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20 فكرة ديكورية لمطبخ أجمل ..

آية منير آية منير
Moderne Konzepte für Ihre Traumküche, Inken Voss Design Inken Voss Design مطبخ
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عندما نتحدث عن تصميم ديكور المطبخ الخاص بمنزلنا، قد نظن أن المقصد هو التصميمات الضخمة والمساحات الكبيرة، والتي تحتاج لميزانيات خاصة وتكلفة ومجهود والنتيجة لن تكون مرضية في بعض الأوقات، ولكن ما نقدمه لك الويم هو ما ظللت تبحث عنه طويلا، أفكار ديكورية بسيطة تجعل مطبخك اجمل بتكلفة بسيطة وتنفيذها سهل للغاية، 20 فكرة مميزة ورائعة تصنع فارق حقيقي وتجعل مطبخك متميزا.. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. عرض أفضل ..

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

عرض مميز للأطباق وكاسات المياه قد يُعد فكرة مميزة وتُضيف جمالا للتصميم وبأقل الإمكانيات، لذا اختر وحدة تخزين مفتوحة ومميزة لتساعدك على تنفيذ الفكرة بسهولة ..

2. أسطح خشبية ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأسطح الخشبية ظهرت كبديلا عن الرخام والجرانيت، ولكنها أضافت سحر خاص وشعور دفء مميز للمطبخ بل وأناقة لا حد لها ..

3. ألوان مبهجة ..

Moderne Konzepte für Ihre Traumküche, Inken Voss Design Inken Voss Design مطبخ
Inken Voss Design

Inken Voss Design
Inken Voss Design
Inken Voss Design

عالم الألوان واسع وكبير ولكل لون استخدامه والفراغات المناسبة له، فالمطابخ أكثر ما يناسبها الأحمر والبرتقالي وغيرها من الألوان النارية والتي تبث روح الإثارة وتفتح الشهية ..

3. لمسات متناغمة ..

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

لمسات من لون جرئ في اكثر من عنصر في مطبخك قادرة على صُنع فارق كبير وتجعله اجمل ..

4. التوابل قطع ديكورية ..

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte مطبخديكورات واكسسوارات
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

وحدات التوابل والزيوت قد تتحول لقطع ديكورية معلقة بشكل مميز فقط إذا تركت لخيالك المجال، وسمحت بتنفيذ مثل هذه الافكار المبتكرة ..

5. بار أنيق ومقاعد مختلفة ..

Baa Bar Stool Baa Stool مطبخطاولات وكراسي
Baa Stool

Baa Bar Stool

Baa Stool
Baa Stool
Baa Stool

إن كانت مساحة مطبخك تسمح أضف بار أنيق لتتناول وجبة إفطارك سريعا مع مشروبك المفضل مع مقاعد بتصميم خاص ومميز ..

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6. وحدات بنقوش فنية ..

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ بلاط
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

أضف وحدات من السيراميك المطعم بالنقوش الفنية المميزة بألوان جميلة، أو قم بنفسك بتزيين وتليون وحدات السيراميك الخاصة بمطبخك ..

7. قطع مميزة ..

Kitchen trolley homify مطبخأدوات المطبخ
homify

Kitchen trolley

homify
homify
homify

أضف وحدات وقطع مميزة لمطبخك، كاطباق ومزهريات بنقوش من المغرب العربي، أو وحدات توابل هندية التصميم، وهكذا ولكن الأهم في ذلك ألا تترك الرغبة في اقتناء مثل هذه القطع المميزة بشكل غير منظم وتقع في فوضى عارمة بدلا من أن تكن خطوة للتنظيم والترتيب ..

8. أدوات مختلفة ..

Cutting board CUT e15 مطبخ
e15

Cutting board CUT

e15
e15
e15

أضف لمطبخك أدوات مختلفة بتصميمات مبتكرة وجميلة، بدلا من النمطية والتقليدية المعتادة في منازلنا ..

9. أفكار مبتكرة للتخزين ..

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

ابتكار وحدات تخزين بتصميم جديد وعملي يسمح لاستخدامها بشكل ذكي ..

10. أجهزة حديثة ..

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اشتر أجهزة حديثة واجعل منها قطع ديكورية مميزة، بل واخترها بألوان وتصميمات تتناسب مع الفراغ ككل ..

11. طابع خاص ..

Home of the Year, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

يجب أن تصنع لمطبخك طابع خاص به، وأن تجعل له عنوان يخبرنا عن الطراز المتبع في تصميمه ويعكس شخصيتك وذوقك الخاص في كل تفاصيلها وعناصره ..

12. أدراج منظمة للأدوات ..

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

أضف لخزانة مطبخك أدراج مقسمة بشكل مبتكر وذكي، لتساعدك على ترتيب وتنظيم الفراغ دائما، وتجعله اجمل وأكثر أناقة وعصرية ..

13. إعادة تدوير ..

scaletta multifunzione, Irtem Irtem مطبخرفوف وأدراج
Irtem

Irtem
Irtem
Irtem

قم بإعادة تدوير الوحدات الغير مستخدمة في منزلك كسلم خشبي قديم او مقعد صغير، وأختر له استخدام مبتكر وجديد يُضيف جمالا من نوع خاص لمطبخك..

14. أدوات معلقة ..

Lifestyle, Eva Solo Eva Solo مطبخ
Eva Solo

Lifestyle

Eva Solo
Eva Solo
Eva Solo

قم بتعليق أدوات الطهي والطبخ كالمقلاة بمقاساتها المختلفة والملاعق الخاصة بشكل ديكوري مميز لتجعل مطبخك أجمل ..

15. أرفف مفتوحة ..

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ رخام White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

الأرفف المفتوحة تصنع فارق واضح في أي مطبخ وخاصة الصغير منها، فهي تساعد على الاحساس بالاتساع ويمكن استغلالها بشكل ذكي لتزيين مطبخك على أكمل وجه ..

16. تصميم خاص لحوض الأواني ..

The Old School House | A Contemporary Family Kitchen in East London Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Old School House | A Contemporary Family Kitchen in East London

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

بدلا من الاحواض التقليدية اختر تصميم خاص لحوض الاواني ليتحول إلى قطعة ديكورية تزين مطبخك وتجعله أجمل ..

17. مناشف ملونة ..

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

استعن بالمناشف الملونة ذات النقوش المميزة لتناسب مع التصميم ككل، وتساعدك على تنظيف مستمر لمطبخك ..

18. نباتات فواحة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

النباتات لها سحر خاص وإضافة مميزة لأي فراغ، وخاصة في المطابخ وإذا كانت النباتات المختارة من الفواحة والمثمرة والتي تجعل مبخك اجمل ذو رائحة ذكية ومظهر جذاب ..

19. سجادة مناسبة ..

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

اختر سجادة مناسبة وعملية سهلة التنظيف ومقاومة للحرارة، لتزين أرضية مطبخك وتجلعها مميزة ..

20. رفاهية ..

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخأواني المطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الرفاهية صاحبة الكلمة الاولى في المطبخ، جميعنا نبحث عن الوسائل التكنولوجية المبتكرة والتي تجعل من حياتنا أسهل بل وتساعدنا على إتقان المهام الخاصة بنا، وهو ما يُزيد من جمال تصميماتنا، لذا ما رأيك ان تختار أكثر لمسات مبتكرة وحديثة تفضلها وتُضيفها لمطبخك لتجعله يواكب لغة العصر وتُزيد من جماله ..

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