7 أشياء تقلل من قيمة منزلك عند عرضه للبيع

عند عرض منزلك للبيع يجب أن تحرص على مجموعة من الأشياء ولا تعتمد فقط على ما يميزه من موقع ومساحة وما إلى ذلك. من ضمن هذه الأشياء ترتيب ونظافة المنزل. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لتجنب تقليل المشتري من قيمة المنزل عند المفاوضات.
من أهم الأشياء التي تؤثر في شكل المنزل هي نظافة الزجاج. سواء كانت الأبواب الزجاجية أو كابينة الدش، أو بالطبع النوافذ. قم بتلميعها جيدًا لتترك انطباعًا جيدًا عند المشتري.
المشتري يدخل في جميع الغرف ولن يكون لطيفًا أن يدخل غرفة النوم فيجد السرير غير مرتب مما سيترك أثرًا سيئًا عنده. تأكد من ترتيبه قبل دخول المشتري للغرف حتى لا يقلل من قيمة المنزل لشعوره بعدم النظام.
إذا كانت غرفة الملابس في منزلك مفتوحة وليست دولاب عادي فمن المهم أن تتأكد من ترتيب الملابس فيها بشكل منظم ومريح للنظر، فالمشتري يتفحص كل جزء من المنزل وقد يشعر بعدم جديتك إذا وجد شيئًا فوضويًا كهذا.
يجب أن تحرص على أن تكون أسطح المطبخ فارغة من الأشياء التي لا تستخدمها ولا فائدة من أن يراها أحد. فتعطي الفرصة للمشتري أن يرى المطبخ جيدًا.
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من أهم الأشياء التي تؤثر في قرار المشتري هو نظافة الحمام. تأكد من تنظيفه بالكامل بداية من السيراميك والمرايا وحتى الحوض.
إذا شعر المشتري أن الوصول لموقع المنزل صعب واحتاج إلى كثير من المجهود وسؤال المارّة، ربما يقلل ذلك من قيمة المنزل عنده أو يجعله يغير رأيه تمامًا. حاول أن تعطيه تعليمات واضحة للوصول بسهولة.
وجود فوضى واضحة في غرف المنزل وامتلاء الأسطح بالأشياء غير المهمة تضايق المشتري كثيرًا ولا تترك انطباعًا حسنًا وربما تجعله يقلل من قيمة المنزل.
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