شقة مودرن سيحسدك الجميع عليها

يُسند هذا المشروع لمجموعة من خبراء تصميم شركة Cocinobra والذين اعتمدوا في كافة أرجاءه على الألوان المحايدة بدرجاتها الهادئة فكان الأبيض والبيج والرمادي الفاتح العلامة المميزة لهذا المنزل مما أبقاه مشرقًا ومريحًا وعنوانًا للبراح في الوقت الذي أضافوا فيه بعض الملحقات والإكسسوارات التي جعلت كل غرفة لها شخصية قوية وواضحة.. لا تفوت هذه الجولة مع هوميفاي 360!
مدخل المنزل يُلَخِص كافة اللمسات الديكورية التي سنجدها طوال هذه الجولة من أرضيات خشبية وجدران بعضها بيضاء وبعضها رمادية، وأضواء LED. يتميز المنزل بهدوء شديد في التفاصيل والديكورات، حتى المدخل نلمس فيه ذلك بسهولة، حيث لا نجد أية قطع أثاث ديكورية للتخزين أو للتزيين والتي عادة ما تحتل هذه البقعة من المنزل.
زُيِنَت غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل بلونين محايدين فقط كالمدخل تمامًا وهما الأبيض والبيج وذلك في الأثاث والجدران والأسقف وحتى المفارش.
إذا راقبنا معًا التصميم الداخلي للغرفة نجده بسيط جدًا وخالي من أية تعقيدات، أما إذا التفتنا إلى الأثاث ذاته، فسنجد سرير أنيق يجمع بين خامتي الخشب والجلد باللون البيج على طرفيه 2 كومود أبيض يتناغم مع ألوان الغرفة.
ولأن مساحة الغرفة محدودة، اكتفى خبير التصميم بإضافة شاشة تلفاز بحجم متوسط بلا وحدة خشبية توضع عليها وقام بتثبيتها على الجدار المقابل للسرير مباشرة بحيث تكون في مستوى نظر قاطنين الغرفة أو أعلى منه بعض الشئ.
غرفة الأطفال بنغمات مماثلة لأرجاء المنزل التي تجولنا فيها من قبل ولكنه تم استبدال اللون الأبيض فيها باللون الرمادي الفاتح، فهو يكتسح كافة تفاصيلها من جدران وأثاث ومفارش أيضًا. استخدام هذا اللون المحايد خلق هنا حالة من البراح من ناحية وأضفى سكون وهدوء لأجواء الغرفة من ناحية أخرى.
على الجانب الآخر من الغرفة نلمح خزانة ملابس صغيرة بتصميم مبتكر حيث نجدها في زاوية مميزة على شكل حرف L ولديها مقابض دائرية كريستالية زادتها جمالًا رغم بساطتها.
بتجولنا في أروقة المنزل المختلفة نكتشف وجود غرفتين أخرتين للأطفال غير التي سبق وشاهدناها أعلاه وفي هذه الصورة نرى إحداهما عن قرب.
كما نرى بوضوح تتكون غرفة الأطفال الثانية بهذا المنزل من سرير صغير وخزانة ملابس كبيرة بتصميم خطي
مستقيم ومكتب كبير على نفس خط السرير جميعهم في حالة تناسق وتوزيع سليمة 100%.
يتقاطع مع المكتب وحدة أدراج خشبية عريضة تشكل جلسة مريحة تطل على نافذة زجاجية بتصميم L تنشر الضوء لأرجاء الغرفة المختلفة وتدعم الإضاءة الاصطناعية لها.
المفاجأة.. يحوى هذا المنزل على غرفة أطفال ثالثة ولكنها رغم تشابهها مع التصميم الداخلي للغرف السابقة إلا أنها تتميز عنهم بلمسات بسيطة جعلتها مختلفة، أولها اللون الوردي الذي أكسبها هوية خاصة وفريدة، وثانيها الإضاءة متعددة المصادر، وثالثها التُل الأبيض الناعم الذي يتدلى على السرير من السقف ليمنع دخول أية حشرات طائرة للاطفال الرضع.
غرفة المعيشة -كما نرى هنا- مريحة للعين والنفس تحب النظر إليها والجلوس أيضًا لساعات دون حتى مشاهدة التلفاز. ديكورات الغرفة تم توزيعها بشكل رائع، فالجزء الأيمن تحتله أريكة على شكل حرف L والجزء الأيسر تزينه وحدة التلفاز ونافذة زجاجية شفافة تعزز البراح والإضاءة.
على الجانب الآخر من المعيشة نجد غرفة تناول الطعام والتي تتكون من مائدة مستطيلية كبيرة تضم ستة مقاعد جلدية جميعهم باللون الأبيض. راقب معنا الإضاءة السقفية التي تعلو الغرفتين المفتوحتين وكيف صممت بشكل مذهل.
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