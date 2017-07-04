7 أشياء تقلل من قيمة منزلك عند عرضه للبيع

عند عرض منزلك للبيع يجب أن تحرص على مجموعة من الأشياء ولا تعتمد فقط على ما يميزه من موقع ومساحة وما إلى ذلك. من ضمن هذه الأشياء ترتيب ونظافة المنزل. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لتجنب تقليل المشتري من قيمة المنزل عند المفاوضات.