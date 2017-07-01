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كيف تحافظ على غرفة معيشتك نظيفة دائما

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي نقطة تجمع كل أفراد الأسرة ومن اكثر الفراغات استخداما ويتم فيها مختلف الانشطة سواء كانت تناول وجبات طعام شهية أو مشاهدة التليفزيون أو قراءة كتب أو تبادل أطراف الحديث وتمضية أوقات جميلة تنعم بأجواء اجتماعية دافئة، لذا فمهمة الحفاظ على نظافة غرفة المعيشة لأطول فترة ممكنة تُعد من المهام الصعبة بل قد تكون مستحيلة في حالة وجود اطفال، هناك من الامور المعتادة والعادات الثابتة التي تساعد على تنفيذ هذه المهمة بنجاح، ولكن أيضا يوجد من الاعتبارات الواجب الأخذ بها أثناء التصميم من البداية لتكن غرفة المعيشة نظيفة ومرتبة دائما بكل سهولة وبدون عقبات.. إليكم اليوم مجموعة من النصائح البسيطة والتي قد تساعدك في أداء مهمتك بنجاح ..

1. ترتيب وتنظيف بشكل دوري ..

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد هي أحد القواعد الذهبية لتنظيف المنازل، فالتنظيف والترتيب بشكل دوري يُعد من أكثر الخطوات التي تحافظ على منزلك ككل بمظهر جيد طول الوقت، وغرفة المعيشة لها النصيب الاكبر من هذه العادة، لذا احرص في بداية كل يوم أن تبدأ بترتيب الغرفة وتنظيفها وإعادة كل شئ مكانه ..

2. طرق مناسبة لتنظيف السجاد ..

homify
homify

homify
homify
homify

السجاد من اكثر الأماكن تجمعا للأتربة، وبداية يجب اعتياد كل أفراد الأسرة على خلع الاحذية عند مدخل المنزل، واستخدام سجادة خاصة للتخلص من أي أتربة أو قاذورات معلقة بالأحذية من الخارج، أما بعد ذلك فتنظيف سجاد غرفة المعيشة قد يعد مهمة صعبة في حالة وجود اطفال وحيوانات أليفة، لذا فقم بتنظيفها عن طريق استخدام المكنسة الكهربائية، بالإضافة لضرورة تهوية السجاد كل أسبوع مرة على الأقل، للتخلص من الحشرات والروائح الكريهة ..

3. أضف أرفف لغرفة المعيشة .. حل عملي وبسيط ..

2015都會雅痞寵物宅, 王采元工作室 王采元工作室 غرفة المعيشة
王采元工作室

王采元工作室
王采元工作室
王采元工作室

الأرفف الخشبية المعلقة في غرفة المعيشة من الحلول الذكية والعملية بالتأكيد، وخاصة إن كنت من محبي الكتب والقراءة، قم بترتيب كل ما يخصك على هذه الأرفف بما فيها الأجهزة الخاصة بتشغيل التلفاز، لتتمتع بغرفة معيشة منظمة ..

4. أعد الغرفة كما كانت بعد الاستخدام ..

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

قم بإعادة كل شئ كما كان في الحال، فهي من أهم الخطوات التي تحافظ على غرفة معيشتك منظمة دائما، بعد أن تتناول وجبتك او تقرأ كتابك المختار، أعد الحال كما كان وتخلص من القمامة وامنع انتشار الفوضى ..

5. المرايات واللوحات ..

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المرايات واللوحات من اكثر العناصر تميعا للتراب وتؤثر بشكل قوي على المظهر العام لأي فراغ، فحين تفقد بريقها تترك انطباعا سلبيا داخل كل من يشاهدها، لذا احرص على تلميعها بشكل دوري واختيار أماكنها بذكاء حتى يقل تأثيرها واحتياجها للتنظيف ..

6. البساطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البساطة هي سحر خاص ينعم به المستخدمين عند التنظيف، فكلما كان بيتك أبسط وثطع الأثاث عدده أقل وأخف وزنا، كانت مهمة التنظيف سهلة ومريحة، لذا تخلص من كل ما هو زائد عن حاجتك واستعن بالسجاد صغير الحجم لترتاح قليلا من القلق بشأن كل هذه التفاصيل ..

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7. تهوية جيدة ولكن..

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

قم بتهوية غرفة معيشتك كل يوم مدة كافية حتى تنعم بارئحة وهواء نقي في كل أركانها ولكن احرص على ألا تطول المدة فتسمح بدخول الاتربة والحشرات إلى غرفة معيشتك وتتسبب في أزمة جديدة ..

8. الوسادات الصغيرة ..

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

كلما كانت الوسادات في غرفة معيشتك أقل، كان الوضع أسهل وأكثر راحة في تنظيف الغرفة، فقد يتسبب عددها الزائد عن الحد في ارتباك وفوضى بداخل الغرفة نفسها ..

9. أرضيات نظيفة دائما ..

Villa a schiera Roma, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

احرص على أن تحافظ على أرضية غرفة المعيشة نظيفة دائما، ولا تترك بعد التنظيف بقايا مياه حتى لا تتسبب في بقع أو أثار غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى اختيار الوسيلة المناسبة لكل نوع أرضية مختلف حتى تتمتع ببريق ولمعان يلفت الانتباه ويعطي مظهر براق للفراغ ككل..

10. العناية بالجدران الخاصة ..

Apartament w Sopocie, DoMilimetra DoMilimetra غرفة المعيشة
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

الجدران الخاصة قطعة ديكورية مميزة في أي تصميم، ولكنها تُعد ازمة كبيرة عند التنظيف وخاصة المصنوعة من الطوب والحجر، لذا احرص على تنظيفها بشكل سليم ومناسب ودوري..

11. ستائر نظيفة وبألوان مناسبة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الستائر هي وسيلة الحماية من أشعة الشمس والأتربة والتي قد نتعرض لها من خلال الشبابيك والبلكونات، لذا اخترها بخامة مناسبة سهلة التنظيف وبألوان تتحمل الاستخدام المكثف والأتربة المتراكمة، واحرص على تنظيفها بشكل دوري ومع تغيير الفصول ..

12. تصميم ذكي وعملي ..

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

التصميم الذكي والعملي هو ما يهتم بمسارات الحركة واختيارات أماكن مناسبة لكل قطع الأثا، ومراعاة مصادر الإضاءة واتجاهاتها، مما قد يساعد بالتأكيد في الحصول على مظهر جيد لغرفة المعيشة وشعور بالنظافة والترتيب دائم بأقل اللمسات ..

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تصميم لشقة يزينها الجبس و الأضواء المبهرة

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