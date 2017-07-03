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8 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من النمل

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify المنزلأغراض منزلية
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في فصل الصيف ومع زيادة موجات الحر، يبدأ النمل في الظهور والذي يسبب لنا الكثير من الإزعاج وقد يصل لحد مؤذي. نفعل كل ما بوسعنا ولا يختفى النمل أو حتى إذا اختفى فإنه يمكنه الرجوع مرة أخرى في كل مكان، في المطبخ، في الحمام، في غرفة المعيشة فهو لا يترك غرفة إلا ويغزوها. قد تعد المبيدات الحشرية ليس أفضل حل للقضاء على النمل، حيث أنها سامة وغير آمنة على أسرتك، كما أنها تكون غير فعالة أحياناً، كما يفضل الكثير أن يطردوا النمل بلا إحداث أية إيذاء له، وهذا ما سنساعدكم اليوم للوصول له، حيث جئنا لكم بـ 8 طرق فعالة وطبيعية للقضاء على النمل..

1.تتبع النمل

Ants, Studio Verissimo Studio Verissimo المنزلأقمشة و منسوجات قطن White
Studio Verissimo

Studio Verissimo
Studio Verissimo
Studio Verissimo

قم بتتبع مسارات النمل للوصول للأماكن التي يتمكنوا من الدخول إليها داخل منزلك ثم قم بسد هذه المداخل، أو ضع أي من وسائل طرد النمل على المدخل، والتي سنذكرها في هذا المقال.

2.​ابقى منزلك نظيفاً

Volynets apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يجب الحرص على عدم إعطاء أسراب النمل الدوافع للتواجد في منزلك فإحرص على إزالة أي بواقي أو قطع صغيرة من الطعام أو السكر خاصة في المطبخ.

3.​القرفة المطحونة

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

قم برش القرفة المطحونة في الأماكن التي ترى فيها تجمعات للنمل حول المنزل. حيث تكون النتيجة طرد النمل كما تجعل منزلك ذو رائحة زكية. يمكنك ايضاً استخدام زيت القرفة العطري والذي سيكون أقل فوضى من القرفة المطحونة، فيمكنك رشه على المداخل لخلق موانع لمرور النمل إلى الداخل.

4.البوركس

Bathco by David Delfín, BATHCO BATHCO حماممغاسل بورسلان
BATHCO

BATHCO
BATHCO
BATHCO

أحد الحلول المعقدة هو عمل معجون البوركس، فهو سهل عمله مكون حيث أنه مكون من بوركس، سكر، وماء. قم بمزج مقدار البوركس مع 3 مقدار من السكر، ثم أضف الماء حتى يتكون خليط معجون كثيف. قم بتوزيع المعجون في أنحاء الغرف في أطباق بلاستيكية وفي أماكن تجمع النمل.

5.​شريط لاصق

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

يعد بديل مثالي لاستخدام الكيماويات أو المستحضرات ذات الروائح القوية. فقط قم بوضع شريط لاصق على أماكن دخول النمل ووزع بعض القطع في عدد من الأماكن والأركان حول المنزل والتي سيساهم في لصق النمل به وعدم السماح له بالحركة في باقي أرجاء المنزل.

6.​الليمون

homify مطبخأواني المطبخ خشب Brown
homify

homify
homify
homify

الليمون له العديد من المنافع في البيت، فهو ليس نكهة رائعة فحسب، فهو أيضاً يستخدم في التنظيف والتطهير كما يستخدم للقضاء على النمل. قم بعصر ليمونة بالقرب من الأماكن التي يدخل منها النمل سواء كان من النوافذ، تحت الأبواب وفي الأماكن التي ترى فيها أسراب النمل.

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7.​الخل

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

مثل الليمون فإن الخل يعد حل سحري لطرد النمل، كل ما عليك هو عمل محلول من الخل وقم برشه في أي مكان يمكنك أن ترى نمل فيه. أما في الأماكن التي ترى فيها تكثف لوجود النمل قم باستخدام الخل بدون تخفيف.

8.بيرمثرين

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio مطبخ
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

هو مركب كيماوي يمكنك أن تجده في أدوية الجرب ومعالجة الطفيليات السطحية ويمكنك استخدامه لطرد النمل وبعض الحشرات الأخرى من منزلك حيث أنه يسبب لهم الضيق.

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