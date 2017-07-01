تصميم لشقة يزينها الجبس و الأضواء المبهرة

من أروع التصميمات التي يمكن أن تشاهدها لتصميم شقة عائلية تقع في مصر حيث يجمع هذا المنزل في تصميمه الذي يقدمه لنا هوميفاي اليوم بين الإبداع و الإلتزام بتناسق الألوان مع إدخال عناصر مبهرة في تزيين السقف بالجبس و استخدام الاثاث المدمج بين الخشب و البلاستيك اللامع مع تسليط الاضواء القوية على كل تلك المكونات في لوحة فنية رائعة لا تخلو من الروح الشرقية في الألوان و التفاصيل ..

إليكم التفاصيل .