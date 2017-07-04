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15 فكرة مذهلة لتزيين جدران الفناء الخلفي لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
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هل تشعر أن الفناء الخلفي لمنزلك يفتقر لبعض اللمسات الديكورية؟! إن كان الأمر كذلك فكتاب الأفكار هذا به ما لا يقل عن 15 فكرة ديكورية مبهرة لتزيين جدران الفناء الخلفي/الحديقة المنزلية جميعها قابل للتنفيذ بسهولة .. لذا لا تتردد في الاستعانة بإحداهم وتخلص من فناءك الممل! 

1- كتل خرسانية ونباتات ملونة

Casa AT, Taguá Arquitetura Taguá Arquitetura حديقة
Taguá Arquitetura

Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura

يُزين الجدار الأول معنا اليوم مجموعة كتل خرسانية مُفَرّغة كل واحدة منها على شكل نصف دائرة يكسون الجدار بالكامل. المنطقة الوسطى من الجدار هي مقر النباتات الخضراء، أما الأطراف فهي مقر النباتات الملونة باللون الأحمر الداكن. 

2- أواعي من السيراميك

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

بتكلفة لا تُذكَر يمكنك اقتناء إكسسوارات وأواعي أنيقة مصنوعة ومزينة بالسيراميك الملون وتثبتها على الجدران بشكل جمالي كما هو الحال هنا فتمنح جدران الفناء الخلفي الخاص بك إطلالة جاذبة للانظار.

3- منحوتات بأشكال حيواناتك المفضلة!

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción بلكونة أو شرفة
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

بالتأكيد كل فرد منا لديه حيوان مفضل منذ الطفولة ويعني له الكثير حتى بعد مرور العديد من السنوات! لماذا لا تقتني إحدى المنحوتات المجسدة لهذا الحيوان في بيتك وتزين بها الجدار الرئيسي للفناء الخلفي مثلًا كما هو الحال هنا..  فهي لمسة زخرفية غاية في الروعة.

4- شمعدانات كلاسيكية

Casa CC, Terra Terra بلكونة أو شرفة
Terra

Terra
Terra
Terra

لعشاق الأجواء الكلاسيكية.. لا تترددوا في اقتناء شمعدانات حديدية كهذه تزين الزوايا المختلفة للفناء الخلفي بالمنزل .. فهي لمسة بسيطة ومع ذلك تأخذنا لعصور أخرى! 

5- أرجوحة قماشية ملونة

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura بلكونة أو شرفة أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

لا شك ان كلًا من الكبار والصغار سيحبون هذه اللمسة الديكورية بشدة!

6- الأحجار .. لا جدال عليها

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الأحجار لمسة ديكورية رغم تكلفتها المرتفعة بعض الشئ إلا أنها لا يختلف عليها اثنين؛ لأن مقدار الأناقة والفخامة الذي تعكسه يمنح مستخدميها المظهر الجمالي المطلوب. 

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7- زراعة بعض النباتات والزهور

homify حديقة مزيج خشب وبلاستيك White
homify

homify
homify
homify

هناك من يفضلون الاكتفاء بتزيين جدران الحديقة بمجموعة أصص زرع وزهور والسماح لها أن تنمو بطول الجدران. 

​8- إزالة بعض الجدران

ESPACIOS CON MACETAS, Tropico Jardineria Tropico Jardineria حديقة
Tropico Jardineria

Tropico Jardineria
Tropico Jardineria
Tropico Jardineria

فكرة عبقرية منحت الفناء الخلفي شكل أجمل ومنحته قدر أكبر من التهوية وضوء الشمس. يمكنك تطبيق الفكرة بتصميم فتحة بإحدى الجدران وتزيينها بألواح خشبية رفيعة أو حديدية ولكن الخشب معروف بأنه يكسب الحدائق والفناءات إطلالة أروع وأكثر دفئًا. 

9- الحجر مرة أخرى مع أضواء ساحرة

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual بلكونة أو شرفة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

في هذا النموذج لجأ خبير التصميم إلى الحجر ولكنه دعم إطلالته بعنصر الإضاءة المعروف بسحره الخاص.

10- جدار من ألواح الخشب وآخر مكسي بورق الشجر

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

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11- أحجار جيرية

Project in Tulum, Riviera Maya, JCandel JCandel بلكونة أو شرفة
JCandel

JCandel
JCandel
JCandel

أحجار جيرية قد تبدو نمطية في نظر البعض ولكنها لا تزال عملية ومناسبة لأي زمن.

12- قضبان وتعريشة .. لمزيد من الحماية والأمان

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND بلكونة أو شرفة
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

13- إطارات بأحجام مختلفة

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

زين الجدران بإطارات تحمل رسوم أو عبارات وربما صور تذكارية مع أفراد العائلة.

14- وربما لوحات من وحي الطبيعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

أظهر ما لديك من إبداع بكل ركن من أركان منزلك إلى أن تصل إلى الفناء الخلفي له ..

15- ألوان جديدة

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

استخدام ألوان جديدة لجدران الفناء الخلفي واجعلها صارخة ونابضة بالحياة.. فالأصفر والبرتقالي مثلًا ألون مذهلة لفناء خلفي عنوانًا للبهجة والمرح.

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