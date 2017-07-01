كيف تحافظ على غرفة معيشتك نظيفة دائما

غرفة المعيشة هي نقطة تجمع كل أفراد الأسرة ومن اكثر الفراغات استخداما ويتم فيها مختلف الانشطة سواء كانت تناول وجبات طعام شهية أو مشاهدة التليفزيون أو قراءة كتب أو تبادل أطراف الحديث وتمضية أوقات جميلة تنعم بأجواء اجتماعية دافئة، لذا فمهمة الحفاظ على نظافة غرفة المعيشة لأطول فترة ممكنة تُعد من المهام الصعبة بل قد تكون مستحيلة في حالة وجود اطفال، هناك من الامور المعتادة والعادات الثابتة التي تساعد على تنفيذ هذه المهمة بنجاح، ولكن أيضا يوجد من الاعتبارات الواجب الأخذ بها أثناء التصميم من البداية لتكن غرفة المعيشة نظيفة ومرتبة دائما بكل سهولة وبدون عقبات.. إليكم اليوم مجموعة من النصائح البسيطة والتي قد تساعدك في أداء مهمتك بنجاح ..