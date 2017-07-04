15 فكرة لتجديد الغرف الصغيرة

لا تجعل مكانًا للفوضى في الغرف الصغيرة و هذا هو أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك دائمًا. أضف بعض الخزانات لوضع الأغراض فيها باستمرار حتى لا تتراكم الفوضى.