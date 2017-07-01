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تصميم لشقة يزينها الجبس و الأضواء المبهرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Living room, dining room, EL Mazen For Finishes and Trims EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
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من أروع التصميمات التي يمكن أن تشاهدها لتصميم شقة عائلية  تقع في مصر حيث يجمع هذا المنزل  في  تصميمه الذي يقدمه لنا هوميفاي اليوم بين الإبداع و الإلتزام بتناسق الألوان مع إدخال عناصر مبهرة في تزيين السقف بالجبس و استخدام الاثاث المدمج بين الخشب و البلاستيك اللامع مع تسليط الاضواء القوية على كل تلك المكونات في لوحة فنية رائعة لا تخلو من الروح الشرقية في الألوان و التفاصيل ..

إليكم التفاصيل .

غرفة معيشة مبهرة

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

الإبهار في التصميم يظهر جلياً في تلك الغرفة المكتظة بالتفاصيل الرائعة بين جمال الأثاث الصنوع من خليط الخشب و البلاستيك و بين الألوان المتدرجة من الأبيض في السقف و حتى الأسود في السجاد و روعة الفواصل الزجاجية الخافتة في الجدران كل ذلك السحر تجمع في روعة الجبس المتدرج و تسليط الأضواء في بيوت النور المدفونة بين ضلوعه في السقف مما خلق تحفة فنية رائعة في كل الغرفة 

في جهة أخرى

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

و يظهر هنا أن التصميم له امتداد واضح في سائر المساحة التي يقع فيها حيث استمر توهج الضوء في الاسبوتات و بيوت النور في السقف مع ادخال بعض الألوان المعادلة كالأحمر لتحقيق التوازن و السيطرة  على الأسود و الأبيض في الأرض و السقف 

السفرة

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

تصميم سيريالي بألوان محايدة و أفكار رائعة في منطقة السفرة التي تميزت بحجم متوسط و بوجود مكتبة معدنية بقوالب للزرع و أخرى للتخزين بجوار بعضهما البعض في مشهد رائع و هي مكتبة تقبل التنقل و قد أحيطت منطقة السفرة بأضواء أقل قوة من تلك التي رأيناها في الغرفة السابقة نظراً لعدم وجود بيوت نور بنفس الانتشار الذي كان فيما سبق

من تلك الزاوية يظهر الاعتماد على استخدام الجبس لعمل زينة في السقف على شكل نجمة متداخلة الألوان مع تطعيمها بالسبوتات

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

و هو ما كان عكس ما استخدم في جبس غرفة المعيشة الذي كان مضلعاً بطول السقف بالكامل مع توزيع بيوت النور حوله بانتظام

الممر

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

الممر في تصميم كان بسيطاً في كل مكوناته حيث ضيق مساحته أجبرت المصمم على ذلك التصرف، حيث لا يوجد في الممر سوى لمسة السقف التي انقسمت إلى لونين بواسطة الجبس الذي يعتبر الوسيلة الأولى المستخدمه لإبراز جمال المنزل بأكمله كما لا حظنا في الغرف السابقة 

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