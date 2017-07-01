تصميم لشقة يزينها الجبس و الأضواء المبهرة

من أروع التصميمات التي يمكن أن تشاهدها لتصميم شقة عائلية تقع في مصر حيث يجمع هذا المنزل في تصميمه الذي يقدمه لنا هوميفاي اليوم بين الإبداع و الإلتزام بتناسق الألوان مع إدخال عناصر مبهرة في تزيين السقف بالجبس و استخدام الاثاث المدمج بين الخشب و البلاستيك اللامع مع تسليط الاضواء القوية على كل تلك المكونات في لوحة فنية رائعة لا تخلو من الروح الشرقية في الألوان و التفاصيل ..
إليكم التفاصيل .
الإبهار في التصميم يظهر جلياً في تلك الغرفة المكتظة بالتفاصيل الرائعة بين جمال الأثاث الصنوع من خليط الخشب و البلاستيك و بين الألوان المتدرجة من الأبيض في السقف و حتى الأسود في السجاد و روعة الفواصل الزجاجية الخافتة في الجدران كل ذلك السحر تجمع في روعة الجبس المتدرج و تسليط الأضواء في بيوت النور المدفونة بين ضلوعه في السقف مما خلق تحفة فنية رائعة في كل الغرفة
و يظهر هنا أن التصميم له امتداد واضح في سائر المساحة التي يقع فيها حيث استمر توهج الضوء في الاسبوتات و بيوت النور في السقف مع ادخال بعض الألوان المعادلة كالأحمر لتحقيق التوازن و السيطرة على الأسود و الأبيض في الأرض و السقف
تصميم سيريالي بألوان محايدة و أفكار رائعة في منطقة السفرة التي تميزت بحجم متوسط و بوجود مكتبة معدنية بقوالب للزرع و أخرى للتخزين بجوار بعضهما البعض في مشهد رائع و هي مكتبة تقبل التنقل و قد أحيطت منطقة السفرة بأضواء أقل قوة من تلك التي رأيناها في الغرفة السابقة نظراً لعدم وجود بيوت نور بنفس الانتشار الذي كان فيما سبق
و هو ما كان عكس ما استخدم في جبس غرفة المعيشة الذي كان مضلعاً بطول السقف بالكامل مع توزيع بيوت النور حوله بانتظام
الممر في تصميم كان بسيطاً في كل مكوناته حيث ضيق مساحته أجبرت المصمم على ذلك التصرف، حيث لا يوجد في الممر سوى لمسة السقف التي انقسمت إلى لونين بواسطة الجبس الذي يعتبر الوسيلة الأولى المستخدمه لإبراز جمال المنزل بأكمله كما لا حظنا في الغرف السابقة