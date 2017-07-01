6 أفكار مميزة لخزانة المطبخ العلوية

اللون الساخن كالأحمر يضمن لك تصميماً حياً و متوهجاً على الدوام و ياحبذا لو كانت الألوان مصممة على مواد صناعية كالمعادن أو الألونيوم مما سوف يزيدها جمالاً و تألقاً بواسطة اللمعان الطبيعي في المعادن و اللمسة الحداثية التي سوف تتركها كانطباع لا يزول في المطبخ

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