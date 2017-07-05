10 نصائح لكي تملك مطبخ ذو كفاءة عالية

قد نقوم بشراء معدات كثير نحن في الواقع في غنى عنها، مليء بأدوات لا تستخدم وأخرى، فتكون النتيجة مطبخ غير منظم يعيق مهمة الطبخ، بل من الممكن أن تقضي وقتاً لا بأس به في البحث عن الأدوات العملية وسط مجموعة هائلة من الأغراض. لذا تخلص من كل ما لا يستخدم لكي يكون درج الأدوات أكثر نظاماً وعملية.

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