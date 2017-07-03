لبيت أجمل: 15 لون مختلف سيعطي البيت لمسة فنية

كثيرون هم من يختارون اللون الأبيض ليكون اللون السائد لجدران منازلهم بلا أية إضافات لونية أو لمسات فنية. قد تتسم تلك المنازل بالبراح الذي ينعكس من استخدام هذا اللون، إلا أنها عادة ما تبدو مملة.
هذا هو السبب الذي يدفعنا اللون لدعوتكم لاكتشاف تركيبات لونية جديدة وخصوصًا لفئة المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد منازلهم. في هذا المقال ستدهشكم 15 تركيبة لونية منها ما هو غامض وجذاب ومنها ما هو حيوي ومشرق.. مع هذه الأفكار ستكون مستعدًا لطلاء جدران منزلك!
إذا كان اللون الرمادي الداكن يُثير الشعور بالاكتئاب قليلًا لديك، يمكنك اللجوء إلى نغمات لونية أكثر إشراقًا كما نرى هنا في الصورة! فاللون الأرجواني بدرجاته المختلفة كان خير شريك للون الرمادي، وجعل كلاهما مظهر الغرفة أنيق وراقي، فيما أكسبتها الزهور روح وحيوية لا توصف!
لعشاق الألوان الزاهية يمكن استخدام اللون الأخضر العُشبي المليئ بالحيوية والإشراقة في طلاء إحدى غرف المنزل ودمجه بسلاسة مع اللون البيج بحيث يُلَوّن جدارين بالاخضر مثلًا وجدارين بالبيج وربما اللجوء للأخير في كافة الجدران والاكتفاء بالأخضر ليكسي جدار واحد فقط.
لمزيد من التركيبات اللونية الخارجة عن المألوف.. يمكنك أن تستبدل البيج باللون الوردي أو الأصفر الفاتح أو الأبيض وكذلك الموف.. وستندهشك النتيجة!
الأزرق الرمادي هي التركيبة اللونية المثالية لأولئك الذين لا يفضلون استخدام الألوان الزاهية بمنازلهم ويميلون أكثر إلى الهدوء..
نغمات الذهب تشع الكثير من الطاقة الإيجابية ولكن عليك استخدامها بحكمة!
مزيج من الرمادي والبني صنع لونًا مُدهشًا وجذابًا في النهاية.. قد يشبه في هيئته رمل البحر وقت الغروب أو لون النحاس!
الجدران الزرقاء الداكنة تخلق الأناقة والرقي في أي جو.. فهي لديها أيضًا تأثير مهدئ وتوفر حالة من الصفاء وتساعدنا على الشعور بالراحة.
اللون الأحمر دائمًا نابض بالحياة.. كم هي مذهلة غرفة الطعام هذه بفضل جدرانها المشرقة التي تحمل لون حبات الفراولة بدرجات لونية متفاوتة فاقعة وداكنة!
احصل على إطلالة أنيقة ومزيد من الغموض باستخدامك للون الرمادي الداكن واكسر حدته بلون محايد كالأبيض أو البيج.
الأخضر الرمادي هو بديل للأخضر العشبي. هذا اللون أكثر وقارًا وجاذبية حيث يمكنك استخدامه في مكتبك أو غرفة الاستقبال مثلًا، فهو ذو شخصية فريدة من نوعها لا يُقَدرها سوى عشاق الألوان الداكنة.
اللون الوردي ليس فقط لغرف نوم الفتيات كما قد يظن البعض.. تستطيع استخدامه لبيئة حديثة ينم فيها عن التطور والجمال.
هذا اللون خُلِقَ خصيصًا لأولئك الذين يحبون النضارة والبساطة والرقة والحيوية، فقد بات شائع الاستخدام بشكل كبير على مدار عامي 2016 و2017 بغرف المعيشة على وجه التحديد.. ينصحك خبراء هوميفاي باستخدام اللون الأبيض كشريك له لتحصل على نتائج مثيرة!
الـرمادي هو لون شائع الاستخدام في الجدران تمامًا كالأبيض.. لذا عند اللجوء إليه استخدمه بخامة مختلفة كالمعدن تمنحك إطلالة خارجة عن المألوف.. عندما تتطلع إليه كل يوم ستشعر وكأنك تطل على مركبة فضائية أو مكوك من عالم آخر!
الأصفر.. هذا اللون يجعل غرفتك بيئة إيجابية جدًا عنوانها البهجة.. يمكنك دمج الرمادي الفاتح معه وربما الداكن أيضًا لتكسر حدته.
اقرأ أيضًا: دليلك لكسوات الحائط المختلفة وتأثيرها على الفراغ