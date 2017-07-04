7 أفكار لأثاث خشبي يمكنك صنعه علي مزاجك

هل تقوم بالانتقال كثيرًا من منزل لآخر وتريد تفصيل أثاث خشبي تستطيع نقله بسهولة كلما أردت؟ أو تضجر بسرعة وتحب تغيير ترتيب وتصميم الغرف من حين ﻵخر؟ في هذا المقال نقدم لك 7 أفكار لأثاث خشبي يمكنك نقله وتحريكه بسهولة نرجو أن تنال إعجابك وتجد فيها مرادك!
مكتبة متحركة بارتفاع قليل تحيط بالكنبة لتفصل بين غرفة المعيشة وباقي مساحة الصالة. يمكنك تحريكها لتضعها في أي مكان وتستخدمها لأكثر من مجرد كونها مكتبة.
أرفف وخزانات مفتوحة بلون الخشب الفاتح يمكنك فكّها تركيبها في المكان الذي تختاره. يمكنك وضعها في جميع غرف المنزل، في المطبخ كمساحة إضافية للتخزين أو في الحمام كمان لوضع الفوط أو أدوات التجميل والنظافة. أو كمكتبة في المكتب أو غرفة الدراسة.
طاولة جانبية بسيطة جدًا بأدراج صغيرة من الخشب الطبيعي تعطيك إحساسًا بالنمط الريفيّ يمكن وضعها في طرقة أو في مدخل المنزل أو أسفل السلم أو أينما تحتار حتى يمكنك استخداماه كسطح إضافي في المطبخ.
طاولة سفرة طويلة بنمط ريفيّ وكراسي بنفس النمط ولكن بألوان مختلفة. المقاعد المصنوهة من الخوص في الخلفية تتكامل مع الخشب بتضاعف من اللمسات الطبيعية الأنيقة.
فكرة رائعة للغاية لطاولة سفرة دائرية بمستويين لوضع على الاسطوانة التي في المنتصف المقبلات أو الأطباق التي يتم مشاركتا فتدور لمن يحتاجها.
هذا التصميم لخزانة ومكان لتعليق التليفزيون ولكن يمكنك تحريكها أينما أردت لتغيير ترتيب الغرفة بدلًا من أن تكون ملتصقة بالحائط كما عهدنا تلك التصميمات لغرف المالتيميديا.
خزانات خشبية للمطبخ بعجلات يمكنك تحريكها فستهل لك عملية النقل من منزل إلى آخر بدلًا من ترك المطبخ في وبيعه مع المنزل مثلما يفعل معظم الناس.