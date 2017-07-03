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لبيت أجمل: 15 لون مختلف سيعطي البيت لمسة فنية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Loft 73, Polygon arch&des Polygon arch&des الممر والمدخل Green
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كثيرون هم من يختارون اللون الأبيض ليكون اللون السائد لجدران منازلهم بلا أية إضافات لونية أو لمسات فنية. قد تتسم تلك المنازل بالبراح الذي ينعكس من استخدام هذا اللون، إلا أنها عادة ما تبدو مملة.

هذا هو السبب الذي يدفعنا اللون لدعوتكم لاكتشاف تركيبات لونية جديدة وخصوصًا لفئة المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد منازلهم. في هذا المقال ستدهشكم 15 تركيبة لونية منها ما هو غامض وجذاب ومنها ما هو حيوي ومشرق.. مع هذه الأفكار ستكون مستعدًا لطلاء جدران منزلك!

1- رمادي داكن X أرجواني

Fleur -Variation- Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Purple/Violet wallart,wallcovering,wallcoverings,wallpaper,flowers,floral,design,mural,walldesign,la aurelia
La Aurelia

Fleur -Variation- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

إذا كان اللون الرمادي الداكن يُثير الشعور بالاكتئاب قليلًا لديك، يمكنك اللجوء إلى نغمات لونية أكثر إشراقًا كما نرى هنا في الصورة! فاللون الأرجواني بدرجاته المختلفة كان خير شريك للون الرمادي، وجعل كلاهما مظهر الغرفة أنيق وراقي، فيما أكسبتها الزهور روح وحيوية لا توصف!

2- الأخضر العشبي X البيج

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لعشاق الألوان الزاهية يمكن استخدام اللون الأخضر العُشبي المليئ بالحيوية والإشراقة في طلاء إحدى غرف المنزل ودمجه بسلاسة مع اللون البيج بحيث يُلَوّن جدارين بالاخضر مثلًا وجدارين بالبيج وربما اللجوء للأخير في كافة الجدران والاكتفاء بالأخضر ليكسي جدار واحد فقط.

لمزيد من التركيبات اللونية الخارجة عن المألوف.. يمكنك أن تستبدل البيج باللون الوردي أو الأصفر الفاتح أو الأبيض وكذلك الموف.. وستندهشك النتيجة!

3- أزرق رمادي

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة السفرة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

الأزرق الرمادي هي التركيبة اللونية المثالية لأولئك الذين لا يفضلون استخدام الألوان الزاهية بمنازلهم ويميلون أكثر إلى الهدوء..

4- الذهبي

Edwardian dining room Style Within غرفة السفرة edwardian dining,dining room,traditional dining,fireplace surround,dark wooden floor,old dining room,classic dining room
Style Within

Edwardian dining room

Style Within
Style Within
Style Within

نغمات الذهب تشع الكثير من الطاقة الإيجابية ولكن عليك استخدامها بحكمة!

5- بني X رمادي

Contemporary Interior for an apartment, Sofia Inspiria Interiors غرفة نوم scandinavian bedroom,walk-in closet,bedroom lounge,cozy bedroom,contemporary bedroom,neutral colors,taupe colors,modern bedroom,reading corner,integrated tv wall,container house
Inspiria Interiors

Contemporary Interior for an apartment, Sofia

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

مزيج من الرمادي والبني صنع لونًا مُدهشًا وجذابًا في النهاية.. قد يشبه في هيئته رمل البحر وقت الغروب أو لون النحاس!

6- أزرق داكن

Dining Room Grey Soft Furnishings غرفة السفرة
Grey Soft Furnishings

Dining Room

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

الجدران الزرقاء الداكنة تخلق الأناقة والرقي في أي جو.. فهي لديها أيضًا تأثير مهدئ وتوفر حالة من الصفاء وتساعدنا على الشعور بالراحة.

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7- لون الفراولة

Dining Room Fisher ID غرفة السفرة
Fisher ID

Dining Room

Fisher ID
Fisher ID
Fisher ID

اللون الأحمر دائمًا نابض بالحياة.. كم هي مذهلة غرفة الطعام هذه بفضل جدرانها المشرقة التي تحمل لون حبات الفراولة بدرجات لونية متفاوتة فاقعة وداكنة! 

8- رمادي داكن

ARCHITECT'S OWN HOUSE, Human Voice Architects Human Voice Architects حمام
Human Voice Architects

Human Voice Architects
Human Voice Architects
Human Voice Architects

احصل على إطلالة أنيقة ومزيد من الغموض باستخدامك للون الرمادي الداكن واكسر حدته بلون محايد كالأبيض أو البيج.

9- أخضر رمادي X أبيض

Loft 73, Polygon arch&des Polygon arch&des الممر والمدخل Green
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الأخضر الرمادي هو بديل للأخضر العشبي. هذا اللون أكثر وقارًا وجاذبية حيث يمكنك استخدامه في مكتبك أو غرفة الاستقبال مثلًا، فهو ذو شخصية فريدة من نوعها لا يُقَدرها سوى عشاق الألوان الداكنة.

10- وردي هادئ

Higienópolis, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores مكتب عمل أو دراسة
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

اللون الوردي ليس فقط لغرف نوم الفتيات كما قد يظن البعض.. تستطيع استخدامه لبيئة حديثة ينم فيها عن التطور والجمال.

11- الأخضر المينت

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هذا اللون خُلِقَ خصيصًا لأولئك الذين يحبون النضارة والبساطة والرقة والحيوية، فقد بات شائع الاستخدام بشكل كبير على مدار عامي 2016 و2017 بغرف المعيشة على وجه التحديد.. ينصحك خبراء هوميفاي باستخدام اللون الأبيض كشريك له لتحصل على نتائج مثيرة!

12- رمادي معدني

Island Harbourview, Oui3 International Limited Oui3 International Limited غرفة المعيشة
Oui3 International Limited

Oui3 International Limited
Oui3 International Limited
Oui3 International Limited

الـرمادي هو لون شائع الاستخدام في الجدران تمامًا كالأبيض.. لذا عند اللجوء إليه استخدمه بخامة مختلفة كالمعدن تمنحك إطلالة خارجة عن المألوف.. عندما تتطلع إليه كل يوم ستشعر وكأنك تطل على مركبة فضائية أو مكوك من عالم آخر! 

13- أصفر فاقع X رمادي فاتح

Tęczowe M5, Kraupe Studio Kraupe Studio غرفة نوم
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

الأصفر.. هذا اللون يجعل غرفتك بيئة إيجابية جدًا عنوانها البهجة.. يمكنك دمج الرمادي الفاتح معه وربما الداكن أيضًا لتكسر حدته.

14- الأخضر: 50 ظل مختلف!

schuppen, brandt+simon architekten brandt+simon architekten منازل سيراميك Green
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

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15- درجات اللون الفيروزي

Big Blue Pixers حمام wall mural,wallpaper,abstract,geometrical
Pixers

Big Blue

Pixers
Pixers
Pixers

درجات لون البحر وربما درجات لون السماء .. هكذا يمكن وص اللون الفيروزي برقته وعذوبته. يمكنك استخدام هذا اللون بدرجاته اللونية المختلفة في غرفة واحدة وربما قد تستخدم إحدى درجاته ومعها شريك آخر كاللون الرمادي أو الأبيض أو البيج.

في 6 خطوات: اجعل حديقة المنزل محببة لطفلك!

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