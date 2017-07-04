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7 أشياء تقلل من قيمة منزلك عند عرضه للبيع

ريم عوض ريم عوض
kitchen Gurgaon, elegant kitchens & Interiors elegant kitchens & Interiors مطبخ ألواح خشب مضغوط Beige
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عند عرض منزلك للبيع يجب أن تحرص على مجموعة من الأشياء ولا تعتمد فقط على ما يميزه من موقع ومساحة وما إلى ذلك. من ضمن هذه الأشياء ترتيب ونظافة المنزل. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لتجنب تقليل المشتري من قيمة المنزل عند المفاوضات.

1- الزجاج الملطخ

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA حمام سيراميك White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

من أهم الأشياء التي تؤثر في شكل المنزل هي نظافة الزجاج. سواء كانت الأبواب الزجاجية أو كابينة الدش، أو بالطبع النوافذ. قم بتلميعها جيدًا لتترك انطباعًا جيدًا عند المشتري.

2- سرير غير مرتب

Schlafen, Cocooninberlin Cocooninberlin غرفة نوم
Cocooninberlin

Cocooninberlin
Cocooninberlin
Cocooninberlin

المشتري يدخل في جميع الغرف ولن يكون لطيفًا أن يدخل غرفة النوم فيجد السرير غير مرتب مما سيترك أثرًا سيئًا عنده. تأكد من ترتيبه قبل دخول المشتري للغرف حتى لا يقلل من قيمة المنزل لشعوره بعدم النظام.

3- غرفة الملابس

Loft, Ivan Torres Architects Ivan Torres Architects غرفة الملابس
Ivan Torres Architects

Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects

إذا كانت غرفة الملابس في منزلك مفتوحة وليست دولاب عادي فمن المهم أن تتأكد من ترتيب الملابس فيها بشكل منظم ومريح للنظر، فالمشتري يتفحص كل جزء من المنزل وقد يشعر بعدم جديتك إذا وجد شيئًا فوضويًا كهذا.

4- أسطح المطبخ

kitchen Gurgaon, elegant kitchens & Interiors elegant kitchens & Interiors مطبخ ألواح خشب مضغوط Beige
elegant kitchens &amp; Interiors

elegant kitchens & Interiors
elegant kitchens &amp; Interiors
elegant kitchens & Interiors

يجب أن تحرص على أن تكون أسطح المطبخ فارغة من الأشياء التي لا تستخدمها ولا فائدة من أن يراها أحد. فتعطي الفرصة للمشتري أن يرى المطبخ جيدًا.

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5- الحمام

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

من أهم الأشياء التي تؤثر في قرار المشتري هو نظافة الحمام. تأكد من تنظيفه بالكامل بداية من السيراميك والمرايا وحتى الحوض.

6- صعوبة الوصول

Cottage Garden, Greenacres Cape landscaping Greenacres Cape landscaping حديقة
Greenacres Cape landscaping

Greenacres Cape landscaping
Greenacres Cape landscaping
Greenacres Cape landscaping

إذا شعر المشتري أن الوصول لموقع المنزل صعب واحتاج إلى كثير من المجهود وسؤال المارّة، ربما يقلل ذلك من قيمة المنزل عنده أو يجعله يغير رأيه تمامًا. حاول أن تعطيه تعليمات واضحة للوصول بسهولة.

7- الفوضى

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores غرفة المعيشة خشب Beige
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

وجود فوضى واضحة في غرف المنزل وامتلاء الأسطح بالأشياء غير المهمة تضايق المشتري كثيرًا ولا تترك انطباعًا حسنًا وربما تجعله يقلل من قيمة المنزل.

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