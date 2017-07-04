الغرف الصغيرة تشكل تحدٍ كبير لك وللمصممين فعندما تريد أن تجدد تلك المساحات الصغيرة تجد اختياراتك محدودة. لهذا نفدم لكم 15 فكرة لتجديد الغرف الصغيرة نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم.
لإضافة بعض اللمسات المودرن للغرف الصغيرة استخدم الألوان المحايدة والخطوط البسيطة، وأضف بعض التحف العصرية لأركان الغرفة.
امزج بين الملمس والمواد المختلفة كالخشب الدافئ الذي يمكن استخدامه في الأرضية والحوائط وإظهاره قطع الأثاث، والطوب الأبيض في الحائط والمعدن المستخدم في الطاولات.
مهما كانت أرضية منزلك أنيقة وراقية فمن المهم الاهتمام بإضافة بعض لمسات الديكور لها. وضع سجادة صغيرة فوقها تغير من شكل الغرفة وتصميمها.
التصميم المودرن يتشارك مع أنماط أخرى كالتبسيطي (المنيمالي) والصناعي والإسكندينافي في خصائص مهمة حيث أن جميعهم يطمح إلى بساطة ونقاء التصميم مع التأكيد على الإحساس بالطبيعة في المواد المستخدمة على عكس النمط الكلاسيكي الذي يستهدف الكثير من قطع الأثاث والتحف.
في هذا التصميم نجد التصميم الصناعي في اللمسات النهائية للغرفة كالحائط الطوبي أما التصميم المودرن ففي الأثاث والألوان المحايدة المستخدمة.
الألوان من العناصر المهمة للغاية في تجديد الغرف. في هذا التصميم نرى ألوان محايدة وفاتحة لتزيد إحساسك باتساع المساحة مع لمسة من لون قوي كالفيروزي في الخدييات والكرسي.
ولكن لا تنس أهمية إضافة ألوان مبهجة لتصميم الغرفة حتى لا تصبح مملة بالألوان المحايدة الموحدة.
افتح المجال للنوافذ عن طريق تحريك الأثاث من أمامها لتدخل الضوء وتغيير الستائر لستتائر شفافة تنفذ نور الشمس الطبيعي
إضافة مرايا للديكور تجعل التصميم يبدو أكثر ترجابًا وتضيف اتساعًا وبريقًا للتصميم ولهذا لا غنى عنها في المساحات الصغيرة بالذات.
للشعور بالتجديد بدون أي مجهود كل ما عليك فعله هو التخلص من الأشياء الزائدة عن حاجتك والأكسسوارات والتحف التي لم تعد لها فائدة حقيقية.
الاهتمام بالإضاءة من الأشياء المهمة جدًا التي تغير ديكور الغرفة بالكامل.
لا تجعل مكانًا للفوضى في الغرف الصغيرة و هذا هو أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك دائمًا. أضف بعض الخزانات لوضع الأغراض فيها باستمرار حتى لا تتراكم الفوضى.
يمكنك أن تستغل حائط كامل لإنشاء محموعة من الأرفف أو مكتبة بعرضه.
استحدم قطع أثاث قصيرة حتى تعطي شعورًا أفضل باتساع الغرفة وعدم تكدسها.
بدلًا من ملئ الحوائط بقطع الديكور يمكنك تحويل ذلك الديكور للسقف عن طريق وضع وحدات إضاءة مختلفة كالتصميم الهندسي لهذه النجفة.
اقرأ أيضًا أفكار إبداعية للمنازل الصغيرة