وجعلنا من الماء كل شيء حي ..لم تكن الحياة ممكنة أبدا على الأرض بدون الماء فهو أساس الحياة ومصدر كل شئ، مع الوقت نقع في خطأ كبير هو عدم إدراكنا لأهمية المياة وما قد يتسببه اختفائها عن منازلنا، حتى وإن كنا نعاني من انقاطعها لساعات فقط فما بالك من اختفائها تماما،ولذلك يجب علينا الحفاظ عليها والبحث عن سُبل ترشيد استهلاكها لنترك للأجيال القادمة ما يحتاجونه تطبيقا لقانون الاستدامة، والمسئولية تقع على الجميع وكل منا يجب أن يُراجع كيفية استخدامه وتعامله مع كل مصادر الطاقة والمياة وغيرها، لذا اليوم نقدم لك 12 نصيحة لترشيد استهلاك المياه في منزلك قد تساعدك كثيرا في هذه المهمة الصعبة ..