الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة مودرن سيحسدك الجميع عليها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة المعيشة
Loading admin actions …

يُسند هذا المشروع لمجموعة من خبراء تصميم شركة Cocinobra والذين اعتمدوا في كافة أرجاءه على الألوان المحايدة بدرجاتها الهادئة فكان الأبيض والبيج والرمادي الفاتح العلامة المميزة لهذا المنزل مما أبقاه مشرقًا ومريحًا وعنوانًا للبراح في الوقت الذي أضافوا فيه بعض الملحقات والإكسسوارات التي جعلت كل غرفة لها شخصية قوية وواضحة.. لا تفوت هذه الجولة مع هوميفاي 360!

المدخل .. هادئ جدًا

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة الملابس
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

مدخل المنزل يُلَخِص كافة اللمسات الديكورية التي سنجدها طوال هذه الجولة من أرضيات خشبية وجدران بعضها بيضاء وبعضها رمادية، وأضواء LED. يتميز المنزل بهدوء شديد في التفاصيل والديكورات، حتى المدخل نلمس فيه ذلك بسهولة، حيث لا نجد أية قطع أثاث ديكورية للتخزين أو للتزيين والتي عادة ما تحتل هذه البقعة من المنزل.

غرفة النوم أنيقة ببساطتها

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة المعيشة خشب Brown
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

زُيِنَت غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل بلونين محايدين فقط كالمدخل تمامًا وهما الأبيض والبيج وذلك في الأثاث والجدران والأسقف وحتى المفارش. 

إذا راقبنا معًا التصميم الداخلي للغرفة نجده بسيط جدًا وخالي من أية تعقيدات، أما إذا التفتنا إلى الأثاث ذاته، فسنجد سرير أنيق يجمع بين خامتي الخشب والجلد باللون البيج على طرفيه 2 كومود أبيض يتناغم مع ألوان الغرفة.  

ولأن مساحة الغرفة محدودة، اكتفى خبير التصميم بإضافة شاشة تلفاز بحجم متوسط بلا وحدة خشبية توضع عليها وقام بتثبيتها على الجدار المقابل للسرير مباشرة بحيث تكون في مستوى نظر قاطنين الغرفة أو أعلى منه بعض الشئ.  

غرفة الأطفال.. بنغمات مماثلة

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة نوم
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

غرفة الأطفال بنغمات مماثلة لأرجاء المنزل التي تجولنا فيها من قبل ولكنه تم استبدال اللون الأبيض فيها باللون الرمادي الفاتح، فهو يكتسح كافة تفاصيلها من جدران وأثاث ومفارش أيضًا. استخدام هذا اللون المحايد خلق هنا حالة من البراح من ناحية وأضفى سكون وهدوء لأجواء الغرفة من ناحية أخرى.

خزانة صغيرة على شكل حرف L

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة الملابس
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

على الجانب الآخر من الغرفة نلمح خزانة ملابس صغيرة بتصميم مبتكر حيث نجدها في زاوية مميزة على شكل حرف L ولديها مقابض دائرية كريستالية زادتها جمالًا رغم بساطتها.  

غرفة الأطفال الثانية بتنسيق مذهل وتوزيع رائع للأثاث

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra مكتب عمل أو دراسة
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

بتجولنا في أروقة المنزل المختلفة نكتشف وجود غرفتين أخرتين للأطفال غير التي سبق وشاهدناها أعلاه وفي هذه الصورة نرى إحداهما عن قرب. 

كما نرى بوضوح تتكون غرفة الأطفال الثانية بهذا المنزل من سرير صغير وخزانة ملابس كبيرة بتصميم خطي مستقيم ومكتب كبير على نفس خط السرير جميعهم في حالة تناسق وتوزيع سليمة 100%.

يتقاطع مع المكتب وحدة أدراج خشبية عريضة تشكل جلسة مريحة تطل على نافذة زجاجية بتصميم L تنشر الضوء لأرجاء الغرفة المختلفة وتدعم الإضاءة الاصطناعية لها.   

غرفة الأطفال الثالثة.. الوردي يمنحها شخصية فريدة

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة الاطفال
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

المفاجأة.. يحوى هذا المنزل على غرفة أطفال ثالثة ولكنها رغم تشابهها مع التصميم الداخلي للغرف السابقة إلا أنها تتميز عنهم بلمسات بسيطة جعلتها مختلفة، أولها اللون الوردي الذي أكسبها هوية خاصة وفريدة، وثانيها الإضاءة متعددة المصادر، وثالثها التُل الأبيض الناعم الذي يتدلى على السرير من السقف ليمنع دخول أية حشرات طائرة للاطفال الرضع.

 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المعيشة.. مريحة للعين والنفس

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة المعيشة
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

غرفة المعيشة -كما نرى هنا- مريحة للعين والنفس تحب النظر إليها والجلوس أيضًا لساعات دون حتى مشاهدة التلفاز. ديكورات الغرفة تم توزيعها بشكل رائع، فالجزء الأيمن تحتله أريكة على شكل حرف L والجزء الأيسر تزينه وحدة التلفاز ونافذة زجاجية شفافة تعزز البراح والإضاءة.    

الجانب الآخر من المعيشة

REFORMA PISO DONOSTIA, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra غرفة السفرة
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

على الجانب الآخر من المعيشة نجد غرفة تناول الطعام والتي تتكون من مائدة مستطيلية كبيرة تضم ستة مقاعد جلدية جميعهم باللون الأبيض. راقب معنا الإضاءة السقفية التي تعلو الغرفتين المفتوحتين وكيف صممت بشكل مذهل. 

اقرأ أيضًا: 12 لمسة ديكورية تُكسِب منزلك أجواء العيد

8 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من النمل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً