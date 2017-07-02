20 فكرة ديكورية لمطبخ أجمل ..

عندما نتحدث عن تصميم ديكور المطبخ الخاص بمنزلنا، قد نظن أن المقصد هو التصميمات الضخمة والمساحات الكبيرة، والتي تحتاج لميزانيات خاصة وتكلفة ومجهود والنتيجة لن تكون مرضية في بعض الأوقات، ولكن ما نقدمه لك الويم هو ما ظللت تبحث عنه طويلا، أفكار ديكورية بسيطة تجعل مطبخك اجمل بتكلفة بسيطة وتنفيذها سهل للغاية، 20 فكرة مميزة ورائعة تصنع فارق حقيقي وتجعل مطبخك متميزا.. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
عرض مميز للأطباق وكاسات المياه قد يُعد فكرة مميزة وتُضيف جمالا للتصميم وبأقل الإمكانيات، لذا اختر وحدة تخزين مفتوحة ومميزة لتساعدك على تنفيذ الفكرة بسهولة ..
الأسطح الخشبية ظهرت كبديلا عن الرخام والجرانيت، ولكنها أضافت سحر خاص وشعور دفء مميز للمطبخ بل وأناقة لا حد لها ..
عالم الألوان واسع وكبير ولكل لون استخدامه والفراغات المناسبة له، فالمطابخ أكثر ما يناسبها الأحمر والبرتقالي وغيرها من الألوان النارية والتي تبث روح الإثارة وتفتح الشهية ..
لمسات من لون جرئ في اكثر من عنصر في مطبخك قادرة على صُنع فارق كبير وتجعله اجمل ..
وحدات التوابل والزيوت قد تتحول لقطع ديكورية معلقة بشكل مميز فقط إذا تركت لخيالك المجال، وسمحت بتنفيذ مثل هذه الافكار المبتكرة ..
إن كانت مساحة مطبخك تسمح أضف بار أنيق لتتناول وجبة إفطارك سريعا مع مشروبك المفضل مع مقاعد بتصميم خاص ومميز ..
أضف وحدات من السيراميك المطعم بالنقوش الفنية المميزة بألوان جميلة، أو قم بنفسك بتزيين وتليون وحدات السيراميك الخاصة بمطبخك ..
أضف وحدات وقطع مميزة لمطبخك، كاطباق ومزهريات بنقوش من المغرب العربي، أو وحدات توابل هندية التصميم، وهكذا ولكن الأهم في ذلك ألا تترك الرغبة في اقتناء مثل هذه القطع المميزة بشكل غير منظم وتقع في فوضى عارمة بدلا من أن تكن خطوة للتنظيم والترتيب ..
أضف لمطبخك أدوات مختلفة بتصميمات مبتكرة وجميلة، بدلا من النمطية والتقليدية المعتادة في منازلنا ..
ابتكار وحدات تخزين بتصميم جديد وعملي يسمح لاستخدامها بشكل ذكي ..
اشتر أجهزة حديثة واجعل منها قطع ديكورية مميزة، بل واخترها بألوان وتصميمات تتناسب مع الفراغ ككل ..
يجب أن تصنع لمطبخك طابع خاص به، وأن تجعل له عنوان يخبرنا عن الطراز المتبع في تصميمه ويعكس شخصيتك وذوقك الخاص في كل تفاصيلها وعناصره ..
أضف لخزانة مطبخك أدراج مقسمة بشكل مبتكر وذكي، لتساعدك على ترتيب وتنظيم الفراغ دائما، وتجعله اجمل وأكثر أناقة وعصرية ..
قم بإعادة تدوير الوحدات الغير مستخدمة في منزلك كسلم خشبي قديم او مقعد صغير، وأختر له استخدام مبتكر وجديد يُضيف جمالا من نوع خاص لمطبخك..
قم بتعليق أدوات الطهي والطبخ كالمقلاة بمقاساتها المختلفة والملاعق الخاصة بشكل ديكوري مميز لتجعل مطبخك أجمل ..
الأرفف المفتوحة تصنع فارق واضح في أي مطبخ وخاصة الصغير منها، فهي تساعد على الاحساس بالاتساع ويمكن استغلالها بشكل ذكي لتزيين مطبخك على أكمل وجه ..
بدلا من الاحواض التقليدية اختر تصميم خاص لحوض الاواني ليتحول إلى قطعة ديكورية تزين مطبخك وتجعله أجمل ..
استعن بالمناشف الملونة ذات النقوش المميزة لتناسب مع التصميم ككل، وتساعدك على تنظيف مستمر لمطبخك ..
النباتات لها سحر خاص وإضافة مميزة لأي فراغ، وخاصة في المطابخ وإذا كانت النباتات المختارة من الفواحة والمثمرة والتي تجعل مبخك اجمل ذو رائحة ذكية ومظهر جذاب ..
اختر سجادة مناسبة وعملية سهلة التنظيف ومقاومة للحرارة، لتزين أرضية مطبخك وتجلعها مميزة ..
الرفاهية صاحبة الكلمة الاولى في المطبخ، جميعنا نبحث عن الوسائل التكنولوجية المبتكرة والتي تجعل من حياتنا أسهل بل وتساعدنا على إتقان المهام الخاصة بنا، وهو ما يُزيد من جمال تصميماتنا، لذا ما رأيك ان تختار أكثر لمسات مبتكرة وحديثة تفضلها وتُضيفها لمطبخك لتجعله يواكب لغة العصر وتُزيد من جماله ..
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