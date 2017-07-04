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7 أفكار لأثاث خشبي يمكنك صنعه علي مزاجك

ريم عوض ريم عوض
Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
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هل تقوم بالانتقال كثيرًا من منزل لآخر وتريد تفصيل أثاث خشبي تستطيع نقله بسهولة كلما أردت؟ أو تضجر بسرعة وتحب تغيير ترتيب وتصميم الغرف من حين ﻵخر؟ في هذا المقال نقدم لك 7 أفكار لأثاث خشبي يمكنك نقله وتحريكه بسهولة نرجو أن تنال إعجابك وتجد فيها مرادك!

1- مكتبة مختلفة

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali غرفة المعيشة
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

مكتبة متحركة بارتفاع قليل تحيط بالكنبة لتفصل بين غرفة المعيشة وباقي مساحة الصالة. يمكنك تحريكها لتضعها في أي مكان وتستخدمها لأكثر من مجرد كونها مكتبة.

2- الأرفف والخزانات المفتوحة

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

أرفف وخزانات مفتوحة بلون الخشب الفاتح يمكنك فكّها تركيبها في المكان الذي تختاره. يمكنك وضعها في جميع غرف المنزل، في المطبخ كمساحة إضافية للتخزين أو في الحمام كمان لوضع الفوط أو أدوات التجميل والنظافة. أو كمكتبة في المكتب أو غرفة الدراسة.

3- طاولة طرقة

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO ممر الاستعماري، الرواق والدرج
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

طاولة جانبية بسيطة جدًا بأدراج صغيرة من الخشب الطبيعي تعطيك إحساسًا بالنمط الريفيّ  يمكن وضعها في طرقة أو في مدخل المنزل أو أسفل السلم أو أينما تحتار حتى يمكنك استخداماه كسطح إضافي في المطبخ.

4- طاولة وكراسي ريفية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

طاولة سفرة طويلة بنمط ريفيّ وكراسي بنفس النمط ولكن بألوان مختلفة. المقاعد المصنوهة من الخوص في الخلفية تتكامل مع الخشب بتضاعف من اللمسات الطبيعية الأنيقة. 

5- طاولة دائرية

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA غرفة السفرة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

فكرة رائعة للغاية لطاولة سفرة دائرية بمستويين لوضع على الاسطوانة التي في المنتصف المقبلات أو الأطباق التي يتم مشاركتا فتدور لمن يحتاجها.

6- غرفة مالتيميديا

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذا التصميم لخزانة ومكان لتعليق التليفزيون ولكن يمكنك تحريكها أينما أردت لتغيير ترتيب الغرفة بدلًا من أن تكون ملتصقة بالحائط كما عهدنا تلك التصميمات لغرف المالتيميديا.

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7- مطبخ خشبي

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

خزانات خشبية للمطبخ بعجلات يمكنك تحريكها فستهل لك عملية النقل من منزل إلى آخر بدلًا من ترك المطبخ في وبيعه مع المنزل مثلما يفعل معظم الناس.

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