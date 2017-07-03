8 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من النمل

في فصل الصيف ومع زيادة موجات الحر، يبدأ النمل في الظهور والذي يسبب لنا الكثير من الإزعاج وقد يصل لحد مؤذي. نفعل كل ما بوسعنا ولا يختفى النمل أو حتى إذا اختفى فإنه يمكنه الرجوع مرة أخرى في كل مكان، في المطبخ، في الحمام، في غرفة المعيشة فهو لا يترك غرفة إلا ويغزوها. قد تعد المبيدات الحشرية ليس أفضل حل للقضاء على النمل، حيث أنها سامة وغير آمنة على أسرتك، كما أنها تكون غير فعالة أحياناً، كما يفضل الكثير أن يطردوا النمل بلا إحداث أية إيذاء له، وهذا ما سنساعدكم اليوم للوصول له، حيث جئنا لكم بـ 8 طرق فعالة وطبيعية للقضاء على النمل..
قم بتتبع مسارات النمل للوصول للأماكن التي يتمكنوا من الدخول إليها داخل منزلك ثم قم بسد هذه المداخل، أو ضع أي من وسائل طرد النمل على المدخل، والتي سنذكرها في هذا المقال.
يجب الحرص على عدم إعطاء أسراب النمل الدوافع للتواجد في منزلك فإحرص على إزالة أي بواقي أو قطع صغيرة من الطعام أو السكر خاصة في المطبخ.
قم برش القرفة المطحونة في الأماكن التي ترى فيها تجمعات للنمل حول المنزل. حيث تكون النتيجة طرد النمل كما تجعل منزلك ذو رائحة زكية. يمكنك ايضاً استخدام زيت القرفة العطري والذي سيكون أقل فوضى من القرفة المطحونة، فيمكنك رشه على المداخل لخلق موانع لمرور النمل إلى الداخل.
أحد الحلول المعقدة هو عمل معجون البوركس، فهو سهل عمله مكون حيث أنه مكون من بوركس، سكر، وماء. قم بمزج مقدار البوركس مع 3 مقدار من السكر، ثم أضف الماء حتى يتكون خليط معجون كثيف. قم بتوزيع المعجون في أنحاء الغرف في أطباق بلاستيكية وفي أماكن تجمع النمل.
يعد بديل مثالي لاستخدام الكيماويات أو المستحضرات ذات الروائح القوية. فقط قم بوضع شريط لاصق على أماكن دخول النمل ووزع بعض القطع في عدد من الأماكن والأركان حول المنزل والتي سيساهم في لصق النمل به وعدم السماح له بالحركة في باقي أرجاء المنزل.
الليمون له العديد من المنافع في البيت، فهو ليس نكهة رائعة فحسب، فهو أيضاً يستخدم في التنظيف والتطهير كما يستخدم للقضاء على النمل. قم بعصر ليمونة بالقرب من الأماكن التي يدخل منها النمل سواء كان من النوافذ، تحت الأبواب وفي الأماكن التي ترى فيها أسراب النمل.
مثل الليمون فإن الخل يعد حل سحري لطرد النمل، كل ما عليك هو عمل محلول من الخل وقم برشه في أي مكان يمكنك أن ترى نمل فيه. أما في الأماكن التي ترى فيها تكثف لوجود النمل قم باستخدام الخل بدون تخفيف.
هو مركب كيماوي يمكنك أن تجده في أدوية الجرب ومعالجة الطفيليات السطحية ويمكنك استخدامه لطرد النمل وبعض الحشرات الأخرى من منزلك حيث أنه يسبب لهم الضيق.