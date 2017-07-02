وجعلنا من الماء كل شيء حي ..لم تكن الحياة ممكنة أبدا على الأرض بدون الماء فهو أساس الحياة ومصدر كل شئ، مع الوقت نقع في خطأ كبير هو عدم إدراكنا لأهمية المياة وما قد يتسببه اختفائها عن منازلنا، حتى وإن كنا نعاني من انقاطعها لساعات فقط فما بالك من اختفائها تماما،ولذلك يجب علينا الحفاظ عليها والبحث عن سُبل ترشيد استهلاكها لنترك للأجيال القادمة ما يحتاجونه تطبيقا لقانون الاستدامة، والمسئولية تقع على الجميع وكل منا يجب أن يُراجع كيفية استخدامه وتعامله مع كل مصادر الطاقة والمياة وغيرها، لذا اليوم نقدم لك 12 نصيحة لترشيد استهلاك المياه في منزلك قد تساعدك كثيرا في هذه المهمة الصعبة ..
احتفظ ببعض العادات اليومية ليلا ونهارا، كمراجعة الصنابير قبل النوم ومغادرة المنزل وصباحا، والتأكد من إغلاق المحبس في حالة السفر أو الغياب عن المنزل لمدة طويلة ..
نُهدر الكثير من المياة أثناء غسل الفواكه والخضروات، ونترك الصنبور مفتوحا طيلة الفترة التي نستغرقها في غسلهم، من الأفضل استخدام طبق مملوء بالمياه النظيف وأخر لتصفية الخضروات والفواكه تماما من المياه..
لا تترك الصنبور مفتوحا أثناء غسل أسنانك أو الحلاقة، من أكثر الأخطاء شيوعا وتتسبب في إهدار كمية هائلة من المياة، فلا داعى لفتحه طوال فترة غسل الأسنان أوالحلاقة وبدلا من ذلك يفضل استعمال كوب مملوء بالمياه وامنع أطفالك من اللعب بالماء.
جميعا نمتلك خططا كاملة للتنظيف بشكل دوري ومتكرر للمنزل، لتحافظ على مظهره وحالته، قم باختيار أدوات ومنظفات ذات جودة عالية سهلة العصر والتنظيف ولا تمتص كميات هائلة من المياه بل وتنظف بأقل مجهود حتى لا تحتاج لإهدار كميات من المنفظات والمياه لإزالة البقع .. ..
يجب تنظيف الأرضيات من الأتربة قبل مسحها بالمياه للحد من كمية المياه اللازمة للتنظيف مع الاعتماد على الممسحة القابلة للعصر بدلا من سكب المياه علي الأرض ثم سحبها٬ كما يجب تنظيف الجدران والأبواب والنوافذ بقطعه من قماش مخصصة لذلك مبللة ..
لا تستخدم مثل هذه الوسائل للتنظيف، كدفع المياه بقوم للتخلص من الأتربة العالقة في الأرضيات، بل استعن بادوات مناسبة مع التقليل من المياه المستخدمة عن طريق استخدام وعاء مخصص ومملوء بمياه مع منظف قوي وفرشة خشنة..
تخلص من بقايا الطعام في الأواني باستخدام فرشاة خاصة لذلك بدلا من استخدام المياه الجارية لتنظيف الاطباق من قبل غسلها٬ وحافظ على اسفنجة الاطباق بعيدا عن المنظف حتى تحافظ على رائحته ولا تحتاج لتغييره عدة مرات، أما إن كنت تمتلك غسالة أطباق فمن الأفضل استخدامها عند امتلائها بشكل كامل ..
استخدم الدش عند الاستحمام مع مراعاة غلقه وفتحه عند الحاجة بدلا من استخدام البانيو، الذى يستهلك ما يزيد على ١٤٠ لتراً فى المرة الواحدة..
تأكدى من عدم وجود تسريب فى صندوق طرد المياه السيفون٬ ويفضل وضع زجاجه مياه بلاستيكية حجم لتر مملوءة بالماء فى صندوق الطرد لتوفير لتر فى كل مرة يستخدم فيها, والتأكد من أن مقبضه في الوضع العادي حتى لا يتسرب منه الماء.
حاول أن تقوم بترتيب ملابسك واستخدامها بشكل يسمح بغسل الملابس المتشابهة معا بعدد قطع أكثر ، مما يساعد في ترشيد استهلاك المياه ..
اجراء صيانه لجميع الصنابير والمواسير أولا بأول وقوم بإصلاح التالف منها دون تأخير، حتى لا تتسبب في تسريب مياه أو تلف المواسير مما ينتج عنه إهدار كميات كبيرة من المياه ..
ظهرت في الأونة الاخيرة الصنابير الذكية والتي تعمل بشكل حسي حين تبتعد أيدينا عنها تغلق أوتوماتيكيا، مما يحافظ على المياه ويساهد في ترشيد استهلاكها دون أدنى مجهود ..
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