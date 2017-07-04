15 فكرة مذهلة لتزيين جدران الفناء الخلفي لمنزلك

هل تشعر أن الفناء الخلفي لمنزلك يفتقر لبعض اللمسات الديكورية؟! إن كان الأمر كذلك فكتاب الأفكار هذا به ما لا يقل عن 15 فكرة ديكورية مبهرة لتزيين جدران الفناء الخلفي/الحديقة المنزلية جميعها قابل للتنفيذ بسهولة .. لذا لا تتردد في الاستعانة بإحداهم وتخلص من فناءك الممل!
يُزين الجدار الأول معنا اليوم مجموعة كتل خرسانية مُفَرّغة كل واحدة منها على شكل نصف دائرة يكسون الجدار بالكامل. المنطقة الوسطى من الجدار هي مقر النباتات الخضراء، أما الأطراف فهي مقر النباتات الملونة باللون الأحمر الداكن.
بتكلفة لا تُذكَر يمكنك اقتناء إكسسوارات وأواعي أنيقة مصنوعة ومزينة بالسيراميك الملون وتثبتها على الجدران بشكل جمالي كما هو الحال هنا فتمنح جدران الفناء الخلفي الخاص بك إطلالة جاذبة للانظار.
بالتأكيد كل فرد منا لديه حيوان مفضل منذ الطفولة ويعني له الكثير حتى بعد مرور العديد من السنوات! لماذا لا تقتني إحدى المنحوتات المجسدة لهذا الحيوان في بيتك وتزين بها الجدار الرئيسي للفناء الخلفي مثلًا كما هو الحال هنا.. فهي لمسة زخرفية غاية في الروعة.
لعشاق الأجواء الكلاسيكية.. لا تترددوا في اقتناء شمعدانات حديدية كهذه تزين الزوايا المختلفة للفناء الخلفي بالمنزل .. فهي لمسة بسيطة ومع ذلك تأخذنا لعصور أخرى!
لا شك ان كلًا من الكبار والصغار سيحبون هذه اللمسة الديكورية بشدة!
الأحجار لمسة ديكورية رغم تكلفتها المرتفعة بعض الشئ إلا أنها لا يختلف عليها اثنين؛ لأن مقدار الأناقة والفخامة الذي تعكسه يمنح مستخدميها المظهر الجمالي المطلوب.
هناك من يفضلون الاكتفاء بتزيين جدران الحديقة بمجموعة أصص زرع وزهور والسماح لها أن تنمو بطول الجدران.
فكرة عبقرية منحت الفناء الخلفي شكل أجمل ومنحته قدر أكبر من التهوية وضوء الشمس. يمكنك تطبيق الفكرة بتصميم فتحة بإحدى الجدران وتزيينها بألواح خشبية رفيعة أو حديدية ولكن الخشب معروف بأنه يكسب الحدائق والفناءات إطلالة أروع وأكثر دفئًا.
في هذا النموذج لجأ خبير التصميم إلى الحجر ولكنه دعم إطلالته بعنصر الإضاءة المعروف بسحره الخاص.
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أحجار جيرية قد تبدو نمطية في نظر البعض ولكنها لا تزال عملية ومناسبة لأي زمن.
زين الجدران بإطارات تحمل رسوم أو عبارات وربما صور تذكارية مع أفراد العائلة.
أظهر ما لديك من إبداع بكل ركن من أركان منزلك إلى أن تصل إلى الفناء الخلفي له ..
استخدام ألوان جديدة لجدران الفناء الخلفي واجعلها صارخة ونابضة بالحياة.. فالأصفر والبرتقالي مثلًا ألون مذهلة لفناء خلفي عنوانًا للبهجة والمرح.