10 أفكار مودرن لطلاء غرفة المعيشة

طلاء غرفة المعيشة بألوان مودرن قد يغير من روح المنزل بالكامل للطراز الحداثي بسبب الموقع الرئيسي لتلك الغرفة في مقدمة المنزل و توسطها الممرات و المداخل المتعارف عليها في أي منزل، لذا فإن هوميفاي يخبرك في كتاب الأفكار هذا بضرورة التدقيق في اختيار ألوان تلك الغرفة تحديداً لما لها من أثر كبير في ديكور منزلك بشكل كامل حيث يقدم إليكم هنا 10 أفكار مميزة للطلاء الراقي الذي يمكن ان يجعل من منزلك تحفة فنية تليق بك و بضيوفك ..
إليكم التفاصيل
لون الحياة الذي يدعو للتأمل يمكن استخدامه في غرفة المعيشة للشعور بالهدوء و التأمل و البعد عن الملل و كذلك الجمع بينه و بين اللون الابيض سيمكنك من الوصول لحالة رائعة من السلام النفسي و البصري أيضاً
بسبب السقف العالي يمكنك استخدام ألوان أكثر حيوية و اغمقاقاً مثل ألوان الأزرق المرقرق لون الزمرد و الزبرجد و الأحجار الكريمة الرائع ، لاحظ هنا المساحة الكبيرة التي سمحت لنا باستخدام مثل هذا اللون و الدور الكبير الذي لعبه وجود النجفة المتألقة في وسط الغرفة لتحفظ التألق و الإضاءة الكاملة لكل الغرفة
لاحظ استخدام اللون الرمادي الخارج من نفس اللون السائد في اللوحات التي استخدمت كاكسسوار في الغرفة بشكل مودرن لا يصدق مع استخدام اللون الأبيض في السقف لمزيد من التوازن بين اللونين
الأمر يستحق المحاولة لعشاق الهدوء و الرومانسية خصوصاً لو استخدمت اللون البيج مع ألوان بيضاء صافية و اكسسوار نباتات مبهجة و طبيعية سيكون لديك غرفة معيشة غير تقليدية و مريحة للأعصاب
بالتنوع الذي يوجد في قاع البحر يمكنك تصميم جدار رائع من اللون الأزرق الحي مع جدار آخر باللون الأبيض مع نسبة ضئيلة جداً من الألوان الساخنة الموازنة لكل ذلك مثل البرتقالي و الأصفر
الأثاث قد يكون عاملاً مشجعاً لك لاستخدام ألوان غير معتادة مثل الرمادي ، فهنا كان الأثاث الأبيض الناصع سبباً لاستخدام الرمادي بكل أريحية بسبب التوازن الكبير الذي سيكون موجوداً هنا بسبب كثرة قطع الأثاث و انتشارها في الغرفة بما لايسمح لطغيان اللون الغامق على الأجواء
ألوان مستمدة من الحياة الاستوائية كما في الغابات و أوراق الشجر كما نلاحظ التداخل في الجدار الخلفي في هذه الغرفة و تمازج البرتقالي مع الأخضر و الزيتي و الكريمي بطريقة رائعة تضفي دفيء الحياة الاستوائية على الغرفة
و في تلك الحالة لو كنت لا تحب المخاطرة بطلاء الحائط بألوان غير معتادة يمكنك اللجوء لتلك الحيلة حيث ستقوم بطلاء الحائط بلون محايد كالأبيض بطريقة تقليدية تماماً مع استخدام لوحة طبيعية بالألوان التي تحب أن تظهر في ديكور غرفتك مثل الألوان الحية التي نراها هنا و بالتالي لن تخسر شيئاً و سيكون لديك الحرية الكاملة في تغيير اللوحة و الديكور في كل الغرفة كما تحب
تساعدك الألوان المحايدة على تلسيط الضوء على كل مكونات الغرفة بطريقة سهلة بواسطة الضوء و التنسيق السليم، و اهم مميزات تلك الألوان قابليتها للتعامل مع أي نوع من الاثاث أياً كان طرازه
البرتقالي لون مشرق مزيج من الحب و الغموض يمكن أن يزين غرفتك بطريقة مثالية مع دفعة باللون الأبيض بجواره لتحقيق التوازن المطلوب و اضفاء بعض الصفاء على التصميم