الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 نصائح لكي تملك مطبخ ذو كفاءة عالية

shereen gouda shereen gouda
Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison مطبخطاولات وكراسي
Loading admin actions …

هل تبحث عن أساليب سهلة وبسيطة لكي تحول مطبخ من فوضوي ومزعج إلى آخر عملي وذو كفاءة عالية؟ لأننا جميعاً قد نواجه عائق في استخدام المطبخ بسهولة وتحضير الطعام بسرعة بسبب بعض المعوقات في التصميم سوف نتطرق اليوم إلى الحلول الذكية غير المكلفة التي سوف تمكنك من تحقيق هذا الهدف، دون الحاجة إلى تغيير مطبخك كلياً.

1- تعليق المعدات اليومية في ركن موحد

Diseño de Cocina Métrica, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

المعدات اليومية يجب أن تكون ظاهرة بأسلوب منظم وعملي، بحيث تكون في متناول يدك فور احتياجك لها ودون البحث عنها طويلاً، وفي نفس الوقت يكون أسلوب تخزينها لا يستهلك مساحة من مسطح طاولة المطبخ، لذا فقد وجد الخبراء أن تعليقها بجوار مساحة تحضير الطعام هو أسلم قرار.

2- تخزين ذكي للطعام طويل الأمد

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

حافظ على معلبات الطعام بعيداً عن الأنظار، ولكن في حاويات مخصصة تحافظ عليها.

3- ركن مخصص لحاوية القمامة

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

استثمر في وحدة مخصصة لتجعل مهمة رمي النفايات أمر سهل لا يتسبب في أي مشاكل من حيث نظافة المطبخ أو انتشار الروائح الكريهة.

4- تخزين أدوات التنظيف بأسلوب منظم

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الخبراء يدركون أن رونق المطبخ يعتمد بشكل أساسي على نظافته الدائمة، مما يجعل اقتناء مجموعة لا بأس بها من أدوات النظافة أمر ضروري، ولكن لكي تكون مهمة التنظيف سهلة عليك أن تقوم بتخصيص وحدة تخزين لهم، حيث يكون الوصول للأدوات اليومية سهل، وتقوم بإخفاء الأدوات المستخدمة بكمية أقل.

5- البهارات ومواد الطهي اليومية في متناول اليد

Stimmug y Stimmug 2, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

لا يخلو بيت من البهارات والزيوت الطبيعية، ولكن مسألة تخزينها في المكان الصحيح أمر غاية في الأهمية، ولكي تقوم باختيار صائب لن تندم عليه قم بتخزينها على الأرفف في أواني محكمة بجانب الموقد لكي تكون في متناول يدك وقت الطهي.

6- استخدام السلات في التخزين

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling مطبخ
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

لا تقتصر مميزات السلات على أنها وسيلة تخزين أنيقة وعريقة فحسب، بل هي أيضاً تجعل مهمة تنقل الأغراض مهمة سهلة لتناسب الاحتاجات المختلفة، بل وتخفي أي أثر لأسلوب التخزين غير المنظم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- أعشاب طبيعية في متناول يدك

Modern New Home in Hampstead - Kitchen Black and Milk | Interior Design | London مطبخأدوات المطبخ kitchen,decor
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Kitchen

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

وفر على نفسك عناء تحضير وتخزين وشراء الأعشاب، فهذه المهام لا تستهلك من وقتك الثمين فحسب، بل تقلل من كفاءة ونظافة المطبخ، بل قم بشراء نباتات الأعشاب المستخدمة بصفة يومية مثل النعناع والريحان وما شابههم، وسوف تكون هذه إضافة إلى مذاق الطعام، ورائحة المطبخ وتضفي جمالاً في الفراغ.

8- وحدة متنقلة

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison مطبخطاولات وكراسي
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

يعد هذا القرار ذكي للغاية، لأن امتلاك وحدة متنقلة في المطبخ مهما كان حجمها سوف يمكنك من استخدامها في وظائف متعددة، حسب احتياجك، من طاولة طعام إلى وحدة تخزين، وحتى من الممكن أن تكون مركز تحضير الطعام، وبسهولة ممكن تنقلها خارج المطبخ.

9- إضاءة قوية

kitchen MN Design مطبخألواح المطبخ interior designer,interior design,kitchen,classic,lantern,marble worktop,island,bar stool
MN Design

kitchen

MN Design
MN Design
MN Design

الإضاءة السليمة في المطبخ قد تجعل الفراغ أكثر بهجة وحيوية، وإن كانت ضعيفة لن تنعم بمطبخ مريح بأي حال من الأحوال، لذا قم بمراجعة إضاءة المطبخ وأضف وحدات قوية إن احتاج الأمر، وبالتحديد في المسطحات التي تقوم فيها بتحضير الطعام.

10- التخلص من المعدات القديمة

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas مطبخمخزن
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

قد نقوم بشراء معدات كثير نحن في الواقع في غنى عنها، مليء بأدوات لا تستخدم وأخرى، فتكون النتيجة مطبخ غير منظم يعيق مهمة الطبخ، بل من الممكن أن تقضي وقتاً لا بأس به في البحث عن الأدوات العملية وسط مجموعة هائلة من الأغراض. لذا تخلص من كل ما لا يستخدم لكي يكون درج الأدوات أكثر نظاماً وعملية.

إذا كنت تبحث عن بعض التصاميم الملهمة لتجديد مطبخك تابع هذا المقال: 5 مطابخ بأذواق وأفكار مميزة ستريد مثلها في بيتك

14 فكرة رائعة لتصميم حمام يواكب أحدث الصيحات

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً