصمم الخزانة الرئيسية في مطبخك على هيئة رف طولي بطول الجدار أعلى الحوض و يلتف للجدار الذي أمامه دون أي إعاقة للحركة في المطبخ و كذلك الجانب الجمالي فيه، حيث يكونا لرف بعرض مناسب و بلون متماشي مع باقي التفاصيل و أن يوضع فوقه الأواني التي يمكن أن تشكل شكلاً جذاباً في المطبخ لتعمل كالإكسسوارات تماماً

الزجاج

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Green
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الزجاج له سحره الخاص خصوصاً في الخزانات العلوية في المطبخ حيث يكون الضوء الخارج منه بمثابة اشعاع البهجة و الرقي في المطبخ بشكل عام، لذا يمكنك تصميم الخزانة العلوية بأبواب زجاجية شفافة تساعدك على إظهار مطبخك بالشكل اللافت طوال الوقت

ألوان و لمسات صناعية

Loft Turin, Simona Garufi Simona Garufi مطبخ
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

اللون الساخن كالأحمر يضمن لك تصميماً حياً و متوهجاً على الدوام و ياحبذا لو كانت الألوان مصممة على مواد صناعية كالمعادن أو الألونيوم مما سوف يزيدها جمالاً و تألقاً بواسطة اللمعان الطبيعي في المعادن و اللمسة الحداثية التي سوف تتركها كانطباع لا يزول في المطبخ

اقرأ  :تخلص من الأشياء الغير ضرورية في المطبخ بسهولة

التنويع في الخزانات العلوية

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

ما بين الرفوف و الخزانات المغلقة و المفتوحة يأتي الجانب العملي مقترناً بالجماليات في الخزانات العلوية، حيث يمكننا هنا ملاحظ التنويع بين الخزانات  و الرفوف بشكل مغلق و مفتوح و التآلف بينها بطراز كلاسيكي بديع سيجذب انتباه كل ضيوفك خصوصاً مع اقتراب السفرة من مكان المطبخ بشكل قوي كما نلاحظ 

30 خزانة مميزة لمطبخك الأنيق
تصميم مثالي لخزانة مطبخك العلوية

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