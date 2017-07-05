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14 فكرة رائعة لتصميم حمام يواكب أحدث الصيحات

shereen gouda shereen gouda
Apartamento LuPaBePe, 285au 285au حمام
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كثير من الغرف شهدت تطوراً من حيث أفكار التصميم والخامات، مما فتح مجلاً واسعاً للإبداع، ونلاحظ في الآونة الأخيرة أن الحمام يندرج ضمن هذه الغرف، حيث أصبح تصميمه لايقتصر على البعد العملي فحسب، بل يوجد مجموعة هائلة من الأفكار التي من شأنها أن تحول الحمام من فراغ تقليدي وممل إلى آخر مبهر للجميع. 

إن كنت تبحث عن مصدر إلهام لكي تتميز بتصميم حمام مبهر يختلف عن جميع الأفكار التقليدية تابع معنا التعرف على 14 حمام مصمم من قبل مصممين عالميين، ونؤكد لك أنك سوف تجد من بين هذه الأفكار ما ينال إعجابك ويلهمك لتصميم حمام يعبر عنك ويبهر الجميع.

1- حائط ثلاثي الأبعاد

Projeto de reforma residencial, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores حمام
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

ظهرت البلاطات ثلاثية الأبعاد في الحمامات العصرية لتتصدر قائمة الصيحات الجريئة في الآونة الأخيرة، وهي كما نرى تعطي عمق وتميز  لا مثيل لهم مع أي بلاطات تقليدية أخرى.

2- درجات متباينة من نفس اللون

Casa Canãa, Jorge Machado Arquitetos Jorge Machado Arquitetos منازل رخام
Jorge Machado Arquitetos

Jorge Machado Arquitetos
Jorge Machado Arquitetos
Jorge Machado Arquitetos

البني والبيج يظهراً معاً بشدة ليقوموا بتحويل حمام تقليدي وممل ليصبح أكثر دفئاً وأناقة، وحين نذكر البني نعني بذلك الأخشاب الطبيعية، ولكي تتوصل إلى المعادلة المثالية بين اللونين يجب أن يتواجد تباين ملحوظ بينهم.

3- ورق حائط عصري

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ورق الحائط عاد مججداً بأشكال مختلفة وألوان عصرية لكي تجلب البهجة في الحمام، فإن كنت ترغب في الوصول إلى التصميم المثالي بلا تكاليف كبيرة وأفكار معقدة عليك أن تتجه نحو هذا الاختيار.

4- الطوب لكسوة الحائط

Lavabo Rústico, Andressa Cobucci Estúdio Andressa Cobucci Estúdio حمام
Andressa Cobucci Estúdio

Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio

حتى يتسم الحمام بأسلوب صناعي شبابي وجريء عليك باستخدام الطوب الخام ليصبح هو بطل الحمام، ولكن مع مراعاة أن تكون العناصر الأخرى ذات ألوان هادئة و تصاميم بسيطة.

5- دمج بلاطات بألوان وأشكال مختلفة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اختيار المصمم  هنا موفق للغاية، فهذا الأسلوب في اختيار بلاطات الحمام لا يعفى عليه الزمن ويعطي أناقة وبهجة في الحمام.

6- اللوحة المضاءة

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

تصميم مبهر بالاستعانة بإضاءة غير المباشرة لتصبح إطار الجدارية المميزة.

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7- استخدام الموزاييك بشتى أشكاله

Ristrutturazione appartamento Napoli centro storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الموزاييك له أشكال وألوان عديدة، وهو اختيار يستطيع أن ينسجم مع أي نمط في الحمام ويحوله من تقليدي إلى أنيق.

8- جدارية السبورة

LAZER LC, TRES MAIS arquitetura TRES MAIS arquitetura حمام
TRES MAIS arquitetura

TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura

أن يصبح أحد حوائط الحمام سبورة هب فكرة جريئة بلا شك، ولكن سوف تنال إعجاب الجميع لما تجلب من حيوية إلى أي فراغ، فقط عليك أن تدمج هذا الحائط مع حوائط ذات ألوان حيوية أيضاً لكي يضمن لك حمام مبهج ومميز.

9- جدارية مبتكرة

LAZER LC, TRES MAIS arquitetura TRES MAIS arquitetura حمام
TRES MAIS arquitetura

TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura

فكرة مبتكرة في تحويل الحائط إلى ركن مسلي، وهي فكرة مبهجة تلائم حمامات الأطفال بالتحديد، ولكن عليك أن تتجنب أن يتحول الحمام إلى فراغ مزعج من خلال تنفيذ مثل هذه الفكرة في حائط واحد.

10- شفافية مبدعة

CASA ILHA DE CAMPO EM ITUPEVA – HOSPEDES, Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. حمام
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

هل تريد أن تمتلك أكثر الحمامات إبهاراً على الإطلاق؟ إذن قم باتباع هذا الأسلوب المميز في تحول حائط الحوض إلى نافذة ذات إطلالة مبهرة، مع مراعاة الحفاظ على عامل الخصوصية.

11- بلاطات تشكل لوحة فنية مبهرة

Apartamento LuPaBePe, 285au 285au حمام
285au

285au
285au
285au

السيراميك أصبح يحتوي على مجموعة مبدعة من التصاميم، إذن قم باختيار ما سوف يجعل الحائط يبدو كأنه لوحة فنية مميزة.

12- الحائط الخرساني

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

لكي تمتلك حمام بسيط ومبهر في آن واحد مع ميزانية ضئيلة للغاية يمكنك اتباع هذا الأسلوب المميز في تصميم الحمام والاكتفاء باستخدام الحوائط الخرسانية المعالجة لكي تصبح ذات مسطح أملس.

13- سقف أم برجولا؟

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores حمام
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

من قال أن الأسقف الخشبية تقتصر على تواجدها في الشرفة أو هيكل البلكونة فحسب؟ بل من الممكن أن تحول أي فراغ إلى تصميم استوائي مبهر من خلال بعض العروق الخشبية فقط، وذلك من شأنه أيضاً أن يحول الحمام من غرفة كئيبة إلى أخرى دافئة وحيوية.

14- حائط خشبي

Madeira no Banheiro, Arquiteta Bianca Monteiro Arquiteta Bianca Monteiro حمام سيراميك Wood effect
Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
Arquiteta Bianca Monteiro
Arquiteta Bianca Monteiro

كما تطرقنا لإمكانية استخدام الأخشاب في سقف الحمام دعونا نحطم أيضاً مبدأ استبعاد الأخشاب كمادة مستخدمة في كسوة الحوائط، فكما نرى هنا هي بلا منازع أكثر الخامات أناقة وتميز، ومن الممكن الاكتفاء بكسوة حائط واحد للحد من التكاليف، فيوجد أساليب بسيطة لمعالجة الخشب كي يتحمل الرطوبة.

تعرف على مزيد من التصاميم المميزة في الحمام من خلال هذا المقال الرائع: 7 حمامات مبهرة في تصميمها

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ما أكثر حمام نال إعجابك بين هذه التصاميم؟

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