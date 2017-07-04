5 غرف نوم رائعة لمصممين مصريين

هل تبحث عن تصميمات مميزة لغرفة نومك بأيدٍ مصرية تناسب ذوقك؟ اليوم نقدم لكم مجموعة من تصميمات غرف النوم المقدمة من القصر للدهانات والديكور في مدينة الإسكندرية نرجو أن تنال إعجابك.
غرفة نوم تصميمها كلاسيكي بلمسات عصرية حيث جزء من الحائط خلف السرير مغطى بالخشب وفي ركنه أرفف مكتبة صغيرة ويوجد مقعدين بجانب النافذة ومصابيح للقراءة الليلية السريعة قبل النوم. من المميز في هذا التصميم إضاءة السقف والإطارات المربعة الموزعة بعرض الحائط.
مما يميز التصميمات المودرن الألوان المحايدة كالبني ودرجاته والعاجي، ولكن للحصول على تصميم مثير وغير ممل من الجيد إضافة لون قوي يحدث تباين في التصميم لإظهار جماله، والاهتمام بوحدات الإضاءة الموزعة بشكل جيد من أهم خصائص الطراز الحداثي وكذلك الخطوط الواضحة للأثاث.
اللون الذهبي عنصر أساسي في التصميمات الكلاسيكية، وفي هذا التصميم نجده واضحًا في الحائط الخلفي للسرير على شكل أوراق شجر مفرغة من ورف الحائط، وفي الأباليك.
فكرة الإضاءة أسفل السرير من الأفكار المختلفة والتي تزيد من حداثة التصميم مع ظهر السرير الممتد للسقف وبه بيت نور ، الغرفة كلها مصممة بلون أبيض وأسود متباين مع بعضه البعض ويكسر هذه الألوان الحادة الأرضية الخشبية الدافئة.
غرفة أخرى كلاسيكية تميل للطراز الـ Vintage البسيط بحوائط مكسوة بالخشب وورف الحائط المزركش.
نجد أيضًا الذهبي في الأباليك والمرآة على يسار الصورة ووحدات الإضاءة الموزعة فوق الستارة تمثل اللمسة العصرية في التصميم.
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