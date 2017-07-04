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15 فكرة لتجديد الغرف الصغيرة

ريم عوض ريم عوض
family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
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الغرف الصغيرة تشكل تحدٍ كبير لك وللمصممين فعندما تريد أن تجدد تلك المساحات الصغيرة تجد اختياراتك محدودة. لهذا نفدم لكم 15 فكرة لتجديد الغرف الصغيرة نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم.

1- لمسات مودرن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لإضافة بعض اللمسات المودرن للغرف الصغيرة استخدم الألوان المحايدة والخطوط البسيطة، وأضف بعض التحف العصرية لأركان الغرفة.

2- مواد مختلفة

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas غرفة المعيشة
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

 امزج بين الملمس والمواد المختلفة كالخشب الدافئ الذي يمكن استخدامه في الأرضية والحوائط وإظهاره قطع الأثاث، والطوب الأبيض في الحائط والمعدن المستخدم في الطاولات.

3- ديكور الأرضية

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

مهما كانت أرضية منزلك أنيقة وراقية فمن المهم الاهتمام بإضافة بعض لمسات الديكور لها. وضع سجادة صغيرة فوقها تغير من شكل الغرفة وتصميمها.

4- أنماط عديدة

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Beige
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

التصميم المودرن يتشارك مع أنماط أخرى كالتبسيطي (المنيمالي) والصناعي والإسكندينافي في خصائص مهمة حيث أن جميعهم يطمح إلى بساطة ونقاء التصميم مع التأكيد على الإحساس بالطبيعة في المواد المستخدمة على عكس النمط الكلاسيكي الذي يستهدف الكثير من قطع الأثاث والتحف.

5- مودرن وصناعي

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة المعيشة
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

في هذا التصميم نجد التصميم الصناعي في اللمسات النهائية للغرفة كالحائط الطوبي أما التصميم المودرن ففي الأثاث والألوان المحايدة المستخدمة.

6- أهمية الألوان

Einfamilienhaus im Loft-Stil, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

الألوان من العناصر المهمة للغاية في تجديد الغرف. في هذا التصميم نرى ألوان محايدة وفاتحة لتزيد إحساسك باتساع المساحة مع لمسة من لون قوي كالفيروزي في الخدييات والكرسي.

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7- الألوان المبهجة

Пентхаус с камином, Artichok Design Artichok Design مكتب عمل أو دراسة
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

ولكن لا تنس أهمية إضافة ألوان مبهجة لتصميم الغرفة حتى لا تصبح مملة بالألوان المحايدة الموحدة.

8- النوافذ

Residencia Valle Real, Spacio Spacio غرفة المعيشة
Spacio

Spacio
Spacio
Spacio

افتح المجال للنوافذ عن طريق تحريك الأثاث من أمامها لتدخل الضوء وتغيير الستائر لستتائر شفافة تنفذ نور الشمس الطبيعي

9- المرايا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إضافة مرايا للديكور تجعل التصميم يبدو أكثر ترجابًا وتضيف اتساعًا وبريقًا للتصميم ولهذا لا غنى عنها في المساحات الصغيرة بالذات.

10- لا تكدس المساحة

Foto Property, Foto Property Foto Property غرفة المعيشة
Foto Property

Foto Property
Foto Property
Foto Property

للشعور بالتجديد بدون أي مجهود كل ما عليك فعله هو التخلص من الأشياء الزائدة عن حاجتك والأكسسوارات والتحف التي لم تعد لها فائدة حقيقية.

11- الإضاءة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة المعيشة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

الاهتمام بالإضاءة من الأشياء المهمة جدًا التي تغير ديكور الغرفة بالكامل.

12- الترتيب

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio غرفة المعيشة
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

لا تجعل مكانًا للفوضى في الغرف الصغيرة و هذا هو أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك دائمًا. أضف بعض الخزانات لوضع الأغراض فيها باستمرار حتى لا تتراكم الفوضى.

13- الأرفف والمكتبات

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

يمكنك أن تستغل حائط كامل لإنشاء محموعة من الأرفف أو مكتبة بعرضه.

14- الأثاث القصير

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

استحدم قطع أثاث قصيرة حتى تعطي شعورًا أفضل باتساع الغرفة وعدم تكدسها.

15- الأشكال الهندسية

Apartamento decorado Ecco Villagio Canoas, carolina lisot arquitetura carolina lisot arquitetura غرفة المعيشة
carolina lisot arquitetura

carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura

بدلًا من ملئ الحوائط بقطع الديكور يمكنك تحويل ذلك الديكور للسقف عن طريق وضع وحدات إضاءة مختلفة كالتصميم الهندسي لهذه النجفة.

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