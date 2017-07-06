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كيف تختار أقمشة الكنب في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مكتب عمل أو دراسة زجاج Grey
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هل أنت عروس؟ هل تستعد لاختيار الأثاث الخاص بمنزلك!.. حسنًا انت تقرأ المقال الصحيح، وسوف تجد هنا أفضل أنواع الأقمشة ومميزات وعيوب كلٍ منها لاختيار الأنتريه والكنب في منزلك، بحيث يمكنك الاختيار بين الأفضل وما ترغب في الحصول عليه ليناسب إمكانياتك وميزانيتك، والحصول في النهاية على غرفة الأحلام.. ولأن هوميفاي يساعدك دائمًا في اختيار الديكور المناسب لبيتك، فنجن نقدم لك في هذا المقال التفاصيل اللازمة للمفاضلة بين أنواع الأقمشة المستخدمة في الكنب.

1. الكتان

Pavilion sofa bed Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Grey sofa bed,sofa,grey
Loaf

Pavilion sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

الكتان أفضل انواع الأقمشة وأجودها للاستخدام في عمل الكنب، وذلك لأنها تتميز بمتانتها وقوتها وقماشتها التي من الصعب قطعها او تلفها بسهولة، ويمكنك الحصول عليه بالعديد من الألوان والأشكال المنقوشة بما يناسب زوقك الخاص ودهانات المنزل، بالإضافة إلى ذلك فإن الكتان يمكن تنظيفه بسهولة، وغسلة بالماء والصابون، بالإضافة إلى إنه ناعم وليس غالي بل هو يتوافر بسعر مناسب ليبدو في متناول الجميع.

2. المخمل

homify مكتب عمل أو دراسة زجاج Grey
homify

homify
homify
homify

الأقمشة المخملية هي أكثر الأقمشة استخدامًا لعمل الكنب والأنتريهات، هو أنيق ويشبع القطن وثقيل أيضًا ويسهل تنظيفه، ولكن بحذر.. فلا يمكنك غسلة في المغسلة مباشرة، بل يفضل استخدام نوع من المنظفات مع قطعة قماش لتنظيفة بحرص، وهو انواع الثقيل، والخفيف، والبارز، والمنقوش.

​3. الساتان

Sofa , Matz Möbel Matz Möbel غرفة المعيشة
Matz Möbel

Matz Möbel
Matz Möbel
Matz Möbel

شيك جدًا وأنيق، وصاحب بهجة ولمعة رائعة، ويستخدم كثيرًا في صناعة أقمشة الكنب لفخامته وأناقته، ولكن من أهم عيوبه أنه لا يدوم طويلًا وعمره قصير، يتسخ بسهولة وتعاني في تنظيفه، وتنطفىء لمعته بعد فترة من الاستخدام في غرفة المعيشة.. ويحتاج إلى عناية فائقة وقلة استخدام، لأن كثرة استخدامه تؤدي إلى تلفه بسرعة.

4. الشمواه

Furniture Roselind Wilson Design منازل red sofa,cushions,curtains,interior design,glamour
Roselind Wilson Design

Furniture

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

هناك نوعان من الشمواه لا يجب أن تنخدع بهم عند الشراء، فينصح بالابتعاد عن الشمواه البارز جدًا لأنه غير أصلي، وشراء ما يسمى بالجلد المقلوب، وهو نوع شمواه مميز وفاخر جدًا ورغم غلاء سعره، إلا إنه غاية في الفخامة والرقي ويعطي لمسة رائعة للأثاث، ويجب الحرص في استخدامه لأنه ومع الأسف يتسخ بسهولة.

5. الجلد

Sofa studioarte غرفة المعيشة twoseater,sofa,vintage
studioarte

Sofa

studioarte
studioarte
studioarte

يعتبر الجلد أفخم أنواع الأقمشة لصناعة أثاث مودرن ورائع ومميز، فإذا أردت الحصول على قطعة مميزة بالمنزل، يمكن أن تكون صوفا من الجلد.. ويتميز بسهولة تنظيفه ولا تلتصق به البقع، وله ألوان عديدة ويتناسب مع مختلف أشكال الديكور بالمنزل.

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