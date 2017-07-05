10 نصائح لكي تملك مطبخ ذو كفاءة عالية

هل تبحث عن أساليب سهلة وبسيطة لكي تحول مطبخ من فوضوي ومزعج إلى آخر عملي وذو كفاءة عالية؟ لأننا جميعاً قد نواجه عائق في استخدام المطبخ بسهولة وتحضير الطعام بسرعة بسبب بعض المعوقات في التصميم سوف نتطرق اليوم إلى الحلول الذكية غير المكلفة التي سوف تمكنك من تحقيق هذا الهدف، دون الحاجة إلى تغيير مطبخك كلياً.
المعدات اليومية يجب أن تكون ظاهرة بأسلوب منظم وعملي، بحيث تكون في متناول يدك فور احتياجك لها ودون البحث عنها طويلاً، وفي نفس الوقت يكون أسلوب تخزينها لا يستهلك مساحة من مسطح طاولة المطبخ، لذا فقد وجد الخبراء أن تعليقها بجوار مساحة تحضير الطعام هو أسلم قرار.
حافظ على معلبات الطعام بعيداً عن الأنظار، ولكن في حاويات مخصصة تحافظ عليها.
استثمر في وحدة مخصصة لتجعل مهمة رمي النفايات أمر سهل لا يتسبب في أي مشاكل من حيث نظافة المطبخ أو انتشار الروائح الكريهة.
الخبراء يدركون أن رونق المطبخ يعتمد بشكل أساسي على نظافته الدائمة، مما يجعل اقتناء مجموعة لا بأس بها من أدوات النظافة أمر ضروري، ولكن لكي تكون مهمة التنظيف سهلة عليك أن تقوم بتخصيص وحدة تخزين لهم، حيث يكون الوصول للأدوات اليومية سهل، وتقوم بإخفاء الأدوات المستخدمة بكمية أقل.
لا يخلو بيت من البهارات والزيوت الطبيعية، ولكن مسألة تخزينها في المكان الصحيح أمر غاية في الأهمية، ولكي تقوم باختيار صائب لن تندم عليه قم بتخزينها على الأرفف في أواني محكمة بجانب الموقد لكي تكون في متناول يدك وقت الطهي.
لا تقتصر مميزات السلات على أنها وسيلة تخزين أنيقة وعريقة فحسب، بل هي أيضاً تجعل مهمة تنقل الأغراض مهمة سهلة لتناسب الاحتاجات المختلفة، بل وتخفي أي أثر لأسلوب التخزين غير المنظم.
وفر على نفسك عناء تحضير وتخزين وشراء الأعشاب، فهذه المهام لا تستهلك من وقتك الثمين فحسب، بل تقلل من كفاءة ونظافة المطبخ، بل قم بشراء نباتات الأعشاب المستخدمة بصفة يومية مثل النعناع والريحان وما شابههم، وسوف تكون هذه إضافة إلى مذاق الطعام، ورائحة المطبخ وتضفي جمالاً في الفراغ.
يعد هذا القرار ذكي للغاية، لأن امتلاك وحدة متنقلة في المطبخ مهما كان حجمها سوف يمكنك من استخدامها في وظائف متعددة، حسب احتياجك، من طاولة طعام إلى وحدة تخزين، وحتى من الممكن أن تكون مركز تحضير الطعام، وبسهولة ممكن تنقلها خارج المطبخ.
الإضاءة السليمة في المطبخ قد تجعل الفراغ أكثر بهجة وحيوية، وإن كانت ضعيفة لن تنعم بمطبخ مريح بأي حال من الأحوال، لذا قم بمراجعة إضاءة المطبخ وأضف وحدات قوية إن احتاج الأمر، وبالتحديد في المسطحات التي تقوم فيها بتحضير الطعام.
قد نقوم بشراء معدات كثير نحن في الواقع في غنى عنها، مليء بأدوات لا تستخدم وأخرى، فتكون النتيجة مطبخ غير منظم يعيق مهمة الطبخ، بل من الممكن أن تقضي وقتاً لا بأس به في البحث عن الأدوات العملية وسط مجموعة هائلة من الأغراض. لذا تخلص من كل ما لا يستخدم لكي يكون درج الأدوات أكثر نظاماً وعملية.
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