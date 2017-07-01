10 أفكار مودرن لطلاء غرفة المعيشة

طلاء غرفة المعيشة بألوان مودرن قد يغير من روح المنزل بالكامل للطراز الحداثي بسبب الموقع الرئيسي لتلك الغرفة في مقدمة المنزل و توسطها الممرات و المداخل المتعارف عليها في أي منزل، لذا فإن هوميفاي يخبرك في كتاب الأفكار هذا بضرورة التدقيق في اختيار ألوان تلك الغرفة تحديداً لما لها من أثر كبير في ديكور منزلك بشكل كامل حيث يقدم إليكم هنا 10 أفكار مميزة للطلاء الراقي الذي يمكن ان يجعل من منزلك تحفة فنية تليق بك و بضيوفك ..

إليكم التفاصيل