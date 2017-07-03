لبيت أجمل: 15 لون مختلف سيعطي البيت لمسة فنية

كثيرون هم من يختارون اللون الأبيض ليكون اللون السائد لجدران منازلهم بلا أية إضافات لونية أو لمسات فنية. قد تتسم تلك المنازل بالبراح الذي ينعكس من استخدام هذا اللون، إلا أنها عادة ما تبدو مملة.

هذا هو السبب الذي يدفعنا اللون لدعوتكم لاكتشاف تركيبات لونية جديدة وخصوصًا لفئة المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد منازلهم. في هذا المقال ستدهشكم 15 تركيبة لونية منها ما هو غامض وجذاب ومنها ما هو حيوي ومشرق.. مع هذه الأفكار ستكون مستعدًا لطلاء جدران منزلك!