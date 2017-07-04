7 أفكار لأثاث خشبي يمكنك صنعه علي مزاجك

هل تقوم بالانتقال كثيرًا من منزل لآخر وتريد تفصيل أثاث خشبي تستطيع نقله بسهولة كلما أردت؟ أو تضجر بسرعة وتحب تغيير ترتيب وتصميم الغرف من حين ﻵخر؟ في هذا المقال نقدم لك 7 أفكار لأثاث خشبي يمكنك نقله وتحريكه بسهولة نرجو أن تنال إعجابك وتجد فيها مرادك!