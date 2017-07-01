6 أفكار مميزة لخزانة المطبخ العلوية

تصميم الخزانة العلوية في مطبخك له العديد من المؤثرات التي تجعل من تصميم المطبخ بشكل عام إما إيجابياً أو سلبياً، لأنها تظهر من أي مكان في المطبخ و تؤثر على المساحة بشكل قوي نظراً لارتفاعها و وجودها غالباً في منطقة الوسط في المطبخ التي تضم الحوض و الرف الخاص به ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا 6 نماذج معتادة لكنها ضرورية للوجود في تصميم مطبخك الصغير و المتوسط المساحة للتأكيد على النواحي الجمالية و العملية فيه ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام الخشب كخزانة علوية يضمن لك تنويعاً و تعدداً في تصميم الرفوف و الأبواب الخاصة بها ، حيث يناسب التصميم الخشبي أبعاد أي مساحة و من الناحية العملية سهل التنظيف و يمكن أن يجاور البوتوجاز بشكل طبيعي على العكس من الخزانات الزجاجية أو المعدنية التي لابد أن تبتعد عن أي مصدر ساخن
تصميم رف متكامل مغلق من كل الجهات و متصل و مفرغ من الداخل سيوفر عليك مساحة كبيرة من المساحة التخزينية للزجاجات و الأواني من داخله و فوقه و يمكن أن يعلق في أسفله التعليقات الحديدية التي يمكن أن يعلق عليها الطاسات و الحلل و الأكواب
بواسطة الخشب أو الرخام وفقاً لذوقك يمكنك أن تصمم الخزانة الرئيسية في مطبخك على هيئة رف طولي بطول الجدار أعلى الحوض و يلتف للجدار الذي أمامه دون أي إعاقة للحركة في المطبخ و كذلك الجانب الجمالي فيه، حيث يكونا لرف بعرض مناسب و بلون متماشي مع باقي التفاصيل و أن يوضع فوقه الأواني التي يمكن أن تشكل شكلاً جذاباً في المطبخ لتعمل كالإكسسوارات تماماً
الزجاج له سحره الخاص خصوصاً في الخزانات العلوية في المطبخ حيث يكون الضوء الخارج منه بمثابة اشعاع البهجة و الرقي في المطبخ بشكل عام، لذا يمكنك تصميم الخزانة العلوية بأبواب زجاجية شفافة تساعدك على إظهار مطبخك بالشكل اللافت طوال الوقت
اللون الساخن كالأحمر يضمن لك تصميماً حياً و متوهجاً على الدوام و ياحبذا لو كانت الألوان مصممة على مواد صناعية كالمعادن أو الألونيوم مما سوف يزيدها جمالاً و تألقاً بواسطة اللمعان الطبيعي في المعادن و اللمسة الحداثية التي سوف تتركها كانطباع لا يزول في المطبخ
ما بين الرفوف و الخزانات المغلقة و المفتوحة يأتي الجانب العملي مقترناً بالجماليات في الخزانات العلوية، حيث يمكننا هنا ملاحظ التنويع بين الخزانات و الرفوف بشكل مغلق و مفتوح و التآلف بينها بطراز كلاسيكي بديع سيجذب انتباه كل ضيوفك خصوصاً مع اقتراب السفرة من مكان المطبخ بشكل قوي كما نلاحظ