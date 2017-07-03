شقة مودرن سيحسدك الجميع عليها

زُيِنَت غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل بلونين محايدين فقط كالمدخل تمامًا وهما الأبيض والبيج وذلك في الأثاث والجدران والأسقف وحتى المفارش.

إذا راقبنا معًا التصميم الداخلي للغرفة نجده بسيط جدًا وخالي من أية تعقيدات، أما إذا التفتنا إلى الأثاث ذاته، فسنجد سرير أنيق يجمع بين خامتي الخشب والجلد باللون البيج على طرفيه 2 كومود أبيض يتناغم مع ألوان الغرفة.

ولأن مساحة الغرفة محدودة، اكتفى خبير التصميم بإضافة شاشة تلفاز بحجم متوسط بلا وحدة خشبية توضع عليها وقام بتثبيتها على الجدار المقابل للسرير مباشرة بحيث تكون في مستوى نظر قاطنين الغرفة أو أعلى منه بعض الشئ.