14 فكرة رائعة لتصميم حمام يواكب أحدث الصيحات

كثير من الغرف شهدت تطوراً من حيث أفكار التصميم والخامات، مما فتح مجلاً واسعاً للإبداع، ونلاحظ في الآونة الأخيرة أن الحمام يندرج ضمن هذه الغرف، حيث أصبح تصميمه لايقتصر على البعد العملي فحسب، بل يوجد مجموعة هائلة من الأفكار التي من شأنها أن تحول الحمام من فراغ تقليدي وممل إلى آخر مبهر للجميع.
إن كنت تبحث عن مصدر إلهام لكي تتميز بتصميم حمام مبهر يختلف عن جميع الأفكار التقليدية تابع معنا التعرف على 14 حمام مصمم من قبل مصممين عالميين، ونؤكد لك أنك سوف تجد من بين هذه الأفكار ما ينال إعجابك ويلهمك لتصميم حمام يعبر عنك ويبهر الجميع.
ظهرت البلاطات ثلاثية الأبعاد في الحمامات العصرية لتتصدر قائمة الصيحات الجريئة في الآونة الأخيرة، وهي كما نرى تعطي عمق وتميز لا مثيل لهم مع أي بلاطات تقليدية أخرى.
البني والبيج يظهراً معاً بشدة ليقوموا بتحويل حمام تقليدي وممل ليصبح أكثر دفئاً وأناقة، وحين نذكر البني نعني بذلك الأخشاب الطبيعية، ولكي تتوصل إلى المعادلة المثالية بين اللونين يجب أن يتواجد تباين ملحوظ بينهم.
ورق الحائط عاد مججداً بأشكال مختلفة وألوان عصرية لكي تجلب البهجة في الحمام، فإن كنت ترغب في الوصول إلى التصميم المثالي بلا تكاليف كبيرة وأفكار معقدة عليك أن تتجه نحو هذا الاختيار.
حتى يتسم الحمام بأسلوب صناعي شبابي وجريء عليك باستخدام الطوب الخام ليصبح هو بطل الحمام، ولكن مع مراعاة أن تكون العناصر الأخرى ذات ألوان هادئة و تصاميم بسيطة.
اختيار المصمم هنا موفق للغاية، فهذا الأسلوب في اختيار بلاطات الحمام لا يعفى عليه الزمن ويعطي أناقة وبهجة في الحمام.
تصميم مبهر بالاستعانة بإضاءة غير المباشرة لتصبح إطار الجدارية المميزة.
الموزاييك له أشكال وألوان عديدة، وهو اختيار يستطيع أن ينسجم مع أي نمط في الحمام ويحوله من تقليدي إلى أنيق.
أن يصبح أحد حوائط الحمام سبورة هب فكرة جريئة بلا شك، ولكن سوف تنال إعجاب الجميع لما تجلب من حيوية إلى أي فراغ، فقط عليك أن تدمج هذا الحائط مع حوائط ذات ألوان حيوية أيضاً لكي يضمن لك حمام مبهج ومميز.
فكرة مبتكرة في تحويل الحائط إلى ركن مسلي، وهي فكرة مبهجة تلائم حمامات الأطفال بالتحديد، ولكن عليك أن تتجنب أن يتحول الحمام إلى فراغ مزعج من خلال تنفيذ مثل هذه الفكرة في حائط واحد.
هل تريد أن تمتلك أكثر الحمامات إبهاراً على الإطلاق؟ إذن قم باتباع هذا الأسلوب المميز في تحول حائط الحوض إلى نافذة ذات إطلالة مبهرة، مع مراعاة الحفاظ على عامل الخصوصية.
السيراميك أصبح يحتوي على مجموعة مبدعة من التصاميم، إذن قم باختيار ما سوف يجعل الحائط يبدو كأنه لوحة فنية مميزة.
لكي تمتلك حمام بسيط ومبهر في آن واحد مع ميزانية ضئيلة للغاية يمكنك اتباع هذا الأسلوب المميز في تصميم الحمام والاكتفاء باستخدام الحوائط الخرسانية المعالجة لكي تصبح ذات مسطح أملس.
من قال أن الأسقف الخشبية تقتصر على تواجدها في الشرفة أو هيكل البلكونة فحسب؟ بل من الممكن أن تحول أي فراغ إلى تصميم استوائي مبهر من خلال بعض العروق الخشبية فقط، وذلك من شأنه أيضاً أن يحول الحمام من غرفة كئيبة إلى أخرى دافئة وحيوية.
كما تطرقنا لإمكانية استخدام الأخشاب في سقف الحمام دعونا نحطم أيضاً مبدأ استبعاد الأخشاب كمادة مستخدمة في كسوة الحوائط، فكما نرى هنا هي بلا منازع أكثر الخامات أناقة وتميز، ومن الممكن الاكتفاء بكسوة حائط واحد للحد من التكاليف، فيوجد أساليب بسيطة لمعالجة الخشب كي يتحمل الرطوبة.
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