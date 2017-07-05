16 تصميم مذهل لمسند السرير

أياً كان تصميم غرفة النوم وعناصره نجد أن البطل يكون دائماً هو السرير، فإن كان اختياره وتصميمه موفق أصبحت الغرفة متناسقة وأنيقة، لذلك لكي تصبح غرفة نومك مميزة عليك أن تقوم باختيار تصميم السرير وشكله بعناية فائقة.
يعد مسند السرير هو أول ما يلفت الانتباه، لذا لكي اختيار السرير المناسب يعني بالتبعية اختيار مسند السرير المثالي، والجدير بالذكر أن تصميم مسند السرير خرج عن المألوف وأصبح من الرائج أن يتسم بالجرأة والحداثة، فإن كنت تبحث عن تصميم يناسب ذوقك ويتميز بفكر مبدع وجديد تابع معنا رؤية 16 تصميم مختلف ليكونوا مصدر إلهام لك.
من المطروح في التصميم الحديث أن يكون مسند السرير أساسه أنماط هندسية الشكل لكي تترك بصمة عصرية مميزة، وهذا التصميم بالتحديد فيه من البساطة ما يجعل السرير قابل للانسجام مع مختلف الأنماط والتصاميم
عند تصميم غرفة النوم يلجأ الكثير منا نحو حل ورق الحائط الجريء لتصميم أكثر حداثة بأسلوب بسيط، ولكن يأتي بعدها السرير ويسبب عائقاً كبيراً، ويكون السؤال الذي يسبب حيرة هو ترى ما هو تصميم المسند الأنسب الذي سوف ينسجم مع نقشات ورق الحائط دون أن يطغى عنصر على الآخر؟ ولكن هذا التصميم أوجد أسلوب مبتكر لحل هذه المشكلة، وهو تصميم إطار مفرغ لكي يظهر ورق الحائط ورونقه دون التأثير على التصميم.
استطاع المصمم المبدع في غرفة النوم هذه أن يخلق من الحائط خلف السرير لوحة متكاملة وقمة في الأناقة والرقي، ليختفي أثر المسند التقليدي وتتألق خلفية السرير بين المرايا الداكنة وورق الحائط الأنيق، لتكون هذه العناصر سبباً رئيسياً في اتساع الفراغ بصرياً وجعله أكثر رحابة.
فلتجعل من هذا التصميم المبتكر مصدر إلهام لك عند تصميم غرفة النوم أو تجديدها، فهو أسلوب يضمن لك غرفة ساحرة ذات أناقة تدوم طويلاً
رسمة بسيطة مستوحاة من جمال الطبيعة من الممكن أن تكون الخلفية المثالية لتصميم غرفتك.
مسند مميز بلون بسيط للغاية يتجانس مع خلفية قيمة ذات تفاصيل دقيقة.
لافتات ذات تصميم بسيط وألوان الباستيل الهادئة تبعث طاقة إيجابية في الغرفة، ويتناسب عدم تطابقهم مع اللاسيميترية في التصميم.
استخدم فاصل ذو الطراز العربي هنا لكي يكون مسند السرير، فيتحول التصميم من عربي إلى عصري مبهج ومميز من خلال اللون الجريء.
إعادة تدوير الباليتات كانت في صالح غرفة النوم هذه، فهي فكرة ذكية وغير مكلفة.
المرايا لها سحر خاص ودائماً ما تضيف اتساع إلى الفراغ، ولكن تشكيلها بهذه الطريقة العصرية مع إطارات قيمة خلق أجواء أنيقة لا مثيل لها.
لأصحاب القلوب الجريئة ومحبي التميز ومتابعة أحدث وأغرب الصيحات هذا التصميم مثالي لكم.
الخشي الخام في ألواح بسيطة وتصميم عريق ترك الغرفة أكثر دفئاً.
رأينا كثيراً الاستعانة بورق الحائط ذات صور واقعية ورسومات ثلاثية الأبعاد، وقد أصبحت ذات جودة عالية تقرب إلى الواقعية، ولكن أن يتصدر هذا المشهد هيكل النافذة هي فكرة مبدعة وقمة في الذكاء، فهي تضيف من أناقة الغرفة وتعطي عمق وواقعية أكثر للتصميم.
مثل هذا التصميم يجمع بين الأناقة والعملية، ومن منا لا يسعى لجمع هذين العاملين في تصميم السرير؟ فهو يخلق من مسند السرير وحدة تخزين للكتب والأغراض اليومية لكي تحافظ على روتين يومي سهل مع الحفاظ على نظام وترتيب الغرفة مع خلق رف أيضاً لبعض الديكورات ووحدات الإضاءة. هذا هو الركن المثالي لهواة القراءة.
من المبدع أن تعيد استخدام العناصر بأسلوب متجدد وفكر خارج المألوف، فهنا لاحظنا أن تصميم السرير المبهج اعتمد على الستائر كخلفية أساسية ويحل محل المسند التقليدي.
لكي يكون تصميم غرفة النوم أكثر حداثة وشبابية يمكنك أن تقوم باختيار عبارة ملهمة ومبهجة لتكون هي خلفية السرير.
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