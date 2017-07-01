كيف تحافظ على غرفة معيشتك نظيفة دائما

غرفة المعيشة هي نقطة تجمع كل أفراد الأسرة ومن اكثر الفراغات استخداما ويتم فيها مختلف الانشطة سواء كانت تناول وجبات طعام شهية أو مشاهدة التليفزيون أو قراءة كتب أو تبادل أطراف الحديث وتمضية أوقات جميلة تنعم بأجواء اجتماعية دافئة، لذا فمهمة الحفاظ على نظافة غرفة المعيشة لأطول فترة ممكنة تُعد من المهام الصعبة بل قد تكون مستحيلة في حالة وجود اطفال، هناك من الامور المعتادة والعادات الثابتة التي تساعد على تنفيذ هذه المهمة بنجاح، ولكن أيضا يوجد من الاعتبارات الواجب الأخذ بها أثناء التصميم من البداية لتكن غرفة المعيشة نظيفة ومرتبة دائما بكل سهولة وبدون عقبات.. إليكم اليوم مجموعة من النصائح البسيطة والتي قد تساعدك في أداء مهمتك بنجاح ..
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد هي أحد القواعد الذهبية لتنظيف المنازل، فالتنظيف والترتيب بشكل دوري يُعد من أكثر الخطوات التي تحافظ على منزلك ككل بمظهر جيد طول الوقت، وغرفة المعيشة لها النصيب الاكبر من هذه العادة، لذا احرص في بداية كل يوم أن تبدأ بترتيب الغرفة وتنظيفها وإعادة كل شئ مكانه ..
السجاد من اكثر الأماكن تجمعا للأتربة، وبداية يجب اعتياد كل أفراد الأسرة على خلع الاحذية عند مدخل المنزل، واستخدام سجادة خاصة للتخلص من أي أتربة أو قاذورات معلقة بالأحذية من الخارج، أما بعد ذلك فتنظيف سجاد غرفة المعيشة قد يعد مهمة صعبة في حالة وجود اطفال وحيوانات أليفة، لذا فقم بتنظيفها عن طريق استخدام المكنسة الكهربائية، بالإضافة لضرورة تهوية السجاد كل أسبوع مرة على الأقل، للتخلص من الحشرات والروائح الكريهة ..
الأرفف الخشبية المعلقة في غرفة المعيشة من الحلول الذكية والعملية بالتأكيد، وخاصة إن كنت من محبي الكتب والقراءة، قم بترتيب كل ما يخصك على هذه الأرفف بما فيها الأجهزة الخاصة بتشغيل التلفاز، لتتمتع بغرفة معيشة منظمة ..
قم بإعادة كل شئ كما كان في الحال، فهي من أهم الخطوات التي تحافظ على غرفة معيشتك منظمة دائما، بعد أن تتناول وجبتك او تقرأ كتابك المختار، أعد الحال كما كان وتخلص من القمامة وامنع انتشار الفوضى ..
المرايات واللوحات من اكثر العناصر تميعا للتراب وتؤثر بشكل قوي على المظهر العام لأي فراغ، فحين تفقد بريقها تترك انطباعا سلبيا داخل كل من يشاهدها، لذا احرص على تلميعها بشكل دوري واختيار أماكنها بذكاء حتى يقل تأثيرها واحتياجها للتنظيف ..
البساطة هي سحر خاص ينعم به المستخدمين عند التنظيف، فكلما كان بيتك أبسط وثطع الأثاث عدده أقل وأخف وزنا، كانت مهمة التنظيف سهلة ومريحة، لذا تخلص من كل ما هو زائد عن حاجتك واستعن بالسجاد صغير الحجم لترتاح قليلا من القلق بشأن كل هذه التفاصيل ..
قم بتهوية غرفة معيشتك كل يوم مدة كافية حتى تنعم بارئحة وهواء نقي في كل أركانها ولكن احرص على ألا تطول المدة فتسمح بدخول الاتربة والحشرات إلى غرفة معيشتك وتتسبب في أزمة جديدة ..
كلما كانت الوسادات في غرفة معيشتك أقل، كان الوضع أسهل وأكثر راحة في تنظيف الغرفة، فقد يتسبب عددها الزائد عن الحد في ارتباك وفوضى بداخل الغرفة نفسها ..
احرص على أن تحافظ على أرضية غرفة المعيشة نظيفة دائما، ولا تترك بعد التنظيف بقايا مياه حتى لا تتسبب في بقع أو أثار غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى اختيار الوسيلة المناسبة لكل نوع أرضية مختلف حتى تتمتع ببريق ولمعان يلفت الانتباه ويعطي مظهر براق للفراغ ككل..
الجدران الخاصة قطعة ديكورية مميزة في أي تصميم، ولكنها تُعد ازمة كبيرة عند التنظيف وخاصة المصنوعة من الطوب والحجر، لذا احرص على تنظيفها بشكل سليم ومناسب ودوري..
الستائر هي وسيلة الحماية من أشعة الشمس والأتربة والتي قد نتعرض لها من خلال الشبابيك والبلكونات، لذا اخترها بخامة مناسبة سهلة التنظيف وبألوان تتحمل الاستخدام المكثف والأتربة المتراكمة، واحرص على تنظيفها بشكل دوري ومع تغيير الفصول ..
التصميم الذكي والعملي هو ما يهتم بمسارات الحركة واختيارات أماكن مناسبة لكل قطع الأثا، ومراعاة مصادر الإضاءة واتجاهاتها، مما قد يساعد بالتأكيد في الحصول على مظهر جيد لغرفة المعيشة وشعور بالنظافة والترتيب دائم بأقل اللمسات ..
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