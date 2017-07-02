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12 نصيحة لترشيد استهلاك المياه في منزلك

آية منير آية منير
CASA DA HORTA, MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS حمام
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وجعلنا من الماء كل شيء حي ..لم تكن الحياة ممكنة أبدا على الأرض بدون الماء فهو أساس الحياة ومصدر كل شئ، مع الوقت نقع في خطأ كبير هو عدم إدراكنا لأهمية المياة وما قد يتسببه اختفائها عن منازلنا، حتى وإن كنا نعاني من انقاطعها لساعات فقط فما بالك من اختفائها تماما،ولذلك يجب علينا الحفاظ عليها والبحث عن سُبل ترشيد استهلاكها لنترك للأجيال القادمة ما يحتاجونه تطبيقا لقانون الاستدامة، والمسئولية تقع على الجميع وكل منا يجب أن يُراجع كيفية استخدامه وتعامله مع كل مصادر الطاقة والمياة وغيرها، لذا اليوم نقدم لك 12 نصيحة لترشيد استهلاك المياه في منزلك قد تساعدك كثيرا في هذه المهمة الصعبة ..

1. العادات اليومية ..

CASA DA HORTA, MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS حمام
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

احتفظ ببعض العادات اليومية ليلا ونهارا، كمراجعة الصنابير قبل النوم ومغادرة المنزل وصباحا، والتأكد من إغلاق المحبس في حالة السفر أو الغياب عن المنزل لمدة طويلة ..

2. غسل الفواكه والخضروات ..

Chelsea Kitchen Kitchen Co-Ordnation مطبخرفوف وأدراج جلد White
Kitchen Co-Ordnation

Chelsea Kitchen

Kitchen Co-Ordnation
Kitchen Co-Ordnation
Kitchen Co-Ordnation

نُهدر الكثير من المياة أثناء غسل الفواكه والخضروات، ونترك الصنبور مفتوحا طيلة الفترة التي نستغرقها في غسلهم، من الأفضل استخدام طبق مملوء بالمياه النظيف وأخر لتصفية الخضروات والفواكه تماما من المياه..

3. لا تترك الصنبور مفتوحا ..

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

لا تترك الصنبور مفتوحا أثناء غسل أسنانك أو الحلاقة، من أكثر الأخطاء شيوعا وتتسبب في إهدار كمية هائلة من المياة، فلا داعى لفتحه طوال فترة غسل الأسنان أوالحلاقة وبدلا من ذلك يفضل استعمال كوب مملوء بالمياه وامنع أطفالك من اللعب بالماء. 

4. التنظيف الدوري ..

homify
homify

homify
homify
homify

جميعا نمتلك خططا كاملة للتنظيف بشكل دوري ومتكرر للمنزل، لتحافظ على مظهره وحالته، قم باختيار أدوات ومنظفات ذات جودة عالية سهلة العصر والتنظيف ولا تمتص كميات هائلة من المياه بل وتنظف بأقل مجهود حتى لا تحتاج لإهدار كميات من المنفظات والمياه لإزالة البقع .. ..

5. وعاء خاص ..

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homify
homify
homify

يجب تنظيف الأرضيات من الأتربة قبل مسحها بالمياه للحد من كمية المياه اللازمة للتنظيف مع الاعتماد على الممسحة القابلة للعصر بدلا من سكب المياه علي الأرض ثم سحبها٬ كما يجب تنظيف الجدران والأبواب والنوافذ بقطعه من قماش مخصصة لذلك مبللة ..

6. لا تلجأ لمثل هذه الحلول ..

homify
homify

homify
homify
homify

لا تستخدم مثل هذه الوسائل للتنظيف، كدفع المياه بقوم للتخلص من الأتربة العالقة في الأرضيات، بل استعن بادوات مناسبة مع التقليل من المياه المستخدمة عن طريق استخدام وعاء مخصص ومملوء بمياه مع منظف قوي وفرشة خشنة..

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7. بدون بقايا طعام ..

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

تخلص من بقايا الطعام في الأواني باستخدام فرشاة خاصة لذلك بدلا من استخدام المياه الجارية لتنظيف الاطباق من قبل غسلها٬ وحافظ على اسفنجة الاطباق بعيدا عن المنظف حتى تحافظ على رائحته ولا تحتاج لتغييره عدة مرات، أما إن  كنت تمتلك غسالة أطباق فمن الأفضل استخدامها عند امتلائها بشكل كامل ..

8. أثناء الاستحمام ..

Shower Head Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Shower Head Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

استخدم الدش عند الاستحمام مع مراعاة غلقه وفتحه عند الحاجة بدلا من استخدام البانيو، الذى يستهلك ما يزيد على ١٤٠ لتراً فى المرة الواحدة..

9. تأكد من السيفون ..

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

تأكدى من عدم وجود تسريب فى صندوق طرد المياه السيفون٬ ويفضل وضع زجاجه مياه بلاستيكية حجم لتر مملوءة بالماء فى صندوق الطرد لتوفير لتر فى كل مرة يستخدم فيها, والتأكد من أن مقبضه في الوضع العادي حتى لا يتسرب منه الماء.

10. الغسيل ..

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

حاول أن تقوم بترتيب ملابسك واستخدامها بشكل يسمح بغسل الملابس المتشابهة معا بعدد قطع أكثر ، مما يساعد في ترشيد استهلاك المياه ..

11. تاكد من السباكة ..

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

اجراء صيانه لجميع الصنابير والمواسير أولا بأول وقوم بإصلاح التالف منها دون تأخير، حتى لا تتسبب في تسريب مياه أو تلف المواسير مما ينتج عنه إهدار كميات كبيرة من المياه ..

12. استخدم الصنابير الذكية ..

Single lever kitchen mixer Eloïse HORUS مطبخ
HORUS

Single lever kitchen mixer Eloïse

HORUS
HORUS
HORUS

ظهرت في الأونة الاخيرة الصنابير الذكية والتي تعمل بشكل حسي حين تبتعد أيدينا عنها تغلق أوتوماتيكيا، مما يحافظ على المياه ويساهد في ترشيد استهلاكها دون أدنى مجهود ..

يمكنك قراءة .. دليلك لتنظيف الوسائد والمراتب

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