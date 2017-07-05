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16 تصميم مذهل لمسند السرير

shereen gouda shereen gouda
Home with a View, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores غرفة نوم White
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أياً كان تصميم غرفة النوم وعناصره نجد أن البطل يكون دائماً هو السرير، فإن كان اختياره وتصميمه موفق أصبحت الغرفة متناسقة وأنيقة، لذلك لكي تصبح غرفة نومك مميزة عليك أن تقوم باختيار تصميم السرير وشكله بعناية فائقة. 

يعد مسند السرير هو أول ما يلفت الانتباه، لذا لكي اختيار السرير المناسب يعني بالتبعية اختيار مسند السرير المثالي، والجدير بالذكر أن تصميم مسند السرير خرج عن المألوف وأصبح من الرائج أن يتسم بالجرأة والحداثة، فإن كنت تبحث عن تصميم يناسب ذوقك ويتميز بفكر مبدع وجديد تابع معنا رؤية 16 تصميم مختلف ليكونوا مصدر إلهام لك.

1- أشكال هندسية

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم Amber/Gold elegant details,headboard,geometry,golden accents,zen,hotel look,modern interiors,urban decor,side tables
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

من المطروح في التصميم الحديث أن يكون مسند السرير أساسه أنماط هندسية الشكل لكي تترك بصمة عصرية مميزة، وهذا التصميم بالتحديد فيه من البساطة ما يجعل السرير قابل للانسجام مع مختلف الأنماط والتصاميم

2- إطار مفرغ

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

عند تصميم غرفة النوم يلجأ الكثير منا نحو حل ورق الحائط الجريء لتصميم أكثر حداثة بأسلوب بسيط، ولكن يأتي بعدها السرير ويسبب عائقاً كبيراً، ويكون السؤال الذي يسبب حيرة هو ترى ما هو تصميم المسند الأنسب الذي سوف ينسجم مع نقشات ورق الحائط دون أن يطغى عنصر على الآخر؟ ولكن هذا التصميم أوجد أسلوب مبتكر لحل هذه المشكلة، وهو تصميم إطار مفرغ لكي يظهر ورق الحائط ورونقه دون التأثير على التصميم.

3- حائط متكامل

Home with a View, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores غرفة نوم White
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

استطاع المصمم المبدع في غرفة النوم هذه أن يخلق من الحائط خلف السرير لوحة متكاملة وقمة في الأناقة والرقي، ليختفي أثر المسند التقليدي وتتألق خلفية السرير بين المرايا الداكنة وورق الحائط الأنيق، لتكون هذه العناصر سبباً رئيسياً في اتساع الفراغ بصرياً وجعله أكثر رحابة.

فلتجعل من هذا التصميم المبتكر مصدر إلهام لك عند تصميم غرفة النوم أو تجديدها، فهو أسلوب يضمن لك غرفة ساحرة ذات أناقة تدوم طويلاً

4- رسومات فنية

Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Oriental Chic

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

رسمة بسيطة مستوحاة من جمال الطبيعة من الممكن أن تكون الخلفية المثالية لتصميم غرفتك.

5- مسند خشبي خام

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حل بسيط ذو تكاليف ضئيلة، ولكن كافي لجعل الغرفة أكثر تميزاً ودفء.

6- تكامل مسند السرير مع الخلفية الفنية العريقة

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

مسند مميز بلون بسيط للغاية  يتجانس مع خلفية قيمة ذات تفاصيل دقيقة.

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7- إطارات بسيطة وناعمة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لافتات ذات تصميم بسيط وألوان الباستيل الهادئة تبعث طاقة إيجابية في الغرفة، ويتناسب عدم تطابقهم مع اللاسيميترية في التصميم.

8- لوحة فنية أم فاصل؟

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

استخدم فاصل ذو الطراز العربي هنا لكي يكون مسند السرير، فيتحول التصميم من عربي إلى عصري مبهج ومميز من خلال اللون الجريء.

9- باليتات معاد تدويرها

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

إعادة تدوير الباليتات كانت في صالح غرفة النوم هذه، فهي فكرة ذكية وغير مكلفة.

10- التلاعب بأشكال المرايا

Casa particular, Gavetão- Decoração de Interiores Gavetão- Decoração de Interiores غرفة نوم
Gavetão- Decoração de Interiores

Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores

المرايا لها سحر خاص ودائماً ما تضيف اتساع إلى الفراغ، ولكن تشكيلها بهذه الطريقة العصرية مع إطارات قيمة خلق أجواء أنيقة لا مثيل لها.

11- عروق الخشب الطبيعية

Colchas, Gauus.es Gauus.es غرفة نومأسرة نوم
Gauus.es

Gauus.es
Gauus.es
Gauus.es

لأصحاب القلوب الجريئة ومحبي التميز ومتابعة أحدث وأغرب الصيحات هذا التصميم مثالي لكم.

12- إطارات عريقة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الخشي الخام في ألواح بسيطة وتصميم عريق ترك الغرفة أكثر دفئاً.

13- نافذتك لعالم آخر

Fotomurales para decorar tu hogar, DeColor DeColor غرفة نوم
DeColor

DeColor
DeColor
DeColor

رأينا كثيراً الاستعانة بورق الحائط ذات صور واقعية ورسومات ثلاثية الأبعاد، وقد أصبحت ذات جودة عالية تقرب إلى الواقعية، ولكن أن يتصدر هذا المشهد هيكل النافذة هي فكرة مبدعة وقمة في الذكاء، فهي تضيف من أناقة الغرفة وتعطي عمق وواقعية أكثر للتصميم.

14- تصميم عصري وعملي

3D Quarto do Casal - Por Patrícia Nobre, Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores غرفة نوم
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores

Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores

مثل هذا التصميم يجمع بين الأناقة والعملية، ومن منا لا يسعى لجمع هذين العاملين في تصميم السرير؟ فهو يخلق من مسند السرير وحدة تخزين للكتب والأغراض اليومية لكي تحافظ على روتين يومي سهل مع الحفاظ على نظام وترتيب الغرفة مع خلق رف أيضاً لبعض الديكورات ووحدات الإضاءة. هذا هو الركن المثالي لهواة القراءة.

15- ستائر أم مسند

Colcha como cabeceira de cama ZAP غرفة نومديكورات واكسسوارات
ZAP

Colcha como cabeceira de cama

ZAP
ZAP
ZAP

من المبدع أن تعيد استخدام العناصر بأسلوب متجدد وفكر خارج المألوف، فهنا لاحظنا أن تصميم السرير المبهج اعتمد على الستائر كخلفية أساسية ويحل محل المسند التقليدي.

16- عبارة شيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لكي يكون تصميم غرفة النوم أكثر حداثة وشبابية يمكنك أن تقوم باختيار عبارة ملهمة ومبهجة لتكون هي خلفية السرير.

لمزيد من الأفكار الملهمة بخصوص تصميم غرفة النوم تابع هذا المقال الشيق: 20 طريقة لتزيين غرفة نومك.. ستنال إعجابك!

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