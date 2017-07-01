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10 أفكار مودرن لطلاء غرفة المعيشة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
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طلاء غرفة المعيشة بألوان مودرن قد يغير من روح المنزل بالكامل للطراز الحداثي بسبب الموقع الرئيسي لتلك الغرفة في مقدمة المنزل و توسطها الممرات و المداخل المتعارف عليها في أي منزل، لذا فإن هوميفاي يخبرك في كتاب الأفكار هذا بضرورة التدقيق في اختيار ألوان تلك الغرفة تحديداً لما لها من أثر كبير في ديكور منزلك بشكل كامل حيث يقدم إليكم هنا 10 أفكار مميزة للطلاء الراقي الذي يمكن ان يجعل من منزلك تحفة فنية تليق بك و بضيوفك ..

إليكم التفاصيل 

1- التفاح الأخضر

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

لون الحياة الذي يدعو للتأمل يمكن استخدامه في غرفة المعيشة للشعور بالهدوء و التأمل و البعد عن الملل و كذلك الجمع بينه و بين اللون الابيض سيمكنك من الوصول لحالة رائعة من السلام النفسي و البصري أيضاً 

2- من ألوان الزمرد

Волна, Artcrafts Artcrafts غرفة المعيشة Turquoise
Artcrafts

Artcrafts
Artcrafts
Artcrafts

بسبب السقف العالي يمكنك استخدام ألوان أكثر حيوية و اغمقاقاً مثل ألوان الأزرق المرقرق لون الزمرد و الزبرجد و الأحجار الكريمة الرائع ، لاحظ هنا المساحة الكبيرة التي سمحت لنا باستخدام مثل هذا اللون و الدور الكبير الذي لعبه وجود النجفة المتألقة في وسط الغرفة لتحفظ التألق و الإضاءة الكاملة لكل الغرفة 

3- لوحات و لون محايد منها

Hoża 2, Pracownia Projektowa Hanna Kłyk Pracownia Projektowa Hanna Kłyk غرفة المعيشة
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

لاحظ استخدام اللون الرمادي الخارج من نفس اللون السائد في اللوحات التي استخدمت كاكسسوار في الغرفة بشكل مودرن لا يصدق مع استخدام اللون الأبيض في السقف لمزيد من التوازن بين اللونين 

4- لون البيج

Mostra Mac Trends, Duo Arquitetura Duo Arquitetura غرفة المعيشة خشب نقي Beige
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

الأمر يستحق المحاولة لعشاق الهدوء و الرومانسية خصوصاً لو استخدمت اللون البيج مع ألوان بيضاء صافية و اكسسوار نباتات مبهجة و طبيعية سيكون لديك غرفة معيشة غير تقليدية و مريحة للأعصاب 

5- لون البحر

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

بالتنوع الذي يوجد في قاع البحر يمكنك تصميم جدار رائع من اللون الأزرق الحي مع جدار آخر باللون الأبيض مع نسبة ضئيلة جداً من الألوان الساخنة الموازنة لكل ذلك مثل البرتقالي و الأصفر

6- رمادي غامق و أبيض

Interiorismo y reformas, Böker Design Studio Böker Design Studio غرفة المعيشة
Böker Design Studio

Böker Design Studio
Böker Design Studio
Böker Design Studio

الأثاث قد يكون عاملاً  مشجعاً لك لاستخدام ألوان غير معتادة مثل الرمادي ، فهنا كان الأثاث الأبيض الناصع سبباً لاستخدام الرمادي بكل أريحية بسبب التوازن الكبير الذي سيكون موجوداً هنا بسبب كثرة قطع الأثاث و انتشارها في الغرفة بما لايسمح لطغيان اللون الغامق على الأجواء

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7- نباتات خضراء و ألوان استوائية

Residence at Raheja, Powai, JRarchitects JRarchitects غرفة المعيشة
JRarchitects

Residence at Raheja, Powai

JRarchitects
JRarchitects
JRarchitects

ألوان مستمدة من الحياة الاستوائية كما في الغابات و أوراق الشجر كما نلاحظ التداخل في الجدار الخلفي في هذه الغرفة و تمازج البرتقالي مع الأخضر و الزيتي و الكريمي بطريقة رائعة تضفي دفيء الحياة الاستوائية على الغرفة 

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8- لوحة متعددة الألوان بمساحة كبيرة من الجدار

Яркая кухня в стиле "РИО", Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ مطبخأواني المطبخ
Сделано со вкусом на ТНТ

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

و في تلك الحالة لو كنت لا تحب المخاطرة بطلاء الحائط بألوان غير معتادة يمكنك اللجوء لتلك الحيلة حيث ستقوم بطلاء الحائط بلون محايد كالأبيض بطريقة تقليدية تماماً مع استخدام لوحة طبيعية بالألوان التي تحب أن تظهر في ديكور غرفتك مثل الألوان الحية التي نراها هنا و بالتالي لن تخسر شيئاً و سيكون لديك الحرية الكاملة في تغيير اللوحة و الديكور في كل الغرفة كما تحب

9- ألوان محايدة

PISO PILOTO EN BARCELONA CUIDAD todo decorado por HOME DECO by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة السفرة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

تساعدك الألوان المحايدة على تلسيط الضوء على كل مكونات الغرفة بطريقة سهلة بواسطة الضوء و التنسيق السليم، و اهم مميزات تلك الألوان قابليتها للتعامل مع أي نوع من الاثاث أياً كان طرازه 

10- برتقالي

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

البرتقالي لون مشرق مزيج من الحب و الغموض يمكن أن يزين غرفتك بطريقة مثالية مع دفعة باللون الأبيض بجواره لتحقيق التوازن المطلوب و اضفاء بعض الصفاء على التصميم

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