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5 غرف نوم رائعة لمصممين مصريين

ريم عوض ريم عوض
تشطيب برج البراء , القصر للدهانات والديكور القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
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هل تبحث عن تصميمات مميزة لغرفة نومك بأيدٍ مصرية تناسب ذوقك؟ اليوم نقدم لكم مجموعة من تصميمات غرف النوم المقدمة من القصر للدهانات والديكور في مدينة الإسكندرية نرجو أن تنال إعجابك.

1- غرفة دافئة

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم تصميمها كلاسيكي بلمسات عصرية حيث جزء من الحائط خلف السرير مغطى بالخشب وفي ركنه أرفف مكتبة صغيرة ويوجد مقعدين بجانب النافذة ومصابيح للقراءة الليلية السريعة قبل النوم. من المميز في هذا التصميم إضاءة السقف والإطارات المربعة الموزعة بعرض الحائط.

2- غرفة مودرن

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

مما يميز التصميمات المودرن الألوان المحايدة كالبني ودرجاته والعاجي، ولكن للحصول على تصميم مثير وغير ممل من الجيد إضافة لون قوي يحدث تباين في التصميم لإظهار جماله، والاهتمام بوحدات الإضاءة الموزعة بشكل جيد من أهم خصائص الطراز الحداثي وكذلك الخطوط الواضحة للأثاث.

3- غرفة كلاسيكية

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

اللون الذهبي عنصر أساسي في التصميمات الكلاسيكية، وفي هذا التصميم نجده واضحًا في الحائط الخلفي للسرير على شكل أوراق شجر مفرغة من ورف الحائط، وفي الأباليك. 

4- تصميم حداثي

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Grey
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

فكرة الإضاءة أسفل السرير من الأفكار المختلفة والتي تزيد من حداثة التصميم مع ظهر السرير الممتد للسقف وبه بيت نور ، الغرفة كلها مصممة بلون أبيض وأسود متباين مع بعضه البعض ويكسر هذه الألوان الحادة الأرضية الخشبية الدافئة.

5- كلاسيكية بسيطة

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

غرفة أخرى كلاسيكية تميل للطراز الـ Vintage البسيط بحوائط مكسوة بالخشب وورف الحائط المزركش. 

نجد أيضًا الذهبي في الأباليك والمرآة على يسار الصورة ووحدات الإضاءة الموزعة فوق الستارة تمثل اللمسة العصرية في التصميم.

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